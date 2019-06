Defensas al ataque

Voz 1985

00:00

las defensas arrastran la banca en el final del juicio del proceso que hoy celebrará en principio su jornada número cincuenta y dos y la última primero experimentan un ataque de realismo ya van aceptando que sus clientes si cometieron delitos de desobediencia y en algunos casos incluso que hubo desórdenes públicos aunque no dicen a quiénes colgarlos este realismo se dobla como un trato más cortés irrespetuoso la sala incluso por parte de los más levantinos segundo arrecian su ofensiva por la brecha que ha dejado el cúmulo de defectos de la tarea de los fiscales ponen en evidencia sus fallos por ejemplo la acusación a Jordi Sanchez y sobre todo niegan el delito principal que se atribuye a sus clientes la rebelión o porque no cumplió el requisito de alzamiento armado o porque no desplegó una violencia suficiente como para doblegar al Estado tercero esta estrategia se completa con la crítica las dificultades que han tenido para realizar la tarea de defender o con una enmienda a la totalidad del juicio es el punto más débil de los abogados pocos especialistas discuten el esfuerzo de seriedad gigantismo realizados por el tribunal