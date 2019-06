Susana: "Tengo una familia monomarental por elección y es un continúo encaje de bolillos"

Voz 1

00:00

me llamo Susanna Gil soy madre soltera por elección tengo un hijo de veintiún meses hay buenos lo mejor que he hecho en mi vida no puede estar más que agradecida al donante lo que pasa que sí que me di cuenta de que en la maternidad en solitario no está exenta de dificultades el encaje de bolillos la discreta nación que tenemos a el fiscal porque tenemos que indicar que el progenitor no se hace cargo de nuestro hijo cuando no hay otro otro progenitor muchas veces Nos llaman heroínas no lo somos pero al mismo tiempo si nos quejamos de lo duro que es nuestro día a día los dicen es que es lo que tú has elegido bueno una pareja también ha elegido tener hijos no les hacemos ese tipo de de aseveraciones no somos mejores ni peores familias pero sí que somos diferentes entonces es la realidad sí que debería de de legislar se porque estamos en un vacío legal absolutamente para todo para las becas para acceso a los colegios para conciliar la vida laboral a nivel fiscal a mí me enfada mucho a rellenar formularios el nombre del padre la declaración de la renta mujer soltera situación del progenitor si es que no hay el donante es eso un donante pero no es un progenitor