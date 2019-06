Una malísima noticia

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos cambios sobre la marcha el comentario que tenía previsto para hoy porque acabo de saber que el New York Times ha decidido suprimir sus viñetas políticas internacionales después de que una de ellas en la cual se caricaturizado a la relación de Netanyahu con Donald Trump había provocado las iras del poderoso lobby judío me parece una noticia impresionante y una noticia de gran alcance habida cuenta de lo que significa en el retroceso de los derechos y de las libertades la claudicación de un medio de comunicación que es un buque insignia un buque insignia que además está en un momento de referencia como nunca lo fue porque en este momento de crisis el momento en el que todos los medios de comunicación impresos están pasando apuros ya agonías en New York Times está logrando grandes éxitos con una política informativa de gran seriedad de gran solidez y de gran profundidad que está llevando a alcanzar un enorme número de suscriptores pues bien ese periódico que referencia que fue referencia siempre y que ahora lo es más por esto que les digo da este gigantesco paso atrás no solo demuestra el poder de lobby judío demuestra también la debilidad del presunto poder periodístico la cobardía diríamos de ese medio de comunicación podía entenderse podía entenderse pueda aceptarse de ninguna manera creo que debe denunciarse lamentarse al mismo tiempo de esta manera improvisada al galope a primera hora de la mañana sustituyendo el comentario que tenía previsto sobre el gobierno de cooperación para el cual habrá mucho tiempo buenos días Pepa