Flash Deportes SER de las 10:00 (12/06/2019)

la selección española busca esta tarde en la que sería su segunda victoria en un Mundial femenino estrenó su palmarés el pasado sábado con el tres uno a Sudáfrica y desde las seis enfrenta en la segunda jornada a la de Alemania que también debutó con victoria uno cero sobre China un partido el de hoy que es vital para evitar en octavos a Estados Unidos la actual campeona del mundo y la que más títulos tiene tres que además logró ayer la mayor goleada de la historia en un Mundial con su trece cero a Tailandia la selección que termine segunda de grupo en el de España se enfrentará a ellas en octavos y de ahí la importancia de ganar hoy a Alemania para terminar como líderes de grupo que además no ha ganado en las últimas cuatro veces a las que nos hemos enfrentado también en esta jornada en el grupo de España desde las nueve Sudáfrica China y a la misma hora el Francia Noruega del grupo A en este mismo grupo abrirá jornada el Nigeria Corea del Sur a las tres de la tarde en casa empiezan las presentaciones esta semana en el Real Madrid hoy se estrenan con la del serbio Djokovic en el estadio Santiago Bernabéu y mañana a las siete de la tarde la galáctica del belga Eden Hazard que llega avalado por su seleccionador el español Roberto Martínez anoche en El Larguero

en Bali no sé si a cuenta la presión encontró todos modos distintos jugar en Madrid que jugar en Chelsea es distinto

el viernes podría ser la de Mendi supera tiempo el reconocimiento médico que tiene pendiente con los blancos y la próxima semana podría ser la del brasileño Rodrigo quedaría todavía pendiente la debilitado de los que llegan a los que se van aunque podrían seguir en la Liga española como por ejemplo Griezmann que ayer no soltaba prenda tras la victoria de Francia en Andorra

sólo pido un poco de de paciencia es en donde que lo cual como he dicho en Francia se los sacrificios que quiero hacer y sólo os pido un poco de paciencia yo también soy impaciente para salga lo lo más rápido posible también el Nilsson aplaude el francés al que no Messi en el Barça

no sé mayor que yo la admiro medios otros miro el kilo y tiró no veo sitio para que hizo

esta noche se inició la lucha por conseguir la plaza de ascenso ahora a Primera que todavía no tiene dueño partido de ida de semifinales del play off a las nueve en Riazor de Promálaga Baha Silva y Krohn Dehli en los gallegos los andaluces pierden a N'Diaye Cifu Juan Carlos Lacen el esnob arbitrará el colegiado riojano Soto Grado enlace ACB tenemos final clásico Real Madrid Barça primer partido el sábado en Madrid desde las nueve de la noche fútbol sala El Pozo Murcia se imponía ayer en el Palau Blaugrana dos tres al Barça iguala a uno la final que ahora se traslada a Murcia para los dos próximos partidos más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER claveles