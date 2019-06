Basiano: "Budó se escudó en el idioma para no responder preguntas incómodas"

Voz 1727 00:00 ah Blanca buenos días bon día muy buenas migas qué tal ondea por aclarar una cuestión antes de nada esto de que hay una norma de que en castellano sólo se puede preguntar lo que ya se ha preguntado antes en catalán es decir practicamente traducir una parte de la rueda de prensa esto ha sido así

Voz 1 00:18 a ver no hay ninguna norma que que esté escrita sí que es verdad que hay unas liturgia las ruedas de prensa del Gobierno catalán que son los martes eh bueno porque primero se hacen las preguntas en catalán estructuradas y después en castellano primero pregunta narró a Dios después las televisiones y finalmente son los medios escritos es una manera de priorizar el tipo de de medio teniendo en cuenta la la inmediatez el primero se pregunta en catalán que después se pregunta en castellano cada uno pregunta lo que considera oportuno en ese sentido pues no nos gusta que se pregunten cosas diferentes a lo que se ha preguntado en catalán

Voz 1727 00:55 ya el periodista que pregunta no conoce el catalán

Voz 1 01:00 bueno puede preguntarlo en castellano en el turno de catalán pero es decir si yo estoy esperando eh pues una hora y media o dos al en castellano porque a mí me interesa que me resumen castellano la pregunta que yo considere oportuna formular por el tema que sea pues bueno preguntar en castellano ya que me dejan ese espacio al final eh eh pero bueno no gusta porque ellos quieren bueno que tú preguntes lo que quieras pero aparte de catalán y no la de castellano la castellano quieren que sea una mera repetición de lo que ha dicho

Voz 1727 01:25 Blanca cuanto tiempos y yo creo que no lo digo ya cuánto tiempo llevas cubriendo las ruedas de prensa hace del Guber

Voz 1 01:30 pues en primer estaba en Madrid en Antena tres Noticias después aquí en Cataluña llegó unos siete años aproximadas

Voz 1727 01:37 te había pasado alguna vez un episodio como el de ayer

Voz 1 01:40 a ver si que es verdad que al inicio cuando a me sorprendió mucho esta fórmula hay que primero en catalán lo hicieron porque entiendo que una comunidad bilingüe que son dos lenguas oficiales tanto el castellano como el catalán se utilicen indistintamente y donde él es algo que forma parte de la normalidad si tu preguntas en catalán trataron en catalán sin preguntas en castellano te respondan en castellano bueno pues esto aquí no funciona así que me lo tienes que preguntar en catalán o hacer la pregunta en el turno de catalán después pues las seis en el turno de castellano sí que es verdad que que al inicio pues bueno también tuve algún problema de este tipo porque pues no no lo no lo comprendía moldean y me decían que tenía que preguntar lo primero en catalán que no dije bueno a mí sí sí es una norma ponerme la porque no hay ninguna norma por escrito que que así lo diga bueno pues Meritxell pudo pues va Hierro quiso escudarse en el idioma paterno responde preguntas incómodas lógicamente

Voz 2 02:28 estaba tratando de ponerme en el lugar de algún corresponsal de algún otro país extranjero que viniera esa rueda de prensa hay que quisiera formular la pregunta en fin en castellano directamente no

Voz 1 02:38 bueno algún corresponde de de hecho no tiene ningún problema tampoco en contestarlas en inglés en francés cuando viene algún algún periodista de de cualquier otro país darles ponen en inglés y en francés pero sí que es verdad que no que hace unos tenemos que esperar hasta el final de las de las comparecencias de de las ruedas de prensa para hacer en una o dos preguntas porque tampoco nos deja mucho más tiempo que a poco podemos estar ahí mucho más Irán prioridad a que se pregunta primero catalán nosotros respetamos ese tiempo eso que se ha pactado así o que yo son pactada así pero bueno que nos dejen pregunta lo que queremos o lo que consideremos oportuno en cada momento digo yo

Voz 1727 03:12 a última cosa blanca que pasó cuando se apagaron los focos cuando terminó esa rueda de prensa con ese rifirrafe que hemos visto en varios periodistas en la que formula la pregunta tú hubo un periodista de Ara que también en catalán dijo esto qué es qué pasó cuando se apagaron los focos

Voz 1 03:27 no no pues la verdad es que no pasa nada aquí te dudo se marchó rápido es verdad que no quería responder a preguntas desde el principio porque el el primer turno cuándo con quién respondieron las radios de nadie le preguntó nada entonces ya pasamos al castellano porque se quería ir rápido porque hace dos semanas también protagonizó una polémica similar en el sentido que se le preguntó les pregunté en este caso es decir independentismo había ganado en el Ayuntamiento de Barcelona ya insistió una y otra vez que si a pesar de los números entonces sí que es verdad que las ruedas de prensa había lleva menos de cuatro meses en como apartado del Gobierno catalán y las ruedas de prensa de responder a las preguntas bueno no sé si lo lleva muy bien o no pero es verdad que quería irse rápido así que después cuando se apagaron los focos la verdad es que nadie nos dijo nada ella se marchó si continuamos codo con las coberturas que teníamos pendientes pero es curioso que bueno que sobre todo se escude en en esto del idioma para no responder a una dos tres las preguntas que hagan falta que los periódicas vamos para eso para cuestionar para preguntarle preguntarlas desde eh que haga falta el político de turno que esté bueno pues ya tendrá que responder como quiera o como pueda

Voz 1727 04:30 esto de preguntar qué vicio tenéis los periodistas Blanca

Voz 3 04:34 los que pasan por pregunta Aguirre preguntas que a veces no mi intención una respuesta que te sorprende como en este caso