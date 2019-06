Bárbara Goenaga: "Lo que me pasó no es feminismo, yo lo llamo machismo"

Voz 1 00:00 Pepa Bueno

Voz 1727 00:50 llevamos casi cuatro horas de programa y con distintas formulaciones a propósito de distintos temas hemos hablado mucho de tolerancia intolerancia básicamente en relación con las negociaciones de los partidos políticos para formar gobiernos en ayuntamientos en comunidades autónomas aquí en España pero era vamos a hablar de tolerancia e intolerancia de acoso con una actriz que está ahora mismo en Radio San Sebastián porque después de unos días intensos de rodaje en Madrid está en casa de vuelta a casa Bárbara Goenaga Eguna un buenos días

Voz 1727 01:34 Bárbara no se dedica a la política ella hace su serie sus películas tiene redes sociales como cualquiera de nosotros pero en esas redes sociales sufre una presión intolerable cada vez que opina por ejemplo de feminismo por sus ideas no por sus trabajos no porque meta la pata

Voz 3 01:53 poco no la última vuelta de tuerca de la intolerancia es que desde algún sector teóricamente feministas acoso una mujer por su marido sí señoras señoras han oído bien tanto viaje para reducir a una mujer a mujer de que Bárbara Bárbara Goenaga es la mujer de Borja Semper del presidente del PP de Guipúzcoa candidato en las últimas elecciones municipales a la alcaldía de San Sebastián pero ella ella tiene su carrera una carrera como actriz recuerda Pepa Blanes

Voz 1463 02:23 de su familia de artistas buena sacó el gusto por el arte y la interpretación empezó en la televisión vasca es su alta popularidad la llevó a dar el salto a series de cadenas nacionales empezamos a oír hablar mucho de ella en el año dos mil siete gracias a su trabajo en Oviedo Express de Gonzalo Suárez por la que estuvo nominada al Goya a mejor actriz revelación

Voz 1463 02:47 yo no lo ganó se lo llevó Manuela Velasco por REC pero Goenaga siguió trabajando con grandes directores como Nacho Vigalondo Los cronocrímenes o con Helena Taberna en la buena nueva después llegaron sin retorno o agnóstica del valenciano Eugenio Mira película sobre el bombardeo de Koldo Serra con quién ha repetido en setenta Bin Laden pero también ha vuelto la televisión pero estudia tenemos una nuestra supervivencia

Voz 1463 03:18 a la sería Amar es para siempre en la cadena pública siguió porque poco después se convirtió en la psiquiatra de Carlitos el protagonista de Cuento

Voz 1973 03:34 y lo que queda por hacer Bárbara me imagino no lo que queda por hacer

Voz 6 03:38 ese mes pero sin trabajo yo lo único que realmente profesionalmente sí

Voz 1973 03:44 si no lo herido buenos días

Voz 3 03:47 buenos días Pepa cuéntanos el último episodio el goteo de presiones que soporta Barbara bueno pues se ha ido harta del sectarismo que hay en Twitter se ha ido de las redes sociales exactamente todo empezó cuando Bárbara escribió hace unos días un tuit de condena por la brutal agresión homófoba machista que sufrió una pareja de lesbianas en un autobús de Londres no una ataque que dio la vuelta al mundo entre las numerosas respuestas que recibió hubo una que le dolió profundamente el ataque de la feminista harán Two Varela leo textualmente la dura crítica dice lo al hombre con el que comparte el proyecto de vida y crianza cuyo partido político pacta con quienes lanzan mensajes proponen leyes que legitiman la eje y fobia en referencia a vos la disgusto son y bronca entre ambas se multiplicó te puedes imaginar en Twitter la actriz le reprochó entonces a Arantxa Varela que siendo feminista se suma sea el machaque psicológico que tiene que soportar desde hace cinco años por ser la mujer del dirigente del PP vasco Borja Semper golpeara Goenaga querer decir expresó que era algo tasador que su opinión quede quedase anulada por ser la mujer de así que el domino se despidió de Twitter por una larga temporada porque considera que hay demasiada presencia de sectarios demasiada inquisición para alguien que no cree en la censura pieza Bárbara goteo no este es el último episodio el que te hace cerrar tus redes sociales pero goteo goteo cada vez que opinas

Voz 7 05:20 si realmente ha sido a la gota que ha colmado el vaso pero no ha sido la protagonista principal esta señora que por cierto me dobla la edad in sobre todo me dolió mucho porque porque me parece que hace flaco favor de verdad el feminismo y en un momento el principio de de bueno cuando leí su su respuesta yo realmente pensé que había sido una bueno pues un descuido suyo no y que por eso que expliquen hombre tú que vas de abanderando la la fe me el feminismo por favor no caigas en lo que todos los machista llevan haciendo hace cinco años yo pensé que lo iba a entender pero qué va para nada entonces ahí sí que bueno pues la verdad es que no no me di cuenta que que que estaba entrando en en en una frecuencia que no era la mía que no servía para nada que que que bueno que ya el sábado por la noche me di cuenta que no podía con ello ahí tengo tres hijos pequeños me cuesta la vida a hacer hago malabares para poder trabajar lidiar a mí me dio mucha pena porque a mi Twitter para mí con todo esto que tengo ahora mismo entre manos que es la crianza de tres niños muy pequeños y mi trabajo en Madrid Mi vida en San Sebastián me vuelvo loca la verdad para trabajar entonces claro pues pues me dio mucha pena pero pero sinceramente creo que que no hay cabida in y no tengo tiempo ni energía para para para soportarlo no hay

Voz 3 06:52 igual que fuera de las redes sociales Barbara esta intolerancia le acusa es también

Voz 7 06:57 pues no la noto tanto claro la gente es muy valiente en Twitter sobre todo cuando cuando se amparan detrás de del anonimato muchas veces no esta vez precisamente no pero pero bueno creo que si esa valentía no sale no sale en Twitter mucho más fácil sí

Voz 3 07:13 entre entorno que te dicen que paciencia imagínate entorno sea que paciencia Vicen muchísimas cosas pero es verdad que

Voz 7 07:22 a partir del domingo que fue cuando decidí irme de Twitter eso es lo que estaba diciendo realmente es la la faena que me han hecho regiones

Voz 3 07:30 fíjate que tanta Twitter si me encanta tu

Voz 7 07:33 Peter porque yo entré en Twitter gracias a Eduardo Noriega que porque me pareció una plataforma maravillosa para informar sobre cine para ser informada sobre cine arte literatura música que es lo que a mí realmente me interesa ecología a una plataforma para mí muy válida en este momento que me es bastante complicado estar en contacto con gente de de de mi profesión no estoy Madrid no estoy en las fiestas donde que estar en los encuentros no estoy no puedo estar entonces para mi Twitter era eso no hay mucha gente con la que yo me relaciono vía Twitter muchísima a muchos directores productores tres esa plataforma sí que es verdad o sea eso dejó de dejó de tenerlo no imagínate cómo ha sido la otro para que la balanza haya podido se que sí que realmente ha sido una faena verdad

Voz 3 08:16 es que es que nos corta vías de comunicación bueno quiénes estamos en esto con mucha exposición pública bueno sabemos muy bien lo que es no sabemos muy bien lo que es bueno pues para eso está el de edito para bloquear para eso está el delito yo yo lo que yo no silencio yo bloqueo directamente para ir para que sepan que mi barrio que es Twitter yo elijo con qué vecinos me relaciono y entonces con quiénes son maleducados quien resulte tal bloquea directamente y me quedo tan tranquila tan ancha pero yo claro hablo todos los días de política tal informó sobre política pero claro una actriz que tiene su propia carrera que tienen su propia biografía que está haciendo y me su camino ser considerada la mujer de da mucha tristeza esto da una enorme tristeza

Voz 7 08:58 sobre todo por alguien que abandera el feminismo que quiero decir que no no es feminismo eso que pasó el otro día yo quiero llamarle machismo eso no es feminismo

Voz 3 09:10 que además se leía en tu en tu perfil de Twitter que dices madre de de tres chicos serán feminista

Voz 7 09:18 además lo llevó poniendo hace mucho tiempo no es una manera de de

Voz 3 09:21 la labor que creo que tenemos que hacer porque el feminismo sin

Voz 7 09:24 Igualdad o a la Real creo que tenemos una labor importante entonces para que me vengan ahora bueno en fin

Voz 3 09:31 que estabas cansaba cierra raster ICO ojalá que puedas volver algún día un consejo bloquea otro consejo no leas las notificaciones

Voz 1973 09:37 no no es ya digo bien

Voz 3 09:42 una pena porque me pierdo tanta gente cariñosa estupendo y entrañable que se relaciona contigo pero no sí sí sí

Voz 7 09:48 lo que pasa es que es un poco osado ello empieza a bloquear pero puedo estar no se tres horas bloque

Voz 1973 09:55 habiendo gente que el dedo a veces pero oye claro

Voz 7 09:59 ya no en algún momento no lo sé sinceramente creo que este Instagram estoy muy feliz en Instagram y creo que me tengo amigos muy buenos que me mandan las noticias que ya les he pedido que me manden lo que creo crean que haga un resumen que te hagan un reporte El otro día me encontré con ganas

Voz 3 10:17 pensó que dio por buena presión en Twitter bueno y que ella se bate el cobre ahí discutiendo debatiendo con digo cómo lo soporta si te oye he descubierto que que

Voz 7 10:29 que valgo que valgo para esto no claro yo eso pues yo me he dado cuenta que no algo me dice pero por favor no te vayas que van a ganar ellos digo es que no no soy no estoy hecha para para esto

Voz 3 10:39 sí sí sí sí no no bueno pues cada uno está hecho para lo que está hecho tiene derecho a hacer lo que crea conveniente siempre que no haga daño a los demás ahí está Anabel Alonso batiéndose el cobre con un valor inconmensurable

Voz 1973 10:50 la leo la le y la salida a la leía la leía

Voz 3 10:53 aquí Bárbara que ha decidido que bueno

Voz 8 10:56 que que pliega de momento eh que tiene

Voz 3 10:58 los amigos que le hacen el reporte Ignacio Ruiz Jarabo que quería es decir

Voz 8 11:01 si no muy brevemente solidaridad absoluta con Barberá y no no te apuntabas tú una pregunta Pepa ahí yo creo que que no queda del todo desarrollada fehaciente apuntabas así este en tolerancia que hay en la en alguna red social no es un reflejo de una intolerancia social Barral decía que no porque a la cara la gente bueno no decías que tú la cara no lo percibe no pero el que no se perciba la cara porque efectivamente es más duro ser intolerante mostrase y con la cara destapada que atmósfera social no que decir que no lo haya no yo me temo quisiera que Noé pero me temo que es que en España pues eficiente todavía queda un cierto poso intolerancia

Voz 3 11:43 bueno si hay un resurgimiento en todo el mundo yo no creo que sea

Voz 8 11:46 es posible afortunadamente creo que en esto

Voz 3 11:49 ya no es diferente no es diferente que no es un fenómeno aislado sea polarizado muchísimo la opinión pública que han trazado líneas muy rígidas en el en el suelo y que su bueno pues acaba teniendo acaba teniendo consecuencias Bárbara un abrazo enorme seguimos