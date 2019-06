Elena: "Le he puesto nombre a un robot que pisará marte en el año 2021"

Voz 0442

00:00

sí Elena Romero bueno mi historia es que en febrero de este mismo año Dani un concurso y me puse nombre a algo verde Marte de la expedición hecho más que andar la Agencia Europea Espacial un nuevo ver a Marte para intentar buscar moléculas incluso vida ahí bajo la superficie de Marte si este concurso Los sí por Facebook M A Ponte el último día quedaban ya todo será según curso Viera visiblemente el nombre y explicar un poco porque él lo había elegido para esa nueva Michel ING ha Rosario infranqueable lo tuve bastante claro porque es una de mis principales referentes como bióloga hizo una mujer que siempre hemos tirado muchísimo y que yo creo que no tuvo el reconocimiento que se merecía ser el cambio hacia la cosa se fue tomar la fotografía y las notas que permite al final que Watson y Crick descubrieran la estructura del ADN iguala ya como el tres meses después de haberle apuntado algo incluso cuando ya casi olvidado recibió un correo Iggy Messi hay que resulta que habían elegido el hombre que yo propuse así que me invitaron a ir a la agencia en la presentación del nombre y también lo que más ilusión me hizo a mí fue conocer a la hermana de El Rosal Franklin yo creo que es algo que ha marcado mi vida desde ese momento pues muy emocionada la verdad pero más que que lleve una parte mía lo que me hace ilusión es que sea el nombre de Rosales tiene que cuando ocurra la miseria vaya a volver a hacer las noticias se vuelve a hablar de ellas