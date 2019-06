"El abuelo es un árbol, he pensado. Y ahora es el sauce llorón herido por el rayo"

Voz 1 00:00 el abuelo siempre hacía ruido como en los relojes de antes que nunca dejando caer hasta que se estropea ahora de golpe se queda callado estoy solo me pongo yo hablar por los pero sí están mamá que tengo que respirar más fuerte para no fármaco si fallan los tres a mí me falta el aire entonces comuniquen inspirar con tanto ruido fuerzan una sonrisa hitos intentan seguir con lo que estaban haciendo en realidad pueda el ruido que quiera que el silencio se queda hay un buen trato al pie de la butaca del abuelo y me parece que lo veo explicar el sí muy tranquilo como si enervar muchas menos es la memoria del árbol

Voz 1363 00:55 que recibió el Premio Anagrama de novela en catalán y que habla de la importancia de los recuerdos saludamos a Athina Vallès escritora editora del portal de cuentos papel David Hydra y miembro fundador de la Asociación Profesional de traductores e intérpretes de Cataluña Tina buenas noches buenas noches y la traducción de este texto es de Carlos Mayor cambia o una novela que ha sido traducida en este caso por otra persona porque tú también eres traductora si os soy traductora

Voz 2 01:20 qué pasa que cuando seta de traducirse a uno mismo y además eres autor pues es complicado entrar en el texto como traductor y no ir empezar a hacer cambios también como autora más de más de un trabajo a la vez no lo no lo pueda CSI cuando se trata de mis textos prefiero que lo hagan colegas eh que no que no meterme yo en el texto y empezar a hacer cambio

Voz 1363 01:39 los me parece increíblemente generosa J pero si quieres

Voz 2 01:44 esto cambia sin cambiar Osés es muy raro porque por un lado no empiezas no reconociendo T en el en el texto pero luego vas reconociendo la historia y a la vez vas encontrando tu voz en ese nuevo idioma no hay bueno es es un fenómeno muy extraño cuando tú lo has hecho siempre como traductor hay te encuentras siendo traducidas un poco un poco raro

Voz 1363 02:03 y qué has encontrado qué lenguaje que mira nada que no sabías que tenías al al encontrarte esta traducción

Voz 2 02:12 bueno más que que lenguaje que mirada es es es el es como el tono no es como que el que la voz de de El niño de Jean que les la voz narrativa tiene como una voz diferente pero sigue siendo Jean no es es una cosa muy extraña es difícil de explicar es como una sensación extraña

Voz 1363 02:28 en la memoria del árbol es una novela que regala al lector y a la lectora la mirada de un niño que habla de los recuerdos de cómo se construyen se transmiten y de cómo se pierden a nadie le faltan los recuerdos Tina pero son tan personales no de donde nace esta novela

Voz 2 02:45 pues nace de de la intención de intentar explicar cómo cómo nos construimos los recuerdos y cómo puede ser que una misma vivencia por ejemplo una persona para para una persona sea un recuerdo al que volver cada vez que se siente triste o nostálgica o o melancólica hay para otra persona en cambio unos ni siquiera ser se convierta en recuerdo no y las dos personas han vivido lo mismo o como él mismo recuerdo es diferente en la en la mente en la memoria de cada de cada persona que lo ha vivido entonces a partir de ahí empecé a preguntarme cómo cómo se fabricaban estos recuerdos y cómo se iban modificando y que qué pasaba nuestra mente con con lo que vivíamos sí quiso investigarlo a partir de de la esencia no de los primeros recuerdos que si todo va bien pues tienen mucho mucho que ver con con los abuelos con la relación de los nietos con los abuelos y a partir de ahí empezó el germen de esta historia no que es una historia narrada por un nieto pero que es una historia con dos protagonistas un nieto y una buena

Voz 1363 03:42 eh está escrita en la voz narrativa de Jean sin diez años tiene el intuye que pasa algo no cuando los abuelos dejan la casa del pueblo se instalan en la suya los adultos hacen ver que todo sigue igual en ese afán de proteger la infancia no una de las citas que abre el libro que es maravillosa es que un niño es un buen sitio para vivir es de Roberto opio Mini cómo hacer creíble como hacer fuerte el relato de un niño para hablar de algo como como la esencia de los de los recuerdos

Voz 2 04:15 bueno me hacía falta más bien a la voz del niño más que no sean no es tanto yo hacerla creíble como que la voz del niño me hará creíble la historia yo quería hablar sobre todo de de cómo se construye como se destruya una memoria no Hinault no tanto centrarme en la en la enfermedad que es una enfermedad del Alzheimer que sale Alzheimer que sale dentro de la nube hola pero que en ningún momento es es nombrada hay desde el momento que quería centrarme en esto necesitaba una voz que se alejara de la de la enfermedad que no la conociera que no hubiera vivido nunca ningún tipo de de enfermedad Ny de drama y entonces tenía que hacer ser la voz de un niño Illa voces Jean pues me servía para para explicar esta historia sin sin dramatismos porque como él no ha vivido todavía ninguna experiencia de este tipo es la primera vez que vivir a una cosa así pues no tiene ese bagaje que tenemos los adultos esa mochila emocional por lo tanto lo ve todo por primera vez y lo lo analiza a través de sus sus herramientas que son pocas son los cinco sentidos y un poco la la intuición que justo empieza estrenar

Voz 1363 05:15 no las conversaciones entre el abuelo y el nieto construyen su relación también hacen que el niño crezca no en el vuelo está perdiendo la memoria como decías el otro día comentábamos con Juanjo Millás que los niños nos decía él las personas de edad avanzada se llevan también porque se parece mucho allí en un momento en la vida en el que nos encontramos no coincidimos que hace que se encuentren los dos protagonistas ya Mi Joan en estas dos etapas de la vida tan tan diferentes la del comienzo la del final

Voz 2 05:48 bueno yo creo que en esta historia lo que le ofrecía su abuelo es que se lo sigue mirando igual no mira a su abuelo enfermo sino que mira su abuelo y basta no es sigue siendo el abuelo Él no no ha cambiado su mirada respecto al abuelo porque esté enfermo cosa que el resto de la familia como que son todo adultos pues sí que ya se está mirando al abuelo como alguien que que va a perder la memoria y de alguna manera la su miradas diferente ella le ofrece al abuelo la posibilidad de seguir siendo el mismo todavía no ir a la vez le ofrece como una última oportunidad de de revivir toda su vida de de cederles tu su memoria antes de perderla no ya a la vez en el abuelo hayan Le Le la plana un poco el camino hacia ese descubrimiento no cuando al principio de todo los padres de Joan les sientan y le dicen van a venir los abuelos a vivir a casa pregunta si se puede poner contento porque para él es en principio es una buena noticia no entiende porque los padres hacen ese cara tan tan gris pues el a la novela empieza sigue empieza con Joan buscando pistas no para para responderse esa pregunta y todas las que le vienen después no de All I el abuelo de alguna forma es es como si su sus respuestas no incluso para las preguntas que John todavía no tiene

Voz 1363 06:59 esta historia está construida sobre metáforas juegos lingüísticos en once capítulos con puestos de escenas algunas muy breves porque esta estructura me pregunto sin hace de alguna intensión

Voz 2 07:12 bueno por una por una parte era también para dar más más verosimilitud ETA esa voz narrativa infantil que no puede ser una voz muy

Voz 1363 07:20 sí

Voz 2 07:20 muy seguida muy muy extensa sino que tiene que ser como pequeñas pistas que que recoge Jean para intentar entender qué está ocurriendo con el abuelo hoy en casa por otro pero también para de cara al lector me basaba mucho también en lo que dice Gonçalo Gonçalo Tavares que también cito en en la entrada del libro sobre la literatura Blume ese tipo de literatura que confía mucho en el lector que confía en que era lectores un ser inteligente que también interviene en el proceso de escritura de algún de alguna forma y por lo tanto que hay que darle done pues como pequeñas píldoras y confiar que el acabe de rellenar lo que lo que el escritor ha sacado no es una novela escrita israelita muchas veces hasta que ha quedado y sobre todo muy recortada hasta que ha quedado justo la esencia que son estas estos pequeños episodios

Voz 1363 08:09 una recorta mucho hay perdón no sí sí sí me gusta me gusta porque ha salido esas respuestas salido del alma Juan directamente por qué qué es lo que no sé si tienes miedo de que el lector se desconecte de que quede ansiado pesada la narración por porque una persona se autocensura si me permites la expresión eh sí

Voz 2 08:33 bueno no sería autocensura pero ya ya entiendo no más bien es había dos miedo es muy muy fuertes a la hora de escribir esta novela por un lado y desde el momento que en una novela pone un niño su abuelo hoy una enfermedad o el riesgo de caer por lo que Mercè Rodoreda desde llamaba el barranco del sentimentalismo es muy muy muy alto no entonces ese miedo a ti te hace escribir con mucha contención emotiva no intentar pues no no no caer por ese sentimentalismo cursi o facilón y eso que en las en las películas ese violín que te avisa no de que la próxima escena te va a hacer llorar pues evitar eso cuando escribes porque además como lectora es una cosa que me molesta muchísimo por otro lado está la contención ya más narrativa o de de escritura de de intentar pues condensar y explicar lo justo para que el lector luego imagine no darle no darle al lector todo masticado de todo descrito y todo súper súper contado sino con que él también va va intuir has entre frase y frase y entonces a veces hay entre frase y frase quitado una que que confió que lector encuentre de de alguna manera aunque no sea exactamente la misma

Voz 1363 09:42 el abuelo Joan necesita contar el niño está creciendo por lo tanto necesita alimentarse de lo que le cuenta el abuelo la presencia de los árboles en especial de un sauce llorón es de una importancia capital en los personajes en el niño llene llene el abuelo creo que esta es una de las de las bases poéticas que hay en en en el libro

Voz 2 10:05 sí sí sí sí bueno el libro está lleno de imágenes porque de alguna forma el abuelo se explica a través de las imágenes entonces cuando cuando empecé a escribir la novela en un primer momento la la escribía en una tercera persona omnisciente sea que en realidad era como una voz adulta casi hay cuando luego me di cuenta de que en este sí daba la voz de ya han lo que con lo que explicaba antes pues también me di cuenta al releer me empezara a trabajar de nuevo en la novela con la nueva voz que ha que aparecían muchos árboles que que realmente el personaje del abuelo utilizaba mucho los árboles para explicarse y a partir de ahí empezó empezó lo que ella acabó siendo la memoria del árbol que hasta ese momento era la la memoria de en la memoria del abuelo hay entonces poco a poco el el la imagen del árbol empezó a acoger más cuerpo más importancia dentro de la narración asada hasta el punto de que apareció esa historia del del sauce que que el abuelo va posponiendo y qué les dice que un día te la contraria donde te lo contaré que es como simboliza un poco como el último recuerdo que el abuelo va a ceder a

Voz 1363 11:04 a su nieto antes de de perderse

Voz 2 11:06 esa memoria no

Voz 1363 11:09 no porque los árboles me pregunto si son parte de tu patrimonio emocional como escritora bueno me pasó un poco

Voz 2 11:16 cómo cómo cómo hayan no que llega un momento que qué te das cuenta de todos los árboles que ha habido en tu vida y que no y que no te habías fijado en ellos no hay un libro de John Falls que que que leí justo cuando estaba empezando esquirla novela que se llama El árbol que es como una especie de memoria de sus árboles explica todos los árboles que ha habido en su vida y que han que han formado parte de de los diferentes momentos importantes de su vida siempre había un árbol aunque estuviera en segundo plano no empezó hablando desde los árboles árboles úteros que cultivaba su padre hasta todos los votos los árboles que ha habido hasta los que ve por la ventana cuando escribe no entonces eso me pasó también un poco a mí no me al darme cuenta que aparecían tanto vales tantos árboles en la novela luego leer esto de John Ford vital me me empecé a dar cuenta de la presencia de de los árboles en nuestra vida que a veces ya los tenemos están integrados en el paisaje que no los no los distinguimos pero en nuestros paseos en nuestros caminos matinales de yendo a la escuela o a trabajar o a donde sea pues siempre hay árboles a nuestro alrededor no oí en nuestros momentos importantes siempre ha habido algún Arbolé hay allí cerca

Voz 1363 12:17 no pero parece que nos fijamos en esos árboles que nos acompañan en un momento de la vida mi caso cuando era pequeña y luego después ya con el con la madurez no si antes está sí sí sí esta mirada no sé por qué ocurre pero no sé supongo que hay un una etapa de la vida

Voz 2 12:37 no no tienes tiempo para fijar ten en esos detalles y luego vuelves esos detalles no es como volver también a los recuerdos de la infancia y vuelve esto cuando también en en la madurez no hay una época en que quizá incluso algunos recuerdos algunos espacios que formaban parte de tu infancia los llegas a negar incluso no sé no no no quieres volver a ello uso no quieres que formen parte de ti y luego hay un momento en que los reconoce si dices bueno eso forma parte de mi los árboles pues forman parte también de de nuestra infancia seguro di entonces en la en la madurez vuelves un poco a sus árboles