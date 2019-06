Marián García: "El Jamón de York no existe. Hemos sido engañados "

Voz 1995 00:00 en estos días habla mucho mucho de libros nos hemos dado cuenta de un detalle interesante los dos libros más vendidos de No Ficción en estas semanas hablan de lo mismo hablan de comida pero de comida de verdad porque abre el es mixto ese desayuno ideal español el bikini que dicen Cataluña en Barcelona el seis está presente en todas las cafeterías en muchos desayunos de los españoles verdad bueno pues no existe lo que usted se ha comido esta mañana no era no era que soy sobre todo no era jamón york porque agárrense estamos en disposición de afirmar que el jamón york no existe parte de lado oscuras parte de Matrix

Voz 2 00:49 esto no sé qué es real este es el mundo que tú conoces El Mundo tal y como era a finales del siglo XX ahora sólo existe como parte de una simulación interactiva neural

Voz 1995 01:03 que llamamos Matrix jamón york no existe ese es el título del nuevo libro de Marianne Boticario arcilla de la farmacia nutricionista ganadora del IGC dos mil dieciocho a la caza del año y una de las mejores divulgadores sobre ciencia y comida que hay en España la han visto en órbita laica en sus redes tiene dos millones de visitas mensuales en su blog lleva años inventando

Voz 3 01:26 rimas saludables

Voz 2 01:31 vamos

Voz 4 01:31 la chorrada la comida de unicornio es una uva Rada pero si te gustan los colorines para los en la ensalada

Voz 1995 01:39 y hablamos de Matrix porque esa es la imagen que suele utilizar Carlos Ríos el fundador del movimiento rival en España con casi un millón de seguidores en las redes sociales Carlos acaba de publicar también come comida real fíjense que sencillas de come comida real abandonar el Matrix de la comida última procesada y volver a la comida real a los alimentos frescos esa es la clave para mejorar nuestra nutrición y nuestra salud en general y eso es algo que nos obsesiona a todos

Voz 5 02:10 no

Voz 1995 02:12 por ejemplo para que se hagan una idea de la que mueve nuestros invitados esta mañana hace unas semanas Carlos Ríos se dio un paseo por el supermercado buscando un aperitivo saludable dio con los edad Mames esas vainas de soja tan populares en Asia

hola soy Carlos Ríos y de vamos a aprender a hacer era Miss Oh ni hemos son cazo de agua a hervir cuando sólo cuando Yeste hirviendo echaremos los será mano

Voz 3 02:35 perderlos explicaba como hacia iba bien

Voz 1995 02:38 los supermercados de España se agotaron los era Mames Mercadona tuvo que pedir disculpas avisando de que hasta verano no iba a reponer más existencias de de James eso genera a su vez algo muy gracioso que sólo los edad mes todo se llenó de bromas a famosos cientos de miles de este país se estaban riendo por lo bajini a través de las redes sociales durante semanas

Voz 3 03:08 los verse los comida

Voz 1995 03:10 en ta

Voz 3 03:14 muy bien ahí hay comida auténticos

Voz 1995 03:17 vio fue pues no sé si un estilo de vida que evita los Ultra procesados y comen comida de verdad es sencillo

Voz 7 03:23 yo no soy extremista

Voz 3 03:26 simplemente me gusta la comida

Voz 7 03:29 Hinault duda haré en Didi Zarra

Voz 8 03:33 comida real los libros de

Voz 1995 03:35 de Marianne Ny de Carlos son los dos libros de no ficción insisto más vendidos en la Feria de Libro de este año es un tema muy relevante no está indolente probablemente más de lo que creemos en unos minutos van a ser ellos en en Hoy por hoy la han venido por separado vamos a contarles a ustedes les vamos a pedir sí van a hacer la compra se tiene que hacer el supermercado vayan ahora ya menos necesitamos a uno de ustedes que estén un supermercado porque vamos a hacer la compra hoy bueno verás tú qué compra hoy vamos a hacer la compra entre todos pero vamos a hacerlo con gente porque es muy es mucho más fácil de lo que creemos vamos a hacerlo con especialistas que nos van a guiar por esos a veces laberínticos pasillos optó esos pasillos de los supermercados nueve cero dos catorce sesenta sesenta tienen ustedes la oportunidad de que los dos mejores nutricionistas de este país les asesoren ahora mismo sí están en el supermercado nueve cero dos vete tú nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 04:43 la multiplicación de los Ultra procesados que nos invaden aunque menos hemos que son los comida es que no debería estar en la categoría de comida está en otro lado pasillo para protagonizar las herramienta piscina menaje o procesados y la multiplicación también de alimentos que no existen porque no son lo que dicen en la etiqueta y por tanto no son saludables más que lleven al con fibra bueno pues es un es un lío por eso se explica que dos de los libros más vendidos por ejemplo el libro de Carlos es libro de no ficción más vendido la friolera Madrid estos días en el número tres por eso explica que ese éxito se basa en en nuestra pérdida total y absoluta de de de del norte decir no sabemos realmente qué eso que estamos comiendo así que mérito tenéis que venían pero sí que Marian García boticario García muy buenos días

Voz 1821 05:32 buenos días Toni

Voz 1995 05:33 el libro tal mensaje no puede ser más claro el jamón york no existe hemos vivido una mentira toda nuestra vida

Voz 1821 05:40 hemos sido engañados hemos soñado toda la vida sí porque la palabra York no está en la legislación es una palabra vacía de contenido podemos hacer Magdalena York o palmeras de York si queremos igual que jabugo sí que tiene unos requisitos que cumplir para que de Jamón jamón de york no tiene cumplir ningún requisito y suele ser el fiambre que yo hago técnica siempre de fiambre

Voz 11 06:01 circula feo las tres Efes fiambre lleva fécula

Voz 3 06:05 hambre es como lo John Wayne Feo fuerte y formal ya que John Boehner hombre Feo fuerte y es fécula fiambre

Voz 1821 06:14 en ese orden cincuenta por ciento de chicha el cincuenta por ciento de fútbol con

Voz 1995 06:17 heredero de limonada quién empezó a utilizar el término jamón de dónde vienes porque lo llamamos Commander

Voz 1821 06:24 bueno porque según la historia el jamón de York se creó en la ciudad de York pero realmente lo que estamos comiendo ese fiambre ese sucedáneo de jamón no tienen nada que ver con esas paletas eh

Voz 12 06:36 dejamos que en su momento se utilizaron como Jamón jamón dulce asado duramente de origen

Voz 1821 06:43 el cuestiones que al final es una carne procesada hoy en día si la OMS recomienda evitar el consumo de carnes procesadas jamón york el jamón cocido realmente lo que tenemos que buscar ya que vamos a comer uno porque no vamos a decir que no se coma hay el que ponga jamón cocido extra

Voz 1995 06:58 sí

Voz 1821 06:58 la palabra es extra extra solo no extra jugoso porque a la industria a veces se pone extra jugoso parece que ese extra pero no es extra jamón cocido de esta es el de más calidad porque tiene más de ochenta noventa por ciento de jamón mientras que el fiambre tiene en torno a un cincuenta por ciento

Voz 1995 07:17 Carlos Ríos muy buenos días bueno atan puede decir que no tengamos ni idea de todo esto Carlos Ucha que eso justifique la venta de estos libros estamos muy desinformados

Voz 10 07:27 sí la verdad es que como decías si se ve se vende más estos libre porque la sociedad demanda no esta esta necesidad que hay no la verdad es que que hemos crecido hemos estamos viviendo en un sistema alimentario que promueve facilita y accede a los Ultra procesado muchísimo con muchísimo más poder que la comida de verdad a la comida saludable y esto es un un problema serio

Voz 3 07:57 vosotros os conocéis en Carlos verdad de conocernos en noviembre no fue Carlos pero bueno de redes sociales pues nos conocemos desde hace años porque yo os veo yo estoy ahora mismo en un supermercado de cajeros voy aparecer a vosotras dos directoras no esto me pongo a temblar Carlos tú que has desayunado esta mañana

Voz 10 08:16 pues no te vas a creer que verlo en ayuna con café ya está eh pero pero porque también digo que que el tema no es lo que comes sino lo que tienes que dejar de comer no es decir no son tan importante hacer X con número de comida o desayunaron no desayunar sino que es lo que estás desayunando o que metes en tu comida no es decir lo primero el primer consejo que daría la gente es oye detecta estos ultra procesados y evita los luego come cuando tenga hambre pero come comida

Voz 1995 08:49 al ese es uno de los titulares que te hemos leído no es tanto lo que comer sino que viene cejar de de comer es fácil Carlos

Voz 10 08:59 no no no no es fácil

Voz 1995 09:02 María me cuenta lo deja mando yo es que no sabemos dónde está el enemigo es una conversación antigua lo hablamos en su día con el de esquí está el enemigo muy escondido eh

Voz 10 09:11 sí la verdad es que en los años cincuenta pues era mucho más fácil elegir la comida de verdad porque era lo que había sí que es cierto con una una menor digamos disponibilidad en el sentido de que pues hoy tenemos sobre abundancia de comida hay igual eh sí que es cierto que la seguridad alimentaria ha avanzado bastante pero la calidad de la alimentación no avanzado porque lo que se ha multiplicado son estos productos ultra procesados que están hechos pues con estos ingredientes que no son saludable y que al fin al cabo la gente tiene dos opciones alimentarias por todas están esas estanterías de los supermercados pero casi el setenta o por no decir más son ultra procesado por tanto lo va a tener serias dudas cuando quiera elegir un buen yogur no elegir un yogur lucrado o un buen cereal no une un cereal azucarados esto supone pues eso es un reto para para familias incluso para familias que no tienen acceso a estos conocimiento o este nivel educativo no pero de todas esas

Voz 1995 10:25 eh esto

Voz 3 10:27 azúcar funciona como por ejemplo con él

Voz 1995 10:30 lo que necesitas un periodo dos pulmones empiezan a respirar el primer día que realmente podemos después de una vida dándonos todas las mañanas azúcar galleta Don no sé que podemos revertir esa mala alimentación

Voz 1821 10:43 has puesto un ejemplo buenísimo que es el que es el tabaco porque se pueden hacer muchas cosas pero fíjate en este país hasta que no cambió la ley antitabaco se prohibió también poder fumar

Voz 1995 10:54 está la gente a fumar más que nunca eh

Voz 1821 10:57 sí pero bueno ha habido como un como un cambio yo creo que en el fondo también es necesario se pueden hacer muchas cosas pero es necesario que la legislación os echo una mano ahora mismo cambiar legislación del uno de julio por fin el pan cien por cien integral va a ser pan cien por cien integral que hoy mi hoy no lo es el pan de leña va a ser pan con combustible leña hoy no hoy el pan de leña puede ser combustible de un horno pero ese cambio que se dado en la ley y que está fenomenal para el pan no aplica las galletas

Voz 1995 11:26 pero es eso a mí yo cuando llegué a Madrid hace muchos años Carlo las cosas que más me llamó la atención fue que al palo llevaban pistolas la gente iba a ir a la tienda yo eso no lo entendía

Voz 13 11:36 es que algunos planes son tan malos como las pistolas debidos pistola

Voz 1995 11:40 pero donde venir donde donde venido a vivir hay mucho vuelo alimentario habla de tienes claro tienes toda la razón pero hay mucho bueno no por ejemplo lo de estos días hacer en las manzanas de hay productores echándole

Voz 1821 11:57 la ceras tóxica no eso es bulos proliferan mucho yo he cambiado un poco también de mentalidad no ya antes pensaba que los bulos será super importante contrarrestar los y es verdad hoy sabemos que las noticias falsas y los bulos se propagan mucho más rápido hay que contrarrestar los pero yo lo que creo que tenemos que hacer es sembrar mucho espíritu crítico para que la gente realmente tengan herramientas e antes y más que los bulos que son cosas puntuales a mí me preocupa esa burbuja que hay sobre todo con los supera alimentos no es un bulo eso es en general sólo súper alimentos que el que no existen que son Gwyneth Paltrow básicamente porque es la mejor que se encarga de de ir repartiendo todos es algo que tenemos en la sociedad que pensamos que un alimento un ultra procesado pues es saludable porque lleva Kheyl o porque lleva aquí Noa o porque lleva hacía porque llevan uno por ciento decía entonces algo que tiene que saber la gente es que si un elemento por fuera por ejemplo pone avena hay unos yogures que te dan los buenos días y pone con avena que le den la vuelta de vean cuánta vena lleva o cuánto Kheyl lleva ese chip

Voz 1995 13:00 por ejemplo habrá con Instagram hablábamos ayer con con una especialista una Wedding planos planificado era de de bodas hablaba de del daño que ha hecho Instagram a las bodas claro ya no vale que el amor no es que hay que nos que yo un poderío Carlos vosotros que es que toda esta moda de hacer fotos a la a la comida demostrar esos plata como si fuesen horas de arte eso es perjudicial

Voz 11 13:25 yo creo que no es decir sí sí sí

Voz 10 13:27 estamos hablando de promocionar la comida real hacerla atractiva hay estética no lo veo mal

Voz 3 13:34 sí la Real claro es muy poca

Voz 12 13:36 me manda fotos comiendo perritos calientes por ejemplo suelen ser un plato muy bien presentado esa no es

Voz 3 13:42 el INE Biggs Carlos I y nadie pone aquí comiendo unas acelgas no es muy glamourosa

Voz 1821 13:48 ya que dice no hay nada más falso que un desayuno de Instagram

Voz 11 13:50 no no me me me este que dice eh

Voz 1821 13:55 póngame un un bol de Chilla con no sé qué dicen no tenemos Wifi bueno pues un café

Voz 3 14:01 las porras es comida real lo digo

Voz 10 14:04 no la verdad es que cómo se fríe en lo que llevan la verdad es que muy real no no es pero pero sí que es verdad Instagram lo que él previamente puede ser es que todo lo que se sube a Instagram no sin no tiene porque ser todo lo que come en tu día a día o en tu vida no porque sino a lo mejor es tendrías que estar subiendo un montón de foto no entonces y sólo seleccionan las que tú quieres pues bueno das la imagen que tú quieres pero a lo mejor no tiene que ser real

Voz 1821 14:33 yo pongo la cena de Mis hijos muchos días luego caritas que me quedan terribles no es que sea muy cookies pero poco ojo

Voz 3 14:39 los ojos boca y tal

Voz 1821 14:41 para la agentes como oye pues mira si me lo das hecho pues te copio esto que es saludable y es fácil lloro esas cosas fáciles funcionan un poco el éxito de Carlos eh Carlos el otro día estaba viendo la canción que tenía con un mango pues aquel de una canción Bailando con el mango y eso conecta con la gente no hace un me y eso conecta con la gente yo canto canciones muy tontas pero eso hace que la gente se quede con los mensajes tenemos quitarnos un poco la caspa los nutricionistas que llevamos toda la vida en sesenta por ciento y otras de carbono quince por ciento de pero de eso no vale para nada

Voz 1995 15:12 ya no hay mucha responsabilidad hemos cuanto antes me Carlos no ya mucha responsabilidad hacia ve que digo porque como recomiende comprar piñas sacaba acaba la piña en esa haberme acaba hay mucha responsabilidad y Carlos

Voz 10 15:24 hombre la verdad es que yo también cuido ya un poco lo que digo porque no es lo mismo cuando gritaba a cinco mil seguidores que ya acerca del millón no pero pero bueno eso también es bonito que haya mucha gente detrás interesada en en saber quién quede comer comida real sobre todo un público joven al que llegó yo no que era un público un poco desatendido porque era un público que nadie les decía oye tienes colesterol alto tiene tienes que cuidarte ya que empiezan los cincuenta los sesenta

Voz 3 15:55 sí que cuando uno va al nutricionista Carlos es porque algo no está bien

Voz 12 16:01 esto esto comidas realmente tu salud y que está en juego aquí porque los comidas procesadas está muy relacionado con todos es la enfermedad es que estamos intentando

Voz 10 16:11 y sobre todo porque la la alimentación había estado muy centrada en el tema de adelgazar sólo nos hablaba siempre siempre que salía en los medios salía pues que si la nueva dieta que si la nueva forma desgajar la ante ya tenía la percepción de que si tenía que cuidarse es decir cambiar su alimentación era con el objetivo de perder gran ahora me encuentro con muchísimos chavales y chavalas que realmente empiezan a cambiar suele mientras que disfrutan sabiendo que es saludable y sabiendo que se están cuidando independientemente de su peso entonces eso me parece bastante poderoso

Voz 1995 16:47 que también

Voz 1821 16:48 no no por supuesto por supuesto pero ese despertar el espíritu crítico que es lo que decíamos antes yo estoy más enfocada a lo mejor un la media de edad pues más

Voz 11 16:56 de padres

Voz 1821 16:59 que la gente vea los menús escolares de sus hijos diga esto no me suena bien vamos a hacer una presión desde el AMPA porque realmente este menú eso antes no pasaba te daban el menú del cole te parecía

Voz 3 17:10 no con la nevera estaba pues

Voz 1821 17:12 Belloso y ahora de repente un padre y fuelle porque está tomando rebozado este niño tres días cuatro días a la semana

Voz 1995 17:19 no hay que hacerse las preguntas correctas y hay que ir al supermercado es difícil el dato lo acaba de dar Carlos hasta el setenta por ciento de la comida de un supermercado ultra procesada así que hay que elegir muy bien y ese es el llamamiento que hacemos esta mañana nueve cero dos catorce sesenta sesenta si usted están el supermercado Istán el coche que va a entrar ahora en el supermercado llámennos porque queremos hacer la compra con usted vamos a bueno somos aquí un millón de oyentes pero bueno vamos si hay que comer aparcado dejado una paga por ello vamos a escote cada uno paga lo suyo nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer la compra con dos de los mejores especialistas en nutrición de este país será en unos segundos

Voz 1995 18:03 con Toni Garrido son dos de los libros más vendidos en estos momentos y hablan de lo mismo porque coincide con una de nuestras principales preocupaciones el creador del movimiento real fue bien Carlos Ríos con su libro come comida real que no puede ser más claro el mensaje come comida real con boticario García que es autora de El jamón york no existe ninguno de los dos se anda por las ramas no han buscado títulos metáforas nana esto es muy evidente tenéis como para irnos al supermercado Carlos Checa se vamos venga pues entrábamos en el súper

Voz 15 18:42 y yo tengo galletas

Voz 3 18:45 niños ha dicho galletas

Voz 1995 18:48 no

Voz 13 18:50 no no lo tickets que va a salir etiquetas que mucho cuidado con la que te va a llevar a casa

Voz 1995 18:56 qué qué pasa con la galletas en año una buena ni una buena

Voz 1821 19:01 yo no las he encontrado de las que hay en el supermercado es muy difícil encontrar una porque la definición de galletas una harina refinada con azúcar si le quitas el azúcar le pones edulcorantes opone alcoholes

Voz 3 19:12 sí sí menos mala sólo queda el Corte Inglés

Voz 1995 19:15 en

Voz 3 19:17 en septiembre no hizo el que son los alcoholes

Voz 1821 19:21 pues son unos azúcares alcoholes tienen como la mitad de calorías que el azúcar pero realmente son eso que lleva el chocolate sin azúcar que si te tomas media tableta te vas por la patilla o los chicles sin azúcar realmente un efecto laxante y hacen que la

Voz 10 19:34 comida temas Riga pues si no lo estamos

Voz 1821 19:37 mejor

Voz 1995 19:38 o sea que no compró galletas me puedes comer

Voz 1821 19:40 galletas ya desde una galleta fíjate galletas de mi pueblo me las trajo ayer mi madre practicaron no desayunado yo soy porque claro dos nutrido has traído

Voz 13 19:48 tengo que ir a comprar a tu pueblo está una hora y cuarto en Madrid yo te lo recomiendo

Voz 1995 19:53 pues pero entonces no sería eficiente si tengo que dejar el coche ya que difíciles esto Carlos por Dios bueno ha llamado Josema Paula que va camino del supermercado y no se ha llamado con la lista de la compra Paula muy buenos días

Voz 3 20:07 hola buenos días Paula estás estás en el autobús

Voz 0911 20:11 mira así el autobús entonces es un poquito abajo pero bueno no pasa nada es que me interesa muchísimo ha quedado voy a gastar la boca cartel ya tengo queda porque estaba escuchando que tengo la lista de la compra yo voy a comprar en mirarles va sitos de de Arrows que venden de un gusto para meter el micro

Voz 3 20:33 por eso verás te iban a echar la bronca espera eso ya te digo yo que eso suponía más una sorpresa eh porque si es integral

Voz 0911 20:39 es que es apto yo lo compre siempre que integra que hay veces que lo venden incluso mezclado con a lo mejor especias silla o que no voy

Voz 3 20:48 Barón los pasitos esos siempre compro

Voz 0911 20:51 no más que nada por Prisa ahí porque intento comer algo rápido que da medios para no es bueno no hago bien o mal para preguntarme

Voz 10 21:00 yo me el que que vinieran con un buen aceite con aceite de oliva virgen Si vienen con con ese aceite la verdad es que son un recurso para oye para una cena o algo que no tengas tiempo calentar Loi tampoco

Voz 3 21:17 lo veo tan mal que más cosas ahí la lista Paula

Voz 0911 21:20 vale luego igual brócoli de bolsa eh no se día habéis visto hablar ahora venden brócoli de luto también meterá micro hice hace en vez de tener que verlo tú no se agobien con eso tampoco es supongo que será un poco en la misma línea que el arroz

Voz 1821 21:38 sí yo lo he hecho yo lo he hecho en casa yo lo he comprado el único problema con esto es que al final pues medioambientalmente no tiene mucho sentido comprar el Broadwell la bolsa porque te lo pueden hacer en tu casa con un plato con un poquito de agua hilo cuecen en el microondas en en nada pero igual para un recurso un día puntual vamos saludable por supuesto

Voz 3 21:56 con sí bueno Paula Yubero uno aquí a los especialistas también a más pone ahí la

Voz 0911 22:04 vale el más el pan y la otra no he comprado nunca eh pero me han dicho que es mejor que el azúcar que yo creo que me voy a estar mucho la bronca pero porque hay gente que piensa que es mejor hay otros piensan que mejor es arte azúcar porque te echas menos cantidad entonces no tengo ni idea tienen eso

Voz 10 22:21 es mejor dejarla más vale dejarlo porque además como crees cómo crees que es más sano que el azúcar normal te vas a echar más IM realidad es azúcar o noventa

Voz 1821 22:31 dentro de azúcar como decía antes de un tenista no sea español y con la parcela fuerte más caro y al finales

Voz 1995 22:37 el que no sé qué

Voz 1821 22:39 pues bueno pues es un es un azúcar que lo venden como más natural porque es el azúcar de caña es es es moreno tiene como unos pilones con forma de pirámide truncada muchas veces

Voz 1995 22:49 sí en en Estados Unidos hay una muy buena Anderson

Voz 11 22:55 usted está

Voz 3 22:56 bueno Manoli anda esa tabla dejemos atrás el comentario que más ponen la lista

Voz 0911 23:03 mira ponía jamón york pero no

Voz 13 23:05 no no no no no por pienso que oyentes te has oído la conversación enfrentar

Voz 0911 23:14 no sí

Voz 1821 23:16 consejo un consejo para he sonó un consejo para eso compra pavo pero que tenga el mayor porcentaje de pavo posible lo hay que tiene hasta el noventa y nueve por ciento de pavo aunque yo te recomiendo el pollo lento que lo puedes hacer en casa que es el pollo al vacío a baja temperatura tarde

Voz 3 23:32 es un taxista diciendo a la muchacha que no tiene para hacer

Voz 0911 23:40 claro que la tengo que apañan algo más vas a comprar no de momento no lo tenía eso y muchas gracias

Voz 3 23:47 vale pues lo del arroz nos ha parecido a todos bien verdad Atom a mi gusto pero también lo de la bolsa brócoli pues bien el jamón eso que has mencionado tú ni asomo no no lo estaba Pané la polémica Paula muchísimas gracias por llamarnos que vaya todo muy bien

Voz 0911 24:08 pues nada a vosotros

Voz 3 24:11 no hemos ahorrado y que aproveche la mitad admite pero bueno gracias Pablo

Voz 1995 24:16 por llamarlo Carlos tú notas que la gente cada vez porque claro que íbamos todos aprendiendo tú empezaste hace poco con pocos seguidores seguido creciendo cada vez sabemos más habrá noticias cada vez nos interesa más y cada vez sabemos realmente mal

Voz 10 24:31 bueno yo creo que todavía hay mucha gente por despertar ella no sabe yo me paseo por poderes supermercado y veo todavía la cesta de la gente y

Voz 11 24:41 sí que es cierto que que esto es tendencia es decir hay tendencia de que la gente quiere

Voz 10 24:46 darse IBI esto yo creo que va a ir a más

Voz 11 24:49 pero no debemos olvidar que es

Voz 10 24:53 sólo somos una pequeña burbuja que sí que tenemos bastantes seguidores ya pero pero hay millones de personas que no nos conocen que no que que lo que les llega es la publicidad y el marketing de dos ultra procesados que son los que verdaderamente tienen

Voz 11 25:09 pues es todo un imperio

Voz 10 25:10 yo con muchísimo dinero que mueven entonces

Voz 3 25:14 bueno yo creo que eso lo hacemos más muy difícil de ellos saben cómo engañarnos y como cómo no

Voz 1995 25:21 la moldes rústico pan rústico

Voz 3 25:23 amante de la abuela que no haya abuelas en Spa

Voz 1821 25:25 mañana para hacer todo ese tomate no

Voz 1995 25:28 en fin en claro estoy pensando ahora que que que a los niños les compro apio no sé muy bien porque

Voz 1821 25:36 bueno ánimo con esto en caso sabe eso no no no tiene que ser no quiero que quede un mensaje así como que derrotista todo lo contrario le la idea

Voz 3 25:44 la idea que yo trasladan el libro a finales

Voz 1821 25:46 tienes que cambiar todo cada vez que voy al supermercado una vez a la semana cambia es un producto eliges un buen yogur lo demás igual la semana siguiente

Voz 1995 25:54 es que eso es bueno harían eso es caro seguro

Voz 1821 25:56 mejor yogur es el yogur natural blanco de toda la vida que es más barato que los que tienen que suben las defensas que Tarrega en las tripas que le pongo yo el niño yogur blanco natural y me lo tira la cara como El bueno el buen mira

Voz 10 26:11 la mejor nota los dátiles a lo mejor

Voz 1821 26:14 también poco a poco el paladar se acostumbra también a Belmonte se oponen a Belmonte Abel a comprar galletas claro que si todas las tardes

Voz 3 26:25 ahora ya saben ustedes tienen deberes oyentes de la Cadena SER

Voz 13 26:28 ah del castillo que es muy bonito Isabel viaje estupendos cultura hombre de todo gracias de falta Carlos Ríos

Voz 3 26:39 venga que Carlos un placer hablar contigo enhorabuena por el éxito y demostraría nuestras ventas

Voz 1995 26:47 que hay algo que nos preocupa es no que lo que nos metemos entre pecho y espalda todos los días muchísimas gracias Carlos

Voz 10 26:52 gracias a vosotros mi comida real