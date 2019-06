Armando de Castro: "Es mejor retirarte tú a que te retiren"

Voz 1 00:00 hubo un tiempo en el que las leyendas dominaban los cielos existe una leyenda que ni el tiempo ni la memoria lograron socavar la leyenda del gran mar honró

Voz 2 00:16 la primera guerra mundial el alemán Manfred

Voz 1995 00:18 pon Ritz se convirtió en el piloto de cazas más famoso del mundo después de derribar ochenta aeroplano enemigos su leyenda una insignificancia si la comparamos con las de los verdaderos varones Armando y Carlos de Castro Barón Rojo muy buenos días bienvenidos al correo y bueno muchísimas gracias por hacer que estáis aquí Barón Rojo es si ha sido la gran banda del heavy metal de este país la que los años ochenta se encargó de demostrar que demostrarnos que el rock español no tenían nada que envidiar al que venía de fuera ahora con casi cuarenta cuarenta años eh

Voz 3 00:58 eh casi el dos mil veinte serán se cumplirán cuarenta

Voz 1995 01:02 el INTA años de trayectoria a sus espaldas han decidido retirarse a tiempo con una gira I con un cierre final a la altura de la banda de rock duro más grande de España horas de vuelo utiliza calculada en las horas de vuelo como pilotos de aeroplano que sois

Voz 4 01:19 me cuántas horas de vuelo llevamos

Voz 3 01:22 eso es muy difícil es decir se como Barón Rojo por lo menos dos mil actuaciones si no nos tener las tomar ganar muchos años yo estoy especulando a cincuenta por año más o menos tampoco es una media descabellada vosotros y locales de ensayo cuanto digo

Voz 1995 01:41 puede Isabel gasto

Voz 3 01:42 en han bueno afortunadamente un local nuestro los económicos que no estaríamos así una excesiva inversión en ello aparte Nos vale de almacén con lo cual les

Voz 5 01:55 es una doble bueno nos ha grabado un disco en en el Abbey Road que esto la paz a los pitos para grabar

Voz 3 02:01 discos en Abbey Road Studios Stefan o así se llamaba Romeo nosotros hemos grabado en Londres pero no en Abbey Road pero no muy lejos ni virus Juanín extremeño halago no cuál

Voz 1995 02:14 treinta años claro cualquiera que haya visto en directo conoce de la energía que transmití de de lo que quedáis encima eso cuánto en en ser humano normal un año vuestro cuánto es el ser humano normal un año nuestro porque nosotros de energía que hay en el escenario lo que desprende y seis muchos dejáis la piel ahí bueno es que cualquier banda de rock

Voz 3 02:40 lo que tiene que llegar al escenario y bueno demostrar que aquello es el sitio donde se encuentra como pez en el agua y realmente es así nosotros es donde más a gusto o nos encontramos y donde si no lo vas a dar todo cuando estás en el escenario no lo vas a hacer cuando Bages lógicamente mentes desde entonces ahí no Niza nada menos economizar esfuerzos mi niña energías pues y Carlos en qué momento

Voz 1995 03:04 decidí soy ya ya está lo dejamos bueno yo creo

Voz 6 03:10 no es el cuarenta aniversario de la banda ha influido mucho no quizá ya somos ya somos mayorcitos Si quizás sea un momento de era un momento de replanteárselo quizá haya sido lo más lo más mejor de lo cual no es óbice para que luego cuando habían pasado cinco años lo echemos de menos de repente los Depor a ver pero vamos en principio el planteamiento es honrado es nuestra

Voz 1995 03:39 esto nuestra despedida que puede ser una despedida tipo Miguel Ríos quién sabe quién sabe es que si nosotros pudiéramos predecir el futuro ni siquiera podemos predecir para mañana pues entonces piensa de somos capaces una vamos a o que te hace ya algunas semanas que que anunciaba el fin gira Hay que recoge los trastos sido volvéis que que citas que están encontrando los fans que está recibiendo

Voz 3 04:08 yo lo que te añadiría lo de antes es que es mejor retirar Tetuán que te retiren si en televisión ya somos muy de retirar un poquito es yo creo que narra ahí de nuestra decisión estriba en eso que ahora somos nosotros los que decidimos retirarnos y no esperar a que realmente pues ya la gente no te quiera contratar por lo que sea no estamos en plena gira en plena actividad en pleno movimiento pero bueno sabemos que esto no va a ser eternos y entonces es mejor retirarse cuando todavía estás en más o menos son casi plenitud de facultades que esperara a languidecer en un escenario

Voz 1995 04:46 dice la gente carros

Voz 6 04:49 pues yo creo que habrá división de opiniones como los toros habrá que les parezca bien habrá que dirá por no habéis seguido más tiempo ahora que era oye que yo no he podido ir a ver nunca me hubiera gustado yo qué es eso habría que preguntárselo quizá la gente bueno hacer un referéndum ir a alguno

Voz 1995 05:11 los dos mil concierto oportunidades ha habido Directo Armando de Castro y Carlos de Castro son dos hermanos unidos no solamente por lo la geología sino también por el rock y una historia compartida al frente de la historia de la música de este país vamos a hacer una pequeña pausa enseguida volvemos con balón

Voz 7 05:27 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:34 yo no que soy muy joven pero sí sí cuchara ustedes la conversación que está teniendo el sueco con contarle con Eduardo de que si el menisco lo tengo así de llevar el ring de sí tuvo que cómo es eso de la guitarra hermano sí que yo cambie de ellos

Voz 3 05:49 son las principales razones es porque la Fender pesa aproximadamente la mitad son después cuando Fender hola estrato la tele Caster pesan la mitad que una aquí son después fue una de las razones por las que yo cambié porque yo he sido de Gibson toda la vida para quien tiene un poquito de pero guitarras a eso lo llevamos Riesgos Laborales o heridas de guerra pues un poco las dos cosas no depende formaciones laborales riesgos es como el dinero y la silicosis pues ese tipo de problemas que tienes por el Arenal otro tipo de enfermedad profesional entonces a la sordera es otra si músico las modas modos inherente el tema de la sordera eso no lo inventó Beethoven o sea de eso nada porque valor de rock pues no se no se encuentra un centro de salud no no mira el mejor centro salud para los rockeros es intentar llevar la vida totalmente distinta a la que suelen llevar los rocieros llevar una vida a tranquilidad algo de no hacer deporte moverte no abusar de estimulantes ajenos no tu propia propia usaría de todos

Voz 1995 07:02 en fin bueno es imposible repasar la historia del rock nacional sin alarde Barón Rojo grupo pionero que abrió las puertas para el rock duro español en el extranjero y derribo todos los límites comerciales del género vendiendo millones de discos llegando al número uno de los cuarenta Barón Rojo se despide lo va a hacer a lo grande gira que termina con un gran concierto de despedida hay tiempo charla que ponerse en forma para el treinta de diciembre de dos mil veintidós cuando vais a Visa anunció que vais a parar en el hemiciclo era que todo lo que venga ahora hasta a este hasta setenta diciembre estado va a ser un regalo va a ser una celebración es la última oportunidad que era la gente podernos verde esta especie de año y medio tramos a estar

Voz 6 07:53 van a tener ocasión de ver las últimas actuaciones derivaron rojo que el que quiera participar en él

Voz 1995 08:00 pues mucha gente pero esto lo anunciaron hace unas semanas pero en el fondo el anuncio real apareció en un disco que graba estéis en el año dos mil Se titulada Being temas en el que prometía hay sexto

Voz 8 08:25 pero metáis veinte más a ser así

Voz 3 08:29 aspiramos a cumplir los si en el dos mil diecinueve pero vamos parece ser que sí que vamos si nosotros si algo habéis hecho vuestra vida es resistir

Voz 1995 08:47 politizar un poco la nostalgia que es un vehículo a veces no

Voz 3 08:50 sí muy cómodo os acordáis cuando se venían

Voz 1995 08:53 Nos

Voz 3 08:55 el corríamos lo añoramos efectivamente añadamos es verdad formato físico y es curioso porque en aquellos tiempos los músicos de rock no sólo la música erró muchos cantantes denostas vamos a las compañías de discos fuera el modo en que enfocaba en el producto discográfico y que generalmente era gente mayor que no entendía de música sino sólo de marketing pero al cabo de los años ahora echamos de menos aquella situación en la que hay gente mayor que entendía trataba la música como un negocio en el que tú vendes algo y la gente comprar algo y ahora mismo no apareció internet apareció lo digital y ha sido una revolución tal en el mercado que otea adapta So Ho bueno y hay que asumirlo que hoy día ya no se venden discos se hacen grandes producciones bueno pero hay que estar ahí utilizar también los medios que que

Voz 1995 09:47 otros tiempos Armando lleváis tanto tantos años en nuestra vida te gusta no te gusta es escuchaba Barón Rojo forma parte de tu iconografía aire tu paisaje emocional vamos hasta el año mil novecientos ochenta y dos pues entrevista en Televisión Española Ángel Casas

Voz 9 10:05 hay un dicen Reding sobre la aceptación de los grupos no te sale el número de festival mucha confianza lo que era el voto Metrovacesa podemos decir que varios grupos antes que nosotros consiguieron una buenas marcas a ese respecto otras con nuestros bueno nosotros pero decir porque además las contó ellos estuvo muy atento qué son exactamente doctores los que verme abstenerse en diversos momentos de la actuación y el público estaba aún muy hacen todo lo que se estaban con el grupo español sí sí sí dijeron el hombre empató mal que esto del desobedecer un barullo

Voz 1995 10:37 pero bueno me da mucha en aquel entonces era normal medir el éxito grupo dependido de los botellazos que lanzaba el público contaba en la tele y no pasaba nada pienso que ahora sería un poco difícil no estamos invitando a nadie a hacer nada pero pero Avis cambió la forma de medir el éxito

Voz 5 10:55 bueno esta última gira aranés alguien se anima

Voz 3 10:59 hombre eso es un poquito cliché también no no es que exactamente que te tiraran un botellazo a veces la gente tiene unas maneras un poco extrañas de soltarse energía a mí me han tirado en un escenario un trozo de suelo de recubrimiento de suelo de suelo lo han tirado a la cabeza nuestra Hinault no era para ofender me estoy seguro era porque arrancó un trozo de suelo y me lo tiro porque era yo que sé su manera de desahogarse de conectar con el espectáculo y cosas así no a veces la gente bueno hay hay mucha gente que le da por escupir en determinados sitios y cree que éste está haciendo una especie de

Voz 1995 11:37 de homenaje de haciendo es lo que es lo hicieron mucho si efectivamente son las sustancias extrañas públicos no Antón pero eso ya no eso ya no

Voz 3 11:48 no sito ahora mismo se mide pues eso al ver la reacción del público y cuantas más canciones te piden que hagas pues no

Voz 1995 11:56 Jorge pero que no de verdad en no estoy aquí apología de nada pero es verdad que había una parte salvaje

Voz 4 12:02 tengo una relación muy

Voz 1995 12:05 tribal entre los grupos de rock si sus fans no era habitual pues eso de la vosotros habéis dicho lo de lanzarlos al público desde escenario nunca no

Voz 3 12:15 hemos atrevido a tanto ya para tenerlos bien pues a partir de ahí pensando es decir que lo vimos se aparta hay músico es que hay músicos que han salido mal parados ha pasado le ha pasado creo recordar a yo sí yo sí me pasó eso sí señor es un legado experiencia pero bueno depende de las copas que tenga sentido te atreves a hacer eso porque claro es ir de cabeza si crees que sumar pero no es un aviso ha pasado alguien que ha saltado desde el público

Voz 6 12:41 así es si eso más veces de lo de tirarse un grupo que tenga cantante solista porque te estás en la guitarra o te tiras y aparte casa te rompe la guitarra la son los

Voz 1995 12:55 señala un Barón Rojo lo que ha hecho toda su vida estos cuarenta años ha sido defender la actitud defender la calidad de la música también defender sus letras así ha defendido siempre el rock el club preguntarles por estos tiempos donde el rock está desapareciendo si miramos cualquier lista de éxitos que queráis en cualquier en Spotify o cualquier plataforma esas grandes veamos los cincuenta primeros es difícil encontrar lo que entendemos por Rock anda con una batería unos señores tocando unos instrumentos a la vez instrumentos que hacen ruido está desapareciendo no no hay mucho rock que las listas de éxitos en este estos días

Voz 3 13:46 yo creo que falta un recambio de cambio hemos pasado de la época de las grandes bandas hay poca que hay buenas bandas pero que no han llegado al nivel de la gente un poco que definió el lenguaje de los rock no y esos está se está notando ahora

Voz 6 14:01 eh

Voz 3 14:02 bastante pero yo creo que puede ser como una un valle que precede a una cresta no en este es muy raro que todos permanezca arriba eternamente el rock tiene que refundar se quizá un poco y encontrar de nuevo el aliciente musical que lo haga en de nuevo pero hoy en día siguen siendo las grandes bandas antiguas las que todavía llena

Voz 1995 14:21 los local es el pero como vivir sea cómo hacer compatible un unos tiempos políticamente correctos el rock es otra cosa que ir representa a vosotros ya había representado siempre otra cosa visitó a la contra pues cuando ve cortarse el pelo largo se ve llevar vosotros habéis con camiseta chupa Hay tachuelas es muy difícil ajustar el rock a la moral de estos tiempos de todas maneras hoy en día

Voz 6 14:46 ya hay una explicación también que para mí es evidente no que la oferta mediática global de todos los medios es amplísima no ya no es como en tiempos existía la música el cine la pintura y poco más entonces hoy en día la gente tiene una oferta tal de cosas donde elegir que la música tienen menos opciones por decirlo así entonces salen menos hay menos afición quizás

Voz 1995 15:16 y a los que eso sí los que

Voz 6 15:18 son aficionados son todavía más más fuerte la afición es mayor porque ésta es más real es más

Voz 1995 15:26 es más lotería más donde elegir elegido

Voz 6 15:28 no es o por alguna razón eso es cierto

Voz 1995 15:31 Don

Voz 5 15:32 bueno es despedir es una cosa pero también como dice la canción de Goldman la carretera es mi único amigo de verdad despedirse de laca

Voz 6 15:41 etc

Voz 5 15:42 cómo lo vais a vivir esto es estar en casa todo todo el viaje pero esta manera dividir que es una manera de vivir tan real como estar en el escenario es el viaje carretera carretera pueblo ciudad claro

Voz 1995 15:54 la clase son padres los aviones es cierto es cierto

Voz 3 15:58 es verdad que con lo de la guitarra de las escuelas con los riesgos laborales que corremos los aviones no están hechos para para Music nuestra particular Ruta sesenta y seis llevamos haciendo muchos años y si le vamos a echar de menos seguro que se seguro que bueno no buscaremos unas alternativas se que desaparezca Barón Rojo no quiere decir que desaparezca como nosotros como proyecto volcanes precisamente a surjan otras cosas déjeme hacer una última pregunta Ésta es papilla es una eso

Voz 1995 16:25 a última pregunta qué voy a hacer muy bien

Voz 3 16:28 claro

Voz 1995 16:30 cuándo fue la última vez que sonó en el juicio Center recuerden ustedes que el treinta de enero del dos mil veinte están convocados al último concierto será el último concierto bueno pero cuando fue la última vez que sonaba en ese espacio antes llamado Palacio de Deportes la música de Barón Rojo cuando fue pues Barón Rojo nunca ha actuado en el Palacio de puertos ganadería pero espérate haya sonado pero te Armando que sacaron no lo sé cómo en qué ocasiones puede haber sonado la pregunta es la última vez que ha sonado Carlos te suena yo creo hemos tocado en el pabellón cuando existía el pabellón del Real Madrid pero yo estaba donde ahora está lavando Torres exactamente ahí sí pero creo que en el de aquí de avisado Claudio no

Voz 3 17:18 que no hayamos sonado la última vez

Voz 1995 17:21 es que eso no Barón Rojo que sepamos la última vez que eso no fue en el año dos mil dieciocho durante el concierto de Metallica

Voz 8 17:36 las Ullrich cantante uno de los grandes grandes grandes

Voz 11 17:48 y empezaron a tocar mi rollo eso

Voz 10 17:51 ah

Voz 8 17:55 aquel tenéis ahora dónde voy vaya Rice intereses bueno metálica lo dijo son de los Graf

Voz 1995 18:01 desde el mundo metálica le rindió homenaje cuando ellos llegaron a nuestro país el nuestro debe ser muy sentido irreal a uno de los de los pilares de la música de este país que como dijo una vez Bunbury Hijo de vosotros

Voz 8 18:14 le venía grande a España

Voz 1995 18:18 fantásticos es importante que entendamos homenaje a los que han dado forma a lo que consumimos a lo que nos divierte a lo que nos emociona a lo que nos lleva a otro lugar en este país tenis conciertos el quince de junio este sábado en Maracena Granada después en Murcia al XXII vais a Segovia en el día veinte en fin no vais a parar hasta el treinta de diciembre del año dos mil Carlos Armando gracias por estos cuarenta años yo no estaba ellos enmascarado que se gracias a bien gracias por estos cuarenta años llegará un verdadero placer

Voz 3 18:54 muchísimas gracias por esa especie de crónica que has dibujado iba a ser la última gira vamos a echar el resto para que se queden a la gente

Voz 8 19:02 ganas de Bordalás no valga vida Alvar

Voz 1995 19:05 en rojo