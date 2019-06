La Vida Moderna | Casi lo rural

Voz 2 00:00 pero dio el alto

Voz 3 00:22 no el pulso poder dormir volcado como Gekko boca lo guay por Rubio

Voz 0470 00:43 no no no no no el feto

Voz 4 00:47 el efecto guapo de al menos un rayo de sol

Voz 0470 00:50 pero que va hacer con Quique efecto va a

Voz 4 00:53 eh tomó el Rey UDI sólo un efecto sonoro Alejandro a ver si Le Pen Hanley una experta coquetas Malla curación

Voz 0470 01:01 claro tú eres estoy poder estoy haciendo ahora mucho en el envite cuando su ajeno a lo que eso es lo que más escucho no me atropella por favor

Voz 5 01:13 luego pim contrato estrategia de

Voz 4 01:15 el siempre el último pasillo para que una queja que sí

Voz 0470 01:18 hoy ha vuelto a hacer ha vuelto llega tarde

Voz 4 01:20 así donde La Ventana del estudio era acelera para que para que no lo has sólo vais

Voz 0470 01:28 de ahí la carrerilla absurda una problemática en el primer mundo nueva día tengo una ya siguiendo regables

Voz 5 01:36 problemas problemas del primer mundo con David bronca

Voz 0470 01:39 el momento más el prime el muro semana

Voz 5 01:41 Tiki problemas que le ha hecho

Voz 0470 01:44 plano del reloj porque España vea que al llegar a las trece treinta no ha llegado mucho antes era mucho ante la problemática de hoy es que anoche atención anoche no debí con estar porque no se no él

Voz 5 01:55 tizas con esto

Voz 0470 01:58 pero lo que viene ahora etapa por ACNUR

Voz 4 02:03 si no hay empatizar con la presenta el orden legal que poco a poco va perdiendo la cabeza te dicen yo ya no sé qué espejo temía atención barrios de izquierda obrera a escuchar nuestro algo atención afiliados de UGT

Voz 0470 02:21 algo que os incumbe a ver desde el primer mundo pero sin duda el drama anoche no sé en qué condiciones me acosté no sé porqué no sé si

Voz 5 02:28 se ha proclamó que en condiciones porque me buen

Voz 0470 02:31 yo siempre me duermo muy rápido yo es tocar sábana ICA y no me débiles Vince aún más rápido el rápido lo normal eres solvente me duermo en diez quince segundos

Voz 5 02:41 mira fíjate de tocar y tocar

Voz 0470 02:44 mi dormirme según me estaba echando para atrás porque ya porque no conecté el móvil al cargador

Voz 4 02:53 indio no no

Voz 5 02:58 espero te espero número digan ya Javier

Voz 0470 03:00 dónde voy a estar

Voz 5 03:03 llana

Voz 0470 03:04 ya estaba el veinte por ciento y me tenía que ir porque tenía muchas cosas una batería noten no me he dado cuenta porque alguien le puede podemos hacer una colecta hoy tengo hoy tengo que hacer muchas gestiones como como bueno pues como persona como ejecutivo

Voz 4 03:22 la gente

Voz 3 03:31 un rayo

Voz 0470 03:33 esto es lo que te claro claro claro el efecto especial esta humillación no en Pete no me da a tal contarlo dale dale porque no porque a ver qué hago ahora que está al doce o trece por ciento pero estoy traido el cable como el sea el enchufe no porque es que no pasa por caso todavía es es que llevó estos días

Voz 5 03:47 a que no dormir en casa sí pero sí

Voz 0470 03:49 tengo ya lo mejor de la historia da para más pero es que Trump

Voz 4 03:55 a esta magia

Voz 0470 03:57 pero tú porque llevas es ese sándwich de litio

Voz 4 04:01 pero qué clase pero ahora

Voz 0470 04:05 de que este San Luis de litio pero vaya pedazo material igual te vas a la puta vida esa esa ese ese esa batería va a hacer que la industria será funcionando hoy pues estos apaga pues espérate que no sé si tiene baterías la Pepe batería ahora estoy en deuda contigo pero lo que tú quieras te lo doy

Voz 4 04:26 a lo mejor funciona no funciona de momento sigue si es que hay un chaval

Voz 0470 04:36 el chaval milenio el que tiene que que tiene una enchufe con dos cables como si fuese verdad interés porque Valencia ruedas

Voz 4 04:43 no

Voz 0470 04:46 el va repartiendo energía todavía cómo cómo te llamas estaremos hablando hostias

Voz 4 04:55 al Classic público de la Lengua moderna Gonzalo algo que Gonzalo se levanta sobre sus dos piernas que funciona la batería e se que funcionará el otro Aranda cuánto dura lo de caminar sobre las dos pierna la gente se entera que vas caminando sobre las piernas te puede la presión a la que no se Món Llibre

Voz 5 05:20 ha dicho fallo

Voz 0470 05:22 el tú también te lo no lo saben ahí es donde hombre entrar toda la toda la potencia de la SER están en enchufes

Voz 4 05:30 ah vale vale tu lado está Iñaki Gabilondo soplando

Voz 0470 05:35 toda la élite del hacerlo lo que tiene una bicicleta como de spinning y con eso

Voz 4 05:40 en esto que en la azotea nueva se cargan a Manolete pero no te lo tienes

Voz 0470 05:47 bajo nosotros y hoy hoy he visto que ha enfadado Iñaki previsto el videoblog de Iñaki Amparo que nos alumbra pero contra la rosa del mundo está enfadada porque han quitado en el New York Times ha decidido quitarle dietas de sátira política estaba Iñaqui ha dicho lo ha dicho yo tenía pensado hablar de otra cosa Press queman toca la apoya igual lo has dicho así bien dicho dos Cancelo mi suscripción claro pues ya no me lo parece Ana era limpiar el cojo pandillas claro claro enfadado Iñaki enfadado y además con razón como siempre el New York Times que era

Voz 5 06:20 han dejado el buque insignia el rompehielos de la democracia y ahora se han quitado la joven

Voz 4 06:31 bueno al final con alguien tendrá que coger la antorcha

Voz 0470 06:35 podíamos siempre pero fíjate lo que le

Voz 5 06:38 eh Sam Stein se tan Man of Peace Taquan no ves esa tan viene como un hombre de paz toma los mismos efectos han conseguido suprimir dos una caseta podría ser divertido porque no tiene ese rollito evangélico ese Bob Dylan Sun Times Z N Camela

Voz 6 06:59 decía así Shenzhen set es que judío

Voz 5 07:01 también se ha salgan mine of Pain

Voz 4 07:07 vale me gusta porque no es de la bandera así como loca

Voz 5 07:13 conseguidos quitar el humor gráfico de un periodo como el New York Times si lo mismo que consiguieron con métodos más violentos en Charlie Hebdo sí sí pero con la paz la democracia han conseguido los mismos fines cuajan Times están manos la moraleja final

Voz 0470 07:31 esperamos que gays en Twitter

Voz 4 07:35 da con veintiséis a tres a cuatro de las dos

Voz 0470 07:37 un par de cartas al director hay que matar a nadie hombre

Voz 6 07:42 de Alex hoy no hay publicidad y nada serio y mañana jueves pero porque ya son acaba la publicidad desde la temporada para la piscina nueva

Voz 4 07:53 el barreño es de todos los días que desde cobren

Voz 0470 07:57 vale vale pues entonces supone el hoyo yo pongo el agua

Voz 5 08:01 sale agua

Voz 4 08:03 no sé no sé no sé

Voz 5 08:07 yo voy soltando información

Voz 0470 08:09 hoy ha soltado no sé si vale

Voz 5 08:11 a aforismo pues en ese caso

Voz 0470 08:14 Alex podríamos comenzar el programa no ya están se han hecho chascarrillos no se ha hecho publicidad porque lo hace falta por tanto puedo pedir un aplauso para impedir que ponga la sintonía es decir que te he visto

Voz 5 08:57 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 8 09:12 hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 09:34 cuando estaba gordo

Voz 4 09:35 me estaba gordo éramos fácil hola

Voz 5 09:39 ya no estoy gordo pero mentalmente sigo siendo Gordon

Voz 4 09:42 pues entonces ya mi mente se sigue comportando como un gordo y ahora me duelen los puños hoy aparte que ahora ahora tus músculos el dorsal y el hombre claro hay una como un puñetazo a mi hijo lo están pensando en serio en serio e hice Papa ya sé yo que no controlado por por por felicitarle el cumpleaños que ahora tengo más músculo porque de Tito que montó me mandó proteína guapa que haces el hijo el padre Patrick Leahy padre pues yo creo que mejor forma de celebrar el cumpleaños hombre quería hacerle la típica carantoñas buena era haber llevado a Ignatius a cogerle no negocia pero eso lo tenemos que la palabra

Voz 0470 10:32 de pronto lo típico de padre hijo muy americano de un golpecillo sin dudarlo de res ya pero de verá que fui a poner asesor subiendo para casa para bueno ayer tenía la tarta preparada la vela no

Voz 5 10:43 el número diez ileso de hago como me lo tiene

Voz 4 10:49 pero contra el rincón de las lo bien que te vine para el juicio todo esto

Voz 0470 10:58 verdad

Voz 5 11:02 a mí de turista que venga conmigo al juicio compartido

Voz 0470 11:06 que ya no explique no estoy por la proteína

Voz 4 11:08 es que él no es un mal padre ya lo tengo

Voz 0470 11:13 Pardo siempre es un gordo gordo aunque eso mentales claro músculo están acostumbrados hace tiempo que no tenía tanto músculo es como un adolescente que no contra su perdona no la muñeca hinchable en la en los estadios

Voz 4 11:29 el alma digo dónde voy ahora de donde salió

Voz 5 11:37 sí sí sí es que de repente mi cuerpo se ha vuelto el de una adolescente yo no pesaba noventa y dos kilos igual desde los diecisiete años

Voz 0470 11:45 claro claro mentalmente en mi cuerpo

Voz 5 11:47 le como que vuelvo a tener diecisiete claro

Voz 0470 11:50 vuelve a ser Time Juan Ignacio bueno pues hombre presentarse parece que esto es la vida moderna el que programa es es el programa número quinientos cincuenta y ocho al esto cierto no no estás inhalando engañarnos están aquí empuñando los premios que a los niños y la semana pasada en recordemos es que es que hoy oye

Voz 4 12:10 verdad hoy es la primera semana algo que te regaló los indios CIU

Voz 5 12:17 hoy se cumple una semana de de la grabación del peor programa jamás hecho era necesario recordar tuvo que ser superpuesto con la grabación del día anterior que al final acabó saliendo a la superficie ese programa se debió haber hundido con un ladrillo

Voz 0470 12:32 tenemos que verlo emitido al cual se puede bajar todavía Youtube lo podemos borrar de Youtube yo creo que si no se puede quitar queda como algo mítico que quede como algo de lo que lo hayan visto ya los que no los que lo han visto aseguró porque estaban protagonizando me quedé

Voz 5 12:45 Kevin siempre trabajo se anexo

Voz 0470 12:47 porque estaban aquí haciendo es la comedia que hacen siempre

Voz 5 12:50 cómodos como dos baluartes vaya entradilla

Voz 0470 12:56 pido un aplauso para Ignatius Gicquel

Voz 3 13:00 de hoy de Orlando

Voz 4 13:04 está mola no está es de

Voz 0470 13:06 en de Orlando Magic de Shaquille O'Neal que sólo jugó hay un par de años otra yo creo que cuando se está entra dentro del margen de de volvió a ser indie claro volvió a ser indie porque fíjate el primer equipo bueno en fin puede valer un poco

Voz 5 13:18 estos grandes sus primeros equipos cuando él todavía no

Voz 0470 13:20 lo primero de todo vale todavía no

Voz 5 13:23 da un dará bastante Titán era bastante pollito ya vale vale

Voz 0470 13:29 vale me gustaría

Voz 5 13:32 que escucháis esta canción

Voz 7 13:36 hombre

Voz 9 13:47 lo que recuerdo

Voz 10 13:58 a veces hay rancio suele deben los rurales que un escenario escenario continuo y un miembro del público que le ha hecho una foto

Voz 4 14:11 hay poca gente conocía este hombre L

Voz 5 14:13 bueno de las pocas personas ya antes lo comenté las pocas personas que hay trabajadoras de verdad en la industria el espectáculo te mereces el éxito todavía no ha llegado pero tarde

Voz 0470 14:23 bueno como de cómo te llama Manuel una plaza para Manuel la primera pero el Hale un rato hombre SER chupado pezón pide sale ahí está pero hostia ojo eh

Voz 5 14:44 ay Dios

Voz 0470 14:47 son muy muy mí ha dicho Manuel gracias pero pero pero no le quite la camiseta pero lo perdón es el aquí no pasa nos

Voz 7 14:58 un beso a la cruz eh

Voz 4 15:11 la vida siempre se abre paso con permiso de este hombre también creo que el símbolo oficial mía gracias por México en ese piloto que eso no se veía desde el siglo XVIII ese ese cara colillas no se veía

Voz 0470 15:34 el Hayden no se veía muy bien muy pequeño Nicolás es que Manuel es pura Manuel es pura clase de radio polca Manuel viene con pantalón blanco camisa la camisa de rayas muy elegante con remangados y pelo bueno pues eso un poco en cara colado en Caracol Lagos era una actriz perfecto de esta rama tope la chupa un pezón con especial gusto ser chocaba has hecho el cabrito

Voz 4 15:59 a ver otras veces protocolario otra noche pero había sido por puro placer no las disfrutaba hoy esto ya me lo esto no ha sacado la bandera la bandera de ciudadanos si se crea que bonito que vestido de ciudadanos como viene se nota que en el fondo no lo eres

Voz 7 16:34 nosotros

Voz 0470 16:35 Manuel ha dicho a bueno hombre ver un poco no hay que fiarse de las armas

Voz 4 16:38 porque todavía no me defino vale pero peso

Voz 0470 16:40 no creas que vas Emmanuel estaría guay ves el joven

Voz 4 16:49 cito confuso por antonomasia

Voz 0470 16:51 pero Manuel estaría y que de aquí al final del programa de hoy de mañana no te hayas consiguió definir te políticamente osea que cuando llega apoyó voy acerca de Manuel ya que estamos en que ahora es difícil lo veo bueno pero aquí van a pasar muchas cosas igual encuentras una luz que te dice pues yo a tope con Madrid no

Voz 11 17:10 es muy amigo de dogmas me te diré buscar mucho Mi vida

Voz 4 17:13 es buscarme Alfio todavía no voy a decidir

Voz 0470 17:15 bueno pues estaré te vamos a hacer en contra aceptó vale a final de programa del jueves dinos si tú ya tienes un partido político una una tendencia de alojó creo uno O sí

Voz 4 17:34 al final del programa te pregunta pues el nuevo yo eso quiero dar gracias a la vida por hacerme vivir estos restos de cerca en primera persona que algún día se lo conté

Voz 0470 17:45 pero alguien que no se verán afortunadamente Le diré mira tú claro lo eh

Voz 4 17:50 yo te hacías tú cuando cómo te ganaba la vida bailando la radio mientras un calvo chupado a pezones

Voz 5 17:58 millennials venían bici me que escuchas seis esta canción

Voz 9 18:19 ver el africano bonito ahora baile

Voz 0470 18:40 Manuel Sampaio al baile de votar Manuel no tienen uno Paradise Calabria jugar a la ruleta pero yo te miro el tutti cambiamos Manuel

Voz 4 18:52 dice la caja la caja la caja

Voz 0470 18:54 siempre te queda con La Caixa

Voz 4 18:57 pero otra vez contar con todo pero otra vez que que me gustaría por favor que escucha seis

Voz 7 19:05 que bailan

Voz 9 19:18 los nuevos

Voz 0470 19:34 en en el IVA sí Ignatius en su ímpetu por decirle soy tu yo estaba sentado como si tuviese viendo un Paul dans la la escupió en la cara soy tuvo el ya digo otra ya

Voz 4 19:50 te voy a decir una cosa hasta aquí misas

Voz 3 19:55 gracias Manu

Voz 7 19:59 cura Paquita político

Voz 0470 20:17 que que se ha puesto sobre la mesa sabiendo una vez más puedes que decir bien está guay porque está guay estaban ha puesto cuatro veces la misma canción adaptarse al ritmo al programa eso eso eso es como han pasado muchas cosas ya minuto evidentemente pero pero que tenía pensado aunque no lo hagas no ya me lo guardo para todavía

Voz 4 20:36 hombre no te lo vea no lo voy a desperdiciar aquellas que me vale para otro día pero si yo no hubiera evitado la rubia aquesta las iniciales quién ha pasado cobra hoy ya claro es que acaba de cerrar como que este acaba te lo juro esto esto vamos que no se me ocurre nadie

Voz 5 20:59 no es que sea capaz de hacer esto yo me quito el sombrero alguien que haga esta sección te mantenga luego la mirada

Voz 4 21:10 gracias a ti yo te considero gracias gracias me acuerdo de hoy los ciudadanos gracias a Manuel Torres al verla hoy tenemos un regalo

Voz 0470 21:26 mira qué casualidad ojo eh una gorda Ciudadanos lo han traído a Nuevas Generaciones eh a ver e abandonado toma tomar algo usted te queda viene es que te queda bien a padres e Ignatius le infla engloba Manuel hice lo lleva hacia el aire

Voz 12 21:57 claro es que precioso esto está trayendo una Performance eh Juan Ignacio que vamos a canónico

Voz 4 22:04 no lo más una cosita para para mañana

Voz 0470 22:16 hombre mola que ahora todo hagan lo mismo en hablar cara la que Nacho hable todo bailar me tendría que moverme

Voz 5 22:25 claro que ahora Ciudadanos no se sabe muy bien lo que está pasando entonces hay que aclararlo es normal que tú estás confuso que trata confuso igual que mucha gente no igual que mucha gente porque estaba el PP hubo gente que salió del PP porque querían ser más fachas y ahí está Vox y hubo gente que ha salido del PP porque quería hacer mal más demócratas y ahí y ahí se fueron a ciudadanos han pactado

Voz 4 22:53 entonces

Voz 5 22:53 ya gente que quería terminar con el Orgullo Gay ya está Vox y había gente que utilizaba la banda

Voz 0470 22:58 era la bandera del orgullo gay darla un poco para

Voz 4 23:02 para nada para utilizarla y apropiarse y ahora pactado la gente que no pensaban no pensaban mío pero ciudadano

Voz 13 23:14 contando con lo mío y por qué no no se bebía

Voz 5 23:19 aquí no se debía venirse a Francia no se debía venir una se debía venir y bueno yo quiero tranquilizar simplemente muy breve David a esa gente hay un fenómeno físico que explica lo que está pasando y simplemente lo lo raro aún

Voz 0470 23:36 trae un folio grande impreso algo sí

Voz 5 23:38 esto es

Voz 4 23:45 cuando pones a ciudadanos cara el sol ha explicado todo ese oro blanco tasa raya blanca todo ese toda esa luz blanca

Voz 0470 23:53 vamos a ver pero espera espera que déjame que describa sale el sol y luego hay un prisma andaluz en el prima sale descompuesta en los colores de este fenómeno

Voz 5 24:02 o sea eh refracción flexión a refracción refracción refracción no sé si este fenómeno físico el físico explica socialmente lo que está pasando cuando ciudadanos esta Carazo

Voz 0470 24:13 con Ignatius apunta ciudad

Voz 5 24:17 hay un efecto hay una ilusión óptica

Voz 4 24:19 de diversidad pero en el fondo es la misma mierda en el fondo es el mismo perro con distinto collar reinante

Voz 0470 24:28 ahí al prima ciudadanos así la imagen sí

Voz 4 24:31 me me que cree ahí esta mañana pero esto lo mejor entremés bueno está tomando café con ella pero

Voz 0470 24:39 en en esto está muy bien pensado eso está muy bien pensado

Voz 4 24:42 vamos a poner no lo he puesto en Twitter digo digo a eso está pajarito

Voz 0470 24:47 apuntan por el New York Times eh

Voz 4 24:51 la belleza la la próxima viñeta de humor gráfico del norte

Voz 0470 24:55 hombre ojo eh la verdad que no no yo

Voz 4 24:58 la tía y la tía de ésta son cuatro diez de pera que estoy creando

Voz 0470 25:05 tú cuando vas qué qué qué nombre les pides que te ponen que te pongan de Rodiezmo café no lo vemos esto

Voz 4 25:10 no pasemos tan rápido

Voz 0470 25:13 pero quién hombre pone pie estuve en la taza pondrá por tres

Voz 4 25:19 es que últimamente es más ilusión fíjese hay un personaje del entrenador diga Messi no poco a poco en un Trueba poquito a poco me voy convirtiendo en del GTA

Voz 0470 25:41 luego una foto

Voz 4 25:45 este es el ascensor donde le pegue a mi hijo señor juez y hay más fotos Arcos

Voz 0470 25:56 claro es que cada vez no parece de verdad claro entonces

Voz 5 25:59 gente gracias gracias a mi dietista entonces Ángel gracias al al a al reto que hemos formulado aquí para yo yo conseguía antes de que se termine la temporada alcanzar los ochenta y cinco kilos que claro

Voz 0470 26:11 es verdad que medio me me pesa hasta mañana desnudo me quitar lógico que claro ochenta y cuatrocientos lo sé porqué sino que yo como con vosotros me habéis comer sí si te haciendo nada

Voz 4 26:24 será por el disgusto no no me voy a empezar de nuevo yo también he traído

Voz 0470 26:29 pero no

Voz 4 26:32 también cuentos tengo la suerte de poder representar aquí a mi dietista Ángela Quintas

Voz 3 26:42 gracias gracias por De Gea

Voz 5 26:54 gracias gracias gracias Angela gracias por convertirme en un adolescente

Voz 0470 26:59 eh Ángela estaba aquí desde hace un rato en la cabina y quiero describir Ángela a la cara que ha puesto cuando abrí Toñete chupando en el plazo eso sí como diciendo que son hidratos

Voz 6 27:09 no es proteínas Joaquín hecho no

Voz 0470 27:12 además tiene proteína es proteína claro es proteína verdad pero además sean proteína que cama

Voz 5 27:16 no

Voz 0470 27:17 perdona vale gracias te bueno la proteína

Voz 5 27:20 a los vamos lo más básico yo estoy

Voz 6 27:28 estoy comiendo pescado todavía bueno eso está bien está fenomenal

Voz 0470 27:32 la antena tú estás contenta en general con lo con él

Voz 6 27:34 por eso por ahora de Juan Ignacio yo estoy muy contento

Voz 0470 27:37 perdido ocho nueve kilos ya

Voz 6 27:40 en un mes si en un ojo eh no no que lo está haciendo fenomenal casi desclasificado de superhombre

Voz 4 27:46 se lo he dicho varias decir lo que pasa claro tú me ves a mí ahora comportándose de esta manera me estaba mirando huyendo en en la consulta no se comporta claro es que no se parecen nada

Voz 0470 27:56 claro no voy a chupar pezón estaba vacía

Voz 4 27:59 yo toco insulta a esta señora por favor me puede mandar una fórmula pues todavía no conoce de verdad que es negro nuestro plan nuestro plan

Voz 5 28:10 era que invitar a Javier Gurruchaga y que fuera el dietista de que tengo

Voz 4 28:14 para que el invitará al que le impiden abordar es para que el bien engorrosa que tampoco aquí que barbaridad de agenda tiene Javier entonces no podía ir

Voz 5 28:28 es simplemente porque está siempre eso hay cosas que bueno estoy esto me lo traído la propia vale vale mis datos perdóname por involucrar te en esta locura porque yo ya te lo confesado a ti y a mí lo que me motiva es la broma secreto profesional serie sería claro cuando yo te propuse esto tú a lo mejor dijiste he flipado bueno yo te dije sí pero con cabeza encuentran entonces yo

Voz 6 28:54 yo lo intenté yo estoy

Voz 5 28:56 pensando ya el porque tú me has dicho no creo creo que ya no te sobra mucho más pero si aplicamos la técnica del ayuno místico porque no existe

Voz 6 29:05 mira que la va a decir en la técnica

Voz 5 29:08 lo místico y esperar la muerte

Voz 4 29:13 pues seguro que funciona llegó a ochenta y cinco gracias la alargada

Voz 0470 29:19 sí porque tienes tienes lo dato eso es esto que ha traído Ángela es información de cómo estaba Juan Ignacio ha antes de todo este

Voz 6 29:25 estabais como está aguantando la información por favor

Voz 4 29:28 a ver la de Dios porque yo hay un dato que

Voz 5 29:33 ah gracias por por hacerse cargo de eso sea por la cardiopatía mía en su día ya me dijeron lo que tienes que hacer es perder peso y hay un índice de grasa que no

Voz 6 29:42 la grasa mala el índice grasa visceral que esa es la grasa que se coloca entre las vísceras sabemos pues que tiene mucho no es que sorprendentemente cuando vino la primera vez está mejor de lo que yo pensaba si es que te lo dije

Voz 4 29:55 la desnudando porque no me voy a pasar entonces

Voz 6 30:00 el índice de grasa visceral Él lo tiene ahora ya muy bajito es que ha perdido un montón ha perdido cuatro kilos y medio de gasto la mirada inicialmente guardan los datos mira inicialmente pesaba cien kilos de grasa tenía a XXII con tres

Voz 5 30:14 G

Voz 6 30:15 eh no veintidós con tres kilos de grasa a XXII con tres kilos y kilos de grasa cosa también por XXII y en este caso coincide que son veintidós contra por ciento en kilo calorías caloría no

Voz 0470 30:25 son si pesa exactamente cien kilos mira

Voz 6 30:28 en porcentajes y claro en ver en porcentaje de los fondos que coincide con el peso al soy más o menos veintidós con tres kilos vendidos con dos por

Voz 0470 30:35 te entra en un bucle

Voz 7 30:39 no

Voz 0470 30:39 pero se entiende Ángela se entiende lo que digo que como pesa cien kilos cualquier peso en kilos es también

Voz 6 30:43 porcentaje aquí ahora claro el problema es el campo Liga porque ahora pesa noventa y tres con tres

Voz 5 30:49 ahora ya no se además fastidiado es que ganado mucho

Voz 6 30:51 claro claro si tienes un muy muy buen metabolismo basal a él de base gasta muchísimo es que es casi como un supo

Voz 4 30:58 hombre yo no quiero decirla que había mucha gente me estaba valorando lo hacía falta bien voy a decir yo tiendo a flipa el dato el dato que me faltaba

Voz 6 31:10 mira de base gasta dos mil doscientas setenta y ocho kilos falso que quiere versiones dada a conocer naval la cama viendo la tele pero como estaba yo tan mal entonces porque comía muy mal claro

Voz 5 31:22 bueno yo básicamente bebía vino

Voz 4 31:25 Maite

Voz 0470 31:28 Juan Ignacio sin hacer nada quemado mil quinientas calorías

Voz 4 31:31 bueno eso desde bastante

Voz 0470 31:33 cuatro Chernóbil de naturaleza

Voz 4 31:36 muy buena por lo que me cuentan y fíjate tú

Voz 5 31:39 los malos hábitos que yo tenía sí porque en realidad yo tiendo a ser superhombre

Voz 6 31:43 lo que pasa es que está desaprovechado hay dirigentes de Pepe criticando que hay gente que está diciendo que por te ha quitado canciones tan pronto bueno

Voz 5 31:50 algo

Voz 4 31:53 puedes levantar la bandera del olor

Voz 6 31:59 vale perdona Ángela no eso que te digo que ya de base gastan montón con lo cual eso es una ventaja

Voz 0470 32:04 bueno eso es cómo estabilizar yo me quedo quieto pensando

Voz 6 32:06 la delegación ya gastas dos mil doscientas sí luego ya camina así pues imagínate voy caminando y pensando entonces gastar más

Voz 4 32:16 sí

Voz 6 32:17 pero eso es como se nota claro porque el gasto intelectual también es importante como el cardo mira tú hagas dotar al final del día es mayoritariamente tu metabolismo basal el gasto que tú gastas a nivel físico y a nivel intelectual que eso sería caminar y pensar lo que tú gastas en hacer la digestión de los alimentos

Voz 5 32:32 o eso dan cuando te total

Voz 4 32:39 si me quiero decir igual sólo voy pensando pero como rumiando el mismo pensamiento muchas veces a lo mejor gasta más y eso es lo que yo hago eso es lo que llamo yo creo que lo estoy haciendo bien porque yo no voy pensando un discurso fluido no yo

Voz 0470 32:53 dando vueltas lo voy Joel

Voz 4 32:55 tío pensando formato lo mato yo gastado más

Voz 0470 33:03 vale entonces Ángela hay como como profesional del gremio cree factible que el día

Voz 6 33:09 soy cuando su programa el cinco de julio así dónde queda poco margen ten ochenta y cinco kilos al quedan por perder ahora la verdad cuánto pesa lo tiene difícil porque no tiene mucha grasa ya que perder ahora mismo tendría que perder ya que hombre puede vamos un poquito de grasa pero tampoco nos interesa que baje más por carretera hasta al menos

Voz 0470 33:26 pierda Karma algo algo de grasa así puede perder todavía

Voz 6 33:29 se puede perder pero no te creas que tanto porque ahora mismo

Voz 5 33:32 hay que sobra tan hay que definir

Voz 6 33:34 es que está en un dieciséis tener en tanto por ciento entre un quince y un veinte y están dieciséis está muy bien ya lo estoy

Voz 5 33:42 bien para ser un un humano

Voz 4 33:45 no

Voz 5 33:46 no sé yo aspiro ya la trascendencia superhombre yo espero ya la

Voz 0470 33:51 Marta exacto ella no quiero ser hombre

Voz 5 33:53 SER místico entonces ahí me todavía me sobra

Voz 6 33:56 pero ahí tenemos que hacer el ayuno que tu proponer la yo no místico

Voz 5 33:59 o que Ermitaño yo me voy a pesar venga íbamos a ver qué posibilidad cuánto tiempo queda entonces hasta que hasta que llegue que ochenta y cinco el veintiocho de junio no una semana tras semana hasta que también el programa

Voz 12 34:14 esa mano detrás a pesar de la verdad creo que hay que encender la Alex pues no lo sé pero pero

Voz 0470 34:29 pero te vas a dejar sitio porque quitaba los zapatos sino la camiseta en el pasado

Voz 12 34:32 o sea que si panorámica

Voz 0470 34:37 la gente detrás está costando muchísimo eh me voy a sentar detrás era buena idea bien qué bonito ahora se ve en la cara del chaval entre los huevos

Voz 12 34:54 se ha pagado chapa absoluta eh

Voz 0470 35:01 mira este es momento que el chaval aparece por detrás como como el sol como el sol naciendo y mire mire mire mire si estáis puede a ver el dato

Voz 12 35:16 se está alargando el pasaje verla cifra es que ver la cifra Manuel

Voz 0470 35:28 pero igual si te quitan la camiseta Nacho venta de doscientos gramos e gafas y la gafas

Voz 12 35:38 ya no más

Voz 4 35:45 en cuanto noventa y tres con seis no pues se ha pasado esta sí esta semana ya que tiene ruedas yo no Ángel apuntaló

Voz 5 36:03 del otro que me estoy encontrando con humor ya me cuesta voy a presentarme el lunes en tu consulta como soldado como como un espartano Gale prepárate para algo algo fuerte lastre algo fuerte hago Geri Val os voy a necesitar principalmente para eso fuerza de voluntad si por ejemplo reparar cuenta con vale gracias Angela gracias a Ángela

Voz 3 36:40 hay tres contaré

Voz 0470 36:42 no