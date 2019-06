La Vida Moderna | Programa de salud

Voz 1 00:00 hoy es jueves esto es la guerra

Voz 0470 00:55 esto es el programa número quinientos cincuenta y ocho hoy el programa en el que al final del programa Manuel hoy la idea es que Manuel no hable más para ella tuvo mucho protagonismo pero que al final el no diga sí ha cambiado tenéis política os si acaso es incluso lo hubiera encontrado porque cuando en tus manos Emmanuel escualos sexual eso es lo que lo que quiera contar al final del programa y ahora tengo varias cosas ayer bueno tengo muchas cosas pesó

Voz 2 01:21 eso ganado

Voz 0470 01:24 claro es que podríamos instalar como en la como la de la de los camiones salen toda la intendencia sino que lo pongamos en el suelo según ponga gente ponga al peso árabe

Voz 3 01:35 que me suena a mí con una cosa llamado esta tiene un nombre

Voz 0470 01:42 en ascensor estabas con mucha anterior ha sido al baño y han venido ahora como si hubiese hecho una maratón eh

Voz 3 01:48 me madre

Voz 0470 01:49 porque ahora ya lo dije el otro día desde hace poco con yo creo que por la dieta venido muy debilitado es algo duro

Voz 3 01:55 me cago duro después de muchos años vuelvo a cagar duro duro

Voz 0470 01:59 intenté requiere mucha mucho fuera

Voz 3 02:01 sí me mareo ya te dije que el otro día me desmaya no lo obtuvo

Voz 0470 02:06 de la cara te subiendo el programa el programa

Voz 3 02:08 ha sido como siempre Ignatius el ciclón Ignatius

Voz 0470 02:11 los jaleos al anudado al levantaba gente tornado Ignatius es buen mote nation trabajadores y ahora ha vuelto a entrar ya entrado un un un hombre que viene de Sudán del Sur en el nutrido a una guerra que va a dar el pregón en Chamberí y todo esto se porque tal manera

Voz 3 02:28 no es que me da me dan como como que me falló una vena ojo eh ya te digo que yo voy a controlar

Voz 0470 02:34 porque dentro de su posible muerte que ya todo el mundo fantasea con muchas de ellas

Voz 3 02:38 esta sería la más bonita modificando hombre podemos a eso

Voz 0470 02:45 Ana muerto Kagame que poco heavys poca épica más puede haber Presley lo poco que es algo con Well crees que tengo poner morir cargando o algo técnico defunción Elvis Presley demolición destacando escalando vas a tener suerte morir cargando en estos momentos David Broncano busca en Google si pues pues sí preguntado ya jugaban su si sí si se puede morir por defecar y hay aquí una de una hay varios como del de genéricas tiene curiosidades pero hay una un artículo médico eh no era broma no está mal tirado lo de Elvis Elvis sufrió y murió por estreñimiento se proyecto crónica murió por eso por no pone aquí existe una pequeña posibilidad de perder la vida en una situación de secando sólo se ocurren obligatoriamente estas dos circunstancias paso numeradas

Voz 3 03:39 SER Ignatius menos mal menos mal que fui al baño de los minusválidos

Voz 2 03:47 ojo eh aquí te voy a agarrar a los claro porque yo no voy allí

Voz 0470 03:55 que eso ayuda mucho eh yo siempre digo que lo los en el baño adaptado es el mejor yo sé siempre siempre a esos tratados permite todo permite todo con más seguridad al Petin claustro

Voz 3 04:05 no tienen que tiene y no hay minusválidos en la SER no

Voz 4 04:11 los trabajadores no lo sé

Voz 3 04:14 supongo que algún hombre que hay muchas queréis ir por ahí en serio decir que hay un baño los válido

Voz 0470 04:22 aquí caben los siempre por normativa hay por solidaridad con las personas Choi Cor inclusión

Voz 3 04:26 no claro mentalmente del los trabajadores Mis compañeros compañero es Juanito porque dice ojalá ojalá fuéramos

Voz 0470 04:35 monja la hubiese algo para ojalá aquí

Voz 2 04:38 que hubiera más menos

Voz 3 04:40 ahí viene P P para que quiere entrevistará a Echenique claro tiene que está rehabilitando ya que vino Raúl gay

Voz 0470 04:46 sí claro claro es que mienta datos esto estoy leyendo la noticia a ver dos factores para morir cada hay dos factores atención uno tener alguna algún problema cardiaco

Voz 4 04:55 usted lo tengo

Voz 2 04:58 hay otro y otro

Voz 0470 05:01 sí otro y lo leo literalmente tener problemas a la hora de ir al baño como por ejemplo excrementos duros no

Voz 2 05:11 el calvario porque yo estoy te juro que me acaba de pasar

Voz 0470 05:15 es que no que no que no estoy bromeando no Nacho

Voz 2 05:18 no sé si era era duro

Voz 3 05:22 en seco era incremento duros y conserva como no sé si has por comer mucha proteína ahora o qué pero como que se concentran mucho ya se tengo que hacer mucha fuerza

Voz 0470 05:31 pero es que ojo lo que dice cuando esto ocurre se obliga a realizar un gran esfuerzo que concentra el flujo sanguíneo en el abdomen como consecuencia el cerebro el corazón les llega menos riesgo menor Diego lo que para personas con Antonio puede resultar fatídico uno que pasó

Voz 2 05:44 no me puede acompañar al baño en algún momento

Voz 3 05:52 las otras de decir gente no estamos más alicaído

Voz 0470 05:55 te visto hecho polvo pero

Voz 3 05:57 estamos todos me noto como que la cabeza se me queda en blanco

Voz 0470 06:00 claro literalmente lo que describe aquí en Panamericana punto pe pero un momento estamos de broma que una cosa que está a punto de pasar hace diez minutos

Voz 3 06:10 bueno hace gays minuto y los últimos día es que cada vez que voy al baño me pasa esto sí sí sí sí sé que tengo que hacer un esfuerzo Inuncat por vergüenza nunca lo había contado y que hago pues obtener carcomido Ángela también porque igual claro está su esto esto gravísimo noche algo una ciruelas todos hemos vino comentárselo Angelo

Voz 0470 06:30 la comedia y la sociedad no se puede permitir perder Ignatius cargando solución Clotas noble cantasen Umbrete o cagar en público

Voz 2 06:38 porque aquí siempre vigilando Manuel Chaves ya

Voz 0470 06:45 a pie de quiere darle ánimo Manuel otra vez pero necesitas

Voz 2 06:50 sí pagan bien cada vez es más de Ciudadanos

Voz 0470 06:57 a veces sale con colores del arcoiris

Voz 2 07:00 necesitas un asistente de

Voz 0470 07:02 setenta de mierda literalmente en una gran asistenta desde fecal Lucy un espía hay un SIP persona vaya séquito bueno Black is black Ignatius pero es que claro es que no existe un riesgo real claro

Voz 3 07:16 a Ángela siguen el edificio

Voz 0470 07:19 por ir a ver quién va a pegar a tu hijo

Voz 2 07:23 sí sí tú fueron quién pero ella no no quiero que nadie me sustituya tengo mi orgullo

Voz 3 07:36 gracias tu padre muerto yo soy inconsciente veía que me estaba pasando esto pero ahora que tú a buscar los datos ya sé que es real el peligro si ahora ya estoy prevenido objetivo cagar blando eh

Voz 4 07:50 boca arriba

Voz 3 07:52 estrategia y sin esfuerzo

Voz 0470 07:54 hay un nombre el síncope Catholic buscando cuando más estoy buscando más literatura médica catorce síncope dedicatoria no lo mismo nombrado en lo mismo que alguien lo ha dibujado no pero es fácil Google imágenes a ver si le provocó una caída en la si lo mismo lo mismo aquí vuelve a contar quién es lo mismo lo vimos a que que sí que sí hay bueno

Voz 3 08:19 pues nada

Voz 4 08:21 dar que no me pase pero si me pasa pues mira

Voz 3 08:26 me voy a cagar por plazo te lo habéis hecho nunca hemos hecho aquí sí si a ver si es como yo digo así como digo notas que voy a expresarme un poco rotundamente notas que el tronco largo

Voz 2 08:41 entonces es sí

Voz 3 08:42 tú eres consciente de tus límites

Voz 2 08:45 a lo largo no puedo de una asentada IVAs cortando común cortando en varias asentada como como los puestos de la feria de la matanza sacan el chorizo

Voz 3 09:01 así con siete mil límite hoy puedo hasta aquí hoy puedo este hecho ritos

Voz 0470 09:07 para todo esto no es todo lo que te requiere lo que deja hablará con un preparador personal para que te fortalezca la la musculatura Periana recorte soporta Campo buenos está claro claro eh pues si citados y lo que hay que es en lo que es y lo que tiene dentro es un apellido se necesitan necesitas una musculatura Periana muy potente para que lo pueda

Voz 3 09:25 seis Gando me gusta cortarlo porque me gusta que haga la ensaimada

Voz 2 09:29 pues mira a mi la ensaimada

Voz 0470 09:33 a Clos sacarán

Voz 2 09:36 el churros y cortar entonces ya hay momentos muy bonito que aquello va subiendo y hace el efecto sillón de barbero tuvo fielmente

Voz 0470 09:45 mucho tiempo fantasea con con mucha mucha cirugía estética de cosas en el ano y no en si había algún cirujano estético que te hiciese el Elano como en forma de estrella

Voz 2 09:55 a para que saliera como los moldes de cocina mira eso no costaba nada

Voz 0470 10:06 entonces da una alegría

Voz 2 10:09 quién tiene Popper cuerpo pero no me viene bien por prescripción médica te da por pensar

Voz 0470 10:17 doctor deme por que me muero cargando raros

Voz 2 10:20 por otro lado el día cachondo me daría la vida sacarla mandar un poco verdad queda para el Orgullo gay cuánto falta foco no estamos bueno para te espérate que queda poco para los que hay no me dices vas a la base de que ya habrá por perdido

Voz 3 10:44 os quiero decir que ya se puede conseguir papel fácilmente en Madrid yo lo que sé

Voz 4 10:49 pues voy a ponerme en marcha

Voz 3 10:53 Madre de Dios sabía que una hay es que aquí hay pareja allí detrás de que cree que está hablando así como bajito como siempre nosotros no nos asustamos pop

Voz 2 11:05 estaba cubriendo la boca para que no hay muchos Popper cariño

Voz 0470 11:15 no no no quiero insistir en esto pero es que ya buscaba como Yalta términos síncope de dedicatoria en imágenes salen salen salen datos e información en Nacho a que una especie de ecografía cuando una pero es que claro es que no sabes todavía

Voz 3 11:28 en nombre de

Voz 0470 11:30 nombres dentro del jueves instantes

Voz 3 11:33 Lisandro en que yo muero por algo el otro día

Voz 0470 11:40 así es que en una de ellas de alguna en una universidad para hacer un estudio hacer una una presentación esto sí que no pues negando así que no es ahora que parece una presentación han optado por poner en la en el PDF vea esto saldrá que han optado en un trabajo universitario puedes hacer Zuma Kike que imaginan puesto de de ejemplo

Voz 4 12:07 en otra trabajo

Voz 0470 12:09 es Puyol que tanto con cara de la vida se me va la vida

Voz 2 12:13 se va en forro llaves haciéndola que debe haber pocas imágenes reales me testimonio gráfico

Voz 0470 12:23 claro hay pocas aquí podemos llamar hay hay mexicanos de nuevo hombre a Panamericana en es que en una universidad que era un aguas si no lo sé bueno en la Clínica Universidad de Navarra también también lo también lo habla vamos a llamar a la Clínica Universidad de Navarra Alex del Roma ya va a ser no siento de Nacho dice dice teníamos otra cosa para hoy en sí teníamos porque teníamos que ya sea ya saca cancelados salidas era mala mala avaro bueno igual da tiempo yo tengo casi solventados de todo rápido estamos llamando a la clínica unirse a Navarra está en Navarra la casualidad con calma eh vamos a Pere ir preparando las preguntas vais cómo evitarlo no tenemos a alguien en claro riesgo de morir llegando eh pero se puede hacer para evitarlo se puede utilizar el término Mel el síncope catorce para que no

Voz 3 13:17 presenta mi José

Voz 0470 13:19 aquí tengo al ejemplar yo

Voz 2 13:22 ella Colom

Voz 0470 13:30 Koke tenemos tenemos efecto de de de mierda cayendo porque aquel doctor que lo coja lo Felipe claro

Voz 3 13:35 agacho

Voz 4 13:36 eso es lo hacemos

Voz 0470 13:39 menos duro

Voz 6 13:41 Monica aunque y darle o hola qué tal llamamos

Voz 0470 13:44 de la Cadena SER no queremos molestar pero es que hemos estamos dando durante un tema médico que que le ha sucedido a uno de nuestros presentadores del programa buscando información médica ha aparecido una información en vuestra web en Clínica Universidad Navarra entonces no se una consulta simplemente genérica sobre este problema médico

Voz 6 14:02 vale pasar nada mis compañeras programas Vargas Mónica

Voz 2 14:11 he dicho

Voz 7 14:13 ha sonado choque

Voz 6 14:16 no están ocupadas escribe latín veremos gracias

Voz 2 14:20 es que son muy correctas sin llegar a la gente que están todos muy bien

Voz 6 14:29 hay uno con síndrome en este mensaje grabado cinco cinco

Voz 1291 14:36 ver sí a Navarro buenas tardes lo atienden heredan que pueda ayudarle

Voz 0470 14:39 hola qué tal de la Cadena Ser el programa de la vida moderna estamos en un programa como medio en directo de estábamos teniendo una duda sobre un problema médico hemos buscado el nombre técnico en en Google ya salió un la información vuestra de nuestra página web entonces a raíz de ahí hemos pensado llamaros para preguntados por el tema a practicamente amistosamente los superan información porque uno nuestro el presentador está afectado de esto

Voz 1291 15:03 pero pero qué es lo que quieren saber información sobre algunas

Voz 0470 15:07 sí porque es que es una cosa que podría ser un poco urgente apremiante porque es lo que pasa es que creemos que sufre de síncope F catorce como él le pasa todo en ratos mente por saber muy rápido que puede hacer para evitarlo para no morir

Voz 1291 15:18 pero es que por teléfono no le van a poder decir nada esto hay que valorarla en una consulta por teléfono no hacen

Voz 6 15:24 las consultas telefónicas pero hay que valorar

Voz 1291 15:26 Carlo oí entonces le darán la opinión pero por teléfono no

Voz 0470 15:29 pero muy por encima lo que le pasa es que tiene tiene un osea tiene tiene sufre de recordarle McCartney problema cardiaco y excremento duro y entonces lo que lo que hemos visto que puede morir de un síncope mientras defectos

Voz 6 15:42 pues tendría que venir a una consulta por teléfono no se puede hacer soy yo

Voz 2 15:49 sí sí sí

Voz 0470 15:51 a Nerea cuál sería en todo el proceso que llame Juan Ignacio que llame a la clínica

Voz 6 15:54 no que pida una cita claro

Voz 0470 15:58 ya libres Nacho eh pues los que no

Voz 6 16:00 no estoy en el baño

Voz 2 16:02 vale Nerea podamos es una broma no tiene no no no no no

Voz 3 16:07 o sea que yo me expreso torpemente pero el peligro es real

Voz 0470 16:09 el peligro es real lo lo sentimos mucho Nerea sentimos ante una plaza para Nerea la clínica navarra

Voz 2 16:14 tendré

Voz 0470 16:21 en el último momento San se ha pasado a llamarse correctísimo yo creo que no te más correcta que hemos hecho nunca has dicho que cuando se ha amparado por el hecho de que este cargando sí que parecía bromeando no está en el baño yo no lo digo al es que aquí podríamos llamar que es claro ellos al dedica a poner en la que vayas allí ahí porque

Voz 3 16:42 a hacerlo a ningún para ser salud

Voz 0470 16:45 eso no hay ningún programa aquí como llamar desinteresadamente que no da información gratis Ponseti no sé mientras tanto hay algún médico hay médicas hay enfermeros y enfermeras hayan del sector sanitario aquí que va a haber

Voz 2 17:04 pues sí

Voz 0470 17:05 es igual hay que cerrar esta carpeta eh bueno Ángela Quintas estaba todavía en el edificio aquí un Barça levantado como si puedo ninguna odio de un mojón cayendo y ha dicho aquí ha dicho que tengo un audio de un mojón Cayenne aquí le doy de estas la nueva radial Google premium pagando esto no sube el aquí la ganancia aquí al

Voz 2 17:40 yo estuve sobre

Voz 0470 17:42 con qué tienes una parecido que lo ha clavado lo puede clavar Salle lo podemos tú ya lo puedes poner quieres que te lo haga en silencio otra vez lo que astures

Voz 3 17:51 eres tú

Voz 0470 17:52 a ver quién es el momento de silencio momento silencio cuál cuál es de estos bienes el que pone sublime sublime claro el que P tres Cut

Voz 3 18:00 cuántas veces has salido de casa siempre lleva esto preparado y nunca sea requerido

Voz 0470 18:06 Koke Le doy en silencio por favor que va a grabar Koke para tenerlo guardaba cuando haya llamadas

Voz 4 18:14 BBB sacándolo

Voz 2 18:17 Fernando no es el típico chistoso el típico gracioso si yo

Voz 3 18:25 no no claro servicios social de mira si necesitas esto aquí lo tengo

Voz 0470 18:33 no Fernando es un héroe llama donde hay a donde podamos llama ya médico en general

Voz 4 18:39 José Mota aunque sea

Voz 0470 18:43 pues sentimos mucho eh si no es que estamos preocupa de verdad pues sabéis que programa de mierda era el de la semana pasada sí porque tú qué sensación notas osea cuando en el momento en sí del dejamos del hola hola qué tal donde estamos llamando perdón es que no

Voz 6 19:04 Adif último médico quirúrgica

Voz 0470 19:06 si bien muy rápido perdón de la Cadena SER quién llama a quién nos llamamos nosotros a ellos ah vale vale perdón pensé que usted usted no es llamar nosotros señora no estaban dando nosotros a ellos perdón muy rápido estamos llamando a la Cadena SER no queremos molestar porque la verdad es que es tenemos una pequeña duda que es que no es un poco urgencia es ligeramente urgente pero requiere que no en un par de datos rápidos uno de la presentadora del programa sufre de síndrome respiratorio pero que no tiene problema cardiaco síncope síncope síncope católicos y entonces no que puede hacer para para alguna cosa mal medida preventiva para evitar que sufra esas cinco

Voz 6 19:42 vale pues saber un momentito

Voz 1 19:46 bien bien

Voz 0470 19:48 los cabales

Voz 2 19:50 por qué a estudiar ahora su consultarlo al vademécum a buscarlos buques ahora pues se llame a la Universidad de Navarra

Voz 0470 20:09 hola qué se puede hacer para evitar un sí un síncope de concierto urgencia

Voz 6 20:17 es que uno de los presentadores

Voz 0470 20:20 que te ven de de F catorce o todo junto

Voz 4 20:24 no no es broma no es broma o juramos que ojalá fuera broma soy yo tan pensando que en broma pero no lo creo

Voz 0470 20:36 molestar a esta gente pero de verdad que menos pero bueno sala no estaba apretada farmacia

Voz 6 20:42 compra esto recomendables recomendable digo

Voz 0470 20:46 al médico digestivo pero no hay el farmacia pero algo algo sencillo algo algún es que claro como como de aquí a que le den cita posiblemente tenga que por lógica tenga que pasar por el rescate pues queremos si puede algo que sepáis vosotras como precisamente el tema que sea rápido de toque esto acepto lo acaba de dar el síntoma ahora mismo el último el síncope

Voz 6 21:07 estamos en directo

Voz 0470 21:09 es más o menos si esto sale fatal lo podemos quitar luego

Voz 6 21:13 Doña

Voz 2 21:16 no no es broma el programa es un poco el programa la vida moderna en la SER

Voz 6 21:24 soy Nacho Izarra el gordo

Voz 2 21:37 pero porque ese día no

Voz 0470 21:41 tiene un problema ya que el programa Ignatius clarinete tiene un problema cardiaco y ahora caga duro a raíz de una dieta que está haciendo entonces cada vez que va al baño se marea y estamos preocupados de verdad el la broma pero esto no esto es real pero es verdad entonces queremos saber qué puede hacer el porque es que vamos a morir cargando que muy desagradable

Voz 6 22:00 por el momento porque no pero no sobre todo Tíncer harina Pepa ante las dos piernas

Voz 2 22:11 los pasa esto también me pasa

Voz 6 22:17 es que Arenas

Voz 3 22:20 lo de la verdad que me funciona porque me falla la circulación escucha el programa alguna vez

Voz 2 22:32 que queremos que siga siéndolo

Voz 1291 22:36 pues aquí hombre

Voz 6 22:40 en alusión

Voz 0470 22:44 dice que dice que vaya esperamos que te pero bueno muchas gracias a donde estamos llamando y eso es lo que es verdad que nunca vale vale vale

Voz 3 22:51 pero te voy a aplicar lo que me pasa yo a Últimamente estoy haciendo una dieta que cago más duro que nunca no no perdona el escrito como botes de laca del del esfuerzo miras que mira cómo

Voz 0470 23:03 suena a es que tenemos la

Voz 5 23:05 Fábregas

Voz 6 23:12 bueno tú eres una proeza

Voz 3 23:13 nacional lo que

Voz 2 23:21 pero es que me mareo

Voz 3 23:25 al Terence apretar tanto del esfuerzo me mareo me parece

Voz 2 23:29 yo me da algo levantarte y te con la pierna dormida y me voy

Voz 6 23:37 a ver primero parisina guapa que llevo pinchó para apuntar lo primero y segundo tener mucho tiempo libre

Voz 3 23:53 tener mucho tiempo libre por qué

Voz 6 23:55 porque se me lo

Voz 0470 23:59 es una médica vacilando eh ojo que sea

Voz 6 24:01 no

Voz 1291 24:04 tercero hay sólo que un día dieciséis d'Obres y el líquido que los ataba

Voz 2 24:13 a ustedes estén conocimientos Popper que fiesta ahí en la consulta o qué

Voz 6 24:27 por lo que es mucho mejor como como sobre cómo se llama

Voz 0470 24:44 Ana Diego el medicamento que estaba retratando propofol vale vale al propofol que en términos médicos te ha dicho propofol que sirve para que no que que serlo Zurich

Voz 6 24:56 claro

Voz 2 25:02 vaya vaya vaya Comite vale pues ya estaba merece la pena la espera un aplauso para Ángela Quintas rabo lo que puede llamar propofol valen ya está no hemos colgado

Voz 0470 25:25 Ales dile que muchas gracias si luego que para que vaya Nacho allí vale pues Palín tiempo libre propofol para quitarnos

Voz 2 25:31 consulta súper seria una médica e entraba la risa madre mía Vaya tropa va a ser mi médica será a partir de ahora bueno

Voz 0470 25:42 pues hemos bueno estamos avanzando gracias

Voz 2 25:45 vale a partir de ahora ya no Fundación Jiménez Díaz a estas locas directamente

Voz 0470 25:52 de cojo Nando e innecesarios para mierdas

Voz 2 25:55 si el programa deportivo ya no mucho cómo se llama Ana muchos

Voz 3 26:06 el ya el te la frontera no llego al borde de la muerte llego y me encuentro con este tipo de la vida siempre te pasa por encima e la vida te puede joven

Voz 0470 26:17 el parisina tiempo libre y Propofol ya que al este anestésico intravenoso corto

Voz 3 26:22 la duración de drama nadie ya me va apto merecería algo realmente grave ya no tengo a mi mano acudía el ningún profesional que el mínimamente Ángela Quintas

Voz 0470 26:34 vale pues es una vez más el programa se ha ido de las manos hablando de este tema pero bueno merezca la pena si algún día hacía falta era necesario hacer periodismo y es lo que se ha hecho se ha hecho nosotros hicimos ojo premios Ortega y Gasset igual ya ya no puedes volver a Granada el Ondas Ortega y Gasset y habrá un premio de Medicina hombre joder premio propofol el premio Zurich ha valido la pena Juan Ignacio toma te lo toma la comedia me persigue ya escritor incapaz de cada ocho horas ocho horas eso así que nada bueno podemos confiar en no vas a hacer ninguna imprudencia total no adelante yo ya tengo el teléfono está más pasamos el fin de juntos así que lo podemos monitorizar verdad porque estamos en Mérida está bien morir cargando en

Voz 2 27:25 ya en una letrina romana ahí lo voy a dar todo

Voz 0470 27:31 hemos dicho Pérez que te el el sábado en no

Voz 3 27:36 sería precioso eh en una taza de váter de piedra de la antigua

Voz 0470 27:40 me no muere está ahí puedes ir a Nitro Circus

Voz 2 27:43 es una entidad de riesgo brutal no lo que queda de mes ya es un bucle

Voz 0470 27:48 está haciendo un tres sesenta como una moto y luego tú cargando de Madrid está jugando la vida en directo eh Juan Ignacio

Voz 3 27:55 muchas gracias mucha suerte culé y me queda lo del ayuno místico Sir raro será que yo llegué a Julio verdad límite finiquitar

Voz 0470 28:06 hasta aquí ha sido una semana maravillosa

Voz 9 28:08 eso es fantástico habido hasta al modo David Broncano que que una persona

Voz 2 28:11 bueno qué tal le pidiendo que has aprendido