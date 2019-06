no no eso no

Voz 3

00:37

a la furgoneta por parece estar ropa te seis meses votantes Lagos entonces que para la paz generado el viento se todo eran los Beatles suele ser algo esclerosis esta idea no no fue mía sino un equipo mientras el resto es intentar tarde dentro comenta pues estará apoyándole este es el primer convento lo que hemos cosas motivar a la gente que queremos hacer una sociedad justa inmersa en exclusiva pues cabeza factor limitante ahora es que sacaba empezaba tarde que está pasando la obsesionado por que está completamente la tala el equipo no podemos olvidar esto personas que para Losada expedida por la noche suficiente carga de batería capacidad para la silla la patita estamos el catre conductor Sandler joven músico al bueno humor igual no te diría te pagan el agua más explícito para los Lothar por ese lado Agus todavía animar a todos los pasajeros Cavallo mirlos Juan timarnos todos a salir de casa frontal puesto que siempre estoy