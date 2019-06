La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes no es la primera vez ni será la última en que al asomarnos a la ventana con algún elemento del paisaje digital que no sorprenda no nada extraño por la velocidad con la que ha nacido este universo por cómo se va expandiendo hace un par de días por ejemplo seguramente lo recordará no es exclamaba vamos de como la pornografía atropella a niños y adultos en la red sin ningún tipo de distinción y miramiento hoy nos enteramos bueno ayer pero hoy nos enteramos de que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado a la Liga de fútbol por utilizar el el micrófono del móvil de los usuarios de su aplicación en un intento de cazar a los bares que emiten ilegalmente los partidos la Liga presentado recurso que este litigio por lo tanto no ha llegado aún al final pero lo que más me interesa es el fondo de de de la historia lo que invita a plantearnos si con los teléfonos llamados o mal llamados inteligentes estamos perdiendo cualquier esperanza de privacidad lo peor es que lo sabemos o deberíamos saberlo pero hacemos poco o nada por evitarlo cada vez que le damos al acepto cada vez que nos bajamos una aplicación gratuita como nadie se le nadie absolutamente nadie la lista de de condiciones si letra pequeña que parece un prospecto de medicamento pues estamos abriendo la puerta o la ventana en este caso a nuestra intimidad a todo eh datos costumbres preferencias incluso conversaciones en algún caso hoy trataremos de averiguar si esto reversible o si tenemos que resignarnos Si el precio por estar conectados es finalmente estar controlados