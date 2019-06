Sí a todo: ¿Qué supone aceptar los términos y condiciones de las apps de nuestros smartphones?

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0976 00:10 aquella lo acepto ya

Voz 0313 00:14 pues de ahí perdía materia ha perdido cientos de para quién no sé si he perdido la cuenta bueno yo creo que casi cada día lo vamos a hacer no alguna vez ha sido consciente o tú Isaías buenas tardes bueno habéis sido conscientes de que el acepto ha venido aparejado con de recepción de ofertas Promoción de Viajes modelo que fuera que estuviera hablando tratando a los diez minutos no hace falta esperar mucho más que un sistema

Voz 0976 00:37 ya no está Nos sistema ya hecho que sepamos que eso pasa lo aceptemos no lo hace tras la acepto casi todo además que conocido personalmente a uno de esos abogados que elaboran esos extensísima lodo prospecto todos los prospectos prospectos que decir que le llamamos no ti te la cuelan en te la cuelan en en en cualquier artículo de la página noventa que tú nunca basado

Voz 2 01:00 verdad sobre todo si además lo haces en el móvil no que es como

Voz 0976 01:03 hemos con cada con cada aplicación no

Voz 3 01:06 a mí me preocupa que esta mañana Isaías estaba

Voz 0313 01:08 adelante no me dejará mentir en la reunión de equipo de La Ventana cuando comentábamos este asunto uno de los de los compañeros de los más jóvenes además decía porque claro esto no sólo preferencia se viajes costumbres tendencias tu marca de ropa no no esto es que algunas conversaciones hay gente que la escucha no solo con Alexa sino a través del micrófono del del móvil y un compañero he dicho bueno a mí no me importa que me escuche

Voz 0827 01:31 bueno yo comparto os tras a mí me parece

Voz 0313 01:35 los que me escuchen así de entrada yo comparto

Voz 0827 01:37 no comer una cosa allí es que quiere decir estamos tan controlado es que a veces parece inverosímil que por ejemplo desde la Administración se nos pidan una y otra vez datos que ya la propia administración tiene entonces ya que nos controlan oye que haya un control global que nos eviten algunos perjuicios ahora es verdad que aquí no aquí se produce otro tipo de control y todavía cuando das a a una tienda de muebles porque estaba buscando inmueble irás ese acepten este llegan ofertas que desatiende ahí este es bueno hay una cierta lógica pero claro cuando de repente estás hablando en una conversación de edad tendrá Charlize Theron cuando teclea Google dicha edad y lo primero que te sales Charlize pues la verdad es que te inquieta un poquitito poquito la verdad es que el único espacio en el que me siento seguro aunque este micrófono de este teléfono este abierto es ahora en la radio porque es lo mismo lo que vayamos a decir ya es público no pero cuando lo hace en la intimidad sí que parece un poco inquieto

Voz 0976 02:30 que lo perverso de todo esto del sistema es que ha conseguido convencer a mucha gente sobre todo los más jóvenes de que estos lo normal no lo que decía alguien en la en la redacción en la reunión de esta mañana lo que no le parecía mal no estos lo estos lo peor no ir bueno pues decir si tú vas a comprar un mueble y te envían durante dos años la publicidad sobre ese mismo muebles joe ya me compre un un un un eslogan hace un año no voy a querer comprar los todos los años no hay algo que falla hay lo que demuestra que no son tan inteligentes

Voz 4 03:02 sí que estamos en la Stories

Voz 0313 03:05 algo de fondo mucho más preocupante una vez una empresa o quién se accede a tus datos que se hace con esos datos amigo ya lo veremos con el tiempo puede seguir intenten vender muebles pueden utilizar para cualquier otra cosa que se hace con las conversaciones

Voz 0976 03:18 sea es que esto sólo lo veíamos antes en las series de televisión pues avanzar si pensamos que esto era imposible clonar un teléfono o que alguien te escucha la conversación bueno no no sea quién es el que te escucha ya no sólo servicio

Voz 0313 03:31 detonó no o policial lo parapolicial lo patriótico no es sino incluso peor incluso peor puede ser el delicado juego o puede ser el de la tienda de abajo esta tarde los invitados tomarse La Ventana a dos personas que han investigado muy a fondo sobre este tipo de temas y de hecho tienen dos libros publicados recientemente uno es pactan ni que publicó el año pasado la amenaza hacker y otro es Paloma Llaneza que se asomó hace poquito aquí en La Ventana abogada y autora del libro data no mix Paloma buenas tardes a los dos qué tal

Voz 3 04:00 buenas tardes hola buenas tardes a ver los primeros

Voz 4 04:02 la por lo de estar

Voz 0313 04:05 conectados supone el precio de estar controlados si O'Shea o eso reversible Paloma

Voz 3 04:11 bueno espero que sea reversible y además me parece me parece inadecuado e indignante que lo aceptemos con normalidad

Voz 4 04:17 claro que alguien diga que no le importa

Voz 3 04:19 mucha en sus conversaciones habría que preguntarle en depende depende quién porque a lo mejor no le importa que lo escucha Alexa pero si yo le digo que Alexa ataque informaciones informaciones de la pasada láser en esas conversaciones van a estar la críticas que haga a la a vosotros de cuando no estoy delante seguro que no le hace tanta gracia están escuchando yo creo que nos estamos jugando algo esencial que es estamos en un en un país totalitario no lo estamos utilizamos la información estrictamente para la finalidad natural que esperamos que tengo una aplicación o aprovechamos todo lo que nos da el uso de de esa aplicación en el es inimaginable como en el caso de la Liga hacemos y nos hacemos perfiles de la gente para el futuro tomar decisiones sobre ellas cuando se toman decisiones lo la gente pueden ser favorables desfavorables

Voz 0313 05:06 Di para es reversible este proceso es el precio que hay que pagar

Voz 5 05:11 qué tal cómo estáis bueno realmente no se trata de que redes y todo el usuario siempre puede en algunos casos como es decidir hasta qué punto quiere comprometer la información que en muchos casos dos no en este caso hemos visto que la Liga de Fútbol Profesional ha permitido ha solicitado el h6 micrófono pero usuarios usuarios piensan que no hay ningún problema Ernesto y al final si se quiere evitar con te salir te permiso sería posible lo que pasa es que es verdad que hay una hay una especie de la cohesión interna por parte de usuario que qué qué ocurre si todo eso pues el servicio gratuitamente no que te permiten hacer cosas maravillosas pues ahí hay que pagar un precio no echó una frase excedía que es que igual cuando algo productores tú fue la frase las que se hará mucho en la red entonces en muchos casos es verdad que los usuarios aceptan todo esto como comentaba yo y pensar mucho las repercusiones que puede tener hablamos de la Liga pero como visto muchísimo otros casos de otros fabricante que siempre lo han intentado hacer lo ha comunicado al igual que salían sus cláusulas cofres los años cuando decía que iba a poder escucharlo tiene algunos casos en los televisores inteligentes a su casa podían escucharles para mejorar la faceta de reconocimiento de voz esto por ejemplo una controversia usuarios que se leyeron estos y luego por otra parte hay proveedores como él es capaz de fabricar suelen que hacía no llega a los usuarios pero siempre decirlo

Voz 0313 06:39 el caso concreto de la Liga Paloma la liguero en fin emitió anoche un comunicado que además lo hemos comentado aquí en la en la SER se protege diciendo que los usuarios consentían dos veces además al firmarlas las condiciones

Voz 0827 06:51 así que sólo se recogía la el fin el sonido

Voz 0313 06:54 en los momentos de partido

Voz 3 06:56 bueno primero la agencia de la misma opinión la agencia deja eso supongo a la aplicación y a toda la información disponible es decir hay muchas maneras de pedir el consentimiento al usuario puede pedir consentimiento en de doscientas páginas que hace valer no se les puede pedir un consentimiento de tienes algún inconveniente que esta aplicación a tu micrófono y la gente lo da aceptar todo porque lo que quiere ver son los resultados de la liga y además quiere que formar parte de la comunidad etc espera porque no lo hemos de plantear primero es que aunque la ley permite que tú puedas ver en vender a tu hijo primogénito algunas unas colecciones con Obiang y que la gente te lo acepte la famosa cláusula Herodes eso no quiere decir que esa cláusula sea legal ni que el comportamiento sea ético interno errante ambos como como usuarios en obviamente se plantea la agencia es para que necesitas tu micrófono activar micrófono en determinado tipo de aplicación es lo natural en este tipo de aplicaciones muchas veces en estas aplicaciones se mete en la la funcionalidad de dictado de para que MANES mensajes en dictando que el tren es digamos el truco para poder tener acceso al micrófono de manera permanente por lo tanto echar la culpa al al al al consumidor final lo decir que es que lo leemos hay que decir que que es que es practicamente imposible leerse todas las condiciones generales requeriría varios meses de sin dormir eh leernos las que de manera completa y absoluta comprenderlas a un lenguaje que es incomprensible y además las tecnologías extraordinariamente complicada por lo tanto poner el peso en el consumidor me parece todavía todavía prematuro hay que pone el peso en que nace en que nació la aplicación en una finalidad que no es la finalidad natural de esa aplicación que ha espiado a los bares para ver si infringen la propiedad intelecto

Voz 0313 08:39 pero es que además si existiera una voluntad clara de transparencia componer en letra bien gruesa hay bien legible los tres o cuatro principios las tres o cuatro consecuencias deseables o indeseables que te supone tener a esa pues ya está todo el mundo estaría informado y eso no puede ser tan radical verdad

Voz 3 08:57 es han complicado y de hecho sólo reglamento dice que tenemos que desde que tenemos que que hay que preguntar a la gente de manera clara y específica ya en un lenguaje comprensible y creo que los consumidores deberíamos empezar a elegir de aquellos en eh empresas que te facilitan esa información de una manera clara incluso a través de iconos como hay varios presos ya encima de la mesa en algunas empresas que por medio de una iconografía igual que la de meter ropa saberse una una chaqueta a la puedes meter en la lavadora o no pues saber cuál es el grado de de complejidad que tiene dar un dato lo que tenemos que hacer es facilitarle información de manera clara yo creo que así se puedes empezar a pedir responsabilidades pero espera que alguien Celaá sesenta páginas nombrarlos Millo no por Mateo jurídica

Voz 0976 09:38 claro pero es que fíjate Paloma de Paco sea quién pide quién qué impide o da expresamente su permiso a Instagram para que dejando el teléfono encima la mesa como lo estoy haciendo yo ahora sí hablo de botas Katiuska no me vengas rápidamente una publicidad de botas Katy vascas se estará diciendo que no es ético claro que no es ético pero y además es que yo alucina con que la con que la comisión haya dado solamente una multa a la a la Liga innoble retire la aplicación porque la aplicación no está para escuchan a la gente si está en si os solamente es estar un campo de fútbol en un en un bar bien hoy es todos los comentarios desde lo que te estás bebiendo a lo que estás diciendo Si está siendo soez Si estás gritando si estás no sé si tasa es capaz de tu casa para ver un partido asqueado con tus cuatro amigos

Voz 6 10:28 sí joder la Liga dice que no sólo capta el sonido Liga que la Liga es ese ese arte no dice dice que no nos lo tenemos que creer a alguien escucha no ya yo su versión y pan

Voz 5 10:43 yo quería decir varias cosas el lugar lo que has comentado y Esquerra que con la polémica que ha suscitado en varias ocasiones de ello afirman que nunca han hecho esto además lo que comentaba una aplicación que estar el foco como Facebook como agradecía todo de usuarios de seguridad de la agencia de Lotus ya te paradójico no se pondrían debería hacer algo así el usuario aunque técnicamente es posible y hay muchos casos en los que hemos visto lo que pruebas de auto bueno y por otra parte el caso de la Liga e incluso llegas absurdo porque incluso para usar esa era funcionaría de manera legítima piensa que suele ser un bar y derivar las coordenadas GPS son aproximadas no va a funcionar el sonido del mar puede ser el se puede mezclar con otros usuarios o pueden ser que los vecinos en otro otro piso y partío no entonces errar hasta que punto a detectar este fraude los bares bueno

Voz 3 11:48 duro posicionan no les geoposicionan por la antena de televisión telefonía sino por la malla que tiene de toda de todas de todo el territorio nacional y esa información se guardan los teléfonos y la tienen guardados son capaces de precisar bastante bien en donde puedes encontrar en cada momento

Voz 0313 12:05 todo ese no es el objetivo de la aplicación aplicación está Passeig en los partidos no para que sepan estas ya está arreglado

Voz 5 12:13 así pues no está al alcance de la Liga

Voz 0313 12:16 si un día sí un día la policía tiene que investigar no sé qué y le pide permiso a un juez dio el juez autoriza pues no es otra cosa pero un organismo como la que sea una empresa es que no puede utilizar la aplicación para una finalidad para la que no estaba a que fijaros que cuando el bar para controlar mejor las

Voz 4 12:33 la V V resulta que estaba colocando otra cosa es que ve que programas de las os estamos acostumbrado

Voz 0827 12:40 a unas cosas un poquito raras quiero decir en el correo postal sería un poquito absurdo que nos pidieran permiso oiga usted le importa que el que gestiona su carta labra la le aclare si después ya la va a llevar a su destino usted no se preocupe pero la va a llevar diríamos todos que no es decir pero no solamente diríamos que no es que la pregunta es la impertinente yo creo que que el origen está en que esto se pueda hacer

Voz 5 13:05 gracias a Google bien y eso es lo que acabas de decir cual analizaba tu cuerda del momento para él la puede proporcionarle publicidad

Voz 4 13:19 me cuesta pues esto que es una idea claro pues que todo el secreto de las

Voz 0976 13:25 conversaciones está garantizado es lo que dice claro el cartero Abre tu carta coge cinco palabras clave pero no se amor espaguetis árbol

Voz 0313 13:36 no sigas Benidorm

Voz 6 13:38 eso para mandar no publicidad espaguetis de de vacaciones en Benidorm y cosas así

Voz 0827 13:47 sí a ver cuéntame porque es que no entiendo es decir el el problema es que esto lo hacía Google muy bien vale imaginemos que esto lo hacen cien funcionarios de Correos la cuestión es que correos de repente nos informe de que ya lo han dejado de hacer no no es que esos cien funcionarios y quién se lo ha ordenado tendría que tener algún tipo de responsabilidad entonces lo que no pueden hacer los estados que nos deben proteger es que de repente dejen a

Voz 7 14:09 la y actores eh

Voz 0827 14:11 Joan en función de sus propios intereses que van a manejar esa información como les plazca y que esto pueda ser posible es un mundo que no aceptaríamos en el mundo real y sin embargo en el mundo virtual lo estamos aceptando

Voz 3 14:24 bueno hay que no deberíamos de aceptar tampoco en el virtual el problema es que claro a eso estamos es que es lo que pasa es que eso produce te produce una sensación de AGE necesidad en el uso de la tecnología muy muy muy significativas es decir en estamos

Voz 4 14:40 el España te has mucho porque a la gente

Voz 3 14:44 Gmail das nosotros no

Voz 4 14:46 no actual efectivamente como

Voz 3 14:49 que como que eso que está aquí es es como estar sentado en el váter de tu casa manteniendo una relación muy íntima con tu con tu dispositivo y no teniendo Ino no compartiendo información con nadie y ya tenemos el de tener una persona sentada a nuestro lado escuchando la conversación acompañándonos o una cámara siguiendo no físicamente desde por la mañana hasta por la noche viendo todo lo que hacemos Nagy lo aceptaría sin embargo hay una falta de de concepto físico en ese seguimiento que hace que sea mucho más pernicioso por eso estamos en un Estado de vídeos de de de

Voz 8 15:22 decidí Lancia termales por entidad

Voz 3 15:24 dadas que en cualquier momento pueden facilitar esa información a entidades públicas por las entidades públicas pueden requerirle las administraciones públicas pueden requerir información con finalidades fiscales son con finalidades de interés público la Policía puede requerir información los juzgados pueden requerir información es decir esa barrera entre lo público y lo privado se ha desaparecido y cada vez va a desaparecer más estamos bueno pues en una situación en vamos Orwell es yo creo que es tarea ojiplática con esto

Voz 0313 15:52 se quedó corto se queda corto bueno pues este es el panorama que tenemos Paloma Llaneza pacas muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana no será el último día que os llamemos ya lo sabéis es seguro segurísimo

