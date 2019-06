CONTIGO DENTRO. 15/06/2019

No hay resultados

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:14 eh

Voz 1 00:17 un Estado si el año pasado el Partido Popular

Voz 0401 00:38 tarde tendió una legislación LGTB especifica dudo que todos los diputados de ese partido sepan lo que significa el acrónimo LGTB pero presentaron una ley presuntamente el eje tiene digo lo de presuntamente porque lo que pedía ni siquiera demandaba lo que exige el colectivo la COGAM hola LGTB que son los que llevan todos estos temas brillaban por su ausencia los populares no quieren que el proceso de reasignación de sexo de las personas transexuales se haga a través de la Seguridad Social exactamente igual que Vox además la propuesta que presentó en el Parlamento el Partido Popular ignoraba la diversidad en las aulas y a cambio no prohibía las terapias conversó horas de homosexuales vaya otra coincidencia con la ultraderecha

Voz 3 01:36 para el Partido Popular las lesbianas no deben

Voz 0401 01:38 cederá la reproducción asistida a través de sal considera enfermas a las personas transexuales al no de patología Izar esta identidad sexual la estima que para presentar esta ley el Partido Popular pues no preguntara a los que llevan años pegándose desnudando se a finales de junio porque celebran poder decirlo este empeñan sólo en intentar convencer al ITER hechizo vecino del quinto ese al que le molesta tanto que yo haya puesto una bandera arco iris en mi balcón no vayan a creer en el barrio que él que es maricón Hessel llega el orgullo con sus culos al aire sus risas su juerga y sus beneficios de más de cien millones de euros por edición entonces los conservadores quieren que se les vea en los informativos de todo el planeta en todas las fotos quieren y exigen su minuto de gloria lo quieren porque es rentable hay fotos y cámaras quieren y exigen su minuto de gloria aunque hayan estado todo el año literalmente dando por culo Contigo Dentro en Twitter

Voz 4 02:52 a Contigo Dentro giro dentro

Voz 7 03:17 sí

Voz 3 03:35 buenas noches patillas buenas noches qué tal todo el día bien me alegro dale como buen decías porque a nosotros no nos podemos contar la vida nos vimos derivando las además al pan ves tú yo tenía yo del yo con Elia podía hablar de estas cosas no con quién habrá rodando pues hablar de lo que queda que estamos en semana mal tiempo pero puedes hablar de lo que queda venga no vale venga dime tus noticias

Voz 9 03:59 pues mira hoy hay variadas como el sushi no sabes que me gustan

Voz 4 04:05 mira voy a empezar con lo que estamos el monotema pero es que si nos dan pie Nos dan pie Vox o ha dado de baja a la concejal electa en el Ayuntamiento de Torrelavega molinos de Torremolinos perdón Lucía nada por enterarse que había participado el pasado sábado uno de junio en las celebraciones del Orgullo Gay

Voz 3 04:28 a ver la que le han dado de baja de de

Voz 4 04:31 esta señorita señora no tengo el gusto había obtenido on eh su acta de concejal en las selecciones sí vale ir inmediatamente después una semana después pues decidió participar en el en el orgullo que se celebraba en el

Voz 3 04:48 eliminado de la lista de la formación

Voz 4 04:51 ha dicho que la edil participó demostró su apoyo explícito a un evento promovido por el lobby LGTBI sin contar con la autorización explícita del partido

Voz 3 04:59 Bosch califica de bandera podrá dar visos para poder hacer las reivindicaciones LGTBI

Voz 4 05:07 para ir al baño Bosch califica de desleal la decisión de Queen a la que se solicitó la devolución del acta de concejal por entender que de no hacerlo supondría una grave traición a los electores de su formación en Torremolinos la formación que había logrado dos concejales en Torremolinos el pasado veintiséis de mayo habla de comportamiento desconcertante y poco claro de Queen el partido concluye que muestren su a profundo respeto hacia todas las personas de cualquier orientación sexual pero no así el apoyo a iniciativas politizadas sesgadas ideológicamente promovidas por el colectivo LGTB y que tampoco representan al colectivo homosexual en su conjunto

Voz 3 05:50 que no representa en fin estos señores no tienen idea de lo que significa

Voz 0401 05:53 el orgullo porque salimos a celebrarlo no saben la de veces no quieren saberlo sí lo saben si lo saben porque eran los que lo provocaron si saben la de veces que hemos tenido que estar callados encerrados en armarios simplemente por eso merece que hagamos toda esta exhibición de Nuestra Belleza en nuestro colorido

Voz 4 06:12 esta señorita ya sabe que o es de Vox o valor yo te voy a contar una cosa así más alegre Botsuana Un país ahí a en África

Voz 3 06:23 a mí me te ponen misma tesitura que a Elia dime eh los límites de Botsuana por lo bueno es un país que esté límites

Voz 4 06:31 ninguno mira yo creo que está hacia el sur pero de África son conscientes muy estructurado y que mucho para no pues mira hay otros países que serán de está ante los que te voy a decir después por ejemplo se dónde están pero este en concreto bueno proveedor mira claro ha despenalizado la homosexualidad Guille lleva en vigor desde el año mil novecientos sesenta y cinco ha habido un juez Michael le Burundi que bueno pues que ha emitido a raíz de una de una denuncia de una persona pues estoy evolucionando y acabado habiendo una conclusión de este juez despenalizado

Voz 3 07:17 las actividades de este tipo que bien pues sabe es además una de las cosas que más me gusta mira Botsuana limita con Zambia Zimbabue con Namibia creo recordar que Zambia también no

Voz 4 07:31 Zambia es de las que al revés a hablar eso si sabía dónde estaba en algunas pero justo dos bueno es cuéntame bueno el juez te voy a leer que es muy bonito en que ha basado su sentencia ha dicho que las minorías no deben ser excluidas mi marginadas y que ha llegado la hora de que la sexualidad entre personas del mismo sexo sea discrimina licitada así no se quedó tan ancho el magistral y tan a gusto que para eso estudio a ver si esto provoca un efecto dominó en África si donde las relaciones entre personas del mismo sexo sabemos que está muy perseguida así penalizadas hasta con la muerte hasta situaciones tan extremas como Sudán que es un país que sigue manteniendo un pena de muerte y se cumplen eh que hay otros que la tienen pero no pero luego es que hay una retahíla de países que donde la pena es de quince años de prisión

Voz 9 08:18 por tener raciones Porter relaciones homosexuales

Voz 4 08:22 hablando de África no te quiero decir el mundo árabe Asia igual pero vamos en este esos países que todavía tienen penas altísimas de quince años de cárcel Tanzania Etiopía Zambia Mauritania

Voz 3 08:34 pues mira Zambia es limítrofe con Botsuana así que me gusta mucho que en este país hayan decidido esto porque se va contagiando de base inculcando si los tienes al lado no es que la tolerancia es una cosa que ha quedado algo a nosotros que al fin a causa del continente

Voz 4 08:53 porque las cosas están poniendo feas y ahora te voy a hablar de una noticia que ha sido dado que ha sido ha tenido mucha trascendencia esta semana en todos los medios que es un estudio sobre el consumo de pornografía de lo de los menores eh que lo lo ha realizado la red de jóvenes inclusión social en colaboración con la Universitat de las Illes Balears este informe es un poco demoledor ha asustado mucho

Voz 3 09:21 hasta el punto de que por primera vez se habla se ha hablado de esto en todos los informativos en todas las radios y en todos los periódicos porque señores si vamos a empezar a mirar este este problema como como merece dinos qué dice el informe

Voz 4 09:38 pues bien a darnos datos sobre que la primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía que se encuentran y con ella es viene a ser como hacia los ocho años esto llega a través de los móviles ya sabemos la consumo

Voz 3 09:51 dejamos de estar en el bar mientras nosotros estamos tomando la que pero eso no pone culo

Voz 4 09:56 on en Google la primera hace cinco es culo en Google la primera entrada eh es Sony soluciones para penetrar por el culo que claro Google no está capado ni en fin que es que claro hay que tener cómo son las cosas educación todo esto se soluciona con educación venimos diciendo hace mucho tiempo tu lleva insistiendo desde que

Voz 3 10:16 no queda otra pero sobre todo una de la base de la educación sexual recordemos siempre que es porque es la única manera que nadie puede decirle a nuestros hijos que una manera de poder demostrar cuánto les quieren es practicando felaciones que les recuerdo que eso pasa

Voz 4 10:32 y nada bueno pues los datos del informe vienen a decirte eso que la primera vez en contacto a los ocho años que la media suele ser de unos trece en los varones catorce dieciséis en las mujeres que bueno pues que que es es que el casi el setenta y seis por ciento empieza consumirla antes de los dieciséis años y en los hombres y que un treinta y cinco por ciento de las mujeres más o menos

Voz 9 10:54 también a esa edad el asunto de es

Voz 4 10:58 pues que se consume un una pornografía además jornada de mierda porno eliminarla ahí mierda

Voz 3 11:04 es gratuito que es el porno en el que se somete a la mujer en claro si nunca aparece una relación mínimamente contada sino que simplemente es llegar follar y largarse y además un poco como violenta ciento noventa

Voz 4 11:20 parecen violaciones en grupo alguna cosas sometimiento de la mujer

Voz 3 11:24 emana esta semana sé gracias a que todo el mundo está dando este tema esta semana el vídeo

Voz 0401 11:29 más visto en Youtube

Voz 3 11:31 es o en redes no sé si es en Youtube en redes es una violación en grupo entonces pues no nos queda otra sigo insistiendo en que no sentemos como mínimo a ver porno o a educar a nuestros hijos respecto al porno

Voz 4 11:47 esto no se va a acabar aquí seguiremos hablando de educación por no como con la próxima semana habrá tienen esa uno años osea que si tú así que habrá que hablar bien bueno Celia te voy a contar otra noticia dale

Voz 9 12:02 el fin de suena el que el film feeling con

Voz 3 12:06 Don Juan Euskadi malísima para las palabras ya lo sabe cuenta pues no tengo ni idea de qué es una práctica sexual

Voz 4 12:14 que consiste en introducir alimentos picantes

Voz 10 12:18 como pimientos

Voz 4 12:20 a ajo gente

Voz 9 12:22 cubre principalmente

Voz 10 12:25 los orificios corporales

Voz 4 12:27 ah no vagina incluso uretra bueno pues está poniendo un poco de moda pero resulta que no están de moda que era ya lo usaban los romanos para que para llevar a que aquí tenía una autorizaba para como una especie de

Voz 9 12:46 de tortuguitas las esclavas para que se quedarán colapsadas y seguirán que te citas era si vas a someter en serio sí sí sí sí sí te das estás

Voz 3 12:56 ya que ahora recomiendan a lo que me que que me dices

Voz 4 13:01 todas estas pues al quiere esto es como todo es una práctica que que está basada en un poquito o en un poco de dolor

Voz 9 13:08 pero pero hay gente crece a placer

Voz 3 13:11 eso está muy bien lo que pasa es que menos mal que los ginecólogos están avisando de que introducir ajos en la vagina que entrevistamos en su día a una ginecóloga incluso que introducirá Jose la vagina puede ocasionar arte una infección de caballo

Voz 4 13:27 nunca mejor dicho que también usa con los caballos esto lo usaban para para cuando tenían que conseguir que los las caballos son muy nerviosos Balenciaga es cuando estás citado el macho y sí pero si tarda mucho en en atinar Se Correa insiste Corretja no vale el el

Voz 3 13:48 ostras hablamos de caballos siempre si hablamos encima de caballo

Voz 4 13:53 dos de purasangre eso esa pérdida

Voz 3 13:56 es que directamente no arriesgar con el Salto del Caballo que valen una pasta personaba la paz

Voz 4 14:05 dato del del del caballo en la hembra Caja entonces para que valía para que se usaba también el jengibre y en estos momentos para que la hembra al notar ese escozor se pusiera tensa levantase la cola entonces con lo cual el orificio que da más a la vista así que es una práctica nos ha dado mucho tú me dices lo que me estás contando de lo que consideran los ginecólogos pues que se entere todo el mundo

Voz 3 14:27 hombre que entre todo el mundo porque ya está bien de meterse por esos orificios cosas que hay que meterse con la de cosas buenas que se puede uno