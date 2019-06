Entrevista a Ramón Jurado, concejal electo de Parla

primero me puede confirmar que esto es así no que el salón de plenos del Ayuntamiento de Parla no es accesible Ike Ike no puede entrar fácilmente una silla de ruedas

no me digas se podrían haber tomado entiendo que hace muchos años no sólo hace cuatro años desde luego una cosa es que un edificio esté construido antes de la legislación y otra cosa es que nadie ningún Gobierno el del PP en los últimos cuatro años y los del PSOE antes no hubiesen hecho nada para que este Ayuntamiento sea accesible hemos llamado al Ayuntamiento esta tarde señor jurado fuentes municipales nos dicen que la decisión básicamente no poder hacerlo en este teatro donde suele realizar el primer pleno del Ayuntamiento de Parla que no es una decisión casual es que el recinto ya estaba reservado desde hace meses pero claro me planteo una duda que todo el mundo sabe cuándo van a ser las próximas elecciones municipales dentro de cuatro años e incluso podríamos averiguar o adivinar con un calendario en la mano cuando se va a celebrar la constitución de los ayuntamientos