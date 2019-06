Por El Principio: : Jose María Pou

Voz 3 00:00 por el PRI

Voz 1148 00:23 vocación de actor no la tuve nunca mi vocación de ser profesional del teatro nunca yo nunca me vi a mí en un futuro imaginario trabajando en un escenario siendo actor los actores eran otra cosa que eran

Voz 1110 00:37 todos hijos de una sagas de unas familias que pasaban de padres

Voz 1148 00:40 hijos además eran señores y señoras muy guapos muy guapos y muy guapas yo no tenía ninguna de esas cosas y ni me lo planteaba a mí me interesaba demasiado me divertía hacer teatro pero pero terminaba llenó moría allí mismo moría en el intento de cumplida la función del día

Voz 5 01:05 ese niño que no tenía

Voz 4 01:06 vocación de actor es José María Pou uno de los grandes nombres de la escena española actor y director teatral lleva cerca de cincuenta años sobre los escenarios es también una figura constante en el cine español ha trabajado con directores de todas las generaciones y estilos posibles desde José Luis García Julio Medem pasando por Ventura Pons entre sus últimos trabajos está su participación en la película El reino que recibió siete premios Goya en dos mil dieciocho en el teatro sigue de gira con Moby Dick de Herman Melville una versión libre de Juan Cavestany dirigida por Andrés Lima en ella interpreta al capitán a Jaap el protagonista de la novela obsesionado por cazar al cachalote blanco nada de esto se podía imaginar ese niño al que todos llamaban en su pueblo el Pou Petit el por pequeño que acudía todos los fines de semana al Centro Parroquial a ver teatro de aficionados enamorado de los libros de la radio del pan con azúcar niño alto y desgarbado que desarrolló una gran sensibilidad gracias a la influencia de su padre amante de la literatura y el teatro un niño que desde bien pequeño jugaba proyectar películas ya montar obras en un teatro de papel macho para sus hermanas y vecinos esta es la historia de José María

Voz 3 02:19 por y merece ser contada empezando por el principio por el principio

Voz 1148 02:23 por el principio el principio

Voz 4 02:34 José María Pou nació el diecinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro en Mollet del Vallès Un pueblo de Barcelona con una fuerte industria textil que luego se diversificó en los sectores químico y metalúrgico el pueblo como casi toda la costa catalana y valenciana tenían una arraigada tradición de teatro de aficionados muchos de sus vecinos después de cumplir con su jornada en las fábricas se reunían en el centro parroquial para ensayar cada semana una obra diferente que se representaba los domingos para todo el pueblo el padre de José María Pou estaba en el equipo directivo de la compañía todas las tardes de sábado se llevaba a su hijo para que viese desde el patio de butacas como se montaba la escenografía de la función era un teatro muy artesanal con trampilla ases cotillones apuntador y maquinista las escenografías viajaban en unas K has de madera de pueblo en pueblo

Voz 1148 03:25 de casi dos metros de largo enormes Isi y entonces lo los cuatro hombres uno de ellos mi padre metían las manos en la caja y empezaron a tirar hacia arriba y salían una especie de pliegos enormes de la manera como se doblaban antes las sábanas doblado en tres unas sobre otras como las sábanas que se guardaba en los armarios y entonces empezaron a tirar y empezaban a desplegar hasta que aquellos

Voz 1110 03:51 se va abriendo abriendo abriendo y ocupaba toda la longitud del escenario

Voz 1110 03:59 y aquello aquel trozo de tela o papel

Voz 1148 04:04 han Tesco doblado que yo no sabía todavía que contenía porque lo clavaron simplemente doblando la parte de arriba nada apenas cuarenta centímetros

Voz 1110 04:12 Arteria Se levantada

Voz 7 04:15 era un bosque o un castillo

Voz 1110 04:19 o el fondo del mar o el interior de un palacio me alucinado temblaba viendo aquel

Voz 1148 04:30 por qué debo decir te lo contrario ha empezado quizá contando te lo bien que a todo esto cuando llegábamos al teatro solos en la oscuridad en la tranquilidad en el silencio de ese sábado por la tarde de sobremesa de sábado me Padrón al tiempo que ellos dejó van la caja en mitad del escenario para empezar su trabajo mi padre me decía baja ahí al patio de butacas siente a que hay en una butaca no nos molestes para nada tu mira haz lo que quieras le si quieres pero no no no se interrumpa si sino es imprescindible yo empecé a tener conciencia en ese momento creo yo tendría seis siete años se más o puede que ir y seis años empecé a tomar conciencia en ese momento de que yo era ya un ser privilegiado aquello que yo viviendo no lo vivían muchos niños de mi edad por lo menos ninguno de los que formaban parte de lo habitual del colegio donde estudiaba de mi barrio nada en absoluto era algo que vivía yo solo que mi padre me regalara mi solo no

Voz 4 06:01 el granito del año para el teatro de aficionados de Mollet era los pasteurella la función de Navidad que representaba el nacimiento del niño Jesús José María Pou acostumbrado a hacer papeles pequeños cuando se necesitaba a un niño en la obra fue ascendiendo por todos los papeles imaginables en los pasteurella de pastorcillos con frase pasó a demonio que cantaba canciones hasta llegar a la cumbre del reparto San José vestido con su túnica y con una barra de hierro en la mano acompañaba a la niña que hacía de Virgen María montada en un burro de verdad que caminaba sobre el escenario

Voz 1148 06:34 mi trabajo consistía únicamente en llamar a los portar bombón que tienen ustedes alojamiento para nosotros para esta noche a las puertas te decían que no era más que eso la costumbre de que iba pasando año año desgraciadamente acción era que todo eso se hacía en mitad del escenario ya de una manera muy moderna un teatro imaginario donde San José el actor que hacía de San José llamada con los nudillos en el aire haciendo como que llamaba a una puerta yacía decía él con la voz tap tap tap entonces decía que somos un humilde matrimonio que buscábamos alojamiento y váyanse de aquel entonces volvía a hacer el mismo gesto yo pensé pero se me ocurrió en en no no lo E estando encima del escenario pensé que aquello del Tok Tok Tok con una mano era muy antiguo y muy ridículo fíjate yo estaría ya con ínfulas de teatro moderno que llevando un bastón en la mano del hierro además que Ike sonaba el escenario maravillosamente que que más facil que dar tres golpes con la barra de hierro en el suelo del escenario para que no hacer ese gesto tan ridículo de dar con los nudillos en el aire como si fuera un aporta y lo hizo sin encomendarse a Dios me has hablo INI sin consultarlo con nadie en mitad del escenario cogió la vara hay dije yo va a saber ahora lo que el efecto que yo le voy a incorporar a ese montaje Tarantino Egoi con la baja Arda hierro hice con tres golpes sobre el escenario y en ese mismo momento se abrió el el suelo bajo mis pies literalmente es decir se abrió una trampilla que habían al escenario San José desapareció no más no se mató de milagro casi como en el programa ese de televisión de ahora me caigo exactamente igual desaparecido por una trampilla bajo lo que pensó el público lo que pensó la pobre actriz que día de Virgen María I de mar lo que pensó todo el mundo yo abajo que no me rompí las costillas de milagro porque era alto era mucha había pasado cuál es la explicación pues más de

Voz 14 08:53 el tira todavía

Voz 1156 08:55 y sabes que en este tipo de funciones pastorcillos como en las pasiones y demás pues hay muchos cuadros distintos cientos de personajes llenos pasteurella aparece el personaje de Satanás el demonio hizo el demonio que siempre aparece y hay desaparecía del suelo subía o bajaba a través de esos

Voz 1148 09:14 cotillón ese llamaban esos esas trampilla se en el escenario abiertas y el actor que interpretaba a Satanás temía convenido desde siempre desde hacía tiempo con el hombre que se encargaba de la maquinaria que estaba escondido debajo del escenario que cuando le toca ahora el turno de de desaparecer el pegaría con su zapato con su bota tres golpes en el escenario en cuanto el señor hoy ya tres golpes a deshacía el mecanismo que hace ya que la trampilla se abriera las pues eso es el hombre huyó los tres golpes creyó que era Satanás el amaba ese tragó a San José

Voz 1110 09:52 ese fue mi primera Mi primer gran ridículo en el teatro y al mismo tiempo aprendí mi primera elección que no se puede hacer nada no se puede tomar en el teatro sobretodo ninguna decisión por tu cuenta que hay que contar con los demás que hay que consultar lo que el teatro es una cosa B equipo que tiene que ir todo coordinado etcétera etcétera

Voz 4 10:46 el padre de José María Pou se llamaba Martí era un hombre muy respetado en el pueblo al que también se le conocía como el señor gran amante de los libros tenía una biblioteca muy extensa de obras de teatro que José María leía desde bien pequeño y que hoy conserva intacta en honor a su padre Martí Pou venía de una familia que tenía negocios importantes de transportes y un comercio local que no sobrevivió a la guerra civil

Voz 1110 11:09 el hombre que hubiera podido quizá hacer una carrera universitaria Hay

Voz 1148 11:14 enfocarse por otros caminos pues tuvo que contratarse para para ayudar a primero a su familia y luego la que él mismo formó cuando se casó con mi madre Noyer a un empleado que trabajaba en una empresa metalúrgica conduciendo unas máquinas muy especiales que sólo conducían unos señores especialistas que salía de mi casa

Voz 1110 11:35 ya estoy hablando que cuando vivía en modelo

Voz 1148 11:37 ETA unos quince kilómetros de Barcelona salía de mi casa todos los días sin que yo me enterara a las seis seis y media

Voz 1110 11:43 será mañana y al que yo veía cuando volvía a casa a partir de las seis y media de la tarde y a partir de entonces la convivencia con mi padre era muy muy muy muy agradable

Voz 1148 11:59 pero sobre todo porque mi padre venía con dos periódicos bajo el brazo

Voz 1110 12:03 traía el periódico de la mañana que había leído camino del trabajo Italia el periódico de la tarde en aquella época villa pery

Voz 1148 12:10 que salían por la tarde

Voz 1110 12:12 que había leído en el viaje de vuelta de Barcelona a Mollet en la tarde

Voz 1148 12:16 él sabía que a mí me gustaba leer la prensa yo estoy hablando de esa misma edad que era de la que temblaba cuando de siete puede que ocho años ya hay demás él guardaba durante todo el día el periódico de la mañana porque sabía que yo iba a leerlo

Voz 1110 12:35 yo me sentaba a su lado pero a su lado mientras él cogía un libro y comía algo para esperar la hora de la cena era para mí las mejores horas de la Familia desde las seis siete de la tarde en que llegaba a mi padre estábamos todos en casa hasta la hora de la cena que se

Voz 20 12:52 a las nueve de la noche hora esas horas recuerda Mi padre sentado leyendo escuchando la radio yo me sentaba en una silla bajita muy bajita pequeñita a su lado a leer los periódicos seis de la mañana y el de la tarde

Voz 21 13:05 en el mundo

Voz 1148 13:11 es curioso mi padre

Voz 1110 13:13 había tenido un pequeño accidente de pequeño Il les faltaba la falange de un dedo

Voz 1148 13:18 sólo hacía muy singular estaba orgullosísimo deje mi madre fuera distinto del resto de padres de mis amigos porque mi padre tenía medio dedo en una mano solo

Voz 1110 13:27 yo dedo y mi padre había convertido aquello en un objeto de atracción de magia

Voz 1148 13:38 Abi es él mismo se había organizado con los otros dedos de la mano yacía una especie de juego colocando los dedos de tal manera que sorprendía muchísimo a todas las visitas y sobre todo a mis amigos que venían en mi casa y les enseñaba el dedo entero luego hacia como una mano como que se quitaba medios enseñaba mis amigos se quedaban alucinado yo estaba orgullosísimo del padre fuera acaba de esas cosas

Voz 22 14:03 sí no

Voz 26 14:27 la madre

Voz 4 14:28 José María Pou Teresa Serra era una mujer muy trabajadora rigurosa y exigente le gustaba presumir de llevar siempre a sus hijos limpios y bien vestidos a pesar de los enfrentamientos continuos que esto les supone

Voz 1148 14:40 en mi casa era una casa de dos plantas grande una casa de pueblo grande que además de las dos plantas y grandes salones tenía un patio un gran patio que además el patio será tan grande que ayudaba a la economía doméstica porque mis padres lo alquilaban la para que encerraron en guardaran allí dos o tres coches de vecinos y camiones y demás yo recurrí gordo con el patio de mi casa se guardaban por lo menos hasta cuatro vehículos

Voz 26 15:11 yo estoy bien

Voz 1148 15:13 el caminar en un rincón de ese patio bajo unos árboles había un un gran un gran fregadero un fregadero grande muy grande a todas horas yo veía a mi madre en el fregadero con montañas de tela fregando con las manos con la tabla de fregar fregando con las manos no había lavadoras en aquella época yo creo que mi madre se pasaba muchas más horas en el lavadero la veías salía al patio a jugar y demás y ella estaba siempre en madera o de pie agachada encorvado lavando en la tal la tabla de madera un lavadero grandes eso parecía casi una piscina sólo para nosotros y demás pero la sí aquí con largas montañas y luego

Voz 1110 15:56 tendiendo hay algo que a consecuencia de todo eso que recuerdo también muy bien recuerdo que luego cuando ya se mete

Voz 1148 16:11 en Asia para preparar la cena a última hora de la tarde en esas veladas que son los que eran los mejores momentos los únicos los que en error veíamos toda la familia en los días de la semana pues veo cómo se curaba las manos porque tenía las manos absolutamente agrietadas de estar todo el día en contacto con el agua supongo y con el frío además que hacía en aquellas casas en aquella época no recuerdo las manos de mí

Voz 1110 16:37 madre abierta la piel con llagas

Voz 1148 16:41 curando se con unas palmadas especiales y con unos vendajes especiales que supongo tendría que quitarse al día siguiente para volverá a meterlas en el agua del lavadero

Voz 27 16:52 en ese momento

Voz 1148 16:57 me ha llevado directamente a lo que era la despensa una alacena una pequeña habitación al lado de la cocina donde yo me apartaba a comer azúcar yo me metí allí y me comía la azúcares cucharadas eso era ese fue motivo de grandes discusiones y Brown casi regañina de mi madre yo me encantaba comer azúcar a cucharadas no no no ha tenido luego además a las consecuencias debería tener una dentadura fatal según dicen ahora los médicos no es el caso pero pero sí me acuerdo de la el azúcar que venía en unas bolsas marrones de papel de hace más metiendo la Kutxa recomiendo B2 y tres y cuatro cucharadas de azúcar pero cuando la merienda habitual era del pan con chocolate esas cosas de la época yo no yo no quería pan con chocolate chocolate sigue sin gustarme demasiado yo quería el pan con aceite y con azúcar no con aceite y sal como lo tomaban a veces mis hermanas no con aceite azúcar

Voz 26 18:06 no sí

Voz 29 18:34 hola hola papá me has leído en los periódicos ya estás aquí

Voz 1461 18:39 y los demás las niñas está en casa de la María David sens andará por ahí con los amigos

Voz 7 18:44 los periódicos que si toma pero guárdame el de la tarde que no lo he acabado de leer vale igual por aquí bien

Voz 1461 18:52 ha venido el Andreu que si tenemos espacio en el patio para su coche pero ya le he dicho que ahora mismo no tenemos

Voz 7 18:57 queda así cambiamos el lavadero por uno más pequeño y juntándolos otros coches podríamos hacer hueco para un coche más ni hablar

Voz 1461 19:04 te haces polvo necesites de lavadero que en esta casa somos muchos tú has visto la pila de ropa que tengo que lavar andamos muy justos de dinero ya sabes prefiero apretarme el cinturón pero ese Lavaderos se queda como está

Voz 7 19:16 vale no he dicho nada hablando de dineros Taylor los recibos y cerramos las cuentas ya nos lo quitamos de encima que venga agotado y luego tengo que hacer

Voz 1461 19:24 cambia el Centro Parroquial esta semana hay que sumar lo de la cuenta de la Juani vale papá

Voz 30 19:30 vamos a poder darlo todo

Voz 7 19:32 claro dijo qué cosas tienes

Voz 1148 19:37 viernes por la tarde mi padre llegaba del trabajo con el sueldo había cobrado el sueldo con él sobre el sueldo lo cobran en metálico en un sobre de papel marrón yo recuerdo perfectamente pero lo estoy viendo como si fuera el más riguroso de los presentes ahora Mi padre se han llegado después de darme a mí los periódicos por su puesto

Voz 1110 20:01 le pedí a mi madre a ver me los papeles

Voz 31 20:03 eh a mi madre

Voz 1148 20:09 te daba varios papeles que eran la cuenta de la compra de la Semana de la tienda de ultramarinos donde no se pagaba ningún día de la semana donde te lo apuntaban todo en una cuenta ella iba guardando esa cuenta mi madre le daba los papeles mi padre hacía la suma Mi padre abría el sobre marrón de papel marrón lo estoy viendo en el que estaba el sueldo de la semana sacaba de ese sobre el dinero necesario que se correspondía a la suma de la compra de ultramarinos de toda la semana se lo daba a mi madre para que el sábado por la mañana afuera a la tienda a pagar el débito de todas las semana

Voz 32 20:45 a la

Voz 8 20:48 a también me daba mucho

Voz 1148 20:51 puro latín es decir me he dicho mi madre que lo apunten me sentía como como si fuera alguien sin dinero como si fuera un miserable de un cuento de Dickens no entonces el ver que cada semana por los sábados por la mañana se cumplía con aquellas deudas a mí me me dejaba mucho más tranquilo que curioso no siendo ya tan tan pequeñito

Voz 1461 21:25 José María Pou era el segundo de cuatro hermanos cuatro años les sacaba el más mayor Vicenç muy diferente a él intereses y carácter les seguían sus dos hermanas Montserrat y Nuria con dos años de diferencia con las que siempre sintió más afinidad

Voz 1148 21:40 para mí mi hermano mayor era un modelo era el modelo que era yo yo quería ser como él él

Voz 1110 21:45 era todo lo que no era yo era un deportista estupendo él siendo teniendo menos altura que yo era alto pero menos salto que yo les sobrepasó en altura ya habló de siendo adolescentes de quince dieciséis años yo ya estaba en Tarragona pero pasaba los veranos en casa y él era un espléndido jugador de baloncesto jugador jugó en equipos profesionales él el Mollet y luego en otros equipos ya hay contrataron en Lérida donde conoció a la que luego fue su mujer y estableció una familia en Berga a mano me trataba muy Common bien con cariño pero como yo era la hermana pequeña llevará el que molestaba siempre que el empezaba ya a sus arengas con sus novias y demás no le interesaba hablar conmigo no recuerdo a mi hermano leyendo tantas horas lo leía yo no me veía en mí teniendo tanto interés entre los periódicos y demás no llegarán el caso llega él llegaba a casa se cambiaba de la ropa de trabajo cogía su bolsa de deportes y salía de casa y se va a practicar sus deportes

Voz 1148 22:51 cuando venía a mi hermano de público haber una función en la que yo estaba trabajando ya como profesional era el día más terrible de Mi vida osea yo lo pasaba un miedo unos nervios enormes porque en el fondo lo que había era una voluntad de decirle de enseñarle mira tu hermano pequeño cómo se las ha ingeniado como

Voz 1110 23:11 los tan tonto como parecía de pequeño como le trataba estuvo todo eso eh pero no recuerdo conversaciones ni acercamiento grande si lo recuerdo con mis hermanas

Voz 7 23:25 quizá quizá

Voz 1110 23:27 con el tiempo yo utilicé mucho a misa mágicas para mis experimentos como eran más pequeñas que yo quise dejaban ese dejaban pues yo de repente les decía sentaros hay que os voy a leer una cosa las cosas estaban coche a su hijo que a lo mejor sí aburrida y luego les decía voy hacer teatros voy a ni siquiera les preguntaba si tenían ganas decía voy a proyectar áreas del proyecto Torné que hoy que me lo deja sentaros que os voy a pasar películas y las pobres se sentaban llegan como unos instrumentos míos a los que yo utilizaba para satisfacer de alguna manera esas esa esa vocación el proyector no de de de programador casi

Voz 25 24:15 no

Voz 34 24:26 mamá me dejas jugar con la Nick

Voz 1461 24:29 por favor pero sí ayer ya te la dejé que es lo que hablamos que te la dejaba

Voz 29 24:36 que me lo pidieron ahora lleva mucho como es el pueblo entero para correr la Cámara es muy delicadas y se rompe tendremos un disgusto pero mamá tú sabes quien tú muy bien y no dejó que la toque nadie mamá ahí chocolate Mon se voy a proyectar dibujos tienes sí voy a avisar a Nuria un momento José María no te dado permiso para usarla por favor mamá porque

Voz 35 25:04 no

Voz 29 25:05 mis amigos fuera esperando que voy a decir que no

Voz 1461 25:09 venga pero la próxima vez me preguntas antes de decirle nada a nadie

Voz 29 25:13 que lo pero mi anda vamos a coger la cámara y una sábana Nuria que José Mari iba a poner dibujos

Voz 4 25:26 uno de los juegos favoritos de José María Pou era pedir prestada a su madre la Cámara Nick que tenía guardada como un tesoro era una cámara que servía para proyectar imágenes sobre una sábana a través de una manivela que daba vueltas una vez a la semana José María proyectaba para sus hermanas películas de animales o del Pato Donald otra de sus pasiones será jugará tiendas en el ultramarinos que había tenido la familia tiempo atrás y que permanecía cerrado con todos sus objetos intactos como congelado en el tiempo

Voz 1148 25:52 la tienda de Mis padres te te contaré mis padres mis padres y mis abuelos que venía a mis abuelos una gran tienda de lo que se llamaba ultramarinos no que era quizá la la tienda más grande e importante del pueblo cuando la cerraron en la la tienda seguía allí con las persianas bajadas pero seguía con sus escaparates con su mostrador con esa máquina enorme un molinillo de café con dos ruedas enormes con unas estanterías armarios llenos de botes de cristal donde se guardaban las especies los macarrones y demás cuando la tienda estaba inactivo discuso decirte que es favorito sea mayor y confiesa hermanas de pequeñas jugamos

Voz 36 26:33 Ari Behn de Air India todo ya convertir aquel

Voz 1148 26:37 la aquellos restos de aquella tienda en un escenario maravilloso que servía para mil cosas ese era ese privilegio también de tener un salón de juegos enorme lo que había sido una antigua tienda donde quedaban todavía montones de armarios cajones llenos de cosas

Voz 4 26:58 por encima de todo lo que más le gustaba José María era coger el teatro de papel Machi de cuando su padre era pequeño con él representaba obras de teatro para hermanas y vecinas

Voz 1148 27:07 un teatrillo de unos setenta centímetros se levantaba con sus laterales se mantenía en pie de una estructura fuerte y eso venía en una caja preciosa enorme con una cantidad de decorados escenografía que se colgaba de la las varas necesarias preciosas hechas de maravilla con unos personajes que corrían a través de unas varillas y los entraban por los laterales venía incluso el texto de las obras editado en en pequeños libretos con papel biblia ahí demás era una joya quedó yo me organizo estaba representaciones no sólo ya para mí esa hermanas sino para para todos los amigos de mis hermanas y los míos y vecinos del barrio Georgia que hacer funciones en ese teatro a organizar representaciones teniendo casi treinta cuarenta personas eh en el público precisamente en ese espacio que lo que había quedado vacío de lo que era el espacio de la tienda de comestibles no lo hacía funciones y hacia las voces de los distinto dos personajes ya que el teatrillo que supongo que mucha gente de la que no se escucha ahora está visualizando porque es una imagen muy típica éramos teatros unos teatros que editó en un momento determinado la Editorial creo que eran seis barra algo así de vez en cuando leo reportajes de alguno de esos que está todavía en algún museo o en alguna tienda anticuarios mí me emociono muchísimo voy al armario donde lo guardo lo saco y lo veo y le quito el polvo de vez en cuando una vez al año ahora todavía lo lo lo monto en alguna comida familiar lo pongo allí para que todos lo veamos ya hablemos y juguemos eso también fue fundamental en mi vida esos eran mis dos juguetes favoritos pero eran juguetes especiales tanto el Project Torné como el teatro de cartón no eran de una vez al mes

Voz 4 29:21 durante la enseñanza primaria José María Pou estuvo en el colegio de monjas de niñas que también fueron sus hermanas una tía suya hermana de su padre era religiosa en ese colegio por eso le llevaron en el parvulario del colegio de monjas pasó a la Academia Viñas

Voz 1110 29:36 luego pasé a una academia una calle

Voz 39 29:39 a mí a privada llamaba la Academia Viñas que a mí me daba terror lo pasaba muy mal me daba terror terror terror iba por las mañanas de muy mala gana

Voz 1148 29:47 estaba a pocos metros de mi casa no me gustaba nada era una academia en la que

Voz 1110 29:53 se castiga la mucho icono un rigor muy grande y demás y yo no no estaba nada a gusto mis padres lo notaron enseguida y mis padres entonces hicieron el sacrificio porque sé que lo fue enorme de llevarme a un a un colegio muchísimo mejor que era un colegio de los Salesianos que estaba en Moncada i Reixac que está a medio camino entre Mollet Barcelona

Voz 1148 30:15 vaya está pues a unos quince menos

Voz 1110 30:17 estos en coche de Mollet

Voz 3 30:25 eso era casi como una especie de privilegio

Voz 1110 30:27 allí también empecé a sentirme privilegiado no porque éramos como un grupo de yo creo que es siete ocho no más niños

Voz 39 30:35 eh demodé que todas las mañanas nos reuníamos en una esquina a las siete de la mañana en la esquina de la panadería

Voz 1148 30:41 ya del pueblo calentitos al lado del horno del pan

Voz 1110 30:44 en invierno sobre todo porque venía desde del colegio directamente en coche a buscarnos nos llevaba al colegio de devolvía a ser un privilegio ahora es algo muy normal pero no lo eran los años cincuenta no el PC no sé si lo que fueron los primeros cursos de bachillerato pero allí es donde donde yo empecé a destacar con con algo que tiene mucho que ver con mi profesión que son las lecturas yo sé que a mí yo me presenté voluntario cada vez que en cualquier clase pedían algo que para leer este en subir al estrado subía yo de allí empecé a eso que luego pues forma parte de mi vida que es la popularidad sea todo el colegio me conocía porque yo no el señor que salía a leer cosas y entonces como era el señor que salía a leer cosas en las clases alguno de los profesores Salesianos de los religiosos

Voz 1148 31:39 cuando había que leer algo para todo el colegio en el patio va a través de los altavoces en El niño Pou

Voz 41 31:45 eh muy bien y ahí empecé yo alguien

Voz 1110 31:48 decidió leer cosas a través de un megáfono

Voz 1148 31:51 retransmitido a todo el colegio en el país

Voz 1110 31:53 el colegio y además si allí empecé

Voz 1148 32:27 yo era especialista en escaquearme a la hora de la gimnasia se ahí cuando llegara el momento de de la clase de gimnasia que consistía en salir al patio y yo veía allí que habían montado en mitad del patio ya eso que se llamaba el Clinton Del Potro y una hay una especie de rampa que había que saltar una rampa con unos muelles y demás casi como una cama elástica ya había que ponerse en fila exaltar el pleito y el potro que tome etarra ah pero me tardaba entonces yo mi tenía llama estrategia montada cinco minutos antes de que empezara la clase de gimnasia cuando yo veía que ya era la hora ya empezaban a prepararse los aparatos en el patio yo me encerraba en el lavabo la iba al lavabo pasaba una hora y media lo que era la clase de gimnasia ya voces que me llamaban y me buscaban pienso ahora qué raro que no me descubrieran un estaba encerrado en uno de los diez o doce lavabos que había en el colegio e incluso había buscado otros escondrijos porque aquel no me parecía demasiado seguro me había subido a una especie de dependencias que recuerdo muy bien había en la escuela donde se guardaban los trastos de la limpieza es decir casi como una película de terror me escondía cuando ya hoy a las voces que la gente volvía a entrar me colaba con los de la con los de la fila

Voz 1110 33:56 yo nunca tuve fíjate qué afortunado nunca tuve

Voz 1148 34:00 yo supongo que los profesores se daban cuenta de que yo no estaba allí o no

Voz 1110 34:05 ya sabes adelante en clase de gimnasia había puesto treinta

Voz 1148 34:08 en tantos chavales todos vestidos iguales con su pantalón de deporte en su camiseta blanca que yo creo que no distinguían uno de otro pero en cualquier caso

Voz 1110 34:16 nunca me pillaron nunca en la vida nunca tuve ningún

Voz 1148 34:19 castigo por ello nada en absoluto pero sí que habla muchísimo no me gustaba nada

Voz 7 34:42 lo está José María por aquí verdad no ha dado ultramarinos a por un par de cosas espero que no sea azúcar que éste se la come por el camino tranquilo no se me ocurriría encargarle a tocar conozca mi mejor que no esté porque quería hablar contigo una cosa ayer estuve con Miquel y me habló de la Universidad Laboral la Caine Tarragona por lo visto está muy bien ahí salen formados para ingenieros y cosas así puede ser una oportunidad para José María siempre ha querido ir a la universidad tuve esa Josemaría de ingeniero

Voz 1461 35:12 sí es un loco de la radio y de los libros yo creo que lo suyo son las letras

Voz 7 35:18 sí pero esto es lo que nos podemos permitir podemos pedir una beca José María es muy inteligente seguro que sabe sacarle provecho ya sabes lo importante que es tener un título queremos que tengan un futuro mejor no sí claro

Voz 1461 35:30 de todas formas lo tienes que preguntar a él a ver qué opina

Voz 7 35:33 sí ahora cuando vuelva hablo con él que prepara algo de comer no tengo hambre gracias esta mañana parido La Gata así y cuántos han sido cinco pero no ha nacido muerto

Voz 1461 35:45 menos mal que lo hemos podido esconder antes de que llegara la Montse ya sabes lo que le impresionan estas cosas

Voz 7 35:52 ese debe ser José María José María ven aquí un momento

Voz 46 35:57 la Universidad Laboral de Tarragona que lleva el nombre de Francisco Franco ha inaugurado sus tareas Éste será el aspecto que con arreglo al modelo ofrecerá el gran centro pedagógico cuanto esté concluido hasta el momento presente se ha construido en la universidad residencias comedores y clases edificio de exposiciones y las naves de los talleres y los dormitorios la inauguración oficial fue presidida por el cardenal doctor arriba y Castro director general de previsión señor Coca de la Piñera el director general de Enseñanza Laboral don Guillermo de Reina y otras autoridades se efectúa la ceremonia de izar banderas productivos los profesores prestan juramento y a continuación se efectúa la promesa colectiva de los alumnos E hicieron uso de la palabra el rector Don Francisco de Aguilar paz el gobernador civil y presidente del Patronato señor González San más que agradecieron la colaboración y la ayuda prestada por el ministro del Trabajo y el jefe del Estado en la realización de esta gran obra en el recorrido del edificio los asistentes al acto inaugural pudieron apreciar las modernas instalaciones de que está dotado este centro de inteligente sentido funcional en las orillas del Mediterráneo aunque el nuevo centro inicia sus actividades con seiscientos cincuenta alumnos tiene previsto un contingente de cuatro mil

Voz 46 37:12 esta universidad laboral es un mensaje de la síntesis de nuestra época en la que los alumnos recibirán una formación humanística al lado de su preparación profesional

Voz 30 37:22 a mediados de los años cinco

Voz 4 37:23 venta nacieron en España las universidades laborales que dependían de las mutualidades laborales que creó el franquismo para hijos de obreros fue un programa ideado por el ministro de Trabajo José Antonio Girón Un falangista del sector más radical del franquismo las mutualidades eran unos seguros sociales que proponían los empresarios y trabajadores de las ramas de producción que aportaban dinero de forma obligatoria se implantó en España aproximadamente en el año mil novecientos cincuenta y cuatro los beneficios de esta recaudación eran para los trabajadores y de ahí es de donde salieron las universidades laborales la Universidad Laboral de Tarragona tenía capacidad para cuatro mil alumnos e impartía ochenta especialidades llegó a ser la mayor España convirtiéndose en un polo de atracción para alumnos de toda Cataluña era como una ciudad en sí misma no hacía falta salir porque les daban ropa y comida también había pistas deportivas e incluso una playa propia

Voz 1110 38:16 pidió una beca se la concedieron y me fui a la Universe en interno a la Universidad Laboral de Tarragona que tan

Voz 41 38:23 bien fueron seis años de los yo creo que sí eso fue de los de los trece a los diez y ocho a las diecinueve que

Voz 1148 38:33 con muchísimo mirar muchísimo porque aquello ya siendo una obligarse irá en la época del franquismo donde cantábamos el Cara al sol todas las mañanas Isère izaba la bandera todas las mañanas Il la palabra e Falange Española de las JONS sonaba a cada momento ENI la educación tenía estaba muy regalada por perdón pues todo lo que era el franquismo de la época y nosotros senos hacía muy conscientes a todos con

Voz 41 39:01 nuevamente de que éramos hijos de obreros que teníamos el privilegio de poder estudiar en una universidad atención una universidad de tipo técnico donde yo que quería estudiar Filología o cualquier otra cosa por el estilo Historia y demás no podía tenía por fuerza que acero Arquitectura Ingeniería cualquier carrera el equipo técnico

Voz 1148 39:20 a mí aquello me repatrien

Voz 4 39:29 en aquella época José María Pou tenía catorce años y una fuerte vocación por la radio de propuso a los encargados del Colegio Mayor en el que vivía utilizar la megafonía del centro para contar cada noche durante diez minutos las noticias del día poner música y leer alguna Narración así Pou cuando todo sea costaban se metía en el cuarto de las escobas donde estaba la megafonía para hacer su particular programa de radio se corrió la voz por la Universidad y el rector le propuso que leyera en el comedor durante las comidas así cada día los miles de alumnos de la Universidad Laboral de Tarragona escuchaban en silencio a José María leyendo noticias y textos clásicos como El jorobado de Notre Damme o Robinson Crusoe

Voz 1148 40:09 lo estoy seguro que fue un recurso del rector y de los profesores para evitar la algarabía que todos los días se formaba mil personas hablando a voz en grito pero consiguieron que todo el mundo comiera en silencio escuchando con un estupendo sistema de megafonía aquello que yo les leí a cada día

Voz 1110 40:30 amén aquellos momentos si alguna se me despertó la vocación ya no de la radio sino de la radio y del periodismo si a mí me quema preguntarán qué pensaba en cuando aún empieza a vislumbrar lo que quiere ser de subidas Akon trece catorce años ya con quince más todavía yo respondí siempre lo mismo yo quería ser Pérez esta pero quería ser periodista en la radio

Voz 1148 40:55 Inma iba a caminar tranquilo por la playa yo sólo alejando me del ruido con varios periódicos en la mano hacia hacia prácticas sea yo leía mucho en voz alta procurando tener a fijarme en la buena dirección entonación y demás yo me estaba preparando yo sólo inconscientemente para ser un profesional

Voz 39 41:14 de la radio y la Sociedad Española de Radiodifusión un programa original de Eduardo

Voz 49 41:20 el próximo pleno no

Voz 4 41:30 empeñado en que su futuro estaba en la radio José María dedicaba su tiempo libre a visitar las emisoras ofreciendo sus servicios ganó un concurso en Radio Barcelona para entrar en un cuadro de actores al que no se pudo incorporar porque todavía no tenía dieciocho años ilegalmente no podía contratar se quedó entonces para pequeñas colaboraciones que cada vez eran más frecuentes en Radio Nacional de España también empezó a hacer pequeños papeles todo apuntaba a que su futuro estaba en la radio y José María Pou cada vez tenía más claro que su lugar no estaba en la Universidad Laboral

Voz 1148 42:01 pero yo vi claro en ya en los últimos años de estar en la universidad que aquellos enseñanzas no eran las que yo quería que yo no

Voz 36 42:08 Diane ser ingeniero Onemi quería ser arquitecto

Voz 1148 42:11 yo ni mi especialista entorno si fresado horas ni cosas de esas yo quería a la literatura las letras llora de ve detrás Clarín y allí no podía estudiar nada de eso entonces yo tenía que marcharme de allí pero tenía mi intención era abandonar aquello para entrar en la universidad y hacer por ejemplo Filología inglesa o Filología Hispánica que era realmente lo evocación y que ahora me arrepiento mucho de hecho

Voz 1110 42:38 el al suspendido las asignaturas necesarias para tener una media del curso baja que comportara perder la beca

Voz 1148 42:52 yo perdí la beca porque a propósito

Voz 1110 42:56 tuve una media de el penúltimo curso inferior a cinco que comportaba en el dejar la universidad y así lo dejó Mis padres y pensaron siempre que que qué me había pasado estaban muy preocupados cómo es posible que siendo un alumno brillante de repente en un curso hayas cambiado tanto y haya sido un alumno que ha suspendido tantas cosas y ellos lo achacaron siempre

Voz 39 43:22 eh a aquello

Voz 1110 43:25 me distraía demasiado con todas esas actividades de rehacer hacer teatro y demás y entonces me regañan por él me decían Cuidado que esas cosas se han hecho perder la beca te han hecho perder los estudios y demás no nunca supieron si lo supieron al cabo de muchísimo tiempo cuando en la tarde en una reunión familiar les deje que lo había hecho aposta me lo perdonara

Voz 4 44:16 en medio de este cambio vital a José María le llegó el momento de hacer la mili primero estuvo destinado en Cartagena después fue a Cádiz donde juró bandera allí le hicieron unos exámenes donde sacó la mejor nota de su promoción así que le dieron a elegir destino después de informarse de cuál era el lugar donde podía estar mejor opto por la secretaría particular del ministro de Marina Pedro Nieto Antúnez en la calle Montalbán justo enfrente de donde hoy está el Ayuntamiento de Madrid se encontró allí con un trabajo de oficina que les resultaba cómodo y que además le dejaba las tardes libres por quería seguir educando su voz para su vuelta a Barcelona insistir en su carrera de locutor de radio para ello se apuntó a la Escuela de Arte Dramático que en aquel entonces estaba en la segunda planta de lo que ahora es el Teatro Real

Voz 1148 45:00 yo creo que ahora estoy seguro no era consciente del todo todavía pero había algo algo latente en el fondo que me estaba mandando enviando hacia el teatro porque me matriculé en la Escuela de Arte Dramático en interpretación

Voz 1110 45:16 bueno si el motivo central era el de esas asignaturas de que me servirían para la radio pero estoy seguro que había algo más por debajo de la misma manera que estoy seguro que que eso conectaba directamente con aquellas tardes de sábado con mi padre en el teatro de aficionados todo eso se va manteniendo latente llega un día que explota

Voz 1148 45:41 entonces entre una escuela de arte dramático iba todas las tardes feliz y contento pero lógicamente no me no me centraba en hacer sólo mesa asignaturas sino que ya que estaba allí pues hacia todas las asignaturas y con gran sorpresa de mi parte porque nunca nadie en las cosas que yo había hecho ni en la Universidad Laboral

Voz 1110 45:59 Tarragona en el centro parroquial de Mollet nunca nadie me había hecho ver que yo destacaba especialmente como tenido las cualidades no nadie me había dicho ni siquiera me decían bueno bien en nada pero nada más

Voz 1148 46:13 las

Voz 1110 46:15 de repente en el primer curso de la cual te dramático con unos profesores profesionales y con los alumnos que iban que entraban en la escuela quizá con mucho más interés que Joy con más con más preparación que yo para ser actores con más vocación pues empecé a notar de manera una sensación muy rara que todo el mundo celebraba misa ejercicios de clase de una manera muy notoria profesores y alumnos y tal y que los alumnos de tercer curso que tenían que dirigir una especie de pequeñas representaciones como examen suyos finalmente carrera dirigirlas teníamos que las actores de los diferentes cursos pues venían todos a mí a pedirme que yo hiciera algo casi tenía la sobreoferta de trabajo ya en el primer curso

Voz 1148 46:58 termina el primer curso de me dieron Matrícula de honor

Voz 4 47:11 para el examen de final de carrera todos los alumnos hacían una representación a la que acudía gente del mundillo tres hacerla suya cuando estaba cambiando en el gimnasio de la escuela de arte dramático apareció el director del Teatro Nacional María Guerrero José Luis Alonso le pidió una reunión para el día siguiente así consiguió Pau su primer papel como actor profesional para el Romance de lobos de Valle Inclán corría el año mil novecientos setenta

Voz 1110 47:35 no puedo decir en ningún momento que he tenido que hacer grandes sacrificios que me carrera me ha costado mucho sacrificio no habrá sería injusto si dijera eso no puedo decirlo me ha venido todo rodado porque entrenen María Guerrero y un papel y me llevó a otro a otro otro otro yo de cincuenta años de carrera

Voz 39 48:00 cuadro en el Palacio de la duquesa

Voz 51 48:06 estoy como lo Esther Williams habéis visto Escuela de ballenas

Voz 34 48:13 qué se puede esperar

Voz 30 48:16 de los otros mucho más caro nosotros los policías que se cuelga medallas para que observe mujer mujer Juana que ha pasado y pintado quita de la cabeza esos fantasmas

Voz 4 48:36 sí a ese papel en el María Guerrero Le siguieron muchas otros el salto a la televisión ocurrió con Estudio uno en Televisión Española interpretando a Las Meninas sus apariciones en la pequeña pantalla se hicieron frecuentes lo que incrementó su popularidad algo con lo que ya estaba familiarizado el Pou Petit el resto de su historia es un sinfín de proyectos en el cine y la televisión sobre todo en el teatro donde también ha sido director y productor José María Pou nunca se desligó de la radio su primera vocación estuvo al frente del programa sobre musicales La calle cuarenta y tres que se emitió durante catorce años en Radio Nacional de España ya ha participado en numerosas obras dramatizadas para la Cadena SER no muy lejos queda ese niño que odiaba las clases de gimnasia pero que adoraba sentarse en el patio de butacas los sábados por la tarde para ver cómo la compañía de aficionados de su pueblo organizaba la función del domingo una imagen que le gusta recordar hoy cada vez que termina una función en el teatro

Voz 1148 49:34 a mí me gusta mucho irme por otra puerta me gusta mucho dejar el teatro por la noche cruzando el escenario y me gusta mucho cuando estoy cruzando el escenario pararme en mitad del escenario el telón está levantado siempre por las noches se deja el telón levantado parado en mitad del escenario de ese escenario donde hasta un cuarto de la antes yo he estado haciendo la función mira enviar mi mirada hacia el patio de butacas absolutamente vacío negro y oscuro que antes hasta hace quince minutos ha estado lleno de gente yo te juro te doy mi palabra no fantaseoso nada que cada día que hago y estoy procuro hacerlo a diario cuando yo vuelvo desde el escenario mi mirada el patio de butacas yo veo aquel niño sentado allí me veo a mí mismo sentado allí todos los días ahora al cabo de sesenta y pico de años en que yo hago este ejercicio

Voz 52 50:28 sí sí sí

Voz 1148 50:33 con lo cual es inevitable es decir que eso marcó mi vida sea algo soy es gracias a esas

Voz 1110 50:39 tardes de sábado que me regaló mi padre que alimentaron mi fantasía en mi capacidad de imaginación seguro

