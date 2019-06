La ventana de los números

Voz 1 00:00 la ven en los números con Santiago Niño Becerra

Voz 0313 00:27 a ver santidad contaremos en materia esto tampoco de miedito decirlo sobretodo porque la fuentes el Tribunal de Cuentas pero la Seguridad Social para que no lo sepa acumula cien mil millones de pérdidas desde el año dos mil diez cien mil tiene un saldo patrimonial negativo o lo que es lo mismo All el valor patrimonial está por debajo del valor de las pérdidas a saber yo sé poco de esto pero si si en lugar de ser la Seguridad Social por una empresa normal y corriente esto por ley debería cerrar o alguien tendría que obligar a que cerrara no lo sé pregunto

Voz 3 01:02 bueno la ley lo que marca

Voz 1869 01:05 es que una empresa en el que la mitad de las negativo equivale a la mitad del capital pues tiene que ser intervenida no es el caso de la Seguridad Social pero desde luego que una empresa tenga patrimonio negativo y en concreto que un ente como la Seguridad Social que recordemos que su objetivo es tener beneficios tenga en negativo que tenga este volumen de pérdidas no es preocupante es lo siguiente dicha además además fija fíjate Carles que desde hace tres meses tres cuatro meses y y si hay un goteo de noticias en el sentido de que es decir si yo pienso que se quiere crear la atmósfera de que la la ciudadanía llegue por sí misma la conclusión de que en la Seguridad Social las cosas no van bien por es todas las declaraciones que aquí lo comentamos las declaraciones que hace un par de semanas hizo la la que un ex ministra de Economía en funciones esa señora Nadia Calviño sobre que nadie pusiera en duda de las dudas pensiones me me parece me parece un poco pues en fin criticó criticable hay hay una cosa hay una cosa que está muy clara hay que esto sí sí ah si alguien pregunta y cuál es el principal pro el principal principal principal problema de las pensiones básicamente son dos una que bueno al decirlo de las pérdidas se ve claramente no que los ingresos son menores que los gastos es decir lo que es etapa lo que se está ingresando por cotizaciones sociales es menor de lo que se está gastando en pensiones y estoy evidentemente sea no no es un tema ideológico es que no se detiene en número y luego hay otro hay otro tema eh que que que claro que por un lado es muy bonito pero que por otro lado es muy malo y es lo siguiente a ver cuando en mil novecientos cincuenta en el Reino Unido se pone en marcha el actual sistema de pensiones a España llego más tarde uno de los supuestos que sí hicieron fue que la esperanza de vida tras la jubilación fuera como máximo diez años hace diez años en el año mil novecientos setenta y cinco en España la esperanza de vida tras la jubilación era de quince años en el año dos mil dieciséis de veintiuno es que a ver si es que es un tema de números es un puro tema de números entonces claro ante esto una de dos o se incrementan los ingresos persiguiendo el fraude fiscal bien incrementando las cotizaciones sociales etc etc o bien se recortan los gastos bueno pues recortando pensiones en una palabra es que no hay más

Voz 0313 03:54 oye no es por amargar la tarde a los oyentes que no es nuestra intención ni muchísimo menos pero el sector del automóvil tiene una pinta ahora mismo regulara no

Voz 1869 04:02 por no decir algo peor si en todas partes pero en España más por por lo que luego comentaremos a ver en en el planeta actualmente no no me fijo en ningún país en concreto en el presente actualmente hay un exceso de capacidad productiva del veinte por ciento entonces entonces claro evidentemente sobra capacidad productiva pero por otro lado el el automóvil es un sector que ocupa a muchísimo factor trabajo decir muchísimas personas tanto de forma directa como directa eh y entonces claro los los gobiernos de cualquier país cuando una cuando una empresa automovilística respira se callan y escuchan por qué pues porque evidentemente pensemos en cualquier planta lo que supondría llano el cierre total sino al cierre parcial cualquier planta de cualquier país evidentemente ponen los pelos de punta a cualquier gobierno Akil color también da exactamente lo mismo en entonces claro se a esto añadimos que por ejemplo la generación ni los millennials cada vez compran menos automóviles bueno pues por las razones obvias que todos sabemos que los créditos pues cada vez se los las entidades financieras se los miran más a la hora de conceder los a según quién entonces claro evidentemente aquí lo que nos encontramos es que que hay un problema con de exceso de capacidad productiva problema que en España se ve agravado por otra cosa a ver en España hay dieciocho plantas de ensamblaje de automóvil pero no hay ningún centro de decisión es decir todos los centros de decisión de las empresas automovilísticas que hay en España están fuera en en entonces entonces claro y a ver si si mañana desde París desde Wolfsburg donde sea deciden cerrar una planta en España pues a ver si aquí

Voz 0313 06:00 poco poco podría decir el Gobierno español nos pegan en mitad de la cabeza ha citado un problema que tiene el planeta yo voy a citar otro a recordarlo mejor dicho porque estos últimos días ha comentado abundantemente que es el tema de los plásticos de la proliferación de plásticos un dato eh por si alguien no lo tiene hay en en la cabeza desde mil novecientos cincuenta que es cuando comenzó la producción de plásticos sean han fabricado más de ocho mil millones de toneladas que es una auténtica barbaridad así que cualquier iniciativa que tenga con con contrarrestar los efectos negativos del plástico cualquier inciativa ha de ser bienvenida hoy tenemos uno que se asoma a la ventana que lleva el nombre de relevo relevos una empresa valenciana que atención e fabrica bolsas de basura que dice bueno novedades esto fabrica bolsas de basura a partir de otros plásticos cien por cien reciclados Álvaro Salmerón buenas tardes hola

Voz 4 06:53 tal buenas tardes claro es cofundador de The

Voz 0313 06:55 debo oye cuenta a los oyentes cómo funciona esto exactamente sea bolsas totalmente recicladas no utilizáis plástico virgen

Voz 4 07:04 no no utilizamos nada de plástico Virgen nosotros lo que hacemos es básicamente es comprar plástico que ya se ha consumido plástico que he tenido ya un uso y nosotros les damos un segundo uso entonces por ejemplo Carlos para hacerte una idea nosotros el año pasado y clamo cuatro millones de kilos de plástico no de esos cuatro misiones un millón de kilos fue plástico bien verdadero práctico de Almería de Huelva a plástico que que ya tenido que ya ha pedido incluso que los toledanos una segunda oportunidad

Voz 0313 07:34 oye cómo surge el proyecto porque esto es interesantísimo a quién se le ocurre cuántas personas implicadas cuéntanos Álvaro

Voz 4 07:40 pues mira el proyecto ha sido el mano a mano con con visos de Carlos y nosotros lo que hicimos fue un análisis muy sencillo pensamos mira cuando nosotros vamos al supermercado salimos de aquí vamos para casa nosotros el lado en el en el Chad llevamos muchas cosas pero una de ellas es sola bolsas de basura nadie cae que con nosotros compramos una bolsa de basura nos estamos llevando a casa trescientos gramos de plástico virgen eso es más que lo que recubre la fruta eso es más que lo que pesa la hago supermercado ya eso además lo hacemos como mínimo una vez al mes de tal manera que una familia media en España está consumiendo una media de cuatro kilos de plástico virgen al año si fuéramos capaces entre todos de que ese consumo fuera de plástico cien por cien reciclado imagínate la cantidad de plástico que podríamos reciclar

Voz 0313 08:37 pensando una media de de una familia sólo con este es bolsas al año podría ahorrar pues no sé cuántos kilos

Voz 4 08:48 de los cálculos que tenemos nosotros aproximadamente les que se podrían ahorrar más de doscientos cincuenta mil kilos de plástico virgen es decir sesenta veces más de lo que nosotros a fecha de hoy estamos recicla hoy Álvaro

Voz 0313 09:03 cuánto tiempo hace que existe relevo

Voz 4 09:05 pues mira relevó surgió y la verdad es que estamos muy sorprendidos porque es un proyecto que va muy rápido nosotros constituimos en lo que es el proyecto hace dos años casi dos años la verdad es que ya estamos en bastantes sitios y con mucho interés por parte de todos

Voz 0313 09:20 le da la cifra que acabas de dar de de de kilos reciclados el año pasado una auténtica barbaridad

Voz 4 09:26 sí sí sí la verdad que luego aparte Carlos da pero también un dato que para nosotros ha sido muy positivo que es la respuesta de la Administración porque porque esto lo hemos planteado también en ciudades hemos planteado el proyecto ya lo he dicho oye que no sólo compra plástico virgen en formada bolsa de basura un particular me lo comprarán las ciudades y entonces se llegábamos a un acuerdo con la ciudad de Málaga y a fecha de hoy estamos a todo el plástico con el que se recoge la lo resido municipales todo el plástico de relevo hacen han reciclado

Voz 0313 09:58 el viernes estaremos haciendo La Ventana en Málaga precisamente oye si cuánto cuesta una bolsa de estas y sobretodo a alguna gente se estará preguntando son igual de de de de buena calidad que las que conocemos de bolsas de basura resiste

Voz 4 10:13 pues mira así en nosotros y como te dije el proyecto lo lo empezamos a comercializar hace dos años pero nos hemos fiado dos años haciendo pruebas de producción es decir seleccionando plásticos ajustando maquinarias etcétera nosotros ahora podemos decir que que la Bolsa de relevo son tan resistentes a más que que la voz de que la mejor bolsas de plástico gris en el mercado hasta que no tuvimos esa esa calidad garantizada no quisimos salir al mercado porque claro al final el concepto de reciclado no se puede asociar a mala calidad

Voz 1869 10:46 Santiago qué te parece me parece revolucionario la verdad y bueno a ver cualquier iniciativa que vaya orientada a reducir el mega problemón que estamos creando entre todos pues es bienvenida es decir en la ida idea de reutilización que que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones yo solamente tengo que aplaudir esta idea sinceramente que aplaudir la porque porque me parece muy bien sea lo que lo que me extraña no no por favor que no se vea quién ninguna cosa rara a nivel político es lo que me extraña es que solamente haya habido un ayuntamiento que haya abrazado esta idea porque bueno no sé yo solo

Voz 0313 11:29 sí somos lentos Santiago somos lentos oye una pregunta

Voz 5 11:34 Álvaro y yo voy a Bello que sea la al

Voz 0313 11:37 que al Carrefour Hipercor donde sea a comprar yo yo podré distinguir las bolsas de relevo de las otras

Voz 4 11:44 sí mira se distingue fácilmente tanto en Carrefour como Eroski Caprabo en al campo por un tema mira nosotros no solamente el plástico es ecológico porque siempre se ha reciclado también la etiqueta entonces la etiqueta que tenemos nosotros es es de un color crudo lo que está hecho de un papel Kraft que está certificado también PSde G y entonces lo vais a ver muy fácil porque nosotros hemos querido

Voz 6 12:08 prefieren ya a Kalina de lo que es la etiqueta

Voz 4 12:10 cien por ciento reciclado en grandes aparece una niña soplando unánime soplando un árbol entonces es muy fácil luego aparece la marca relevo pero si tú lo ves lo vas a encontrar seguro sí sí sí Carla

Voz 0313 12:22 muy bien Álvaro Salmerón cofundador de relevo oye gracias por estar en La Ventana hay felicidades

Voz 5 12:26 es verdad que la muchísimas gracias un abrazo un abrazo

Voz 0313 12:31 antes se que cerremos la Ventana de los números hemos hablado antes de las pérdida de la Seguridad Social oye porque naces esa explicación de lo que pueden generar en pérdidas simplemente un par de tuits cuenta cuenta esto

Voz 1869 12:45 todo esto yo yo de verdad que cuando era noticia me quedé muerto muerto me que de haber no descubrimos nada porque estos ha publicado en todas partes y el presidente de Estados Unidos no creo que fue la semana pasada y lo que sí México no hacía más para

Voz 3 13:09 volar la la inmigración y lo que iba a hacer era subir

Voz 1869 13:16 los aranceles a México un cinco por ciento y así cara mes un cinco por ciento hasta llegar al veinticinco por ciento bueno pues al día siguiente o en dos días las acciones del BBVA se cayeron cuatrocientos cincuenta millones y o sea es que esto a ver partimos de de una base el noventa y ocho por ciento de las operaciones bursátiles hoy las hacer máquinas que se mueven a través de algoritmos algoritmos que contienen matrices inmensas con miles de variables que analizan información de todas las partes el BBVA tiene una presencia importante en Méjico esto estos aranceles iban a ir a la mala economía mexicana los algoritmos dieron la orden de vender José Blanco yo movería Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana Carlas luego

