Lo que queda del día

Voz 1 00:00 día con Isaías Lafuente les queda por delante entre otras cosas saber cómo termina haber Alemania del Mundial que vamos uno cero pero está a la selección plantando cara a Alemania en fin y se merece por lo menos por lo menos

Voz 0827 00:15 están dejando la piel han tenido oportunidades y el gol ha sido un poquito de mala suerte ver si el día nos deja por lo menos un empate tú atento a la pantalla que yo te voy contando cosillas en este programa ya sabéis bueno en la radio general queremos mucho a nuestros oyentes y los tenemos en cuenta muchos pensarán que son proclamas vacías para quedar bien pero no somos muy receptivos a sus comentarios a sus ideas a sus inquietudes hiciera las cinco de la tarde estaban a otra cosa escuchen esto

Voz 0230 00:42 un oyente Jorge Mora escribió a Marta del Vado diciéndole que cada vez que hoy el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi no puede evitar asociarla a esto este oyente ha dado con los frikis adecuado vamos a pasarnos varios días jugando a Jockey precios diciendo sin venir a cuento la presidenta de la Cámara de Representantes americana tendremos noticias sobre ella incluso con Marta del Vado que tiene más credibilidad paso que Marta

Voz 2 01:17 a ver venga la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Voz 0230 01:24 no sólo eso sino que siendo Sheila más friki que todos nosotros juntos multiplicados por diez nos interpretará este yo qué impresión diferentes voces por ejemplo ópera clásica

Voz 3 01:37 Oguz por ejemplo como la Fitzgerald ya

Voz 0230 01:46 esto va a dar mucho juego desde luego bueno

Voz 0827 01:47 increíble hemos escuchado otras cosas increíbles los especialistas por ejemplo han hablado con oyentes de esos que están locos por el aire acondicionado como Leandro

Voz 4 01:57 a ver si no tenemos dinero suficiente como para tener ha dado condicional la temperatura que sea aunque se me quedé las pelotas como caramba no aunque se me quedé la susodicha herrería

Voz 0827 02:10 bueno oye por lo menos se gasta el dinero que tiene que ha ganado legítimamente pero hablando de dineros de otros dineros no olvidaremos nunca hablo de Alfonso Rus contando

Voz 5 02:19 on

Voz 6 02:19 en dos mil tres

Voz 7 02:22 a las cuatro amigo muy

Voz 0827 02:25 bueno pues ahora hemos conocido las grabaciones de un ex directivo de la constructora OHL que también cuenta pero cuenta de diez mil en diez mil son fajos para sobornar a políticos y a funcionarios a cambio de adjudicación de obras

Voz 8 02:39 con del setenta y tres setenta y tres

Voz 0827 02:52 así suena la corrupción y ayer oímos también una discusión un tanto surrealista Meritxell Boudon la portavoz de la Generalitat se enfrenta a una periodista

Voz 0270 03:02 en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el sillón mire yo aquí en la rueda

Voz 9 03:08 de prensa en el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que se ha preguntado en catalán no hacer dos ruedas de prensa paralelas de prensa paralelas Yorker yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y en todo caso si quieren hacer otro tipo de preguntas pues las hacen primero en catalán y después las repetimos

Voz 0270 03:29 en castellano Castalia propone yo creo que podemos preguntar lo paran preguntan pueden preguntar lo que sea

Voz 0827 03:36 Senante no ustedes pregunten castellano lo que ya se ha preguntado en catalán la periodista que interpela la portavoces Blanca vaciando ya estado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 10 03:45 primero se pregunta en catalán y después se pregunta en castellano cada uno pregunta lo que considera oportuno en ese sentido pues no nos gusta que se pregunten cosas diferentes a lo que se ha preguntado en catalán que ellos quieren bueno que tú preguntes lo que quieras pero aparte de catalán y no en la de castellano la escasez ya no quieren que sea una mera repetición de lo que ha dicho no hay ninguna norma por escrito que que así lo diga bueno pues Meritxell pudo pues va ayer quiso escudarse en el idioma para responder preguntas incómodas

Voz 0827 04:16 en fin un lío un tanto absurdo lío también el de los pactos y acuerdos para futuros gobiernos los pormenores en los contaran ahora en Hora Veinticinco pero hoy aquí en La Ventana nos los han cantado arcano Sara Socas

Voz 0230 04:29 tenía mucho lío lo Pays

Voz 11 04:31 falta que venga para arreglarlo John Wayne Chisinau viene para darme las grandes dosis de líos al este crío diciendo Jockey precio

Voz 12 04:39 tiene razón cada vez que te pones hablarte Sotelo lío basta de estar en contra te homosexuales pero luego se juntan todo para pero un trío

Voz 11 04:47 pongas juntas para hacer un trío el crío sonrío no me fío vaya al lío este Smith desafío Santiago Abascal es el doctor Juve estar atentos porque es el único capaz de hacernos retroceder en el tiempo buenos días

Voz 0827 04:58 conversaciones políticas a las que estamos asistiendo están siendo un poco surrealistas como la que ha inspirado hoy la primera de nuestras twiterías

Voz 1606 05:06 atención a esta conversación que ha captado por la calle Chaplin

Voz 0230 05:09 mi vida pues mi Hebe gano y me casé con quién con una paraguaya podremos estáis pasando eh

Voz 1606 05:17 todos los trabajos requieren de un poquito de experiencia el Twitter Enrique

Voz 0230 05:20 esta Scott García las Garfias poco tiempo al mando de un navío capitán tú que Bruce Millo

Voz 1606 05:30 la gente que va por la vida de una manera muy negativa como por ejemplo

Voz 0230 05:34 no me fío de la gente podrían ser unos hijos de puta podrían dice la verdad que no

Voz 0827 05:40 Nos encontramos en todos los terrenos en Twitter también hay algunos y algunas no dejan después damnificados la actriz Bárbara Goenaga condenó el ataque en el metro de Londres a una pareja de lesbianas y una feminista radical no la califica como nosotros así se hace llamar ella misma le dijo que le dijera algo a su marido al popular Borja Semper que después anda pactando por ahí con gente de Vox que es homófoba bueno fue la gota que como lo que colmó el vaso y que le ha hecho abandonar Twitter por una temporada al menos

Voz 13 06:08 ha sido la gota que ha colmado el vaso Im sobre todo me dolió mucho porque me parece que hace flaco favor de verdad el feminismo y en un momento yo realmente pensé que había sido bueno pues un descuido suyo no y por eso lo explique qué nombre tú que vas de abanderando el feminismo por favor no caigas en lo que todos los machista llevan haciendo hace cinco años yo pensé que lo iba a entender pero que va ya el sábado por la noche me di cuenta que no podía con ello

Voz 14 06:37 muchos no

Voz 0827 06:39 no hay otros acosos también incluso más graves que son los que sufren los adolescentes en el centro escolar ahora lo hemos podido ver

Voz 15 06:46 en un cortito Vídeo

Voz 16 06:50 sí sí yo le exótico

Voz 0230 06:54 entonces

Voz 16 06:55 el científico lo que están escuchando de fondo

Voz 0313 06:57 es el fragmento de un vídeo donde aparecen primero una chica comiendo sola que se encuentra con un post it que le pone muérete luego un chaval suponemos que es gay ya han pintado la palabra maricón en el espejo con pintalabios y después otra chica con un mar Homo detrás que le mete mano Illa maltrata sin sin ningún rubor

Voz 0827 07:14 ese vídeo de apenas dos minutos ha sido realizado por un grupo de alumnas del Liceo francés en Madrid y ha sido premiado por el Ministerio de Educación de aquel país Marta Ginés El ex alumna del Liceo ha sido la directora

Voz 2 07:26 creo que hemos conseguido en dos minutitos meter muchísima información además tres casos como que ejemplifican un poco pues todo lo que pasa alrededor del del acoso escolar chicos y chicas actores de pues de la edad de chavales gente que que lo vive día a día en el colegio también queda el cortometraje mostramos lo bueno y lo malo es el resultado es bueno en el resultado del cortometraje realmente los alumnos salen adelante y cogen fuerza de dónde puede hay una rebelión claro totalmente

Voz 0827 07:56 hay una jovencísima también Ibai Sistiaga que junto a Sara Delgado fue quién lo ideó

Voz 17 08:01 en todos los colegios hay muchos casos en el Liceo no he visto ninguno muy de cerca pero ha habido seguramente hay tanto acosadores como víctimas Joel la mayoría de vídeos que denuncian el acoso que he visto al final es una situación de acoso con una víctima que en la mayoría de casos acaba suicidándose y es ahí cuando la gente se da cuenta de lo que estaba pasando tan todos los acosadores como los testigos la fama

Voz 2 08:28 Elia pero ya no hay ya mucha tralla

Voz 0827 08:31 ahí ya se llega demasiado tarde del control real al virtual

Voz 15 08:36 no

Voz 0827 08:38 Nos hemos enterado desde la Agencia Española de Protección de Datos ha multado a la Liga de fútbol por utilizar el micrófono del móvil de los usuarios de su aplicación para cazar los bares que están emitiendo ilegalmente los partidos hemos hablado con Juani que es experto en seguridad y nos decía que bueno que el usuario siempre puede decidir

Voz 6 08:56 no Talgo gratis a productores tú la frase las que se da mucho en la red entonces es mucho caso es verdad que los usuarios aceptan todo e hizo pensar mucho las repercusiones que puede tener el usuario siempre puede en algunos casos como este decidir hasta qué punto quiere comprometer la información hasta que porque tierra por lo que en muchos casos se en este caso hemos visto que la Liga de Fútbol Profesional ha permitido ha solicitado el archivo micrófono cero usuarios de usuarios abiertamente piensan que no hay ningún problema Ernesto y al final si se quiere evitar con te saludarte permiso sería posible

Voz 0827 09:29 ya hemos hablado con Paloma Llaneza que es abogada y autora del libro data no mix que bueno dice que tiene trampa eso de cargar la responsabilidad sólo en el usuario

Voz 5 09:38 echarle la culpa a al al al al consumidor final lo decir que es que lo leemos hay que decir que es que es practicamente imposible venderse todas las condiciones generales requeriría varios meses sin dormir leernos láser de manera completa y absoluta comprenderlas a un lenguaje que es incomprensible y además las tecnologías extraordinariamente complicada por lo tanto pone el peso en el consumidor me parece todavía prematuro hay que pone el peso en que nació la y en que una finalidad que no es la finalidad natural de esa aplicación que a los bares para ver si infringen la propiedad intelecto

Voz 1 10:10 bueno yo qué lateralmente estamos hablando de fútbol no han podido empatar el partido y a uno España cero el caos

Voz 0827 10:16 Nos sigue adelante todavía hay otra posibilidad y otra polémica gobierna de Méjico acusa a la diseñadora Carolina Herrera de apropiación cultural por algunos diseños de su última colección que copian prendas telas y bordados de comunidades indígenas hemos hablado con un periodista mexicana

Voz 0230 10:36 es complicado ahí

Voz 5 10:38 se deja en un estado vulnerabilidad bastante complicado a las comunidades indígenas la marca no se ha condicionado en las colecciones algunas prendas que están inspiradas me place directo pero hay dos que son bastante problemática una toma bordado de una comunidades ya que la otra es del noreste de México Easy el esto es exactamente igual

Voz 0827 10:59 Nos ha dicho Mariana además que el caso de Carolina Herrera no es ni el primero ni el único que hay otros casos que lo que falta es una regulación legal

Voz 5 11:07 el tema es que hay como un vacío de Estado hay un artículo en las ocho autor que permite la libre utilización de obras de arte parte de arte popular entonces esa ley ya se está discutiendo en el finado a partir de este año me parece que en febrero se está discutiendo poco reformarla para tratar de tener como una cobertura de protección a un poco más fuerte

Voz 0827 11:30 está bien esa regulación nacional pero debería ser global sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas y es el debate que propone precisamente en México junto al tirón de orejas que ha dado a la diseñadora venezolana de las disputas políticas del presente a las disputas políticas del pasado porque no son nuevo hoy Nieves Concostrina nos ha contado las que mantuvieron Carlos V y Francisco I de Francia que acabaron un doce de junio en mil quinientos veinticinco cuando el monarca francés llegó preso a Valencia tras ser derrotado en la batalla de Pavía ahí se vieron los dos monarcas la cara bueno hice vieron el culo también atentos Carlos

Voz 1626 12:11 quinto y Francisco I no podían verse salvo en el campo de batalla para partirse la cara en Pavía en el norte de Italia se lió la mundial cuando el rey francés intentó hacerse con el ducado de Milán pero las tropas galas acabaron masacradas el Rey apresado Carlos Quinto dijo traen este Pollini a España que lo voy a encerrar hasta que renuncie oficialmente a sus pretensiones sobre Italia sobre Flandes sobre la Borgoña cuentan que cuando se reunían para negociar Francisco I se negaba a inclinarse ante Carlos Quinto y el emperador para obligarlo lo recibía en una estancia a la que sólo se accedía por una puerta muy bajita para que el francés tuviera que entrar agachado el francés se haga Chava para entrar pero entraba de culo Carlos Pinto se hartó de el trasero de Francisco I

Voz 0230 12:58 bueno eso batallas cainitas por cierto Barón Rojo cantó a los hijos de Caín

Voz 18 13:03 la API en todo Morais

Voz 0827 13:07 Armando y Carlos de Castro que son hermanos y miembros de esta gran banda de heavy metal de este país han estado esta mañana en Hoy por hoy ellos han disfrutado del éxito y a veces nos contaban con Grandes Riesgos Laborales

Voz 19 13:18 a mí me han tirado en un escenario un trozo de suelo de recubrimiento de suelo de suelo opinó no era para ofender me estoy seguro era porque arrancó un trozo de suelo y me lo tiró porque era yo qué sé su manera desahogarse de conectar con el espectáculo y cosas así y bueno y hay mucha gente que le da por eso cree que éste está haciendo una especie de homenaje de haciéndoles

Voz 20 13:39 vaya manera de vaya manera de de Rodin

Voz 0827 13:42 sí bueno la banda tras cuarenta años sobre los escenarios va a poner punto final a la aventura el treinta de diciembre de dos mil veinte creen que el rock no va mal pero que tiene que refundar sí

Voz 19 13:52 yo creo que falta un recambio hemos pasado de la época de las grandes bandas a época que hay

Voz 0827 13:58 buenas bandas pero que no llegó al nivel

Voz 19 14:00 la gente un poco que definió el lenguaje del rock no y esos está se está notando ahora bastante pero yo creo que puede ser como un valle que precede a un acto en este es muy raro que todo permanezca arriba el eterno rock tiene que refundar se quizá un poco y encontrar de nuevo el aliciente musical que lo haga empujar desnudo pero hoy en día siguen siendo las grandes bandas antiguas las que todavía llena los locales

Voz 0324 14:24 hace cuarenta años que subieron por primera vez el dicen al escenario ya hace cuarenta años que murió el actor John Wayne uno de los actores más emblemáticos de Hollywood que empezó en el cine mudo y triunfó sobre todo en el western Boyero sabe que el hombre no tuvo buena prensa pero a él como actor le encanta lo que ese tío trasmitía o lo que me transmitía a mí era como una fortaleza una protección es que me me gustaba todo del la forma de moverse de escuchar de hablar palabras mayo

Voz 0827 14:57 eres es que me me encanta tiene

Voz 0324 15:00 es una especie de magnetismo la Cámara además estaba como enamorada de él la cámara no no miente Si te quiere la Cámara bien les

Voz 0827 15:08 cuanto a nuestros oyentes bueno tanto que a David

Voz 0324 15:11 espero que no se ha llamado desde Barcelona su muerte le hizo llorar era un cuajo

Voz 21 15:15 yo tengo muchos a lo que la Magna anécdota es que la primera te suena con que lloré yo pueblan una muerte por John Wayne que tenía tres años y lo bien este diario yo

Voz 22 15:26 bueno ha muerto como si hubiera vuelto vamos a alguien de mi familia hago vamos que tenía te eso cuatro años tengo cuarenta y cuatro pues sí

Voz 1 15:32 entonces no le llamábamos John Wayne les llamábamos en España

Voz 22 15:37 luego lo todavía de que el ochenta años Él siempre dice

Voz 1 15:42 John veinte está muy bien lo años algo de inglés es solucionar se yo estoy con muchas canciones repiten eso de que los chicos no lloran valiente chorrada hasta mañana beso muy

Voz 23 16:13 la cuenta eh