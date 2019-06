Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que Amancio

Voz 0324 00:08 es una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo

Voz 1 00:21 o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien eche define con una buena es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras Carlos Boyero

Voz 1384 00:46 bueno Carlos aclaremos a los oyentes de La Ventana que no nos ha dado

Voz 0313 00:49 bajará porque si es que esta semana se cumplen cuarenta años de la muerte de

Voz 2 00:53 de John Wayne ya ser ayer concretamente de acuerdo

Voz 0313 00:58 cierto ahora diligencia El hombre que mató a Liberty Valence todo eso ahora ahora a repasará algo coloca lo que escrito en el en el país eterna añoranzas señor Wayne es el título del del artículo pero recuerdo el teléfono e si de quieren comentar cositas de películas John Wayne o del Oeste con western en general el teléfono es el de siempre nueve cero dos catorce sesenta sesenta de Wedding escribía esta mañana Carlos Boyero aseguran los puristas de la interpretación que este hombre sólo era capaz de interpretarse asimismo que era nula su capacidad para desdoblarse que no poseía matices que siempre hacía de John Wayne

Voz 3 01:33 estoy de acuerdo por eso me gusta tanto

Voz 4 01:37 sí claro

Voz 0324 01:40 es que hay otro tipo de actor más cámaras si no no no no y no me pueden parecer admirables pero digamos que los que más me gustan hay ponía una una lista y que son pues James Stewart Robert Mitchum Cary Grant Henry Fonda Wayne Wayne se que tiene muy mala prensa no

Voz 4 02:04 se refieren a él los ha

Voz 0324 02:06 pues como viene el gran reaccionario que

Voz 0313 02:10 pues seguramente probablemente lo hubiera pero

Voz 0324 02:13 fíjate que me creo lo que lo que ese tío trasmitía o lo que me transmitía a mí era como una fortaleza una protección es que me me gustaba todo del la forma de moverse de escuchar de de hablar y encima protagonizó varias de las películas que más me gusta en el en la historia del cine fue el actor fetiche de

Voz 0313 02:39 John por John Ford de Howard Hawks no

Voz 0324 02:42 es son como palabras palabras mayores cuando lo veo lo veo en la pantalla me es que me me encanta tiene una especie de magnetismo curiosamente nunca me encontraba mujeres que digan que les les fascinaba John Wayne igual era excesivamente masculino pero el grandote muy armario si aunque elegante no sería no pero como como andaba serial recuerdan los andares de de John Wayne en esa especie le oí

Voz 0313 03:18 es más te gustan los actores sobrios por qué no

Voz 0324 03:20 sí sí no no eso es me me suelen me suelen horrorizada leerá la Cámara además estaba como enamorada del yo intentaba contar esta mañana que cuando has hecho ciento quince películas en tu vida y la la Cámara no no miente acaba sacando si le gustas Si Si te quiere la cámara pues te va a vender una imagen que probablemente se acerque bastante a la realidad después de de toda una vida no es que cuando cuando pienso en Wayne pues estoy pensando en películas que no como el el hombre tranquilo como Centauros del desierto

Voz 0313 04:06 has dicho Centauros del desierto

Voz 6 04:25 el indio

Voz 7 04:27 tanto cuando ataca como cuando huye es inconstante abandona pronto no comprende que se pueda perseguir algo sin descanso y nosotros no descansaremos

Voz 0324 04:44 John doblado

Voz 0313 04:46 este es el John Wayne original

Voz 8 04:48 daban más de sí

Voz 0324 04:57 qué personaje Andoni fogones de las películas más tristes y más poéticas de la historia del cine la historia del más el más chulo del Oeste no que esto Andoni Fon que entrega a la mujer que qué quiere para la que instruido una una casa al progreso representado por James Stewart en el Nuevo Mundo oí pero a cambio de eso tiene que matar desde la oscuridad ya traición al villano con el que ha estado enfrentado toda su vida Él que es el más valiente no se queda pues más tirado y más solo que la una la película empieza con el con la muerte de don i Phone y el regreso de ella y de su marido un congresista en el Nuevo Mundo el progreso repito a ver este tío que ha muerto que él el han quitado las botas es una secuencia que me hace llorar las botas ya dice no no le quitaron las botas y ni siquiera llevaba los últimos años hemos llevado a pistola no es la poética de de John Ford puede ser tan tan complejo oí tan duro y tan en esta película que es de una melancolía infinita yo creo que está expresada Centauros del desierto ya me contarás el personaje de Wayne que es un racista si total total con sólo uno a intentar la la nieta de la sobrina que qué se lleva con los indios de pequeños pero que hay un momento espectacular que es cuando cuando descubre que esta cría es India porque desde Ike está a punto de de matarla no es momento como tan convulso tan tan complejo o no el final de esa película que yo lo tengo grabado que es que sabes que acaba como empieza empieza a abriéndose una puerta a puerta en medio del desierto y al final ves a a Wayne al en medio del sol del desierto la familia entrando y el quedándose fuera esa puerta cerrándose la simbología de esos planos que era un tío con una imagen expresaba más que otros con millones de palabras es es es terroríficas no pero repito yo amo a Wayne echo mucho de menos y lo hago pues me pueden decir si era de la Legión Americana estuvo a favor de la Guerra de Vietnam que no te el rifle era ese idioma pues evidentemente son son cosas que a mí no me gustan nada no

Voz 0313 07:40 pero parece que compartamos con los oyentes un poquito de referencia título John Wayne

Voz 0324 07:45 si no es igual Sterne en general sino ser me puedo tirar toda la tarde hablaste desde Marcelo

Voz 0313 07:50 David buenas tardes hola

Voz 9 07:52 hola buenas tardes David cómo estás amigo qué tal estoy trabajando estoy con lo cual está haciendo algo entre comillas ilegal pero vamos vamos por faena la película que más me gusta que mejor recuerdo tengo es la de Río Grande

Voz 0324 08:07 es formidable estar ahí hay que estar una polémica

Voz 9 08:10 Villa vienen si él empezó a me amigos borrar chulo ayuda que está encuentra uno que está arriba escondido una especie de datos de cómo de de sobre piso porque cae la Santiago una escupir era no pero

Voz 10 08:24 no no es Río Grande Rio Branco Bravo del arraigo brotes verdes y bueno sí señor Kan tenía la fusión cuando volví preguntado antes de entrar aquí estoy literarios que no sé si el Río Bravo o Río Grande porque que también hizo Río Grande que es atrás formidable película de trabajo

Voz 0324 08:40 esta es dejo ahí está él con Dean Martin que es el amigo alcoholizado

Voz 11 08:47 la Real que intenta redimirse devolverles su dignidad no

Voz 0324 08:53 es un western formidable Asia hay una secuencia no sé si la recuerda que le le tiran los villanos una moneda una escupido escupir era tío va meter la mano y le pega una patada ahí le dicen no Tío Sam no puedes caer tan bajos es es un canto a la a la amistad

Voz 0313 09:13 la dignidad y a la dignidad

Voz 0324 09:16 película formidables si yo creo mucho eh

Voz 12 09:18 esto es lo que la Magna anécdota es que la primera te suena con que lloré yo pueblan una muerte fue por John Wayne que tenía tres años cuando lo bien que lo bien este diario

Voz 9 09:29 John Wayne ha muerto muy hubiera muerto vamos a mi familia hago vamos fíjate son cuatro años tengo cuarenta y cuatro pues si sales que se veía continuamente en todos los bueno edición que había ya vinculante John huelga no sé yo quién

Voz 0324 09:43 entonces no le llamábamos John Wayne les llamábamos en España soy Maine es sí

Voz 9 09:50 luego lo todavía de dieciséis años Él siempre dice John Boyne

Voz 0313 09:55 a ese John baile John eso lo llamaba mi padre y quiero que Javier que nos llama desde desde Toledo Javier buenas tardes buenas tardes quienes nos al al John vine no Juan vine no sé con Juan

Voz 1886 10:09 un poco mayor que el que era otra persona que está dando así era Juan baile cuando cuando éramos pequeños a mí cuestión me encanta sí que me acuerdo de las películas que habrá dicho que hacen ese mismo papel con Robert Mitchum mínima críticos Dean Martin otra

Voz 0324 10:24 el todo

Voz 1886 10:27 a mí particularmente me gusta más la interpretación de Robert Mitchum que la de Dean Martin

Voz 0313 10:31 fíjate

Voz 0324 10:32 bueno hay otras Mi sur es que son palabras mayores así el plano pese al final del dorado que van los dos uno con muletas y el otro con los brazos vendados no por qué lo están acosando en la noche todos los malos pero los demonios ver a Wayne andando por ese pueblo dices bueno es un poema no

Voz 1886 10:52 aparte de Centauros del desierto otra de las que más me encantan es misión deuda hace

Voz 0313 10:57 ha querido ir con cuidado por si la guerra civil americana que una todas jubilado Halle también hola hola digo dormido ahora sí

Voz 1886 11:06 qué más me encantan de Esther aunque lo tiene que venir Woody más efectivamente

Voz 0313 11:12 pero es John Wayne es el prototipo y eso estamos absolutamente absolutamente de acuerdo western John John Wayne de western

Voz 0324 11:21 son los espacios abiertos esas conversaciones al anochecer alrededor de el del fuego no dentro del western pues han contado historias épicas yo creo que el western ha contado la historia de América deformando la veces no porque los indie los durante mucho tiempo fueron los malos no cuando oralidad los masacraron historias románticas uno no conozco un western más romántico que que Johnny Guitar o

Voz 0313 11:53 sí

Voz 0324 11:54 o es que es un género admirable que no no va a morirse siguen haciendo

Voz 0313 12:00 huestes el otro día hablamos de los hermanos Sister de acuerdo

Voz 0324 12:03 te que formidable y la y la versión que hicieran los Coen Valor de ley Valor de ley hola Muti o la leyenda de Baxter el crack que es la última de de los Coen

Voz 0313 12:15 hoy damos por seguir con con John Wayne a ver Alfonso desde Alicante Alfonso buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal Alfonso amigo afirmó que pasa

Voz 9 12:27 pues a mí la riñón muy me gusta bueno casi todas pero ahí todos que que no son de Unión muy Nunes Raíces profundas nada

Voz 11 12:40 mamá te quieren

Voz 9 12:43 si pasas al noroeste con Spencer Tracy

Voz 0313 12:46 hay yo Ayoze no la recuerdo las sí

Voz 9 12:51 es una gran van una expedición a a descubrir el Pacífico

Voz 0313 12:57 la sala tengo yo ahora mismo vamos medio no perdía el todo es un western

Voz 9 13:03 es el de antes del cuerpo es bueno en ese género no les de cuando estaban los ingleses los franceses

Voz 0313 13:11 ya ya hilos

Voz 9 13:14 los mojado si toda esa gente

Voz 0313 13:17 pues muy bien Alfonso amigo gracias por ahí montón de oyentes ahí con historias de de John Wayne

Voz 0324 13:21 fíjate que Santiago Niño Becerra pero nos llama nos llama ninguna mujer todo hombre es lo que te decía Wayne que es verdad que es como un tipo idolatrado no por las mujeres que nunca me encontró a una mujer que me dijera qué hombre tan tan atractivo

Voz 0313 13:38 Santiago me envío mensaje diciendo ya sé que no es John Wayne La muerte tenía un precio el tiene ahí metido de cabeza la muerte de

Voz 0324 13:47 sí si era Santiago hay podríamos discutir un montón

Voz 0313 13:52 y desde Huelva Ana buenas tardes hola buenas tardes tal cómo va eso la primera mucho más que nada para derretir a Boyero parece mentira

Voz 13 14:05 bueno yo quería comentar que la primera vez que Bigelow

Voz 14 14:08 cree que mató a Liberty Balance bastante especial porque era la primera vez que va a la Filmoteca Nacional de Madrid la al cine Doré isla pero llegaron a la sala uno la sala estaba prácticamente llena de cuando terminó la película pues el público aclamó las películas eso

Voz 0324 14:26 no qué bonito no un tema que no sé

Voz 15 14:28 sí pero es ganar es

Voz 0324 14:31 es un fan del western o

Voz 14 14:35 pues la verdad que fue mi primer acercamiento al western me fui a verla con mi tía y luego vimos la diligencia poco más allá en pantalla pequeña y la verdad que que bueno no fue lo mismo

Voz 15 14:47 te veas que beneficie a ver el cine en el cine

Voz 0313 14:50 o verlo en otro formato fin no tiene absolutamente para mí queda

Voz 0324 14:56 el western además es es muy y muy cinematográfico no requiere yo creo pantalón por los spas

Voz 0313 15:05 ha leído en el país una entrevista con con Luka así que es el director de fotografía entre otros de Sorrentino soltaba una frase es la entrevista que me ha hecho pensar dice la desaparición de los cines es un arma de control social y me dado dándole vueltas digo pues igual porque si no

Voz 0324 15:24 lo que me voy a quedar yo pensando también

Voz 0313 15:28 visto el titular no no he profundizado pero me ha parecido una reflexión muy interesante porque eso no es una manera de cambiar a todo el mundo en casa ya el acceso exacto el acceso a la cultura el pero ahí

Voz 0324 15:39 sí

Voz 0313 15:40 me ha dado me ha dado que pensar Ana muchísimas gracias por llamarnos se hoy estamos hablando de John Wayne de los indios y de un ataque un algo no tendríamos

Voz 17 16:19 a ver

Voz 18 16:42 es la banda sonora de El hombre tranquilo sin fermento del mejoramiento el hombre tranquilo fingía loco qué preciosidad de esa película realmente quería frente del tu además lo explicas en artículo muy breve porque hablas de hablas de la dirigencia de Centauros del desierto bueno que son películas de alguna manera tenebrosas si a cambio la otra es la alegría de Jaca verdes es fantástico final dieciséis aunque

Voz 0324 17:11 fíjate que hoy día sería muy complicado que Ford pudiera rodar esa película

Voz 0313 17:17 te acuerdas cielo de una cuenta

Voz 0324 17:21 qué quiere su dote no un tío que llega a un pueblo idílico de Irlanda la atormentado porque es un boxeador y ha matado a un nombre

Voz 4 17:29 en el rain is es

Voz 0324 17:32 enamoran locamente estas dos personas pero ya está empeñada con con un hermano que tiene un animal que es como el jefe del pueblo en que ella quiere es su dote es como algo ancestrales Bisbal hay hay tortas por todos los lados salas que el edad ya Eli Wayne arrastrando la he vital en medio entonces te quiero decir es tan políticamente incorrecto que habría gente actualmente que sólo vería lo que le interesara ver pero igual de las películas más más románticas el intento ser texto y no maravillosa entre enoja hará pues mira eso a los a los que critican con razón seguramente a que a buen tenía poco registros ahí para olvidarse del personaje tan duro pero también tan tan tierno

Voz 0313 18:30 es así nace está claro que oye Carlos antes de ponernos la canción de cierre como siempre la Ventana del cine déjame que salude a Jesús Gallego Jesús buenas tardes hola Carles que nos traiga la última hora del España Alemania bueno he visto por el rabillo del ojo dos ocasiones España sólo empezar no la primera el hombre es bueno treinta y dos minutos de la primera parte

Voz 0919 18:51 a España cero Alemania cero el partido está disputadísima pero la ocasión más clara como tú decías ha sido de España se ha quedado solo adelante de la portera alemana Nike Cary García la delantera de la Real Sociedad se le dio el disparo a la derecha hay que decir que ha caído una tromba de agua tremenda el césped está muy rápido es difícil también controlar la pelota en algunas ocasiones pero la selección española está plantando cara

Voz 0313 19:11 jugando muy bien Alemania que era jugando muy bien ha ganado

Voz 0919 19:14 los últimos siete campeonatos de Europa es una potencia en fútbol femenino el nivel de la chicas de Jorge Belda por el momento perfecto cero cero media hora de la primera parte

Voz 0313 19:24 muy bien Carlos quédate un momentito que quiero escuchar la canción de cierre con un poquito más de calma no me la quiero comer así en treinta segundos venga bien

Voz 19 19:43 la Ventana con Carles Francino

Voz 1384 20:05 estos son los minutos de prórroga de La Ventana del cine

Voz 0313 20:08 minutos musicales que es lo que hace siempre Carlos Boyero

Voz 20 20:11 déjame que salude a Santiago Niño Becerra que ha enviado mensajito Santiago buenas tardes Kiss de Algar las sí que lo tuyo con el western sería el titular La muerte tenía un precio

Voz 1869 20:19 bueno aunque no sea lesión bueno es que para mí esa película es una performance yo yo entiendo yo entiendo yo entiendo que que que a Carlos no le guste es que para mí es una Performance la banda sonora de Sergio Leone

Voz 2 20:34 tal vez entone de Ennio Morricone

Voz 21 20:37 el género del spaghetti western no es un es un discute iríamos Santiago leones sólo sólo me gusta Érase una vez en América cuidado una joya eso son palabras pero yo creo que le hizo daño al western osea que podíamos tirar no está la tarde hablando de pie pues esto pues eso eso lo guarda en cuatro días oye Bob Dylan porque bueno siempre siempre cae bien no le daría buscar cuarta tampoco esta canción concretamente yo creo que el

Voz 0324 21:07 escribió tres canciones de amor e insuperables que son Lady Lay si la chica del país del norte One no adscrito muchas más canciones de amor pero desgarradas como siempre echándole la culpa a la otra persona Ana llenas de tormento de sarcasmo aquí es tan directo y tan bonito es la el amor como la salvación ir repitiendo una y otra vez de yo te deseo yo te deseo yo te deseo

Voz 19 21:41 ya