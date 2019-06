Hora 25 Deportes: Gil Marín sabe desde marzo que Griezmann se va al Barça (12/06/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:08 buenas tardes hola a la selección española perdió frente Alemania pero por muy poquito uno cero sin merecerlo porque las chicas ha jugado un buen partido hemos tenido ocasiones hemos perdonado hemos tenido errores en ataque y un error en defensa nuestra costado de Ségol que bueno nos ha hecho perder este partido pero claro pero exacto haber opciones recordemos Alemania con esta victoria se pone líder de su grupo con seis puntos España sigue con tres y el próximo lunes

Voz 0919 00:35 les ante la selección de China la selección española se jugará todavía la clasificación para la siguiente fase seguro que sí dan el nivel que han dado hoy seguiremos adelante en el Mundial pero claro cuando has tenido opción de algo más y pierdes por la mínima se te queda mala cara como a Jenni hermoso que salía de ese vestuario para hablar en la SER después de la derrota

Voz 3 00:58 pues la verdad que sigue es así no ahora que tengo que cabreo porque creo que España jugó muy bien hemos plantado cara a una de las favoritas Alemania hemos jugado muy bien y creo que no hizo Ségol que al final no se contundentes atrás el dejarnos un poco irnos a no ha gustado la derrota

Voz 0919 01:14 ahora vamos a Valenciennes donde se ha jugado ese partido recuerdo Alemania uno España cero la otra noticia del día la presentación del primer gran fichaje del Real Madrid este año el serbio Jovi veintiún añitos viene para meter goles sino una presentación al estilo Florentino Pérez aunque ha introducido un detalle nuevo Florentino el chaval cuando era pequeño ya dormía con la camiseta del Real Madrid

Voz 4 01:40 tu familia y la gente que te rodea están muy orgullosos de Ci nosotros también porque esta es la camiseta la que nos han dicho que dormía cuando eras pequeño

Voz 0919 01:52 espero pues era la camiseta oficial ciento cincuenta pavos el pijama salía bastante caros supongo que no sería mañana a las siete de la tarde gran cita presentación de Eden Hazard que es el que parece va a ser el gran fichaje de este verano el Madrid ha convocado a sus socios y simpatizantes para llenar el Bernabéu mañana a las siete de la tarde hoy se juega un partido que abre los playoff de ascenso a Primera División la ida de la semifinal entre el Deportivo de la Coruña y el Málaga luego vamos a estar en Riazor porque la noticia en ese partido también es que no puede jugar Íñigo López Íñigo López es uno de los jugadores investigados por el presunto amaño de partidos que hoy en una entrevista en el diario El Mundo reconocía reconocía que en el partido del año pasado entre el Huesca y el Nàstic se dejaron ganar pactaron el resultado el Comité de Competición abierto inmediatamente un expediente Íñigo López hilo ha inhabilitado provisionalmente así que Íñigo López no puede jugar ese partido el asunto de que el amaño de los partidos no va a dar un verano muy interesante y fuera del fútbol la gran noticia es una mala noticia la lesión de Chris Brown el ciclista británico que cuando estaba entrenando para la contrarreloj que se disputaba hoy en la Dauphiné Libéré han tenido una espeluznante caída se ha roto el fémur un codo no se descarta su participación en el próximo Tour de Francia es una baja significativa porque Froome es cuatro veces ganador de la ronda francesa repito Froome no estará en el Tour de Francia bueno pues todo esto y mucho más pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 5 03:30 a los que les guste ríen con temas como te va la marcha con una ley ese señor es una persona non grata en el fútbol español está viendo a los medios de comunicación entre ellos a la SER no no te das cuenta coño no te das cuenta que esta joven de los medios de comunicación igual que los aficionados porque trabajes Renault no significa que tengas

Voz 6 03:52 hola activas las vete ya

Voz 0919 03:56 bueno bueno bueno ya veo que ayer el capítulo de Tebas y Ruby estuvo interesante pero bueno gracias por escucharnos gracias por habernos en gol como comprenderá si tuviéramos algún entente cordial con Tebas no hubiéramos puesto tu mensaje nosotros decimos lo que no parece dejar vuestro mensaje

Voz 7 04:31 buenas tardes sabe dónde está listo cayeron una vergüenza lo de la entrada del Bernabéu porque era eso se estaba quejando luego setenta mil espectadores más vale que se Cain ya ir que se ve mucho el plumero Sé quién me va a salir pero bueno ahí queda dicho

Voz 0919 05:02 la noticia de última hora acaba de hacer oficial el Real Madrid el fichaje del lateral zurdo francés Fernand de acuerdo con el Olympique de Lyon así que lo de Jobbik lo de Hazard hilo de Mendi pero hoy tenemos que abrir con la selección española de fútbol femenina y allí nos vamos venga

Voz 8 05:23 Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de fútbol femenino

Voz 0919 05:34 España ha perdido uno cero con Alemania pero todavía tenemos opciones de clasificarnos y si jugamos como hoy seguro que lo vamos a conseguir Sonia Lus está en la puerta del vestuario de la selección y nos pide paso hola Sonia

Voz 9 05:47 tal Gallego muy buenas pues aquí estoy con una de las protagonistas del partido no hay Cati García y muy buenas pues estas han escapado vivas e pues creo que el equipo ha estado muy bien no a nivel de juego a nivel competitivo a nivel de generar ocasiones se creo que pocas veces se le a una Alemania así corriendo detrás de del balón perdido de disputas pues sí que es verdad que te lo importante siempre son los puntos pero pero creo que es positiva es decir yo ahora imagino que es enfado por el resultado pero como dices la sensación tiene que ser muy positiva tienes que ir del partido un poco con la cabeza alta pues a la derrota sí sí dudas al final en este torneo es lo que importa son las compras no pero más allá de eso pero que también importa que el equipo se encuentre bien que tenga unas sensaciones sí y creo que hoy lo hemos tenido no somos conscientes de que necesitamos eh meter los goles hablarse fósiles que que tengamos entonces tenemos que seguir trabajando de cara eso pero claro es que un partido todavía por delante sí que digo nada el equipo equipo hubiera me quedan dos y te dejo ir tú tranquila así estaban todas las acciones de peligro aquí lastima los remates que ha pasado con esa última jugada que pareció penalti bueno si Obama en ese sentido me he encontrado bien estoy a gusto me encuentro bien eh verismo pero al final es dos ocasiones Costas te vas con rabia no porque porque lo ves bien pues no situaciones que considera relativamente cada chupar las porque al final como te he dicho nada sabemos que que aquí lo que cuentan son los pobres para poder puntuar y hoy no ha podido ser así no la última ocasión José tenemos ahí el barco cargado de revisarlo todo ha creído que que no ha sido penalti pues no lo ha sido lo único que sé es que la defensora mejorarán el balón esto no acaba aquí el lunes toca aquí no ocurre el mejor puesto para octavos si siendo duda tenemos que seguir adelante los pocos días tenemos otro partido decir que recuperarse a a seguir trabajando me Cary gracias a vosotros os aquí están las palabras de Nike hay después de esta derrota de España uno cero ante Alemania seguimos sin poder ganar a la selección germana que se coloca líder de grupo y España espera de el último partido de la fase de grupos el lunes contra China

Voz 0919 07:58 gracias Sonia de la zona del Vestuario vamos a la zona de retransmisión donde ha contado el partido Miguel Martín Talavera o la tala buenas tardes

Voz 1576 08:05 qué tal Gallego buenas tardes bueno hay que decirle a la gente que hemos perdido

Voz 0919 08:07 por que no lo hemos merecido y que y que el lunes ahora vamos a China seguiremos adelante clasificarnos

Voz 1576 08:16 sí por supuesto que sí yo creo que mira hablando con algún miembro del staff te decían que seguramente lo que importa son los puntos pero las sensaciones son bastante mejores de las del otro día contra Sudáfrica que ganamos tres uno yo creo que el equipo ha sido así ha jugado muy bien ha sido muy superior como motor explicaba al principio es sólo los errores a la hora de de invocar los goles y sobre todo es un error atrás en el cuarenta y dos de la primera nos ha condenado pero la selección española ha demostrado que ha crecido que es un fútbol emergente que ya lo ha demostrado nuestra ligue nuestra selección y que somos capaces de ganar el primer a China y luego de pelear los octavos de final ya eso es lo que se tienen que que volcar las chicas de de Jorge Bilbao para poder conseguirlo el próximo

Voz 0919 08:55 en la mañana del grupo el Sudáfrica China repito cómodo hablamos con tala Si el lunes ganamos a China incluso empatando ya está perdiendo nos clasificamos porque pasan las cuatro mejores terceras nos ha perdido todo un abrazo tala estaba calvos en Hora veinticinco deportes en la SER ya sabéis el Madrid hace oficial el fichaje del lateral zurdo francés del Olympique de Lyon Mendi enseguida lo contamos

Voz 0919 10:50 ha comenzado la temporada de presentaciones en el Real Madrid ya ha comenzado fuerte hoy una mañana otra si la próxima semana como mínimo otra Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes que la de Mendi ya se anuncia para la semana que viene señor el próximo miércoles

Voz 2 11:08 diecinueve a la de mediodía va a ser presentado Mendi el lateral zurdo de Olympique de Lyon acaba de firmar por el Ramarias falló dos mil veinticinco en torno a cuarenta y cinco cincuenta millones de euros por el lateral que quería Zidane

Voz 1804 11:20 a reforzar

Voz 2 11:21 en teoría suplente de Marcelo el Madrid hace oficial vendí ex jugador del equipo blanco y esta mañana ha sido presentado Luca Djokovic no es un hombre es bastante tímido Se le ve fuerte un jugador que el entre chamuscado marcado veintisiete goles que no le asusta nada que viene a buscar su hueco Ike tiene gol además al primer toque ha marcado este año bastantes tantos se va con la sub veintiuno ha estado la absoluta consiguió también una diana hace un par de días y así se expresa este chaval nuca Djokovic

Voz 16 11:49 es ahora soy chica más feliz del mundo puedan haber firmado contrato con un club tan grande estoy muy ilusionado pero estoy segura de haber tomado la mejor decisión iba a estar todos nunca para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos fumar

Voz 2 12:09 dije sido Luca Jobbik que de pequeñito dormía con la camiseta del Real Madrid que le regaló un amigo de su padre regalo que dormía pata en el pijama de Liga con la camiseta oficial de Real Madrid que grande posible que no hablaba con Zidane que está loco por hablar con bueno pues su segundo ídolo que es evidentemente Luka Modric así que ya está presentado hoy y mañana a las siete de la tarde presentación galáctica de Eden Hazard no que ocupa no

Voz 0919 12:39 los pues el tema I

Voz 2 12:41 con el tema

Voz 0919 12:42 vamos a Riazor allí se va a jugar el partido de ida de la semifinal del play off de ascenso entre el Deportivo de la Coruña y el Málaga Fran Hermida buenas tardes qué tal Jesús muy buena no primero ambientazo por todo lo alto como esta

Voz 17 12:57 por bueno pues una tarde agradable y un estadio de Riazor que pese a ser partido entre semana se espera que tenga más de veinte mil espectadores en sus bragas el ritmo de venta de entradas ha sido muy bueno por lo menos cuatro de esas grados van a estar absolutamente llenas

Voz 0919 13:11 y lo segundo Íñigo López ha reconocido hoy en el mundo que el año pasado cuando formaba parte de la plantilla del Huesca perdieron un partido con el Nàstic porque lo tenían pactado con los jugadores del Nástic de Tarragona esto ha hecho que inmediatamente se le abra expediente le inhabilite Íñigo López iba a jugar hoy iba a estar inscrito con el Deportivo de la Coruña que va a hacer el Depor Fran

Voz 17 13:36 bueno pues en principio no entraba en los planes porque no está entrando en los planes de ninguno de los dos entrenadores del Deportivo desde que llegó aquí A Coruña en el pasado mes de enero únicamente ha disputado diecinueve minutos como dices concedía una entrevista al diario El Mundo reconocía el amaño del Huesca Nástic de la temporada pasada una entrevista que ha causado malestar en el club por el desconocido el porque estaba todo enfocado al partido de esta noche donde el Depor se juega la temporada y a raíz de eso la Federación le ha suspendido provisionalmente podíamos ver a Íñigo López bajando del autobús del equipo porque estaban todos los jugadores convocados se dio a conocer la lista definitiva en cuanto llegaron aquí a Riazor pero bueno va a ver el partido desde la grada veremos qué es lo que sucede en las próximas horas porque como te decía hay mucho malestar con esa entrevista que ha concedido

Voz 0919 14:21 si el Comité de Competición también ha abierto un expediente a dos jugadores del Real Valladolid que Fontán Borja investigados en la trama de el amaño del Ballet del Real Valladolid y Valencia pero es que José Ignacio Tornadijo el Comité de Competición también abre un expediente

Voz 1070 14:40 al club buenas tal hola buenas tardes perdón buenas tardes Jesús no pasa nada si eso ha sido la última hora la verdad que en Valladolid vivimos en una montaña rusa de emociones permanente últimamente ayer por la mañana Tebas decía que todo era una Juan formada por la tarde el Girona pedía o bien que le devolvieran la categoría o que se hiciera una liga de veintiuno yo esto ha provocado esta denuncia ha provocado que la Federación Española de Fútbol abriera este expediente que estudie el tema ahí vamos a ver hasta dónde llega porque desde luego no hay todavía ninguna resulte judicial y lo que quiere la federación es seguir el curso norma normal después imaginamos después de esa denuncia de Girona con el asunto de los amaños esta operación Oikos nos va a dar un verano interesante el Real Zaragoza mediante un comunicado ha

Voz 0919 15:25 ha anunciado que va a pedir a la Liga de Fútbol Profesional cuarenta y cinco millones por daños y perjuicios porque reconocido que hubo amaño en el partido Huesca Nástic de la pasada temporada si los dos equipos fueran sancionados con seis puntos el Zaragoza hubiera ascendido con lo cual el Helios tremendo con la Liga de Fútbol Profesional de la Federación cree que todas estas reclamaciones no van a ningún sitio

Voz 18 15:52 porque porque sino dónde

Voz 0919 15:55 si Seúl no sabremos metido amaños reconocidos amaños de los que se sospecha partidos que sea mañana no hay pruebas esto sería interminable dado con las presentaciones del día hemos hablado de las del Real Madrid por esa urgencia del fichaje de Mendi pero también el anotó hacia la del nuevo entrenador del Real Betis Balompié Ruby ya ejerce Bran rojillo buenas tardes hola Gallego tres temporadas ha firmado rugby hoy por fin presentado a este le gusta ganar lo importa

Voz 19 16:24 antes el resultado por encima de todo

Voz 20 16:26 lo más importante es ganar siempre esto es no yo a duda lo que pasa que yo soy de los que piensa que si tú tienes un estilo con método fuerte que hace fuerte a tus jugadores eso al a medio plazo te va a llevar a más victorias pero puede ser que un día necesites colgarse del larguero porque no hay manera de tener el balón en ese momento

Voz 19 16:43 sí lo tendrá que hacer si eso es lo que requiere el partido mañana a las diez y media último apunte presenta ante los medios Lorenzo Serra Ferrer para despedirse de la afición del Betis al adicto del estadio en el hotel donde habitualmente se concentraba el equipo iba a dar una rueda de prensa

Voz 0919 16:58 a ver que cuenta por cierto que Ruby no podrá contar con Sergio León porque Sergio León se marcha del Betis Levante José Manuel Alemán hola muy buenas el

Voz 21 17:06 ante efectivamente ha oficializado el fichaje de Sergio León procedente del Betis a cambio de unos tres millones de euros

Voz 0919 17:11 pero de Palma del Río se compromete por las tres próximas tempore

Voz 21 17:13 tras los próximos en oficializar serán Hernani del Oporto Carlos Claire de Osasuna Jorge Miramón del Huesca club con el que también el Levante está en negociaciones con Gonzalo Melero en una operación en la que podría entrar el central argentino Esteban sabe el dicho

Voz 0919 17:28 también ha sido noticia hoy la visita de Pep Guardiola que ha estado en un torneo benéfico en Girona ha hablado de muchas cosas por ejemplo el han preguntado a Guardiola sobre esas denuncias de amaños en la Liga española y demás Guardiola ha dicho que eso en Inglaterra

Voz 1804 17:46 no pasaría ten Inglaterra Ashton no pasa pero explicó que no pasa si pasa un mes dos meses está solucionado pero estoy convencido que la Federación y el señor Tebas que siempre están preocupados por lo que pasa en Inglaterra seguro que ahora se involucrará para solucionar que se ha pasado pues tomar decisiones y aplicar la ley el tan preocupado por las leyes de otros países de otros equipos y seguro que que si no pasara nada pero seguirá como está mucho menos señor Tebas

Voz 0919 18:17 a Guardiola atizando a Tebas han evitado alguien en el encuentro Santiago Gallego buenas tardes

Voz 22 18:24 pues la verdad es que al editado nadie en ese encuentro donde le echa echado un capote a Valverde dice que el entrenador

Voz 0919 18:31 el Barça es fiel al estilo del club azulgrana azulgrana ya ha ironizado con el Real Madrid la secuencia que acaba con un gran elogio de Hazard

Voz 1804 18:39 el Madrid por ejemplo que está reforzando muy bien dices que también necesitaba sí pero solo gastar City es que se dice demasiado que el Manchester City es lo único que porque hasta que no se valora el trabajo y los fichajes que de esa es la verdad es que esos dos sólo gastamos es madre que para esta fecha no cómo lo ves José Mesas la verdad que ha fichado al Chelsea

Voz 0919 18:59 muy bueno Hazard seguimos en Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 20:16 una última de fútbol ayer después de jugar con su selección en Andorra Antoine Griezmann atendió a los medios de comunicación sobre la gran pregunta de su futuro

Voz 15 20:28 jo esta es sólo pido un poco de de paciencia de quiero quiero jugar el como he dicho en Francia e se los sacrificios que quiero a Sergi en a ocho los piden puede de paciencia yo también soy impaciente Hay yo ojalá sabe lo lo más rápido posible

Voz 0919 20:47 paciencia bueno pues me pasan unos compañeros e algo que acaba de decir Miguel Ángel Gil Marín que está viendo los toros en una entrevista que le han hecho en el Canal Toros de Movistar textual Miguel Ángel Gil jazz sé dónde jugará la próxima temporada se sabe desde marzo será en el Barça pues sí la ve desde marzo Miguel Ángel Gil Marín por qué ha esperado abril o mayo para decirlo los podía haber dicho marzo hombre se hubiera quedado más tranquila a la gente del Atleti no hubiéramos tenido el paripé otro más de esta temporada de verdad es que ahora mismo mala noticia para el ciclismo mala noticia para el Tour de Francia porque el británico Froome mientras preparada la contrarreloj que se disputaba hoy en la Dauphiné Libéré ha tenido una caída por las lesiones que tiene Íñigo Marquínez ha tenido que ser una caída tremenda buenas tardes

Voz 0802 21:47 muy buenas fíjate que se ha roto el fémur de la pierna derecha el codo derecho tiene también fracturas en varias costillas la caída ha sido tremenda como dices estaba inspeccionando la crono de esta cuarta etapa de la Dauphiné una crono bueno pues que tenía un punto alto descendiendo una ráfaga de viento parece que le ha desestabilizado hilera arrojado contra un muro luego se dice que estaba bajando a sesenta kilómetros a la hora rápidamente ha sido trasladado al hospital de Juan esta localidad francesa donde estaba disfrutando la etapa hayan confirmado los diagnósticos y en helicóptero al hospital de Saint Etienne para comenzar el tratamiento ni que decir tiene que lógicamente pues es baja para esta carrera que hoy podía haberse vestido de amarillo y lo más importante es baja para el Tour de Francia que arranca en tres semanas a todo esto van Bud ha ganado la crono ya de Jeb es el nuevo líder de esta Dauphiné Libéré

Voz 0919 22:37 mala noticia que se recupere cuanto antes y es uno de los favoritos del Tour que no estará ayer se clasificó al Barça para la final de la Liga ACB vaya a finales un clásico de baloncesto español clásico del baloncesto europeo Barça Real Madrid del del próximo sábado que se juega el primer partido con el Barça que tener él va a tener el factor cancha a su favor cómo llegan a los dos equipos Chaves hizo buenas tardes

Voz 25 23:02 a Gallego puesto lo has dicho el clásico va a decidir la Liga ACB y el signo positivo negativo de la temporada para los dos grandes octava final consecutiva de los blancos en el retorno dos años después del Barça al playoff final ojo porque hace cuatro años que el Barça no gana la Liga ACB el factor pista para el Real Madrid por tanto sábado arranca la la final en el Wisin sesenta a las nueve de la noche los dos equipos llegan sin perder un solo partido de play off is sin lesiones en el Barça estamos a la espera de saber si fue Pesic finalmente activa o no la ficha de Kevin Seraphin que ha estado apartado en cuartos de final en semifinales veremos qué ocurre sábado empieza este gran clásico del basket español Madrid Barça para el título de la Liga ACB

Voz 0919 23:50 y también está muy interesante la final del fútbol sala porque ayer el pozo consiguió una importantísima victoria en el Palau ante el Barça ahí ese playoff Toni López está ahora mismo empatado a una victoria que es lo que tenemos por delante

Voz 26 24:04 por delante tenemos que el sábado gallego muy buenas es el tercer partido en el Palacio de los Deportes Murcia ayer el pozo como dices ganó dos tres en la prórroga al Barça en un partido también bastante igualado mira que el primero ganó el Barça siete dos pero hoy ayer al perdón ganó el pozo dos tres al Barça eliminatoria uno uno factor cancha ahora para Murcia tercer partido el sábado cuarto partido el lunes es una final un poco rana porque no está el Inter después de cinco años ganó la Liga erraron operaban los de Torrejón en lo más alto el artífice de que el Inter esté ahí Jesús Velasco que hoy se ha despedido del Inter después de catorce títulos en siete años y ha contado en la Cadena Ser los motivo no es por una causa

Voz 27 24:41 en solitario es es por un cúmulo de cosas era el momento son siete años estoy desgastado necesitó para necesito descansar llevó más de veinte años

Voz 26 24:51 más Simone va tomar unos meses de descanso Jesús Velasco hasta dos mil veinte no cree que busque nuevos grupos selección Inter esperan cerrar el toledano Tino Pérez que ahora está en el Acqua Sapone italiano y el otro el enfrentarán la próxima semana o la siguiente merecidísimo

Voz 0919 25:03 Emma Medalla de Oro al Mérito Deportivo para David Ferrer será han dado esta mañana Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 0864 25:08 muy buenas pues sí emotivo homenaje en el que José Guirao ministro de Cultura Deporte y José María José Rienda secretaria de Estado para el Deporte han entregado a Ferrer la Medalla de Oro al Mérito Deportivo el tenista de Jávea recibía emocionado esta mañana la mayor distinción que se otorga en el deporte español tras su retirada en el pasado Mutua Madrid Open escuchamos un Frère emocionado

Voz 28 25:24 cerrando una etapa en la que han sido días menaje es muy emotivos y ahora pues bueno está distinción yo creo que sí que es verdad que cierra una etapa

Voz 0919 25:35 y hoy Sofía Álvarez hemos recibido una buena noticia una medalla olímpica para un deportista español que no la ganó en su día porque había otro que estaba dopado quién es el ganador

Voz 29 25:46 pues el ganadores se te Benavides y el Comité Olímpico Internacional ha confirmado esta mañana que el piragüista lituanos su Clean que fue plata en la prueba C1 doscientos en Londres dos mil doce ha dado positivo en dopaje in por lo tanto el español Sete Benavides que fue cuarto abres bronce olímpico siete años después esta tarde el presidente del Comité Olímpico Español alejaran Alejandro Blanco ha asegurado que Madrid tiene que volver a luchar por organizar unos Juegos esta vez una vez que haya una estabilidad política en la ciudad

