De Macedonia a la historia

Voz 1711

00:00

en la sociedad actual es bastante difícil llegar a los treinta y tres años sabiendo que has cambiado el mundo y que será recordado mientras haya humanos en la tierra claro que si os dicen que como contrapartida a los treinta y tres años tenéis que estar muertos pues igual preferí el anonimato puede que esté sospechando que os vaya a hablar de Jesucristo pero no os voy a hablar de alguien que murió a su misma edad pero en el año trescientos veintitrés antes de su era ese alguien era Alejandro Magno que había nacido como príncipe heredero del pequeño reino de Macedonia al norte de Grecia ya había conquistado lo que para los griegos era prácticamente todo el mundo conocido aparte de la propia Grecia Alejandro conquistó Egipto y Persia las superpotencias de la época llevó a sus hombres hasta la India sólo volvió atrás pues que sus hombres estaban ya un poco hartos como no era un rey precisamente humilde fondo diversas ciudades dedicadas asimismo la más famosa de las cuales Alejandría de Egipto fue durante siglos el centro del saber en el mundo mediterráneo pero toda su energía creativa de conquistador quedó cortada en seco cuando tenía sólo treinta y tres años después de una de las largas sesiones pues de bebés Hz que le gustaba tener con sus hombres alejándose puso enfermo no se sabe muy bien si por exceso de alcohol si alguien decidió que ya era suficientemente grande para morir y qué le iría bien un poco de veneno sea como sea ese catorce de junio en Babilonia se abrió uno de los interrogantes que siguen persiguiendo a los historiadores como habría sido el mundo si Alejandro hubiese vivido unos años más