Voz 0194 00:08 Sara vítores buenas noches a seis cambiamos totalmente de asunto cuantas veces hemos repetido hemos escuchado a lo largo del día de hoy desde esta mañana la palabra sobornos con y lo que nos queda no y además esto hoy pero en los últimos años si sumamos soborno o cohecho regalo extorsión pero creo que juntando todos los odiosos otros cabrían en una casa teníamos una edición especial vamos a ir al grano porque de esta mañana estamos hablando de los sobornos de los directivos de OHL a distintos funcionarios y es verdad que los calificados con distintos términos pero vamos a ver en la cara B lo que es exactamente queremos saber exactamente qué es

Voz 1913 00:41 un soborno mira es la dádiva con la que se soborno sobornar es dar dinero o de regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita esta palabra viene del latín que es su hornada que es proveer héroe equipar por debajo sea a escondidas si dividimos a palabra se compone de su que sería debajo el verbo ornato que es adornar o equipar y es curioso porque en otros idiomas no existe una palabra justo para hablar de soborno por ejemplo en italiano sería corrupciones o en francés a ver si me sale con ilusión el inglés sí que existe es Bray o víveres y por otro lado en muchos países es una palabra aún supera habitual porque es una práctica también supera habitual en México con su nombre la mordida primitivo Olvera es el director de Radio W en México

Voz 2 01:24 en México existen varios términos para referirnos a los actos de corrupción el más común es el de mordida Nos referimos a mordida cuando se otorga una pues sobornos a las autoridades domingo a un agente de tránsitos por pasarse un semáforo en rojo o por estacionar se en un lugar donde no está permitido que para es facilitar algunos trámites burocráticos para abrir por ejemplo un negocio en menos tiempo esperan es un acto común es un hecho que está ya metido en nuestra idiosincrasia desafortunadamente términos que empleamos de manera común que es complicado erradicar sin erradicar estas prácticas corruptas que los acompañan desde hace muchísimos años

Voz 1913 02:39 el regalo sale caro de Los Tigres del Norte esa mordida no como decía Primitivo que para ellos es un acto súper común

Voz 0194 02:45 la mordida mexicana de muchos otros países en América Latina hay también en muchos países

Voz 1913 02:49 africanos que tres palabras hay para hablar de soborno mira Tragsa engrandece aceite corbata cohecho matraca un té propina guante mostrada lo mío dádiva que ya lo hemos dicho Monchi chanchullo por lo bajo diezmo peaje matara que ocurra grasa y la expresión que a mi más me gusta es que la nos va a ayudar para ir con su nueva canción es hacer el egipcio sabéis no no poder así como la mano por atrás sexual eso es con las manos hacia arriba Las Palmas vamos con el Bob la ICANN elipse han son los que van haciendo elegido

Voz 4 03:44 Teresa Medina arma es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos autora de distintos artículos y publicaciones

Voz 0194 03:50 sobre contratación pública Teresa muy buenas noches

Voz 5 03:54 hola buenas noches

Voz 0194 03:56 corrido nosotras al diccionario para ver qué era esto de soborno pero tú como profesora de Derecho Administrativo como califica es que es un soborno

Voz 5 04:05 bueno pues entraría cuando estaba escuchando soborno en realidad que es obtener una ventaja es sostener un beneficio contrario a la legalidad es actuar un poco al margen del derecho para conseguir determinados favores indeterminado determinadas las divas determinada sabores quién no podrían conseguir de todas maneras si fuese acudiendo estrictamente al ordenamiento jurídico

Voz 0194 04:32 en qué se diferencia del cohecho

Voz 5 04:34 bueno en realidad no es que se diferencien es que cuando hablamos de sobornar detrás cierto vilero ciertos regalos a alguien para conseguir de alguna manera ilícita algún tipo de favor entramos también en ciertos caracteres propios de ciertos tipos delictivos estamos hablando del cohecho tráfico de influencias prevaricación administrativa pero no es quién sean diferentes es que en el Código Penal propiamente no hablamos de soborno en el en las normas administrativas de sobre todo de las de contratos del sector público tampoco hablamos propiamente de sobornos pero sí que hablamos de ciertas actividades inciertas y ir

Voz 1913 05:11 claridad que al final son un soborno

Voz 5 05:13 activamente que Brad Pitt y que de alguna manera intentan conseguir intentan adulterar las normas para la para conseguir determinados objetivos de determinados

Voz 0194 05:24 en España entonces el soborno aunque no se llama así en el Código Penal pero soborno si está perseguido y si se si esta pena

Voz 5 05:30 no exista en la la palabra no es que no existe en el Código Penal existe en el Código Penal cuando hablamos de cohecho se habla

Voz 0194 05:36 claro sí sí sí

Voz 5 05:38 y la de dádivas se habla de favores entonces en cierta manera lleva implícita la palabra sobornos

Voz 0194 05:44 aquí en España está perseguido están dentro del del Código Penal pero hay países escuchábamos a nuestros compañeros de doble en Méjico como decía que bueno ahí está tan instaurado que ni se persigue

Voz 5 05:55 bueno no es perverso oiga es que dentro de los ranking mira en las prácticas corruptas todo lo que hablamos cuando hablamos de corrupción hablamos de prácticas que en si están escondidas no no nadie va diciendo por ahí esto estábamos soborno para conseguir un contrato público no hay pruebas documentales que muchos de los casos diga esto es pagado una mordida del veinte por ciento para que me adjudiquen un contrato público pero sí que sí que está interiorizado en algunos estados y de hecho cuando se publican los ránkings de Transparencia Internacional pues vemos en la situación en la que se oficiales

Voz 6 06:28 pagos por países por Estados por

Voz 0194 06:32 por sectores por colectivos porque porque nosotros estamos hablando de soborno porque luego contaremos todo lo de OHL etcétera etcétera y en este país con el tema de la corrupción lo hemos visto muchísimo lo hemos escuchado muchísimo pero hay otros sectores por ejemplo en el mundo

Voz 6 06:44 fútbol por ejemplo puede ser otro sector ahora sí

Voz 5 06:47 ahora no se está hablando de corrupción en el mundo del deporte

Voz 0194 06:50 de la de cordón privados ya no sólo cuenta

Voz 5 06:53 para con respecto por ejemplo a las administraciones públicas o cuando hay dinero público promedio sino de ciertas la consecución de determinados ventajas o beneficios contrarios al al ordenamiento jurídico pero que en realidad lo que hace es adulterar todo sistemas adultera el sistema en el ámbito del deporte adultera el sistema en el ámbito de la salud adultera el sistema y en muchos en muchos ámbitos tal vez el ámbito que yo he tratado con más detenimiento el ámbito de la contratación pública lo estamos viendo claro

Voz 0194 07:25 claro estamos viendo sentencia

Voz 5 07:27 las nueve en bastantes recientes con lo el caso Gürtel el caso Púnica eh que queda acreditado en realidad porque hay ciertos pagos de sobornos a cambio de la adjudicación de determinadas de determinados contratos pues cuando habla hemos de esos de esos hablamos estamos hablando de un quite por ciento que no eso no es poco

Voz 0194 07:48 no que no es poco exacto además de los montantes de dinero del que hablamos imagínate Theresa May muchísimas gracias

Voz 6 07:56 hasta luego

Voz 1913 08:14 un soborno que es como se dice en inglés es el título de este tema de de un grupo australiano que se llaman Medicaid

Voz 0194 08:20 hablábamos antes de de México Mila de cómo está instaurado esto de la mordida pero yo tengo la sensación que nosotros ya no nos sorprende no ya hemos escuchado tanto sonidos hemos visto hemos escuchado a gente contando billetes hemos visto cómo funcionan los sobornos cohechos las dádivas que yo no sé si ya hemos pedido la capacidad de sorprender no

Voz 1812 08:41 bueno y Victoria Camps tiene un libro sobre la moral pública en el que empieza diciendo que cuando una cultura pierde lo que en término

Voz 8 08:52 Nos coloquiales decimos vergüenza cuando alguien no siente vergüenza cuando se le acusa de haber robado de haber sobornado incluso cuando se atreve a decir después de haber sido condenado ganar unas elecciones que ha sido absuelto por las urnas es que la moralidad pública ha bajado a unos niveles tremendos Gonzalo

Voz 9 09:13 desde la vergüenza tiene que ver también con con el hecho con la confianza mutua que hay entre el que soborno y el sobornado yo yo si me ofrecieron soborno me moriría de miedo por si acaso me estuvieran engañando me aplicaran por lo tanto no lo aceptaría casi por eso no entonces yo creo que eso Horna ya sabe a quién vas a saben que el va a dejar yo sobornados a el que soplara está dentro vientos para eso que hace falta una cultura corro de corrupto claro me crucé normalmente no es aislada sino que hay una cultura que la envuelve la justicia y María Esperanza

Voz 1812 09:42 si hay que desde luego aquí ha crecido de una manera verdaderamente

Voz 0194 09:46 curiosa sí sí ese no éramos

Voz 10 09:48 espacios de pensar que en este país hubiera tanta gente dispuesta a corromper y tanto dispuesta a dejarse a dejar dejarse corromper es verdad yo creo que la fina Misisipí presenta alguien haciéndome una propuesta así yo creo que seguramente

Voz 0194 10:01 pero me cae el pero como decía Gonzalo lo más probable es que no se te acerque Nati ya saben a quién sabe qué

Voz 3 10:07 no

Voz 1913 10:11 y otro título que también nos habla de sobornos es el grupo Death Cab For cutis una banda de Estados Unidos muchos de sus temas nos hemos escuchado en series de televisión que igual no nos acordamos pero por ejemplo el habitual en A dos metros bajo tierra este tema es pequeños sobornos

Voz 0194 10:28 en qué momentos ya no sólo en el caso de de OHL que existe a partir de las diez volveremos a hablar con él estará campos aquí con nosotros que momentos hemos sido partícipes de este tipo de sobornos bueno participes no porque no hemos cobrado nosotros sino que los hemos escuchado pues mira por ejemplo

Voz 1913 10:43 el presidente de la Diputación de Valencia ex alcalde de Xàtiva contando billetes yo creo que es acordes

Voz 12 10:48 uno dos mil tres o cuatro mío soy muy

Voz 5 10:53 mi más

Voz 1913 10:55 la púnica Alejandro de Pedro consiguió un contrato corrupto Murcia y remata diciendo Murcia tope son vamos a escuchar al conseguidor y a él

Voz 13 11:04 dos cosita tenemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro vale aquí en la de reputadas que han el Pedro Antonio la educación madre Miguel

Voz 14 11:21 no es Murcia tope Correa

Voz 1913 11:23 además Correa diciendo Lloll he llevado mil millones de pesetas a Bárcenas sigue oye muy mal pero escuchar porque se oye

Voz 11 11:32 pero pero

Voz 1 11:40 vamos

Voz 1913 11:41 mil millones de pesetas y uno más es un guardia civil contando lo que decía Alejandro Halffter que era la mano derecha de Granados

Voz 15 11:51 lo había declarado muy bien hay que celebrarlo con humor que este deporte

Voz 0194 11:57 oiga cual el famoso volquete de puta así en el mundo de la música también hay muchas historias de eso

Voz 1913 12:00 por allí Ayuso una palabra años que es específica para este tipo de sobornos el dinero que paga una discográfica un DJ para que pinche el tema de su artista no es lo que llama Pallola viene de play off lo bueno sí que es el pago fuera de la ley en ella aún por ejemplo escribió un tema sobre esta practica criticando la claros vamos

Voz 16 12:24 Geli dius

Voz 1913 12:27 dice escúchame señor DJ escucha lo que tengo que decirte si un hombre hace música de gen que su disco suene no da igual dónde vaya que nunca escucho en mi disco en la raya

Voz 0194 12:35 si los sobornos están al orden del día en la vida real como estamos viendo supongo que también serán protagonistas de películas vamos

Voz 1913 12:39 empezar por películas españolas por ejemplo con el Reino

Voz 17 12:42 straw ha comenzado a primera hora de la mañana

Voz 1913 12:46 todo es una película de Rodrigo oyen del año pasado se llevó siete Goyas el protagonista que es Manuel es Antonio de la Torre y es un dirigente político autonómico que termina luchando contra una maquinaria de corrupción brutal en la que es imposible acabar con con Reyes Icon reinos

Voz 0194 13:04 también española una historia real llevada al cine ve de bar

Voz 1913 13:07 cenan si una película de dos mil quince

Voz 11 13:10 estamos bien de Luis Bárcenas buenos días suele conducir a usted desde el centro

Voz 1913 13:15 está la protagoniza Pedro Casablanc que el guión es súper fiel no a la vida de Bárcenas entonces eso algunos dicen que realmente habría que catalogar la como un documental Nos vamos a salir fuera de España vamos a empezar por la última en el tiempo que es la gran estafa americana

Voz 18 13:31 el momento esperado Metal alguien

Voz 1913 13:34 hemos hemos esos estafadores que terminan trabajando para el FBI conocen más cerca las estafas a las que estaban acostumbrados la corrupción la política los sobornos es una película

Voz 19 13:45 la de dos mil trece con Christian Bale

Voz 1913 13:48 sí Amy de Adams tiene un poquito más atrás en el tiempo con las Félix vamos con Casino mil novecientos noventa

Voz 20 13:54 cinco sino que dijo nunca ha sido y eso es como cobrarle sueños para que el mecánico Las Vegas es el lugar que limpiar los pecados de los tipos como yo

Voz 1913 14:02 estas es una peli de Martín Scorsese con Robert De Niro es un profesional de las apuestas que dirigió un casino en el que la mafia campa a sus anchas en la banda sonora de la película lo estamos escuchando joyas como ésta

Voz 19 14:13 árabes maravilloso

Voz 1913 14:16 yo paso más en el tiempo nos vamos más atrás a mil novecientos ochenta y siete yo creo que no podía faltar en este recorrido por por los sobornos el cine Los intocables de Eliot Ness

Voz 11 14:25 es un domingo soleado las gratas sí están repletas y creéis que está pensando voy a lucir me yo solito ha

Voz 1913 14:34 pero jamás caerá el partido en el que se encargó de la banda sonora de esta película es una película de Brian de Palma en la que Eliot Ness Kevin Costner intenta inculpar por todos los medios a Al Capone que Robert De Niro

Voz 0194 14:50 la verdad no sé si es nuestra favorita de la cara B porque dos veces a esta cara de ficción también están los policías de las novelas negras los súper corruptos hilos incorruptible y nos vamos a quedar con las incorrupto

Voz 1913 15:02 el para hablar de ellos claro vamos a escuchar

Voz 0194 15:05 sí

Voz 1913 15:13 estos pobres por ejemplo de Raymond Chandler tenemos a su detective principal que es Philip Marlowe el protagonista de El sueño eterno de Adiós muñeca de largo adiós de Henning Mankell su alter ego que exculpa al Ander no sé si nos venimos a España por ejemplo las novelas de Vázquez Montalbán con Pepe Carvalho quién hay más honesto que él o de Lorenzo Silva que nos presenta el a una pareja que son los dos guardias civiles que son los propias de sus novelas y Rubén Beni Lakua Higini a Chamorro y uno más bueno mejor dicho una más de las novelas de Alicia Giménez Bartlett una mujer Petra Delicado la inspectora de policía de Barcelona

Voz 1 15:51 antes de marcharnos

Voz 1913 15:52 partidismo quería escuchar este tema dos diplomáticos de Montealto el temas del noventa y uno p después y USO dentro de la banda sonora de la serie Pardiñas donde claro sobornos miles en la historia real y también en la afición y para cerrar como se decía sobornos mexicano Angels y damos mucha no

Voz 3 16:07 una murga

Voz 1913 16:10 pero eso es exactamente lo mismo con la Morenita de Ricky Martín vamos su éxito de dos mil diez