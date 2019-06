Play Fútbol: Audioguía Copa América Brasil 2019 (13/06/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa este especial Copa América

Voz 0301 00:34 dos mil diecinueve en ningún sitio se vive el fútbol como se vive en Sudamérica para lo bueno y para lo malo para desgracias diez hechos lamentables que suceden con demasiada frecuencia pero también para lo positivo para la pasión el fervor el colorido que llevan siempre a las K los aficionados de aquel rincón del planeta en tiempos en los que de no estamos el fútbol sudamericano porque sus selecciones no compiten en los Mundiales al nivel de las europeas últimamente conviene recordar que muchos de los mejores jugadores de la historia son sudamericanos Di Stéfano Pelé dar pincha Maradona Messi redondo Roberto Carlos Cafú Romario Ronaldinho Ronaldo sí Boris que ha fino el fútbol sudamericano es también entró Francesco Lee Valderrama y quita Marcelo Salas y Zamorano Forlán Abreu el gol de Abreu será una fiesta incompleta la de esta Copa América dos mil diecinueve tras la anunciada ausencia de Neymar pero el fútbol sudamericano tiene alguna cosa que te atrapa es lo que os queremos transmitir en esta audio guía de la Copa América de Brasil dos mil diecinueve vamos a analizar cada una de las elecciones de los tres grupos que hay los doce equipos doce selecciones que van a disputar el torneo vamos a contar con la opinión de Axel Torres de Aritz Gabilondo de José David López de Alberto López y atención porque os tenemos preparadas también entrevistas muy especiales a gente que ha sido protagonista en este torneo en la Copa América eso y mucho más en una hora de fútbol dedicada a la Copa América dos mil diecinueve empezamos el programa esta semana con ritmo un poco diferente bueno pena Fito Páez que no está mal no no es muy brasileño pero pero bueno nos sitúa poco en el lugar del mundo en el que se va a centrar el fútbol en las próximas semanas esta Copa América que va a marcar en el calendario del fútbol internacional empezamos este especial Copa América dos mil diecinueve con es el Torres que ya nos escucha hola qué tal muy buenas bueno no va a ser una Copa América divertida yo creo que tras la baja de de Neymar a mí no me gusta que no estén Neymar evidentemente porque los mejores jugadores que no que que estén siempre pero sí que veía a Brasil favorita no sé si decir clara pero sí que la veía favorita con lo de Neymar creo que va a estar un poquito más más igualada no sé a nivel de fotografía generado cómo ves tú el torneo

Voz 0267 03:10 sí puede ser puede ser que que realmente se habrá un poco Brasil es cierto que lleva un equipo muy fuerte un equipo que además ha desde que quites el seleccionador eh se conoce muy bien su estructura su idea que en el Mundial imponía mucho respeto y de hecho llegaba siendo uno de los grandes favoritos y no acabó ganando lo por por ese partido ante Bélgica en el que sobre todo la primera parte fue sorprendida pero pero luego en la segunda la sensación que tuvimos todos es que si llega a tener más tiempo realmente puede empatar no voy a llegar a remontar lo vi bueno sin Neymar está claro que pierde al Alfaro y al jugador de más desequilibrio y pongo énfasis en lo del faro porque en en Brasil sobre todo a Neymar celebró USCA para para que invente desde la edad la pelota para que solucione problemas no sólo es como podía ser más en el Barcelona el jugador eh de destellos que que en jugadas concretas e te puede ganar partidos sino que sumaba a ese rol el que en el Barcelona por ejemplo tenía Messi es decir la pelota a él porque él es el bueno ir con con un Brasil sin Neymar nos encontramos con un equipo que evidentemente no va a tener un líder tan claro en el campo si estamos buscando un sustituto no lo encontramos casi que por jerarquía le tocaría Felipe Coutinho pero viene de hacer una una mala temporada y todo lo demás son gente acostumbrada a ser actores secundarios creo que en eres si acaba jugando en en esa posición le puede sustituir bien en lo que es eh un jugador desequilibrante de banda pero no lo de ser el faro que es lo que comentábamos y por ahí pierde y se iguala a la competición aunque evidentemente Argentina Uruguay Habana plantear también batalla por el título yo creo que son los equipos que parten con la casi obligación de de ser campeones

Voz 0301 05:07 sería muy extraño Axel que ninguno de esos tres fuera él el campeón estás de acuerdo con esa afirmación

Voz 0267 05:13 si sería extraño en esta ocasión creo que que si sería extraño quizá en otros momentos Colombia ha tenido generaciones para soñar Chile ha ganado los dos últimos campeonatos casi que cuando lo ganó por segunda vez ya no no sorprendido tanto porque su generación dorada la la que empezó a juntar Marcelo Bielsa y luego con Juan Antonio Pizzi con técnicos distintos eh se fue a yo creo que es configurando pero siempre a partir de de la Unión que se había producido una generación que había hecho también anteriormente había Elsa buenos Mundiales un veinte y no la veo ni Achille ni a Colombia en condiciones de plantear una alternativa por el título eh siempre hay equipos que que acaban sorprendiendo que lo acaban haciendo mejor Perú viene con una buena inercia desde desde que está él en el banquillo Venezuela creo que lo va a ser mejor que en que en torneos anteriores Dudamel es un técnico muy exitoso en en inferiores fue subcampeón del mundo sub veinte seguro que quiere trasladar ese rendimiento al al la selección absoluta pero en general cuesta ver a a equipos que de verdad le puedan quitar el título a las a las tres favorito

Voz 0301 06:29 es lo más parecido que vivimos en el Mundial a un equipo candidato al título fue la selección de Brasil como decías antes eliminada por la Bélgica de de Roberto Martínez en los cuartos de final vimos un nivel de en general del a las selecciones sudamericanas bastante bajo según tu manera de verlo Axel cuál es el problema más importante de las selecciones es a nivel de de materia prima de jugadores a nivel táctico a nivel de seleccionadores que que análisis antes

Voz 4 06:59 bueno creo que hay que siempre a hablar o Ana

Voz 0267 07:03 quizá el individualmente los asuntos porque los problemas que pueda tener Uruguay no son los problemas que pueda tener Brasil los los problemas que pueda tener Argentina no creo que a nivel de entrenadores a nivel táctico no hay déficit en en Brasil pite es un grandísimo entrenador creo que era un valor añadido todos coincidíamos antes del Mundial que que cite Le aportaba a Brasil ese ese manejo desde el banquillo que le podía dar un plus al final no fue suficiente para para ganar también creo que en Brasil que Neymar llegara con tan poquita tampoco ritmo de competición después de un año lesionado eh ya fue un problema no oí no pudimos ver la mejor versión del jugador estrella en Argentina sí que se puede hablar de que realmente el equipo no se encuentra el equipo probó consiste más provocó un once es probó con jugadores máxime éste acabó siendo titular en los partidos más portantes no encontraba realmente la tecla Jorge Sampaoli ahí sí que que que estamos hablando de un asunto radicalmente opuesto al de Brasil Brasil lo tenía clarísimo y Argentina no Brasil fue casi con el once ha anunciado en rueda de prensa argentina al cambio cada partido cambio casi el esquema ya por ahí creo que son dos problemas diferentes no se puede hablar de que haya un patrón de equipo sudamericano que se enfrenta al Mundial no lo no lo resuelve no cada selección tuvo sus contratiempos en el caso de Uruguay Se acabó viviendo aquí pues muy fuertes cayó ante Francia y antes había eliminado a a Portugal y lo venía haciendo muy bien parecía que quería cambiar el estilo pero al final se hizo fuerte con el estilo de siempre más lo que le agregaba los nuevos pero sin darles quizá ese ese peso en la circulación de balón que se podía intuir por los nombres pero fue un equipo que respondió a las expectativas es decir no se quedó lejos de ser campeón Uruguay pero Uruguay no lo hizo peor

Voz 4 08:56 pero lo que la expectativa podía podía marcar

Voz 0301 08:58 eliminó a Portugal no se le podía pedir más yo creo que esta selección en charrúa más allá para cerrar de Axel va a ser un Mundial yo creo hay perdón a una Copa América bastante incierta en el sentido de que hay varios cambios de seleccionador que además son en muchos casos súper recientes como es el caso de Queiroz que apenas lleva unos meses con Colombia Scaloni que hasta hace un par de meses no fue confirmado como seleccionador no interino como el seleccionador ya más a largo plazo Berizzo acaba de asumir con con Paraguay se habla mucho de que Gas Decca podía salir tras el Mundial finalmente se quedó en Perú pero bueno esos tres casos que de hecho seleccionadores en nuevos sigue insisto bastante por descubrir porque apenas hemos tenido la opción de a la Colombia de Queiroz a la Paraguay de Berizzo oí te diría también incluso la Argentina de Scaloni

Voz 5 09:47 eh

Voz 4 09:48 sí sí realmente

Voz 0267 09:51 además las sensaciones que les puede faltar tiempo porque tanto Berizzo como Queiroz dos por motivos distintos son entrenadores que si les das tiempo trabaja muy bien Berizzo desde luego ah por porque es su manera de entender el juego es muy diferente de la mayoría de entrenadores y necesita inculcar esos conceptos de persecución al hombre de marcaje en todo el campo esos conceptos radicalmente incluso más allá y es difícil convencer a a un equipo y sobre todo ponerlo en práctica cuando no has tenido muchas sesiones para para hacerlo y luego en en el caso de Queiroz creo que vimos todos con la selección de Irán de lo que es capaz cuando puede armar un bloque cuando puede trabajar con ese bloqueo de mucho tiempo más desde unos conceptos de orden más desde unos conceptos de solidez más desde unos conceptos de estar bien puesto y transitar perfectamente eso quizá es más sencillo de asimilar pero tampoco se asimila eh con pocos meses sobre todo a nivel selecciones cuando no puedes competir y practicamente será lo primero a lo que se va a enfrentar realmente en lo que importa el resultado no es una pena porque creo que Colombia más Queiroz suma bien creo que Paraguay más Berizzo puede sumar bien lo que les va a faltar ambos

Voz 4 11:06 el tiempo y en el caso de Scaloni

Voz 0267 11:09 bueno pues evidentemente hay que ser cautos hay que creo que hay dudas razonables sobre eso

Voz 6 11:15 capacidad para hacer jugar bien Argentina no porque sí

Voz 0267 11:18 pueda pensar que no va a ser buena entrenador sino porque incluso entrenadores mucha más reputados que él con con más currículum con más éxitos en otros sitios con con más nombre han han fracasado a la hora de darle una identidad a la selección argentina y lograr que se parezca a un equipo

Voz 4 11:34 entonces bueno por ahí la duda

Voz 0267 11:36 con hable de sí Lionel Scaloni que es un técnico de perfil muy bajo y que casi nadie se lo tomaba en serio cuando empezó a asumir el cargo ya dirigir si va a ser capaz de hacerlo no pero estoy de acuerdo en que eso le va a agregar incertidumbre a a la competición y que poquito no sabemos que podemos es de esperar de de algunos equipos conocemos la idea sus técnicos especialmente de Queiroz de de Berizzo pero pero no sabemos si lavan aplicar ya desde el minuto uno en en estos equipos

Voz 0301 12:02 pues iremos comentando con Axel Torres en Carrusel El Larguero en la antena de la Cadena SER lo que vaya pasando en esta Copa América que va a finalizar en a primeros del próximo mes de de Julio pero queríamos hacer una fotografía inicial en la previa de del torneo de cómo pueden ir las cosas volvemos a hablar pronto gracias Axel un abrazo un abrazo Bruno hasta luego

Voz 0301 12:51 venga vamos ya con el repaso con el análisis de cada uno de los equipos cada una de las selecciones que van a conformar esta Copa América tenemos a doce selecciones peleando por cede el mejor es iba a decir de de Sudamérica pero bueno tenemos también Nine infiltrados ahí a la selección de Japón y a la selección de Catar lo vamos a hacer en tres partes un primer grupo el grupo a que va a ser analizado selección por selección por Alex de Llano el grupo velo banalizar Fermín Suárez el grupo C le queda a servidor bueno vamos a contar también de lo que pensamos que puede ser más o menos el once con el que van a jugar cada una de las selecciones empezamos con ese grupo al grupo de la anfitriona al grupo de Brasil Alex de Llano qué tal muy buenas olas

Voz 8 13:38 qué tal muy buenas un grupo interesante

Voz 0301 13:41 lo que está la Brasil de Neymar si te parece empezamos por ahí analizamos a la selección anfitriona la selección brasileña

Voz 6 13:48 bueno es la principal favorita no yo diría que pese a la baja de Neymar que puede acercar algo más Argentina al nivel de Brasil a mi me parece que que es la principal favorita que es el equipo que debería ganar este trofeo al final ha ganado cinco Copas América es verdad que en las tres últimas no ha conseguido llegar más lejos de los cuartos de final de hecho la centenario fue una de las peores en las que quedó no he eliminado en la fase de grupos

Voz 0301 14:18 de todas formas yo creo que he aprendido

Voz 6 14:21 de lo que falló en el Mundial y ha terminado por crear un equipo todavía más peligroso de lo que era para esta Copa

Voz 0301 14:29 tú el once por dónde piensa que pueden ir los tiros aunque parece que él lo ha dibujado bastante en los últimos días no

Voz 6 14:36 bueno ha cambiado el sistema cuatro dos tres uno en el Mundial era habitual verlo con un cuatro uno cuatro uno cuatro tres tres ahora ya el cuatro dos tres uno es clarísimo de que va a hacer con Alison en portería Dani Alves lateral derecho Martiño Miranda centrales Filipe Luis lateral izquierdo Arthur Casemiro como pareja de medios centros hay que recordar que Artur

Voz 9 14:56 la mente en no esté en el debut te sí que es verdad que es parece algo más claro que pueda estar a lo largo de toda la Copa América aunque no está confirmado pero el debut te lo va a perder por lesión en sería pareja en el once ideal digamos con Casemiro en pareja de centrales de perdón de mediocentros en Richard Li son Coutinho interés formando una línea de tres mediapuntas por detrás de CIR Mino ese parece que es el hombre ideal el once tipo de ti te pero bueno es que hay que recordar que por ejemplo Gabriel Jesús de suplente que esta temporada ha marcado veintiuno goles ya ha dado siete asistencias que además es el máximo goleador de la era pite

Voz 0301 15:35 sí seis goles máximo goleador

Voz 4 15:37 pos Mundial de esta selección marfileña así que bueno es un jugador que es verdad que en el Mundial no rindió como todo el mundo esperaba a su primo el había demostrado

Voz 9 15:46 la selección brasileña pero que sí que parece que Bono que parece que ha puesto las pilas y que él puede ser ese jugador diferencial que Brasil necesita

Voz 0301 15:55 vamos con la selección de Venezuela luego podremos escuchar a un protagonista que podemos decir que va a medias entre la selección de Venezuela y la de Colombia pero bueno es será luego el análisis Alex

Voz 4 16:08 sí ya ya ya me imagino me levanté sí sí sí sí sí muy vallisoletano el tema imaginen bastante sí

Voz 10 16:16 y bueno venía

Voz 9 16:18 hola yo creo que va a ser un equipo que pude ser revelación la con revelación me refiero a que aspira

Voz 4 16:25 a hacer la mejor Copa América de su historia

Voz 9 16:28 y es que bueno es un equipo que ha evolucionado mucho que además viene de que subí a digamos filial los sub veinte sea subcampeón del mundo que Rafael Dudamel haya cambiado la mentalidad de este país a nivel futbolístico y que además bueno yo creo que puede mejorar por ejemplo esa cuarta plaza la eh que logró en el dos mil once a mi me parece que este equipo podría llegar a la final si si todo sale como eh como esperamos yo creo que es un equipo que tiene las ideas claras que lleva a tres años trabajando en un sistema de repliegue de contragolpes rápidos de ser bastante físico y además con jugadores de muchísima calidad no hay nada más que ver que este once de Venezuela pues bueno a una muchísimos jugadores de clase como por ejemplo empezando por la portería con Fariña ya Ángel Herrera que en el Huesca jugado prácticamente todo pero que es un jugador que ya en la MLS dio pinta o lo dio pistas de lo que podía hacer

Voz 0301 17:24 José Martínez que será suplente que he roto

Voz 9 17:26 Decor de goles con XXXI en la mayor ley Soccer y no más de lo mismo

Voz 4 17:30 en la en la Liga

Voz 9 17:33 estadounidense sí que buenos equipos que tiene muy buena pinta insite parece hablamos de este tipo no ya de de Venezuela con Fariña en portería Hernández Osorio Villanueva y los sales en la línea defensiva entiendo que va a ser un cuatro tres tres por lo que a Rincón Moreno y Herrera serían los tres centrocampistas ya arriba dependiendo del momento lo ideal sería ver a sabatino Rondón Murillo eh aquí en el banquillo Nos dejamos a jugadores como maquis como Josep Martínez ya hemos mencionado sabatino que en la temporada pasada completa la leche marcó siete goles y dio nueve asistencias Iker son jugaba que es un equipo que además de tener gente joven y de muchísima calidad cuenta con hombres de experiencia como Rincón por ejemplo once años de fútbol europeo pasos por el Hamburgo la Juventus actualmente en el Torino bueno yo creo que es un equipo que a una bastante experiencia pero que tiene gente muy joven de muchísima calidad ya te digo para mí candidato a ser segunda del grupo E también candidata a poner incluso llega a la final si todo se da bien y como se espera en en estado

Voz 11 18:42 Pamela la tercera selección que analizamos

Voz 0301 18:44 este grupo ha es la selección de El Perú de la beca

Voz 9 18:49 sí una selección que a mi modo de ver se ha podido volver algo previsible en todo a todos nos deslumbró en la salida la pruebas para el Mundial dos mil dieciocho es verdad que lleva mucho tiempo trabajando con este grupo conocen muchos jugadores de esta selección peruana tiene prácticamente el once en su cabeza se lo sabe de memoria ya no sólo sino también todo el pueblo peruano pero yo creo que en los últimos partidos ya no sólo en el Mundial sino después de la competición en Rusia le hemos visto todo sufrir más ya no sólo en defensa que era uno de los digamos fuertes de esta selección

Voz 0301 19:27 sino también en ataque le cuesta tener

Voz 9 19:29 desborde es verdad que depende mucho de grandes individualidades como de cueva en cierto momento de Guerrero igual también de de Farfán pero es que no no termina de funcionar como colectivo como se espera de de este equipo que además bueno era uno de los mejores de Sudamérica el año pasado y ahora ha bajado bastante su su caché de hecho de buenos Yola con lo con este grupo como posible tercera Ein el uso de de de no poder eh no sé si pasar el grupo porque pasan las dos mejores peceras pero sí de tener bastantes problemas para pasar el once tipo sería con hay es en portería ya vincula Zambrano abra Trabuco Tapia y obtuvo una pareja de medio centros con bastantes problemas a mismo deber para gestionar en la posesión del balón y mover a un equipo que le gusta tener mucho la pelota Carrillo Farfán y Cueva y allí ya arriba Guerrero es verdad que bueno Perú viene de buenas participaciones en Copa América con con en el banquillo que es un entrenador que ha dado mucho hasta su lección ya no sólo futbolísticamente sino también obviamente a nivel de de fútbol y de logros pero ya te digo a mí me parece eh que sea eh que es bastante complicado que les veamos pues bueno alcanzar cotas que han tenido en otros años como por ejemplo el dos mil quince y en dos mil once que fueron semifinalistas

Voz 0301 20:44 sí que parece que ha caído un poquito el el equipo veremos hasta dónde llega Perú la apuesta de Alex es que Brasil y Venezuela parten con ventaja para clasificarse en un grupo en el que Bolivia es la cenicienta a Alex

Voz 9 20:55 sí es un equipo que que que bueno que viene qué está pasando por una reconstrucción que tienen seleccionador nuevo como el Villegas que está intentando rejuvenecer este equipo que bueno es complicado no porque hay muchos jugadores eh o hay varios jugadores que son importantes y que tienen cierto caché Ike

Voz 4 21:14 bueno no puedo dejar de llamar los del día La mañana de la noche a la mañana

Voz 9 21:18 pero bueno de todas formas a mi me parece que es un equipo que tiene mimbres interesantes obviamente yo creo que ser candidato a quedar último eliminado en la primera fase y que de hecho no sería lógico pensar que bueno que vaya a marcar pocos goles pero que se está haciendo un buen trabajo para poco a poco ir avanzando puede recordar un poco a Venezuela que Venezuela ha tenido fases en las que ha sido el peor equipo en América y ahora mismo es uno de los cuatro mejores de los cinco mejores y si me apuras en esta selección boliviana como te he dicho lleva mucho jugador joven Saavedra vaca hay une central que ahí me gusta mucho aquí que a priori no parte como titular pero que seguro que que que que lo vamos a ver

Voz 10 21:56 si durante el torneo que juegan el fútbol mexicano

Voz 9 21:59 el objetivo es seguir creciendo el once para mí tipo va a ser Lampe bejarano y no Villanueva Bejarano hay que recordar que bueno aquí muchos este a nombres parecidos apellidos padecidos

Voz 4 22:12 esta selección boliviana Galindo Justiniano y cero por la derecha Saavedra Izquierda Castro como mediapunta y arriba Moreno el el

Voz 9 22:23 Meetic y Ximo delantero de esta selección

Voz 4 22:25 eh boliviana que juega en la liga china

Voz 0301 22:28 la eh

Voz 4 22:29 sí sí sí sí es bueno es uno de los casos

Voz 11 22:32 sí es de estas elecciones Bolivia

Voz 4 22:34 Ana qué mono como ya te he dicho yo creo que tiene principalmente muchos jóvenes que tienen que ir teniendo minutos en competiciones importantes es verdad que eh

Voz 9 22:43 en ataque se va a organizar con cuatro dos tres uno en defensa generalmente va a ser un cuatro cuatro dos que bueno tiene bastante buena pinta

Voz 0301 22:51 lo que puedo hacer Bolivia en esta Copa América

Voz 9 22:53 K sabiendo de dónde vienen y a dónde puede llegar yo creo que es un primer paso el hecho de que Villegas está llamando a gente joven para para poder crecer

Voz 0301 23:01 pues un placer de comentar analizar este grupo ha con eh Alex de Llano que es un experto en fútbol pero además es un auténtico loco del fútbol sudamericano como viene demostrando en Play Fútbol en los últimos años así que insisto un placer hasta la próxima Alex un abrazo gracias

Voz 4 23:18 un abrazo grande Bruno vamos ya con alguna

Voz 0301 23:20 pincelada de opinion sobre la ausencia más destacada de esta Copa América la baja de Neymar posibles soluciones importancia de la baja opina Alberto López

Voz 0037 23:31 sin duda la baja de Neymar es terrible para Brasil por la jerarquía del futbolista por la calidad individual porque no hay ningún futbolista que pueda suplir lo que supone Neymar en el terreno de juego y fuera de él para para la canarinha

Voz 8 23:46 por lo tanto yo creo que cite lo que está buscando son alternativas que no supongan pieza por pieza jugador por jugador en la goleada ante Honduras vimos una variante que puede ser muy interesante en esta Copa América con Filipe Luis de lateral izquierdo irá es el extremo del Ajax zurdo abierto a favor de pierna por delante de Filipe Luis si hubiera sido va a jugar un cuatro dos tres uno con un doble pivote como parece como apunta en estos últimos amistosos pues deben necesitaría un extremo portada banda por delante del lateral correspondiente y esa opción con con Filipe Luis por detrás irá Wiener es por delante parece interesante es cierto que el rival era Honduras sí que es un rival débil muy inferior a Brasil pero yo creo que teniendo en cuenta que es muy difícil animar jugador por jugador en la lista final entrado William pero Williams un extremo de unas características distintas el hemos visto en el cuatro tres tres de jugar en cualquiera de los dos costados pero es mejor que suele ir hacia dentro también como Neymar pero que no tiene el uno contra uno de Neymar no tiene ese regate su futbolín hasta que se asocia francamente bien pero yo creo que tiene unas características distintas teniendo en cuenta que no tiene ese futbolista específico que podría haber sido Vinicius no estoy comparando a Vinicius con Neymar pero las características individuales de Vinicius y se asemeja más a las de Neymar jugador más individualista a más de uno contra uno Williams es un jugador más colectivo a eso me refiero evidentemente beneficios está años luz de Neymar pero habiendo apostado en la lista por William y sin tener un sustituto claro para animar creo que esa fórmula de la Wiener es abierto por delante Filipe Luis a día de hoy es la que tiene más oportunidades de suplir a Neymar en en esta Copa América

Voz 0301 25:19 seguimos con más opiniones ha dicho antes Alex de Llano que no le veía tanto futuro a la selección peruana bueno pues le hemos preguntado quién puede ser la selección revelación quién puede ser la selección animadora del torneo y esto nos contesta José David López

Voz 11 25:37 la pregunta sobre qué equipo puede ser el animador del torneo porque Clotas que decir más animador más que sorpresa ya que me parece que es un torneo donde hay bastante igualdad y donde sobretodo sino que estamos llevan la historia masón menos casi todas las selecciones Colombia Uruguay Brasil Argentina e casi todas las selecciones Chile también en las últimas ediciones han tenido digamos su momento de gloria por tanto me para la sorpresa sería difícil porque cualquiera de estas ya ha ganado o otras que tienen menos nombre también han estado cerca de ganar pero sí que sorpresa por ejemplo si que sería que Perú lograra dar continuidad un poco al proyecto que tiene yo me la jugaría por Perú pero porque evidentemente el hecho de en tener una idea una identidad muy clara co con Darek Llanos demostró en el Mundial que por lo menos es un equipo que que nunca va a ceder que que siempre Baida adelante que quiere tener la pelota y en base a ella generar suficientes recursos como para ganar al rival por más nombre que tenga más capacidad que tenga enfrente es un equipo que que no le da nunca la la espalda a esa idea y a partir de ahí me parece que teniendo en cuenta el trabajo que ya viene haciendo era haber mejorado de debe haber dado más eh regularidad más contundencia en el área que me parece que lo que les faltaba tengo alguna duda excesiva y sobre todo con con Digest Ed en portería hay me parece que les falta algo de contundencia defensiva pero después es una selección que por esa capacidad que tienen para ser dominador de de espacios de tiempo de de momentos en los partidos desde que puede tener jugadores bastante interesante me gusta mucho sobre todo la gente que tienen arriba con con quince en Cueva con he dicho Florez parece que además son jugadores que tienen que dar un salto definitivo si es que de verdad lo lo quieren aprovechar porque no van a tener muchas más opciones esta misma generación porque se lo Barrera posiblemente ya en la última vez que que va a asistir ellos y posiblemente también así que es el momento de de carrillos de Mobutu de ruidico momento de esto González es un chico que es que en el Sporting Cristal le he podido haber algunas veces integración o El jugador me parece que tiene suficientes argumentos como para pensar que es una selección que puedas sopresa que puede hacernos disfrutar muchísimo y que desde luego va a proponer algo alegre teniendo en cuenta que me parece que va a haber mucho equilibrio esto mucho decir mejor pulpo Paul Theroux

Voz 12 28:13 sí

Voz 15 28:54 muy grande va a menos delante nuestro sabiendo que hay censura en el aire delante nuestras de en esa jugada vamos ya con los

Voz 16 29:01 se cuatro equipos las cuatro selecciones de ese grupo B Argentina Colombia Paraguay y Qatar en el grupo B de la Copa América de Brasil

Voz 0301 29:08 dos mil diecinueve empezamos con Argentina Fermín ha dicho

Voz 16 29:11 estado yp perdido cuatro de las últimas cinco finales de Copa América tres de ellas perdidas desde los fatídicos penaltis la albiceleste es la segunda selección con más Copas América catorce de la historia pero no la gana desde el mil novecientos noventa y tres ha llovido muchísimo la savia nueva de Scaloni parece que no ha servido para apaciguar los ánimos y dotar de más confianza a plantel ir entorno en todo caso éste podría ser su once con marche sino Armani en portería Sarabia Pezzella Otamendi Italia Fico en defensa otra línea de cuatro por delante con Pereira lo Chelsea paredes Di María arriba Kun sito Agüero y Leo

Voz 0301 29:51 sí ese tal caos Argentina últimamente que es complicadísima acertar con el once M no pondría mi mano en el fuego por este once esta medallita Fermín si lo acaba clavando vamos con la selección de Colombia

Voz 16 30:02 empieza la era post Pekerman con un hombre tremendamente experimentado como es Carlos Queiroz que viene de hacer un una gran participación un gran recorrido mejor dicho con la selección de de Irán combinación en Colombia de vieja guardia los Ospina Zapata Arias Cardona Cuadrado Falcao con los que pisan fuerte tras una gran temporada como es el caso de Duggan Zapata sobre todo el delantero del Atalanta veintiocho goles también Lerma o Roger Martínez Éste podría ser el once de Colombia con Ospina bajo palos Arias Zapata Davidson Sánchez Cristian Borja en defensa línea de cuatro por delante con Cuadrado barrios Lerma in James arriba Radamel Falcao ir Duggan Zapata

Voz 0301 30:43 sigue sonando bien el once de de Colombia otra cosa es la edad que tiene algunos jugadores como llega por ejemplo James al al torneo así que bueno veremos qué es lo que pasa vamos con la selección de pago

Voz 16 30:53 hay Fermín una auténtica incógnita esta selección guaraní que suma dos títulos de Copa América oro en en mil novecientos cincuenta y tres y mil novecientos setenta y nueve y aun así fueron semifinalistas en dos mil quince y finalistas en dos mil once ante Uruguay de forma más reciente incógnita porque porque el Toto Berizzo coge el el equipo de vuelve a el a priori la la ilusión a una selección venida a menos que recuperarse en Peter no Cardozo y que tiene en Federico Santander der Luis González Juan Iturbe Hernán Pérez a sus principales estiletes en la faceta ofensiva Éste podría ser el once de Toto Berizzo con Anthony silban portería Piris Bruno Valdez Gustavo Gómez Junior Alonso en defensa con Hernán Pérez Matti Rojas Rodrigo Rojas y Oscar Romero en el centro del campo arriba el poderoso tanque Federico Santander con el más habilidoso derbis González verano

Voz 0301 31:45 nos y qué es lo que da de sí Paraguay no da de momento lo que hemos visto últimamente para ser súper a estar super esperanzados con esta selección pero ocho veremos en los próximos meses Qatar Fermín viene de ganar en la Copa de Asia absolutamente contra pronóstico va a ser muy divertido ver a la selección de Félix Sánchez yo entiendo que que no le da el nivel para competir pero bueno va va a ser divertido ver ver a la selección de Catar en un contexto tan diferente como competir en una Copa América

Voz 16 32:13 yo en mis quinielas chat internos la he puesto como selección revelación a lo mejor es más un deseo que una que una realidad

Voz 1038 32:20 suele pasar y cómo cómo va

Voz 16 32:23 son premonitoria tengo bastante

Voz 0301 32:25 el Qatar y de ahí la pasta y la pasta de Fomento

Voz 16 32:30 es la vigente ostras comentado Bildu lo hará para encarar el grupo de Gadar es la vigente y sorprendente campeona de Asia participará por primera vez en una Copa América tiene otro gran test para seguir fogueado al casi mismo grupo que campeonato en Asia con vistas a su gran cita que no es otra que el Mundial dos mil veintidós ya lo decías entrenado por el técnico español Félix Sánchez vas Éste podría ser el once que presente Catar que evidentemente tiene recorrido con el que fue campeón en Asia sería al Ship en portería con Pedro Corretja al Raúl

Voz 0301 33:03 Salman ya Abdelkarim en defensa

Voz 16 33:06 doble pivote para Cuqui para al Harry

Voz 0301 33:08 después otra lidia de mediapuntas por la derecha

Voz 16 33:11 hay dos engancha Jatib que tiene una gran pierna izquierda y por la izquierda un falso extremo como sería Akram Hafiz el ex del Villarreal ideal Sporting arriba el héroe de la Copa de Asia al marcar nueve goles en siete partidos al Mohamed Alí

Voz 0301 33:27 muchas ganas de Fermín un abrazo abrazo Bruno bueno repasado el grupo

Voz 17 33:30 de Argentina vamos a hablar

Voz 0301 33:33 con una persona de las que hacen mucho éxito con la selección y con la camiseta albiceleste está por ella gran José Palacio o la palos muy buenas qué tal hola

Voz 1038 33:43 qué tal muy buenas pero no tú éxito no

Voz 0301 33:46 has tenido unos con la camiseta de Vicente

Voz 18 33:48 bueno yo con ninguna camiseta con casi ninguna porque tenía en la Liga

Voz 1038 33:51 medios de la ciudad en la Cadena Ser hemos llegado a tener éxito caímos en cuartos de final

Voz 0301 33:56 tal así que bueno yo yo creo el el éxito

Voz 1038 33:59 para el gran protagonista del éxito también es para José

Voz 0301 34:01 Palacio que que ha gestionado una entrevista con un personaje importante si hablamos de Copas América Palacio

Voz 1038 34:09 sí porque no estábamos fijando ahora en Argentina que siempre es favorita o candidata a todo porque tiene un Leo Messi que le faltan siempre algún jugador algún acompañamiento pero claro cuando nos ponemos a mirar

Voz 16 34:21 cuál es la última vez la el último

Voz 1038 34:24 en el que Argentina ha salido campeón vencedora de esta Copa América es que ya hacen veintiséis años Bruno desde mil novecientos noventa y tres cuando la ganó aquí el equipo que estaba con Gabriel Omar Batistuta que un doblete en la en la final con un tal Diego Pablo Simeone Fernando Redondo islas Ruggeri Goikoetxea en obviamente nuestro protagonista ahora mismo Gorosito Néstor el Pipo Gorosito que era el diez el enganche de esa gran selección un hombre de mucha calidad y que también ha sido protagonista en las últimas semanas en Argentina porque es el entrenador de de tigre alguien que ganó la Copa de la Superliga Argentina también lo recordamos aquí de sus años en España en el Almería con el Jerez y es el hombre adecuado para que nos hable de esa Copa América ganara en el año noventa y tres y de cómo ve a su selección a la selección argentina

Voz 0301 35:16 está ya en directo en Play Fútbol Néstor Gorosito que tal como está qué tal tardes enhorabuena primero de de todo por lo conseguido eh sí bueno muchísimas gracias de verdad que

Voz 5 35:29 una alegría enorme eh principalmente porque hay muy buen material a partir de la calidad de los jugadores que teníamos un equipo que jugó muy bien al fútbol y terminó quedándose con con la copan en la final en cancha Austral convoca que

Voz 19 35:49 le dio un con ribetes más lloran

Voz 5 35:52 al título es cuál es el

Voz 0301 35:54 con todo el fútbol argentino a nivel local cómo cómo lo ve usted

Voz 5 36:01 el nivel de fútbol argentino es como vivir en su país es muy difícil muy difícil es difícil ahí no es lindo parados ojo pero es muy difícil todos los jugadores que deben de Europa les cuesta mucho volver a jugar en Argentina bueno hay espacio porque es un fútbol muy fraccionado donde es muy difícil jugar encontrar espacios es muy dinámico muy muy cortado

Voz 3 36:29 Easy

Voz 0301 36:32 Polley uno redunda pelo verdadero

Voz 5 36:35 mente difícil jugar en León

Voz 0301 36:38 le pregunto ya por esta Copa América que que espera de del torneo que que se va a disputar en en Brasil no sé si tiene más o menos los candidatos pensado luego hablaremos un poquito más de de Argentina más concretamente pero una foto a global del torneo como el AVE

Voz 19 36:54 normalmente Brasil Argentina

Voz 3 36:58 puede ser Uruguay

Voz 5 37:00 pero normalmente Brasil y Argentina en Sudamérica ahí todos los torneos que uno juega con la camiseta argentina siempre es candidato a a ganar debido a la historia que que arrastra ya la historia que tiene

Voz 3 37:14 siempre eh

Voz 5 37:17 uno siendo argentinos tiene la obligación de ganar el torneo

Voz 3 37:21 joe

Voz 0301 37:22 es una selección la la Argentina muy nueva con con Scaloni tiene un un grupo que vamos a decir que tiene una parte exigente no porque está a la selección de Colombia que que siempre compite además es en la selección del de Woody luego las selecciones de Paraguay de de acatar to con lo que no sea una cosa es que se digan Néstor que que es un proceso y que se intenta hacer algo importante para competir de verdad en el siguiente Mundial pero todo lo que no sea pasar de la fase de grupos sería un fracaso rotundo que espera usted de Argentina

Voz 3 37:56 si no gana el título de ganar el título de Argentina no no entra en la cabeza de nadie

Voz 5 38:03 siempre como Le dije anteriormente a jugar con la camiseta argentina significa tener que ganar lo que uno juegue por más que sea un torneo amistoso lo desea

Voz 3 38:14 uno siempre tiene la obligación de ganar hoy en día a día muy buenos jugadores yo creo que

Voz 5 38:22 que que junto a España Francia y Brasil tienen los mejores jugadores de del mundo y que normalmente siempre está obligado a ganar a gustaría ganar

Voz 0301 38:37 la selección argentina lleva poco tiempo de la mano de de Scaloni de hecho hasta hace apenas unos meses no se sabía si iba a ser el el el seleccionador para para esta Copa América de lo que hemos visto en los últimos tiempos Amine al menos en el último amistoso sí que es verdad que era una selección de bastante menos nivel como es Nicaragua pero vi momentos en los que sí juntaron yo lo soy

Voz 20 39:04 aquí Messi que que me gustó

Voz 0301 39:07 bastante de hecho había mucha gente en Argentina muchos analistas que ya lo pedían para para el Mundial Sampaoli no optó por esa opción y y la verdad es que en ese partido al menos contra contra Nicaragua le dio algo de esperanzas a la hinchada en Argentina

Voz 5 39:24 sí igual hay que habernos hay que verlo con rivales más

Voz 3 39:27 de más peso no eh

Voz 5 39:30 agua es un equipo de cuarta categoría quinta categoría pero sí seguro que mientras mejores jugadores Hunter más posibilidades de jugar bien tiene tiene lo que pasaría a Argentina viene de un proceso muy largo con con que hay que tener equilibrio y que hay que tener equilibrio sea le ha dado más prioridad a lo defensivo con el ofensivo es bueno y después Scaloni eh Dios quiera que le vaya bien y que sea muy capaz pero no no se sabe porque no ha ha dirigido entonces es muy difícil pensar cómo va a jugar que va a ser por qué no no ha dirigido ninguna

Voz 0301 40:12 vamos a hacer un pequeño experimento Néstor le voy a leer el once con el que o la línea son con la que ustedes jugaron y ganaron la final de la Copa del noventa y tres a México de la Copa América y las que salió con Argentina en el último día jugaron ustedes con Goikoetxea Fabián más sueldo Bolelli Ruggeri Altamirano Simeone Zapata Fernando Redondo usted Néstor Gorosito el veto a Costa y Gabriel Omar Baptista esta con Alfio Basile en el banquillo a Argentina al otro día contra Nicaragua jugó con Armani en la portería Sarabia fue hizo Otamendi Acuña en la defensa paredes ir seguido en el centro del campo lo son Messi Matías Suárez en la línea de medias puntas y el Kun Agüero arriba hombre puede tener comparación en algún punto de de la alineación pero yo creo que el suyo al de aquel de noventa interesen global y es lo que más se prima en el fútbol hoy en día era mejor equipo era más equipo que ella Argentina que que la de hoy en día o cómo lo ve

Voz 5 41:10 otro fútbol otro tiempo nosotros normalmente o lo general entrenamos dos o tres veces por semana el precio de AFA entonces eso también hacía que no tengamos conocimiento mayor es una selección que ya venía de ganar la Copa América del noventa y uno cuando muy pero muy bien con algunos recambio por ejemplo había entrado de habita entre los Rodríguez que él había tenido una muy buena copa el noventa y uno

Voz 3 41:40 eh

Voz 5 41:41 eh Canijo no jugó porque me parece estaba suspendido ISI había al al un poco de recambio pero era más o menos la base de la

Voz 3 41:51 la selección de

Voz 5 41:54 el noventa y uno que prácticamente se conocía de memoria se ha funcionado muy bien como como equipo

Voz 0301 42:03 era una una Argentina era casi podemos decir época dorada eh porque en el ochenta y seis es verdad que al mando de con el mando de Diego Armando Maradona ganó el Mundial de México con el noventa llega a la final lo que dice usted con recambios pero Copas Américas ganadas en el noventa y uno y el y el noventa y tres como recuerda que aquella Copa América en la que usted fue partícipe de la verdad es que Batistuta nos dejó o pues para para el recuerdo a un equipo pues eso muy muy aguerrido hoy con una calidad tremenda también eh

Voz 5 42:35 sí es un equipo que se defendía bien y que de mitad de cancha hacia adelante tenía delanteros muy potentes tanto Acosta como Batistuta dando dos delanteros de área pero potente con con traslado y con movimientos después teníamos un medio campo que era eh Simeone eh

Voz 3 42:54 y en Zapata aquí

Voz 5 42:58 que tenían y dibuja por los costados Fernando un poco más atrás redondo

Voz 0301 43:03 de número cinco el volante central nuestro

Voz 5 43:06 hizo un poquito ahí suelto ahí atrás desde los dos delanteros teníamos en medio campo de de lucha hay ingeniado a fútbol con Fernando y con con conmigo ahí

Voz 0301 43:18 de Fernando de la mitad para que que jugada los Fernando Redondo en la verdad es que hoy en día que faltan mediocentros creativos pero que sean también capaces de destruir jugadores completos de de verdad no no salen tantos con con esa ambivalencia esa capacidad para hacerlas las dos cosas a mí es que era un jugador que que me enamoraba eh

Voz 5 43:42 sí Fernando marcó una época en suposiciones

Voz 3 43:46 sí

Voz 5 43:47 la verdad que no solo como jugador sino como persona también muy correcto muy buena persona así que ha sido un jugador extraordinario armas

Voz 1038 43:58 en estos yo quería preguntarle por hablabais ahora de lo extraordinario que era Fernando rodó no lo que extraordinario que es yo creo el mejor jugador del mundo en este momento los que es Leo Messi que siempre tiene la presión con Argentina que siempre se le mira no sé si con otro foco con otra lupa que no se les miran el Barcelona no sé si cree que esa presión es la que le hace no ver la mejor versión de de Leo en en Argentina sí por lo que es tan criticado que también aquí se ve de forma un poco extraña que en Argentina los propios medios prensa e incluso el entorno critiquen al al diez a La Pulga

Voz 5 44:35 sí en en en Argentina todo es difícil muy difícil el el el periodismo tiene un papel protagónico demasiado importante en el cual la falta de respeto porque hubo podemos decir un día no jugó bien tal o cual sin ningún problema porque está bien para eso de eso trabaja lo que me parece mal es es la falta de respeto bastante que no puede jugar más que es sexto no por él sino por cualquiera y eso ha hecho desde que ha tenido un crecimiento periodo y los periodistas un crecimiento tan importante y eso ha hecho que eh que tampoco se gane nada entonces hay que tomar conciencia que no os necesitamos todo y que no que no puede ser que sea éxito o fracaso que hay un camino que hay una cosa intermedia que para llegar al éxito hay que transitar un camino Ia Argentina perdió dos finales de Copa América por penales en forma injusta las dos perdí una final de del mundo completamente injusto yo no considero que por dos minutos cinco minutos en el cual bodas las perder sea mejor o peor

Voz 1038 45:53 sobre todo que que leo siempre está en el disparadero por por esas tres finales que como decía la dos de Copa América

Voz 0301 45:59 si la isla del Mundial pero hay que ver si el equipo hubiese sido sino

Voz 5 46:03 estaba en exacto exacto porque Leo Messi

Voz 1038 46:05 ha sido clave en todos los partidos de de la albiceleste como luego como lo es en el en el Barcelona IN esto que también hay mucho debate aquí en España de que si es el mejor jugador de la historia también hay debate en Argentina además por eso espejo en el que tiene Leo con Diego Armando o no lo ven tanto allí incluso los profesionales como usted que no se puede comparar a Leo con Dios

Voz 0301 46:28 sí

Voz 5 46:30 no yo creo que estado bueno fuera de discusión para algunos y espeso el fútbol es es cuestión de gustos también porque si seríamos porque no gana un Mundial Pelé ganó tres mundiales entonces directamente ni Maradona y Messi

Voz 3 46:43 se poco podría comparado compare

Voz 0301 46:46 que yo considero que es lo mejor

Voz 5 46:48 lo que he visto yo en mi vida es Messi lo mejor porque durante tanto tiempo nunca una declaración fuera de lugar siempre muy respetuoso con todo el mundo e nunca se lo he ningún lado mantiene un perfil de Familia ideal y eso no es fácil de lograr con con lo los importante que ser

Voz 0301 47:11 además el Leo Messi consiguió ganar allí liderando además a la selección argentina en los Juegos Olímpicos de dos mil ocho se tiene menos en cuenta seguramente pero firmó un torneo aquel aquel verano espectacular que de hecho es lo último que ha ganado la la selección Argentina si se quiere considerar así como como título pero que en Argentina no se considera no

Voz 5 47:33 reclama más zonas mayor más que por los juveniles

Voz 0301 47:36 sí pero el iba le iba a preguntar precisamente por ahí para cerrar ya la entrevista Néstor eh el hecho de que pues precisamente desde aquel mil novecientos noventa y tres en el que su equipo gana la la Copa América que no haya ganado nada la absoluta desde ese momento a nivel psicológico como cree usted que afecta a los futbolistas porque yo creo que jugadores que hemos visto rindiendo a grandísimo nivel con con sus equipos se ponían luego la camiseta albiceleste pues quiero recordar por ejemplo el caso de Higuaín pero me viene también a la cabeza incluso el caso del Kun Agüero que para mi a nivel de clubes ha rendido bastante mejor que con que con la albiceleste hay varios jugadores a los que tengo la sensación que les pesa la la la camiseta de la selección bastante más de lo que le pesa Messi más allá de lo que diga la la gente y no sé cómo lo lo ve usted

Voz 5 48:28 sí son cosas completamente diferente e a nivel de selección de Sudamérica es muy difícil en Sudamérica fíjate que cualquiera de todos los que vienen ya sean brasilero argentinos uruguayos

Voz 3 48:42 Cavani

Voz 5 48:43 a Suárez en Europa sea entre goles cuatro goles tres y cuando vienen a Cánovas entre goles cuatro de agua eh el fútbol europeo no se pegado patadas tienen más espacio eh quién más tiempo para resolver expuso americanos mucho más más difíciles conmovido Bill no digo que sea mejor ni peor le lo digo que es mucho más difícil

Voz 0301 49:08 por eso los rendimientos son son diferentes