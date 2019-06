Paunovic: "De Jovic me impactó su repertorio de remates cuando le conocí"

Voz 1375 00:00 ahora hablamos de lo deja Sahara vamos con Romero Gallego Pulido oí hablamos también de de Mendi de Hassan que se iban a presentar mañana y el miércoles de la semana que viene pero el Madrid compra gol al Madrid se le fue Cristiano Ronaldo se les fueron un montón de goles y siempre dijimos que el Madrid no ha compra gol bueno pues con Jobbik compra gol porque este es un goleador y le conoce muy bien a alguien a quién conocemos bien que ha estado en nuestro fútbol en varios equipos eh que estuvo hasta seis temporadas sino recuerdo mal en el Atlético de Madrid que salió del Atlético B que está por ahí en sintonía Larguero con Paunovic hola Paunovic muy buenas

Voz 1 00:32 hola muy buenas cómo estás muy bien y tú cómo te va bien viene aquí estamos en la tele en la pelea fútbol siempre peleando siempre peleando siempre acto exacto nunca bajamos estamos en Estados Unidos exactamente aquí en Chicago cuatro años eso es exactamente me nueva ciudad hago eh no ha elegido la ciudad bueno bueno sino al lado cosas suceden no pero pero bueno uno tiene que buscarlo no tiene que ganárselo por supuesto que Luca se lo tiene que ganar igual que Lucas espeso e es la confianza que tú le

Voz 1375 01:15 conoces a la gente que le conoce para uno echa Luca Jobbik bueno pues cuando Paunovic era seleccionador sub diecinueve de Serbia eh te lo llevas te europeo de la categoría cuando él sólo tenía dieciséis años en la seguido le has visto cómo ha ido creciendo como ido madurando pero ya se veía que era un gran delantero no

Voz 1 01:34 sino para decir la verdad desde muy temprano en empezó a destacar en el vino de Bosnia es de su pueblo natal Lina hilo tras el probó con Partizan de Belgrado y me parece que no lo consiguió después ella no se quedó ahí entonces ya empezó a destacar desde muy pequeño al han participado muchísima gente en su desarrollo no yo en cuanto yo cuando estuve con la selección enseguida me sinceramente decir futbolísticamente enamore de su talento le encantaba cómo se Morillas su juego sin capacidad de marcar goles de distinta manera en sí que impactó desde el principio impacto repertorio de remates que tiene no puede marcar con la izquierda con la derecha de cabeza todo esto bueno pues hacía que cuando nosotros nos fuimos al al torneo final al Europeo con la sub diecinueve en mi equipo le les faltaban goles de faltaba un goleador como como Luca entonces gozamos aunque no nos peleábamos no lo seleccionador exponen pero optamos por llevarlo porque eso es lo ganó primero y lo necesita

Voz 1375 02:51 sí sí y con la sub diecinueve se lo llevó Paunovic cuando tenía dieciséis años hoy hoy hablaba con Kiko con Kiko Narváez buen amigo tuyo le preguntaba hombre es evidente que es diestro cuando lo ves pero es que le preguntaba Kiko digo yo es que este tío de pega igual de bien con la derecha con la izquierda no

Voz 1 03:08 sí es es espectacular sinceramente es espectacular y cuando uno tiene a un jugador lo tienen entrenamiento tú te das cuenta no de de lo que es capaz es ámbito diestro como dijiste es su jugador que puede fabricar sus propios goles es un jugador que estoy me noticias de las jugadas del equipo es un jugador muy completo con un delantero muy completo no es un delantero Kemal El Aaiún mira en la elaboración pero siempre y cuando cuando en el último tramo del el pues no dónde

Voz 1375 03:45 eso es también es un buen fin realizador sobretodo a ver lo que veo hoy por los resúmenes high life portón está llegando ahora muchos goles finalizando los a un toque no es como un rematador de un toque muchos goles no

Voz 1 03:59 correcto correcto pero es capaz también de driblar marcar también en las transmisiones en contrataque él es capaz de llevar el balón hasta el área hay y hacer su propia jugada impactar es tiene una tiene la técnica define la finalización todo lo que es la preparación de la finalización del balón también lo tiene muy muy bien desarrollado y por lo tanto es un es un tanque un goleador de primer nivel

Voz 1375 04:28 fuerte físicamente pero ahora los aficionados del Real Madrid que te estás leyendo en El Larguero Paunovic seguramente se pregunten bueno pero no es lo mismo jugar en el Eintracht de Frankfurt que ponerte la camiseta del Real Madrid salir al Bernabéu como es su personalidad hemos visto un chico muy maduro con veintiún años ya es padre tiene un niño su pareja que no la hemos visto la presentación pero la tiene ya tiene leído estaba esta mañana que tenía un niño sea que ya es padre y es muy muy maduro su personalidad cómo le puede afectar la presión no crees que eso no le va a afectar demasiado

Voz 1 05:00 bueno efectivamente al sur hacia adaptarlo a su nueva vida no es nuevo equipo y eso eso por eso creo que todo el mundo ya lo descuenta no él es sin es un chico muy enfocado viendo describisteis hoy en la rueda de prensa escuchando la previa es un chico que no no tiene me pellizco de palabras no escuché no no habla mucho es muy enfocado al balón es muy enfocado al juego ama este juego miel es es un chico capaz de no perder la concentración en cuando cubren las necesidades cuando ocurren errores por ejemplo en el partido el ejemplo de de último Delon ultima convocatoria de las selecciones si Serbia pierde cinco cero contra Ucrania en un buen partido igual que todo el equipo juega contra Lituania marca un gol hace conectar un pase ante ante el de el de el de la final dilación antes de Madrid el gol creo que da Larguero tiene una jugada que una ocasión que acaba en mayo entonces Nole no todo esto todas las disuelva no enseguida se poca Hay qué piensa en lo que quiere y lo que hacemos es marcar goles siempre busca la siguiente jugada y creo que eso eso desde fines mejor no pues yo les vi también saliendo al Bernabéu voy aunque sé que estabais viendo yo les vi muy tranquilo con una compostura muy muy poderosa no que para un chico joven tiene un año y conociéndolo yo que es un chico tímido que como también lo decidisteis si él se tuvo la compostura muy muy muy buena

Voz 1375 06:44 la última en principio en principio viene como suplente de Benzema para pelear con el nueve tú crees que esa condición de teórico suplente que luego decidirá Zidane la aceptaría él o viene a pelear el puesto y a jugar al lado de Benzema ya buscarse minutos como titular también

Voz 1 07:01 mira yo creo que es importante definir esto no definirle y hablar con él definirle Querol va a tener aunque todos los entrenadores decimos mira tú gana Thiago el Barça jugar y eso al final es así pero sabemos también que hay hay gente de gente que he hecho cosas ha hecho méritos si tiene crédito no entonces yo creo que él puede jugar con Benzema puede jugar solos en en la delantera si es si se lo define si se dice tú vas a ser suplente él lo va este lo pueden desarrollar bien con el tiempo te puede ganar el puesto si todo esto por supuesto avanza bien si jugaba con Benzema lo pueda ser muy bien no les veo como alguien que fue jugar con la banda en su primer año como profesional en Estella rojo lo pusieron ahí

Voz 1375 07:51 pero no es un sitio no es su sitio no

Voz 1 07:54 no es también tampoco lo veo como un Kline Iker como un enganche ya que baje en medio campo simplemente cuanto Massimo llevas lejos de la portería menos las obtener de él tiene que estar cerca y él se se compenetran muy bien con otro que entero en ataque

Voz 1375 08:12 pues de este ratito conocemos mucho mejor a Luca Jovovich por alguien que el entren no que le tuvo a sus órdenes cuando era seleccionador de Serbia sub diecinueve y ahí convocó para el europeo de la categoría a Luca Luca Djokovic así que gracias por este ratito y que sea todavía una allí por Chicago te vienes a Madrid entró poco no

Voz 1 08:30 bueno si si todo va bien en teoría en diciembre porque aquí acaba la temporada vale Mason siempre no en diciembre pero bueno ya ya estuve ahí de pretemporada este año con lo llevé ahí con el frío de Chicago no optamos por fueron un lugar más caliente no entonces sobre todo con a Los Ángeles Sanroma cuadrillas tuvimos no no estuvimos en en un hotel de la finca iraquí estamos entrenando en las instalaciones de desde la Federación también en las instalaciones de Valdebebas del Real Madrid que no prestaron tres veces el campo codicia en un lugar cálido en un lugar con muchos amigos Si sobre todo la capital del fútbol que mis chicos de americanos también tengo muchos jugadores expertos que jugaron por todo el mundo pero que vuelvan a vivir esa experiencia de fútbol es muy importante

Voz 1375 09:23 hoy antes de que te vayas dame tu tu análisis de este Atlético que está leyendo mucha gente del Atlético de Madrid no sé si te preocupa que se va a Griezmann que se va a Godín que se va a Juanfran que se va a Filipe Luis que se ha ido Lucas

Voz 1 09:35 bueno pues como como bien todo el mundo dice no estoy lo estoy siguiendo creo que es un gran reto ahora que tiene el club que tiene Cholo y la dirección deportiva creo que creo que es por lo que estoy oyendo y leyendo me parece que están en que estamos viendo bien ahora no es fácil será todos los fichajes pero desde luego con muchísima es expectativas quizás como dicen no el ciclo Músicos acerado y es el hora del otro nuevos ciclos esperemos que va a ser bien si aceptado no

Voz 1375 10:07 como ya te mucho que te vaya muy bien