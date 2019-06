El Larguero: Segunda parte (12/06/2019)

Voz 1 00:00 y en el larguero

Voz 3 00:10 a las once y cinco en Canarias eh bueno eh nos ha contado Javi Herráez lo de Jobbik mucha expectación mucho público oí bueno ya no ha dicho Paunovic

Voz 2 00:27 poco Romero Gallego Pulido y ahora hablamos de esas Ari de lo de mañana y tal pero yo creo que tiene mejor pinta de lo que

Voz 1375 00:34 no no es verdad la ser titular a priori pero son voz muy buen delantero yo creo que ficha el Real Madrid nivel del Bernabéu perdona la ilusión de quién necesita nombres mueve unos seis caras nuevas total

Voz 0239 00:47 es que yo creo que es un tipo de futbolista que a la afición

Voz 4 00:49 el Bernabéu le mola con eh bien peinado

Voz 0239 00:52 el traje leyenda como guantes sabes el escudo

Voz 1375 00:55 tres veces física físicamente

Voz 2 00:57 la unidad con estas Jones ha hecho es Romero porque es que no es que no nos regala una sonrisa mal de más el tío está bastante a gusto

Voz 0239 01:03 a eso le gusta a la afición del Bernabéu que físicamente sabe muy fuerte yo creo que futbolísticamente lo definió Paunovic y más o menos todos lo tenemos claro que es un rematador Un finalizado que también aguanta la pelota de espaldas a la portería que fuera del área pierde un poco de su influencia me ha sorprendido que sea tan rotundo y tajante en el sentido de que no puede jugar en banda porque eso le quita evidentemente posibilidades es decir Djokovic en el Real Madrid o juega de nueve o no va a poder jugar prácticamente de nada y luego una cosa de lo que ha dicho que a mí me parece una buena noticia para Zidane y para la afición del Real Madrid es que es un tipo que no se va a rendir porque en principio Manu viene de segunda unidad está Hazard Benzema sí

Voz 2 01:43 segundo duerman Diniz claro ahí tiene tiene inicio

Voz 0239 01:45 si tienes a Rodrigo yo creo que Zidane quiere un Mariano pero que les gusten Jobbik viene a ocupar este este año esa plaza la un futbolista capaz de amargar prácticamente treinta goles en una Liga competitiva como la Bundesliga que acepta el rol de inicio de suplente pero que en el momento que se relaje uno de los de arriba va a estar apretando durante toda la temporada

Voz 1375 02:04 adquiere a Mariano Beach quiero decir no quiere amarilla no quiere aún porque zidanes debemos Rufino ya lo sabemos le gustaban buenos jugadores y con cierto tal y que lo que quiere es a Djokovic tío que tiene cierta etiqueta que tiene mucho futuro por delante gallego bueno

Voz 0919 02:18 sobre el papel todo está muy bien que si juega de espaldas que se remata con las dos piernas me ha dicho que en el contragolpe la lleva que es capaz de tocar todo esto está muy bien pero yo tengo mi mis dudas no por él sino porque como no sabemos cómo va a jugar el Real Madrid el año que viene con quién se va a tener que ver si va a tener tres arriba seguidos muy ya en el Madrid ficha es un señor de veintiún años que por muy bien que haya hecho por ahí hay que verle aquí cuando yo de cuatro meses porque ninguno pensábamos que Mariano iba a hacer cero con cinco todo el mundo bueno pues si le daba le va a venir bien a Lopetegui porque sí porque lo necesita porque el recambio que no sé qué cero patatero no voy a decir que yo vi lo vaya a hacer igual ni mucho menos

Voz 1375 03:01 este vale sesenta kilos pero

Voz 0919 03:03 en el Madrid la cata en noviembre hasta entonces sobre el papel todo muy bien pero la cata en noviembre cuando haya jugado seis partidos en el Bernabéu se haya visto tres fuera con equipos cerrados etcétera etcétera y entonces lo veremos porque no nos olvidemos que tiene veintiún años no es en va P porque si viene alguien con veinte años que dices no hay ninguna duda ese embate lo de más de veinte veintiún años hay que acatarla

Voz 1501 03:26 tiempo al tiempo tampoco nos precipitemos que

Voz 2 03:29 que somos unos irresponsables sí

Voz 1196 03:31 Vimos que va a fracasar también lo somos si decimos tema antiguo far no sé no no lo podemos saber veintiún años Un futbolista como

Voz 0239 03:39 terminamos noté que decir que

Voz 2 03:41 qué es lo que va a jugar ahora mismo decía

Voz 1196 03:43 qué va a triunfar pues yo creo que que que exagerado y si decimos que va a fracasar pues igual tiene veintiún años es un futbolista con mucha proyección desde luego la puesta en escena del Madrid era necesitábamos gol lo tiene porque ha emitido un vídeo creo que ha durado cuatro cinco minutos de los veintisiete goles que ha marcado esta temporada con el con el de Frankfurt Jobbik por lo tanto ficha lo que necesita que es gol que luego lo haga pues bueno va a tener competencia va a tener que ganarse la vida pero yo creo que lo que quiere Zidane es precisamente eso un futbolista que pueda apretar a Benzema y que pueda tener un recambio para para marcar gol en lo que no ha tenido este año

Voz 1501 04:24 está claro que la nota son más adelante no hay ninguna duda que tampoco efectivamente no se puede sí que voy a triunfar porque sería mentira la gente ya veremos qué ocurre como decimos como decir muchos de vosotros

Voz 2 04:32 el Larguero ya es cuando lleve cuatro piernas

Voz 1501 04:37 el titular yo sí estoy muy acorde con Romero en que tiene todas las ingredientes para primero ilusionar a la gente lo hemos visto hoy a parte que que la gente le gusta yo estoy convencido que los cromos eso eso a nueve a3

Voz 1375 04:48 es año cuatro de lo mismo caso ganando parecía

Voz 1501 04:50 que querían cada caras nuevas eso es mucho más difícil ahora que no han ganado es verdad que que es más fácil ya todo el mundo lo vamos a ver mañana que yo creo que GAR hablaremos pero que que se va a notar y mucho pero digo que tiene todas las características para poder y no sé si triunfar pero por lo menos si será una pieza importante porque tiene primero es la seriedad no es una tontería quiero decir no solamente que no haya regala una sonrisa sino que se le nota que el tío está es como el balcánicos a es es un tipo que viene sabiendo exacta

Voz 2 05:15 bueno no regala sonrisas saca Twitter no no viene aquí a dar abrazos aquí viene a marcar goles ya intentar quitarle la titularidad

Voz 1501 05:21 todo lo que pueda eso es así otra cosa es que lo voy a conseguir pero eso es lo que necesitarían o lo que les ha dicho los futbolistas cada conversación que tenía individual con ellos con los que ya tiene ahora me refiero con lo que la plantilla que quiere gente que esté preparada para jugar los minutos que sean necesarias al máximo nivel de este tipo tiene esa ese halo de de de casi de Marine de de militar de decirme vengo aquí a cumplir una misión ilegal conseguir luego verdad hemos visto el repertorio de los Veintisiete goles y hombre es verdad que los High light esto que decimos siempre los videojuegos en la mejor jugada pues siempre son las mejores jugadas

Voz 2 05:51 no nos engañemos humana porque hay suelen ponerlo con España no es una broma a un compañero que estamos viendo el vídeo dio la metido hubo alguien que pidió una vez uniforme no Julio

Voz 5 06:02 qué puede llegar recuerda no

Voz 1196 06:04 sí sí que dijeron oye que que hay un futbolista tal oye mándame tal buenísimas que mete toda dice hoy que esperabas que te mandarán un vídeo

Voz 6 06:15 tiene

Voz 2 06:17 en el vídeo con los con gol pero lo bueno lo bueno que tiene ese vídeo

Voz 1501 06:21 Julio aparte de la ilusión que la gente que estaba viéndolo es que lo que sí ilustra muy bien con los Veintisiete uno detrás de otro que que Marcos a última temporada siempre rectos pero bueno la meterlo oiga son veintisiete en Alemania vaya a un equipo como el entrenador tampoco está la para para ese puntero y para para golear todos los partido ni mucho menos y sobre todo para ver el repertorio es verdad no hemos visto los que falla que seguramente fallará algunos pero sí hemos visto lo que metido GMT tiene repertorio suficiente como para decir oye este tío me merece la pena el riesgo de los sesenta millones de euros

Voz 0919 06:48 Pero Mariano en el Olympique de Lyon metió veintiún goles veintiún goles y siete asistencias y claro ya decíamos no ejerzo veintiún goles aquí aquí se transformaron en tres

Voz 1501 06:59 bueno como como todo Gallego la fase preliminar del fichaje como todos los fichajes que hay una un análisis

Voz 2 07:05 será una de las cuestiones fíjate yo pensé que Mariano iba a jugar más pero la gestión será Mariano o al al teórico Mariano y luego otra cosa el año que ha sido mejora el Mariano que teníamos y al final lo han valorado y creen

Voz 0919 07:18 el ciclo como buenos se supone que Mariano saldrá no pero es queremos luego para para para ser bueno o para cumplir para rendir como esperan tienes que jugar porque no es lo mismo jugar en el Eintracht de Frankfurt todos lo partidos de titular cincuenta sesenta setenta minutos que jugar en el Real Madrid algunos si dos no quince veinte minutos

Voz 2 07:37 tú ahí se pone a prueba

Voz 0239 07:42 come lo que en lo que todos convenimos en es damos nueve que sí todos

Voz 2 07:47 me entero y necesita golear y ahora mismo tú firmas

Voz 0239 07:49 firmas a Harry Kane lo que se te va a doscientos cincuenta y no te lo vende del Tottenham Cavani o Cavani que es un futbolista que nunca hayan al ojo Florentino Pérez ni por edad ni por las dos casos bien o tienes que hacer tres cuartas partes de lo mismo Lewandowski piensan el Real Madrid que es yo creo que lo adorna su estas de marcar goles en el Real Madrid pero sé que está fuera de de Orbyt da ya no no entraba aparte no el delantero centro titular del Real Madrid la próxima temporada es Karim Benzema Si tú te vas a Lewandowski era Cavani de ocupar el rango que tiene yo pues con vendremos que si necesitaba nueve de lo que le ofrece el mercado otra cosa es el precio que a mi me parece que el precio está por encima de mercado porque es lo que le piden al Real Madrid normalmente pero si tienes que firmaron nueve tendrá un chaval que tiene una pinta que verás de Frankfurt me parece que es un fichaje con un riesgo asumible luego te puede salir o no pero es un buen final

Voz 2 08:41 Javi decir es decir no vamos a hablar

Voz 5 08:43 que el complemento para Benzema es perfecto porque eso les gusta no solamente hacer gol sino asociarse y es un tío que que sabe jugar de espaldas y hacer cosas diferentes en macacos al primer al primer toque pero además algo fundamental y es que este hombre no como decíais no va a jugar todos los partidos noventa minutos que es lo que estaba acostumbrado él en Alemania y lo que juegue el que juegue el partido este enrevesado ese día lo tiene que subsanar lo tiene que solucionar y ahí va a estar la clave porque Mariano es que entre lesiones y problemas ha jugado cero con cinco jun este chaval hombre

Voz 2 09:16 no va a jugar tampoco va a jugar noventa min no bastaría pero Bach pero va a ser jugador importante yo creo que luego aunque luego se lo he dicho lo ha dicho Romer a ver cómo va a jugar el equipo el año igual el año que viene jugar en rombo

Voz 1375 09:29 si se ponen a pasar ahí por yo que se au au sigue teniendo en banda izquierda con Benzema y con José Rodrigo que anoche nos decía Edmilson aquí Edmílson Rodrigo mucho mejor que Vinicius decía Rodrigo efectividad Edmílson anoche dibujó pues como te vamos a ver cómo llega tendencia que volverá a ser la leche manos brasileños se venden bien de todo sí pero bueno mañana a pasar a Javi rápidamente que que hay preparado para mañana a las siete que prepara el Madrid esa presentación galáctica del del belgas

Voz 5 09:56 lo que se quiere es el público osea la idea de hacerlo a las siete de hacerlo en el Bernabéu es volver a lo hace diez años con Kaká con Cristiano meter muchísima gente del Bernabéu creo que si no se llena que llenarse es complicado meter sesenta mil personas cincuenta mil que viven con Hazard esa es la idea

Voz 2 10:11 el espectáculo está en el público sabe lo que quiere

Voz 5 10:13 en lo que quiere la Junta directiva al presidente todo lo que es el Real Madrid es que mañana el público acuda a las siete prontito oye

Voz 2 10:21 las para cuantos con Jovin bajemos el cuatro mil cuatro bueno yo estoy mal pero vamos cuatro mimos hombre hasta sesenta a mí me quedo claro es Djokovic a mediodía pero que Hazara esta Guardiola no hace días y es que lo es que ha sido uno de los mejores

Voz 5 10:36 el Mundial está después de Mapei después de de Cristiano y Messi pues está él sabes que esa es la realidad osea queja zares está entre los cinco mejores de mundo mañana el espectáculo lo va a dar el público ha vencido y jamás ha cortado el pelo bueno han hecho de todos para hacer el discurso y quiero hacerlo bien y está como loco por por presentarse ante su afición

Voz 1375 10:56 uno de los mejores del mundo y además un líder que viene también parte de liderar ese vestuario desde el minuto uno y esto es lo que ha dicho Guardiola decía referente Javier Herráez lo ha tenido como rival hasta ahora en la Premier y fijando que he dicho hoy Guardiola sobre Hassan

Voz 7 11:09 la verdad es que ha fichado el Chelsea es muy muy bueno muy bueno su fichaje impresionante los mejores jugadores que que he visto he hecho gran fichaje en el fútbol español ha fichado a un jugador que es ves de verter mucho nos vamos a Dios

Voz 1501 11:23 tiene mucho que decir anoche también Roberto Martínez y además buena noticia para la Liga también no sólo para los más vistas en estos tiempos que premio se lleva a todo el mundo a golpe talonario que quitemos a una estrella como a la Premier y se venga a la Liga como bien insiste mucho el entorno de jugador también del Real Madrid insistió el entorno jugador que es él

Voz 2 11:39 claro sí sí el pase la Iglesia me acordé tía anoche porque Axel Torres le pregunté y me dijo que es a Sarko hache muda

Voz 1375 11:48 mire dije que sepáis que lo había Romero Carlos

Voz 2 11:50 dijo que aquí se Hassan tramos

Voz 1196 11:55 no

Voz 4 11:55 pero no menos inventó el otro día Axel en nombre de la capital de la que es lo mismo

Voz 2 12:01 mañana esta mañana en la portada de las Hassan pero con J con este es si eso no va a querer aclarar llame como se llame como exactamente ya lo ya dado pronunciar hemos bien yo lo que creo es que después de que hoy nos hayamos enterado

Voz 0919 12:14 lo de que Jobbik dormía de pequeño así

Voz 2 12:16 con el Real Madrid no

Voz 0919 12:19 cómo se supera eso mañana algo así como que los padres de desgastar lo concibieron debajo

Voz 4 12:23 tres estoy no no lo tiene muy fácil con él empezó a jugar al fútbol viendo vídeos de Zidane no pero eso pero no cobro no cobro por los derechos de la idea eso sí espero superar lo del pijama con la camiseta del Madrid

Voz 1196 12:37 difícil pero la referencia mañana

Voz 2 12:40 han sin ninguna duda es el ídolo de desplazar yo tengo un amigo

Voz 1501 12:44 lo que dice que todo el mundo del Real Madrid que uno lo saben y otros que no

Voz 2 12:46 sí ya que hasta que se demuestre lo contrario

Voz 6 12:49 es cierto que estuvo

Voz 1375 12:51 oye fichó no os digo adiós porque se incorporan Pablo Pinto Jordi Martí

Voz 2 12:54 pero mantenemos a Romero gallego estamos ahora ya no hola Jordi en Barcelona muy buenas muy buenas muy buenas e ilusionado con la presentación de azar mañana

Voz 1375 13:01 no

Voz 0985 13:02 sí hombre yo creo que como dice Guardiola hoy como habéis visto vosotros es un magnífico jugador dice Guardiola danza bueno hombre lo ha visto mucho más que yo por ejemplo he hecho una gran autoridad va visto jugar cada quince días o cada semana en en Inglaterra y por lo tanto hombre creo que realmente el Madrid ha hecho un fichaje más caro creo de su historia hay un magnífico jugador tú crees que puede rendir más que Coutinho hombre yo estoy convencido que rendir por encima de Coutinho los muy difícil

Voz 2 13:27 no es muy distinto pero está por ahí Pablo Pinto también hola Pablo muy buenas muy buenas a todos y esto es lo que ha dicho Miguel Ángel Gil Marín hoy en los toros

Voz 1375 13:34 ha puesto el traje de luces ya entró a matar

Voz 6 13:37 acoge el de Bayliss cuando les preocupa porque había

Voz 8 13:40 yo lo tengo claro hace ya que desde marzo al Barcelona

Voz 6 13:43 desde marzo a Barcelona así lo escuchamos

Voz 2 13:46 otra vez

Voz 8 13:47 salen ganando Griezmann les preocupa les importa yo lo tengo claro hace ya tiempo desde marzo al Barcelona

Voz 2 13:52 Santi Ovalle en Barcelona muy buenas qué tal mano muy buena después de esto que ha dicho Miguel el diestro Miguel Ángel Gil Marín en la plaza de Las Ventas en la corrida de la Beneficencia alguna reacción por parte del Barça las reacciones que no van a

Voz 9 14:05 pondera a Gil Marín que no tienen nada que decir ante esas declaraciones que no van a entrar en el juego del consejero delegado desde el Atlético de Madrid se limitan a admitir en el Barça el interés por Griezmann que ya nos habían dicho días atrás

Voz 1501 14:21 no sí sí sí por supuesto admiten interés

Voz 9 14:23 como ya lo había el año pasado eso es lo único que admite el Barça a nivel oficioso oficial por decirlo así pero que no van a valorar las declaraciones de Gil Marín y que no van a entrar en el juego del Atlético de Madrid

Voz 1375 14:35 públicamente ninguna reacción pero en privado dice en esto eh bueno opinar todos pero Jordi Pablo y a mí me suena que esto no es un brindis al sol lo dice Miguel Ángel Gil Marín que no es un directivo muy dado a hacer declaraciones de ningún tipo que lo ha dicho en el tono que lo ha dicho que no es ninguna broma él sabe desde marzo El Miguel Ángel Gil Marín sabe desde marzo que Griezmann va a jugar en el Barça

Voz 0985 15:00 bueno aquí lo primero que hay que decir es que para los oyentes de la Cadena SER este anuncio de Gil Marín no es una sorpresa Manu esto ya es lo que tú comentas te hace dos o tres semanas atrás y por lo tanto para los oyentes nuestros esto no sorpresa la segunda cosa bueno es que ya hace unos días que Griezmann viene utilizando eh la palabra asumiré sacrificios no dice en el futuro voy a asumir sacrificios no hay jugador que diga que se va sino lo tiene atado el otro día en Andorra estuvo muy presto para con la prensa

Voz 5 15:33 de Barcelona fue derecho a por la prensa de Barcelona

Voz 0985 15:35 les dijo aquello una especie de tranquilos no no puedo decir más de la cuenta Ivano estos sacrificios pues uno Manu puede pensar que se refiere al tema del salario muchas veces creo que el propio talaveranos ha admitido un salario neto de hasta veintidós veintitrés millones en Atlético probablemente tendrá que hacer un sacrificio en el caso del Barcelona quizás esté refiriendo mano también aun sacrificio deportivo porque en el Barça hasta un cierto punto hay que hacer un sacrificio cuando juegas en torno a Messi hizo bueno y luego está el tema del impacto que tiene esto entre la opinión pública hoy mira el candidato Víctor Juan sabes que Vito Ford es un candil

Voz 1375 16:11 si se va a presentar a las elecciones dijo que él no

Voz 0985 16:13 no ficharía que el tiempo de Griezmann ya pasó que ya dijo que no el año pasado y que por lo tanto en no contaría con él pero sin embargo sí percibo en las redes en las últimas horas en los últimos días un sí creciente a la figura de Griezmann no se Manu sin también tiene también que ver con la semana fantástica del Real Madrid no el Real Madrid la semana fantástica además de lija parece que se va alejando y por lo tanto es posible que Griezmann en un sector de la afición vaya creciendo el sí porque puede ilusionar y acabo acuérdate de que esto no sólo es un chollo económico porque ciento veinte millones para un jugador que está entre los cinco mejores del mundo es un chollo económico es recordemos que Messi necesita compinches que Messi necesita socios en este sentido Griezmann es un socio de lujo que eso sí acabo ahora ya sí tendrá que pedir perdón por lo menos tendrá que pedir

Voz 1375 17:07 ya son por lo de la película

Voz 0985 17:10 el año pasado de la decisión hoy por lo menos

Voz 1375 17:12 está claro esta película si esta película tampoco está siendo mala esta haciendo una película Pablo no es muy habitual que Miguel Ángel Gil haga este tipo de declaraciones que se moje tanto su nombre que generalmente está siempre en la sombra que además esa pregunta que compañero de Movistar Plus en el canal de los toros sudando la corrida de toros

Voz 2 17:28 la podría haber regateado y esquivado diciendo ya veremos una

Voz 1375 17:31 dicho nada pero ha querido decir lo que ha dicho precisamente para ver qué dicen en el Barça a partir de mañana

Voz 10 17:37 totalmente porque no es un hombre que suele colgar y cuando hablas sabe perfectamente y mide perfectamente lo que quiere decir siempre Miguel Ángel Gil Marín así que está claro que esto está dentro en mi opinión de una negociación abierta ya entre Barça el Atlético de Madrid desde que se ha anunciado que que Griezmann sale el Barça las contado está intentando meter el Athletic la operación iba a mí me suena a ese tira y afloja que deben estar teniendo por debajo sin que se vea entre el Athletic y el Barça como negociación y también con ese papeleo que existe en el que el Atlético de Madrid la cosa se pone dura podría incorporar incluso a denunciar al Barça y existe pues no concierto veinte soplo

Voz 1375 18:17 claro que a mí no me suena esto Romero Gallego Pulido Mario bueno a todos a un brindis al sol de Miguel Ángel Gil Marín diciendo esto y que luego se me parecería osea es que es imposible imaginar esto es lo que dice Miguel Ángel Gil Marín públicamente esto es para decir oye Barça

Voz 0985 18:30 sepas que sepas que yo sé

Voz 1375 18:33 que que que habéis negociado Griezmann y que habéis cerrar contrato con el contrato en vigor Ibar va por Bartomeu yo creo que si le preguntaran esta noche pide un deseo Bartomeu diría que mañana por la mañana sea uno de julio me voy corriendo a la sede de la Liga planto allí los ciento veinte con Harry Manning voy corriendo pero es que quedan muchos días hasta el día uno de julio se va a hacer muy largo este sainete hasta el uno de julio yo yo estoy muy

Voz 0239 18:52 a lo que he dicho va a llegar a las ocho y media yo creo que desconozco porque Miguel Ángel Gil Marín ha elegido el día de hoy pero es evidente que no es casual que lo quería decir podría haber ahorrado un disgusto en un montón de sanedrín es de los domingos a Talavera Pablo Pinto que defendían que Griezmann podría quedar en el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid no sabían nada resulta que en el Atlético de Madrid el que manda en el Atlético de Madrid lo sabía desde el mes de marzo que Griezmann sea reído de toda la afición del Atlético de Madrid hasta el penúltimo capítulo yo estoy me hago muy de acuerdo con Jordi Martí no lo de los cinco mejores del mundo yo creo que Greim la esta temporada bajado bastantes peldaños entre los cinco mejores vamos a dejarlo entre los mejores del mundo pero estoy muy de acuerdo en lo que he dicho Jordi Martí que está en precio teniendo en cuenta lo que hay en el mercado que creo que la gente se va a poner contenta porque mejorara

Voz 0985 19:43 a Coutinho no lo va a tener muy difícil

Voz 0239 19:46 que me parece que lo que hizo después del partido con Andorra esos guiños a la prensa del Barcelona o de Barcelona y además yo creo que nada de esto es casual sea evidentemente nada de estos Jasón

Voz 1501 19:56 yo yo sigo escuchando a Gil Marín y siempre me parece que está llorando pues lo mismo que es la película de se repite una y otra vez que siempre se hace el ofendido

Voz 2 20:02 pero de cara al público lo cuenta todo intenta que se sepa todo

Voz 1501 20:06 para que no les maten para que no les maten efectivamente cuando él sabe que el noventa por ciento de los jugadores también donde nada el Atlético de Madrid lo hacen por él por su culpa me refiero

Voz 11 20:15 cuando no

Voz 1501 20:17 a alguien que te están robando los jugadores no puede hacer nada sale esa contarlo para que así se sepa si puedes sacar tajada yo creo que es contraproducente el hacerlo público para una posible demolición con el Barcelona da la sensación de que como con el Real Madrid y Teo lo está negociando ya que ya lo sabía que no le importa que está deseando que que que le dé la pasta para poder utilizarla en otra cosa en más de ciento veinte pero que le gusta mucho hacerse el ofendido para que la afición Atlético de Madrid que es una afición que no creo que olvide la historia del club hay que hay que ser coherentes con lo que ha sido el Atlético de Madrid en toda su historia si hubiera seguido por la trayectoria antes de encontrase con el Cholo el Atlético de Madrid que no sé dónde estaría ahora el Atlético es el Cholo no Gil Marín y eso los aficionados lo saben cómo saben eso Gil Marín cuando mete la pata como es este caso y se elevan los jugadores

Voz 2 21:02 tras el que trae al Luis Miguel Ángel este hecho no por supuesto

Voz 1196 21:05 sí

Voz 2 21:05 porque no y bueno yo que yo

Voz 1501 21:08 no se me da la impresión de que el sólo algún momento una cosa

Voz 2 21:10 Diego no pero que no yo creo que no es que no se metió un día en el Atlético el que tiene fichado que no

Voz 1501 21:17 sé que me da la impresión de que con la historia que tengan en el Atleti en algún momento iba al Athletic en algún momento de su vida aunque lo hubiera presidido por Florentino Pérez pero yo creo que en algún momento le habría fichado pero bueno lo que quiero decir es que me que me suena exactamente igual que lo que tengo que es un lloro para ver

Voz 11 21:31 sí camufló la

Voz 1501 21:33 la la una venta que estoy a nacer no creo que sea

Voz 2 21:36 Jordi yo lo que creo es que Gil Marín se ha cansado

Voz 1196 21:38 directamente o través de la película esta segunda parte de la película porque hubo una primera parte y esta es la segunda se cansado de que Griezmann no dé la cara no diga nada se ha cansado de que el Barça se esconda insiste desde marzo tapado con el fichaje de Griezmann y aprovechado y una corrida de toros ha dicho ya antes de que esto se haga público dentro de unos días pues voy a destapar yo voy a descubrir aquí iba a decir que desde marzo sabemos que el señor Griezmann va a fichar por el Barça el Barça lo sabe lo sabe Griezmann yo estancas eran todos callados en tal todos tapados y oye que no parezca aquí que somos los toda la película

Voz 0985 22:12 símil taurino ese día o descabello

Voz 1196 22:14 vamos a tiro a entrar ante había sido una esto

Voz 2 22:17 ah bueno siempre digo pero vamos a ver si si

Voz 0919 22:19 sí lo sabe desde marzo hasta el catorce de mayo no se terminó la pantomima de ir a casa de Griezmann y decirle que colgara en las redes sociales el la Xunta que han estado dos meses y medio mareando la perdiz y engañando a la afición y ocultando algo que sabía

Voz 1196 22:36 no es que él que tenía que decirlo en todo caso era Griezmann inolvidable

Voz 2 22:40 el Real Madrid que va a pagar su cláusula para adelante

Voz 0919 22:45 el pero luego lo de lo de que esto lo hace para negociar con el Barça no lo vamos a ver si el Barcelona ha negociado el mes en el mes de marzo con gritos

Voz 0985 22:54 y eso está mal a denunciarlo

Voz 0919 22:58 es que es que para denunciarlo pero a denunciarlo FIFA UEFA quién sea a ver el Barcelona este juego tiene contrato en vigor y en el mes de marzo estos emisarios del Barcelona llegaron a esta

Voz 2 23:08 cuerda no sé cuánto o no me no me vale

Voz 0919 23:10 a llorar por correcto creo yo sí sí sí

Voz 2 23:13 Timofey a denuncias sobre importante por el precio del uno de julio

Voz 0239 23:18 afecta al Atlético de Madrid pero claro

Voz 2 23:21 vida a denunciar los caí perdona Jordi ahí cuando ella saca los docientos dejas que

Voz 0985 23:25 de que llora la gran diferencia que hay es que fíjate que el verbo que utiliza gallego es negociar negociar no está prohibido lo que está prohibido firmar contratos o es que alguien piensa que la cláusula de rescisión

Voz 2 23:37 la viene uno a pagar el día uno de julio sin haberlo hablado con el jugador no

Voz 0985 23:41 imposible hombre por favor por lo tanto es que lo que pasa que en nuestro país la cláusula de rescisión lo contamina todo porque está ahí en el límite de la

Voz 2 23:48 a reglas de la FIFA pero una cosa es negociar

Voz 0985 23:51 la otra firmar contratos insisto ahora bien no quería hacer esta puntualización porque no es lo mismo negociar contactos etcétera con el entorno con quién sea la otra dejar rastro documental escrito yo otra cosa también es verdad que entre la hinchada oye tratándose de Griezmann mano yo qué sé quién te dice que desde ahora ya está no sé qué día te aparece otro equipo me entiendes siempre queda en siempre queda la APEC tratando de seguir mantienen siempre queda la pequeña duda lo digo

Voz 1375 24:22 bueno si después de haber dicho todo lo que he dicho pero bueno que yo también decirlo pues nada dicho queda yo no conozco ningún caso en la historia del fútbol sería el primero de un jugador además del nivel de Griezmann de una estrella mundial estamos hablando sea el cinco del mundo el siete el ocho o el cuatro cada uno lo pondrá donde hay queramos pero no recuerdo en la historia del fútbol en el caso de un jugador de este nivel que anuncie públicamente que se va del Atlético Madrid para irse a otro que no lo tenga cerrado es que no existe en el mundo no hay nadie que haga eso ningún futbolista ni un panadero ni un nadie es imposible que al menos en estos en estos niveles de lo que estamos hablando es imposible que no que la ya anunció Griezmann ahora

Voz 2 24:57 son los mundos de yo pido claro ahora el Atlético hola

Voz 1375 25:00 a mí leves desactivado Griezmann e mucho antes de lo que a Griezmann le hubiera gustado anunciar su decisión diciendo diciéndole vale pues ya que me lo dices a mí dice hola los atléticos le hace grabar el vídeo

Voz 2 25:11 eh ahora le lanza este guante a

Voz 1375 25:14 Bartomeu que veremos si lo acoge el presidente del Barça o se sigue haciendo el sueco y no dice nada hasta el uno de julio pero el mensaje es claro el mensaje que hoy ha desvelado el balines o negociamos o te voy a denunciar hoy el Miguel Ángel de el mensaje de Miguel Ángel Gil Marín es o negociamos o te voy a denunciar ahora qué va a acabar la película sinceramente no lo sé pero creo que mal lo tiene hecho con el Barça lo saben Griezmann el Barça la gente del Atlético de Madrid los amigos de Grima mucha más gente

Voz 0985 25:41 no te decía que si ese amago Saramago ya lo hizo el año pasado eh

Voz 1375 25:46 Marín dijeron sí pero Jordi hubo un pequeño matiz que se quedó en el Atlético el año pasado fue amago amago pero Griezmann dijo no no tranquilos todos que me quedo bueno a lo mejor ya pues igual tenía menos sentido denunciar este año este año sabe que lo tiene firmado ese pilar bueno me voy que es por ahí esperándolo jugador del Barça que no sabemos si va a seguir en el Barça

Voz 0985 26:07 no tiene pinta de que no le voy a preguntar brevísima también

Voz 2 26:11 que mañana veremos qué pasa con has salido contaremos en El Larguero aquí a las once y media Romero Gallego pulido hasta luego brazo hasta mañana

Voz 12 26:16 está Torrejón Jarque un abrazo Pablo Pinto