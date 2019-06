Denis Suárez: "Que en Barcelona no me quieren y que no cuentan conmigo tampoco me lo han dicho"

Voz 1375 00:00 porque esperándonos Denis Suárez un jugador que no ha tenido suerte en el Barça pero que sigue teniendo contrato con el Fútbol Club Barcelona que ahora mismo está recuperándose a la espera de que suene el teléfono o no conocer dónde va a jugar el año que viene o la de disuelve muy buenas cómo te va

Voz 1 00:17 pues bien descansando recuperando me de la decisión que ya prácticamente estoy bien pretemporada empezaré a tope

Voz 2 00:26 con ganas entonces donde se puede saber

Voz 1 00:30 pues ahora mismo estoy mi hombre estamos la mayoría

Voz 1375 00:33 es como España buena tierra ahí buena tierra joe haya hay media Premier y media liga hay media

Voz 3 00:39 la media en medio Cacho

Voz 2 00:41 incluso si ahí está ahí está en Ibiza

Voz 1375 00:44 también entonces porque ha sido un año en el pubis sobre todo no en febrero creo que televisión este contra el Borisov apenas ha vuelto a jugar casi no

Voz 1 00:53 sí bueno empezó la temporada Jamal en pretemporada con el Barça me lesioné lo volví a recaer lo bueno participe mucho cuando me fui al Arsenal yo yo me acuerdo llegue un jueves el domingo Juve contra el Manchester City y me acuerdo esa semana nosotros tuvimos parón porque había sacar el el Arsenal Emery dio días libres el fin de semana yo me quedé Fernando el jueves en Bate Borisov yo jugué y cuando acaba el partido pensar que me había roto el adulto entonces de una resonancia y sale que tengo un edema en el en el hueso del del pubis que yo he pensado no había roto tenía mucho dolor iban a partir de ahí pues aquí entrenando con medicación jugando lo que lo que pude pero pero bueno no a mí yo me veía ninguna y me veía a mí yo estaba cómodo a partir de ahí porque no digamos que yo no creo ni que estuviese al cincuenta por ciento de la desde los quince días que llega al Arsenal y Sevilla no estaban ni el cincuenta ciento a todos dio pues un año un año

Voz 1375 02:04 para olvidar no

Voz 1 02:05 sí para olvidar pero pero bueno siempre que sacar cosas positivas de este año sirve para para aprender para tomar mejores decisiones en el en el futuro para prevenir lesiones obviamente para mejorar sobretodo

Voz 1375 02:21 les veinticinco años fíjate futbolista con veinticinco años le quedan hoy en día una década fácilmente a poco que vayan bien y las lesiones respeten eh pero pero tu futuro es incierto ahora mismo es jugador del Barça decidieron al Arsenal

Voz 4 02:37 me imagino que tu decisión está tomada que es que quieres irte del Barça

Voz 1 02:43 yo lo que a mí me quedan dos años en el Barça yo renovado antes de irme yo lo que quiero es jugar obviamente en el Barça creo que no he tenido la oportunidad de participar a menudo yo lo que quiero pues es alivie enjugar donde no lo sé donde donde mejor pueda ser para mí donde que la exigencias que tengan pues a mí me agrada en y tengo que ver pues pues todo imagino que tu objetivo no

Voz 1375 03:09 pero uno después de este año en el que ha jugado poco en la lesión y tal es volver a ser importante en un club yo creo que es tú ahora mismo tú tu pensamiento prioritario no

Voz 2 03:18 sí sí bien obviamente si es fuera de España

Voz 1 03:24 no no voy a ser sincero no estoy escuchando nada de fuera español el objetivo es quedarme en la en la Liga española estar cerca de estar cerca de casa ahí pues competir en la en en la Liga te mola la experiencia de de la Preminger que es una Liga que me encanta no ha salido bien lo de los velar por cuestiones en este caso por por la lesión y bueno prefiero pues seguir mi carrera en España

Voz 1375 03:54 y en el Barça que te dicen que te han dicho has hablado con Valverde

Voz 1 03:58 no no he hablado con con Valverde está lo del de llevo dos meses en Barcelona recuperando mete de mi lesión entrenando el día a día con con mis compañeros en este caso con Rafinha que también estaba lesionado en el vestuario con mis compañeros cruzando me obviamente con el míster con Valverde y además no hemos hablado de si nadie te ha dicho no ni una palabra no yo el catorce tengo que volver a a Barcelona a principios si no pasa nada antes

Voz 4 04:32 te ves el catorce ahí

Voz 1 04:35 pues no lo sé no tengo ni idea no no sé qué pasará hoy un ente yo creo que el que el Barça esté intentando pues resolver mi mi futuro encontrar un buen sitio para mí donde yo también obviamente quiero lo que hizo antes es es jugar ojalá pueda resolverse lo lo antes posible obviamente ya sabes que el mercado es muy es muy largo y demás pues yo pero bueno

Voz 1375 04:59 cuanto antes lo aclara es mejor oye imagino que Denis Suárez sigue siendo jugador del Barça no estaría Un buen año pero sigue teniendo un caché un nombre y sobre todo un fútbol y una calidad que eso no se olvida esos esos como cuando aprendes a montar en bicicleta es uno se olvida pues el fútbol no se le olvida Denis Suárez me refiero que a tus aspiraciones aunque sean salir del Barça me imagino de seguirán siendo pues no se jugará un equipo que juega competición europea por ejemplo o eso no es prioritario tampoco

Voz 1 05:25 sí obviamente estoy valorando todas las opciones

Voz 1073 05:28 de jugar la Champions es algo que se tiene que me llama muchísimo la atención se principalmente Hermione es mi objetivo porque creo que tengo nivel porque creo que si estoy bien pues bueno competir a un gran nivel y objetivos puede jugar ahí llaman sólo de cara a ser importante un equipo de Champions y sabiendo que hay un año de Eurocopa y no pierde la esperanza de de la selección pero bueno partiendo como obviamente desde un principio Quirón ningún tipo donde donde pueda jugar

Voz 1375 05:55 está claro te parece Marcelino un buen entrenador

Voz 1073 05:59 yo ya lo he dicho muchas veces me atreví no es el mejor entrenador que ha desde que estoy en el fútbol profesional

Voz 1 06:06 iría aceite bueno

Voz 5 06:09 pues sí

Voz 1375 06:11 Marcelino te parece el mejor entrenador has tenido quieres jugar en Champions al Valencia que juegan Champions entrena Marcelino

Voz 1 06:18 bueno es que ya veremos qué qué pasa no he tenido es un es un club que obviamente ha mostrado interés como ha demostrado otros equipos España que también de Europa bueno habrá que pensar que es que es lo mejor para mí yo vehemente que Marcelino estén el Valencia pues es algo que que yo lo conozco y en la conoce no no he tenido la la oportunidad de volver a encontrarme con él desde que salí de de Villarreal bueno ya veremos qué pasa

Voz 1375 06:51 habla contigo alguien del Valencia Marcelino hablar contigo

Voz 1 06:54 a ver yo con Marcelino hablo no lo hablo desde que me fui de Villarreal asiduamente no es más que un entrenador digamos para mí una persona con la que tengo muy buena relación y en este caso pues es cierto que el Valencia han mostrado por ello desde que desde que salí de de Villarreal obviamente hay Ibiza Barcelona no he tenido el interés de Valencia porque te voy a ser sincero veo techos comentarios en redes sociales y gente que me tengo que en una canción a diciéndome que consiguió yo al Valencia dos o tres veces yo no he rechazado al Valencia nunca el Valencia nunca mostró interés por mí para como para ficharme como está mostrando ahora mismo iban a partir de ahí tengo que valorar todas las opciones que tenga que decidir qué es lo mejor para mí

Voz 1375 07:40 espero que el Barça te pongas fácil tu salida si existe ese interés del Valencia e imagino que ahora el Barça tiene que hacer el resto también no ya que no te quieren y que no cuentan contigo

Voz 1 07:51 bueno es que no me quiero ir con no cuentan conmigo tampoco blandito entonces no no nótese que no sé qué decir tampoco he hablado con con Valverde mi agente está hablando con obviamente con los directivos y más yo no he tenido la oportunidad de hablar con ellos sí y demás pero no no no

Voz 1375 08:12 pero si es agradecería es que agradecería fueran claros no

Voz 1 08:16 sí que me fueran claros yo obviamente entiendo la la postura del Barça yo no voy a hacer nada para salir si tengo que salir mal del Barcelona porque es el club donde para mí es mi casa Barcelona es un club T de mi sueños si no ha podido ser pues lo intentaré en otro sitio pero bueno más que agradecido y obviamente el el el quiero bien para el club tú crees que conoces S

Voz 1375 08:41 estuario que sería bien recibido por el vestuario del Barça Antoine Griezmann

Voz 1 08:46 yo cada jugador que ha venido ha sido bien bueno se habían recibido nunca ha tenido ningún problema joder que que ha llegado el Vestuario gases estar muy muy sano con gente muy buena y cualquier jugador que que venga pues era un bien recibido sea manos en adelante

Voz 1375 09:03 lo ficharía para el Barça crees que lo debería fichar el Barça

Voz 1 09:07 no no sé si lo debería fichar yo creo que es un es un gran jugador y al final han salido del Atlético de Madrid es de los mejores jugadores pues el Barça va a los mejores jugadores y lo ficharía si no sé quién quién para decidir pero sí te puedo decir que es una jugador

Voz 4 09:23 pues este es Denis Suárez que está bien recuperándose en Ibiza

Voz 1375 09:27 practicamente ya a tope preparada para hacer la pretemporada veremos con quién si con el Barça que de momento no lo comunica nada o con la oferta que puede ser el Valencia o la de algún otro equipo pero ahora mismo en cabeza para decir que está el el Valencia de Marcelino yo te veo ahí en el centro del campo con Parejo hoy Guedes y compañía no te veo mal ahí

Voz 1 09:46 el año lo que pasa es muy pronto todavía para para sabes

Voz 1375 09:51 veremos a ver qué pasa Dennis da recuerdos a Ibiza que seguro que va a haber un montón de gente conocida así que el que te encuentres dale recuerdos un abrazo Dennis adiós pues nada

Voz 6 10:04 es bastante claro no le apetecería jugar en la

Voz 1375 10:08 la Champions Marcelino el mejor

Voz 6 10:10 ah pues vamos a ver que el Valencia se ha interesado por él