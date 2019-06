Rubi: "Estoy encantado de estar en el Betis y no me cambio por ningún entrenador"

Voz 1375 00:00 a mí me voy a Sevilla de Ibiza donde está Denis Suárez a Sevilla donde estas ante Ortega hoy han presentado ya el nuevo técnico del Betis hola Santi muy buenas

Voz 1870 00:08 qué tal mano buenas noches a Rubio

Voz 1 00:11 algo la grada septiembre ya se acabó hace unas semanas

Voz 1375 00:14 pero el día uno de Rubí que ya ha sido presentado kilómetro

Voz 1870 00:16 cero efectivamente se acaba la historia de septiembre acabó cuando dejó el cargo

Voz 1375 00:20 bueno se acabó hace tiempo la verdad es que sí

Voz 1870 00:23 sí coincide también con la salida de Serra Ferrer eh que no va a seguir en el club como te contó anoche Florencio así que arranca una nueva etapa buscar continuidad en la forma de juego Iker que evidentemente el equipo tiene que aspirar a Europa y en eso idea eso se ha comprometido también entrenadora que somos que luego el normal que se lo exijan que lo pidan al Betis que esté en esa pelea muy puesto europeo

Voz 1375 00:45 a los béticos porque poco convulso todo con la marcha

Voz 1870 00:48 Setién luego la marcha de Serra Ferrer como han recibido Rudy buenos de momento digamos que buscan un poco de calma que el club letrista calma y que los aficionados del Betis el tema de Serra Ferrer no han hecho la digestión que vamos a estar ni ningún empezadas a digestiva así que vamos a ver si esto es todo siempre lo mismo Manuel Cruz

Voz 1375 01:07 eso sí la pelotita entramos nerviosos abre un poco nuestro protagonista que está ya por ahí Joan Francesc Ferrer Sicilia más conocido como el Ruby el nuevo entrenador del Betis hola Rubi muy buenas

Voz 1176 01:19 muy buenas qué tal mano como te la vida pues con cambios pues Very con mucha mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar nuevos retos

Voz 1375 01:29 con muchos cambios últimamente en los últimos años en tu carrera pero siempre dando pasos hacia adelante no siempre dando pasos hacia arriba

Voz 1176 01:36 bueno a ver si hay que reconocer que ultimamente pues estoy cambiando de equipo yo soy una persona que aunque no lo parezca me gusta sentar bases en los sitios pero bueno la vida me está llamando hasta en este van a esa toma de decisiones de ahí muy orgulloso de estar aquí para defender de nuevo lo que es lo primero que tenemos la atención cómo

Voz 1375 01:57 el nuevo entrenador de del Betis eh no sé qué has visto del club de las instalaciones de la ciudad de la que va a ser tu no va a casa

Voz 1176 02:04 sí lo que está claro es que todo el mundo conoce lo que es este club vi la fuerza que tiene de sentimiento a nivel de llegar no sólo en Andalucía sino en todas las partes pero sobre todo además sorprendidos conocer a la gente que está dentro del club la la fuerza que tiene la ilusión por puedo hacer de este proyecto vaya para arriba en todo eso lo he notado en cada segundo que estoy aquí

Voz 1375 02:27 es de tenías muchas ofertas quiero decir tenías claro que tu oferta era el Betis y que y que esa era la que tienes que aceptar o has tenido alguna más si has dicho pues mira entre esta está ahí está me quedo con la del Betis

Voz 1176 02:38 no no no no el te digo la verdad la intención era seguir en el equipo perico además han tratado muy bien he estado muy a gusto y en este sentido yo tenía contrato sí que es cierto mientras contrato la cláusula que me permitían salir o

Voz 2 02:53 no hay bueno cuando salió la posibilidad pues

Voz 1176 02:56 bueno enseguida pues me puse en contacto con el Español se manejó la situación y ahí decidí que tenía que hacer este también lo hemos visto

Voz 1375 03:05 desde la distancia hay desde bueno evidentemente todas estas centrado en tu en tu Espanyol pero como has visto aunque sea de reojo a veces con más atención a veces con menos lo que le pasaba Setién en ese estadio

Voz 1176 03:17 si sabes tú que hoy en día el desgaste del entrenador es brutal es decir el mio empieza ya llevo dos día pero ya pues esto es una erosión que no es fácil de llevar no es todos los equipos súper grande es que a lo mejor tienen la facilidad para ganar en un momento dado partido cuando están perdiendo ahora uno y enseguida se recuperando aún ganando y aún ganando últimamente pero no era lo normal ya lo has visto sabe the sea lo normal es que la continuidad los entrenadores mucho más fácil con esos equipos que tiene la facilidad de de superar un mal resultado no entonces yo entiendo que es un desgaste que es muy complicado de llegar yo creo que en tiempo de reconocer a como ya lo hace mucha gente pues el trabajo que la ha hecho oí nada Hay también desearle mucha suerte porque estamos hablando de un gran entrenador también

Voz 1375 04:05 dividió como bien sabes al beticismo gran parte de los béticos no lo querían pero en lo deportivo ahí están los resultados crees que te pone el listón alto Quique Setién

Voz 2 04:16 bueno yo lo que me pone sobre todo el listón no no

Voz 1176 04:18 es que en este sentido porque yo no soy muy amante de compara porque al final cada temporadas no es diferente sino el listón me lo pone la exigencia que tiene el club oí el deseo que tiene de de de intentar entrar en Europa el año que viene de seguir mirando la cantera destacar revalorizar jugadores fue ese listón ya suficientemente alto para mí como para tener que darlo todo y tener que acertar en muchas decisiones

Voz 1375 04:42 en oye tengo una duda aclara que detrás de eso Serra Ferrer y que era el vicepresidente deportivo y el que tomaba la mayoría de decisiones deportivas que te llama es el para ir al Betis

Voz 1176 04:56 bien con la la reunión que tengo es es pública además de hace poco un poquito y fue con Lorenzo con con dos personas del club que están aquí Federico oí Josemi y la verdad es que estoy muy contento también de que Lorenzo

Voz 4 05:12 no haya podido ayudar en en en

Voz 1176 05:14 vender al al Real Betis de que yo era el hombre apropiado al final me debo muchísimo a todos a los que Lorenzo veía ya las otras personas si tengo ganas de volver esta confianza

Voz 1375 05:24 pero me imagino que en ni pensar ni pasaba por tu cabeza que el hombre que te llamó para para liderar el proyecto del Betis desde el banquillo unos días después haya sido haya causado una cita

Voz 5 05:36 una típica la verdad es que sí es una situación atípica

Voz 1176 05:39 pero bueno al final las dos partes han tomado esas decisiones las tenemos que respetar y yo por supuesto mostrar mi admiración también por por el trabajo que ha hecho Lorenzo

Voz 1375 05:49 imagino que habéis hablado en privado no desde su noticia ahí su salida

Voz 1176 05:53 bueno desde la salida te soy sincero no pero antes si hay el feeling y contar todo ha sido muy positivo sí pero en el momento de la solidez que estos está hablando de ayer yo si no hemos parado oí seguro que volveremos a hablar algún día días

Voz 1375 06:09 imagino que uno de los motivos que te ha hecho dar el sí al Betis es la plantilla el tipo de jugador un poco tu propuesta de fútbol que te conoce un poco por tu manera de de de jugar como has hecho en el Espanyol como intenta este hacer en los equipos periodo desde desde casi el principio en Girona en Valladolid en Gijón en Huesca tu idea es la misma en el Betis entiende con ese tipo de de fútbol aun sabiendo que es una de las cosas que se ha criticado a veces a a Setién en el Villamarín

Voz 1176 06:33 sí bueno nuestra idea es lo que tú has descrito que intentamos a veces sale mejor a veces no sale también pero nuestra idea es ser valiente atrevido es de ser un equipo que que va a por el gol y que no deja de ir aunque vaya marcando por delante eh pero yo creo que en el fútbol moderno y no puedes descuidar detalles de la otro lado que son los defensivos el balón parado nuestra idea es intentar hacerlo más completos posibles en en todos los aspectos esta es nuestra idea vamos a ver si lo conseguimos porque como muy bien dices creo que tenemos una gran plantilla

Voz 1375 07:05 no grandes jugadores y alguno más que te falta apoyar no

Voz 1176 07:08 sí esa es la idea siempre y en todos los club de El Mundo lo que intentan es mejorar el equipo respecto al año anterior oí vamos a intentar hacerlo sabiendo que no es fácil porque pues bueno porque al final hay mucha competencia en todos los Cruz y todo el mundo que a los buenos jugadores en sus equipos

Voz 6 07:24 eso el el capitán consejero y casi presidente Joaquín te ha dado la bienvenida a contar un chiste ya cómo ha sido la bienvenida

Voz 1963 07:32 damos la bienvenida con vídeo con otros compañeros también es bueno que voy a descubrir yo a Joaquín nada no lo conoce todos yo creo que ella es como te diría casi lema nacional no es forma de descenso alegría inhala entre preparado para conocer lo que será muy pronto porque la verdad es que no he podido casi ni respira desde que llegó

Voz 1176 07:53 pero con ganas también de conocer a la integran

Voz 1375 07:55 buenista sí señor que es un gran futbolista además de un gran contador de chistes tú tú muy de chiste no eres no

Voz 5 08:01 cero de pagar ya no tengo gracia de manera de que si a ver si tiene esa gracia y tal

Voz 7 08:08 porque me cuesta mucho pero también te digo que tengo mi sentido de mueve más bonito en sí sí claro claro por eso no todo el humor es igual no

Voz 1176 08:15 exacto pero reconozco que en esto pues soy suspenso suspenso grande

Voz 1375 08:21 oye dijo Lopetegui nada más llegar al banquillo del Sevilla en su presentación hace unos días es el equipo más grande de Sevilla que dice Ruby está de acuerdo con eso

Voz 1176 08:29 bueno a ver Ruby lo que dice es que está encantado de estar en el Real Betis no me cambio por ningún entrenador de de cualquier equipo así que bueno es hacer que el Sevilla Betis serán semanas para vivirlo con pasión y ya hay ahí de pues obviamente cada uno defenderá al máximo

Voz 1375 08:47 los que sí pone el capote Julen Lopetegui tú no vas a entrar al trapo

Voz 5 08:51 entonces yo creo que lo que me interesa eso

Voz 1375 08:53 no es que los políticos los béticos están esperando que ya ganó el más grande es el Betis no es Sevilla

Voz 1176 08:59 bueno oye ya ya hablaremos de que no debe verdades que centrarnos en nuestro proyecto y en hacerlo al al Betis lo más fuerte posible para que pueda estar en su día pues por delante de más equipos no en este caso nuestro rival de ciudad de todo lo que podamos

Voz 6 09:18 la última se dejó que no tiene que ver con tu nueva etapa en el Betis tiene que ver con tu anterior etapa en el Huesca

Voz 1375 09:24 con lo que ha salido ya está saliendo en los últimos días de ese partido investigado y sobre todo con las últimas declaraciones de Iñigo López confirmando confirmando llano llano sospechamos Neeson investigación sino que confirma que ese partido estaba amañado te olvido que esta mañana en la rueda de prensa pero no sé si con el paso de las horas quieres matizar lo que has dicho lo que no lo que piensa en el partido

Voz 1176 09:45 mano que realmente es lamentable tener que vivir como profesional que amamos este deporte y que para nosotros no todo es el dinero sino que son muchas cosas más el vivirlo la pasión con los dirigentes lo vive que es un hecho realmente muy triste sabes a lo que yo digo es lo que realmente o aquella semana que fue trabajar al máximo como técnico para intentar ganar el partido porque precisamente era la posibilidad que teníamos desde hacer al Huesca campeón por primera vez en su historia de Segunda División entonces si luego la respuesta de algunos no fue en el campo pues que me digan en de quién porque nosotros como técnico lo dimos todo

Voz 1375 10:21 yo si fuera jugador tuyo hija reconociera eso que el partido lo volvería a poner

Voz 1176 10:27 no es que no porque es imposible en y lo volvería a tener a cien kilómetros de distancia así pues no es que no no esto no esto es otro es otra forma de ser de la vida hay esto a mí no entra en mi cabeza

Voz 1375 10:38 a a veces las las tuberías y las cañerías del fútbol que ensucian lo bonito que es este deporte y está esta Liga en la que Rudy

Voz 1176 10:46 me he tenido que algún día acabará todo eso porque realmente es desde la Liga la Federación me está haciendo un esfuerzo importante que realmente el que se equivoque es que en porque realmente el pues bueno porque no no no medita bien las cosas pero se nos da la formación para tener claro de que aquí hay que competir hasta el último minuto al máximo siempre y lo demás que pase lo que pase

Voz 1375 11:06 mira lo que ha hecho Guardiola hoy no nos las oído esto en la Premier no pasa no ha dicho esto en la Premier casa pero que no pasa dice Easy pasara en un éxodo se ha arreglado no como aquí que no se arregla

Voz 1176 11:16 yo yo estoy convencido mano que llegará un momento de aquí tampoco va a pasar porque al final entendemos que hay cosas mucho más importantes que que hay interés personal en un momento dado de un tema económico es el que te debes al club siempre te debes al club y esto no lo podemos olvidar nunca y el club lo que tiene que intentar es que su gente esté contenta de que gane los partidos lo demás son tonterías

Voz 1375 11:35 pues nada éste es Rubi que sigue su caminito como técnico de el fútbol español que va dando pasos te voy a hacer la última para que los béticos era cuesten más tranquilos ya que no has dicho que el Betis es el equipo más grande para que no esto ya llegará el derbi algún día entrena días al Sevilla

Voz 1176 11:51 yo creo que eso tengo clarísimo que es incompatible al cien por cien

Voz 1375 11:55 ahora sí te ha metido ahora sí te han metido a los béticos en el bolsillo

Voz 5 11:59 hoy yo lo que quiero es que me los cuando empieza a rodarla pero hay que estar muy contentos con con

Voz 1176 12:04 de Bear porque la verdad supongo que está de acuerdo conmigo que tenemos una espectacular por favor llegó cuando el equipo le da

Voz 7 12:12 que quién te lleva practicamente casi sola hay buen es también muy importante hay buen equipo hay buena afición hay buena directiva cuenta hípico Rubi mucha suerte de un abrazo

Voz 1176 12:21 un abrazo para todos nosotros chao chao hasta luego