Marta Torrejón: "Hemos puesto en apuros a Alemania pero el fútbol a veces no es justo"

llevarse la victoria en este segundo partido de la fase de grupos del Mundial no ha podido ser España sigue sin poder ganar a Alemania después de cinco encuentros y escucha ante va a escuchar ya la capitana una de las voces autorizadas para hablar de lo que ha podido pasar en el partido y lo que puede pasar a partir de ahora de paso con Marta Torrejón mano fíjate jugado

ahora que más veces se ha puesto la camiseta de la selección española la jugadora del Barça está en sintonía del Larguero hola Marta muy buenas hola buenos en me imagino que todavía han pasado unas horas desde el partido oí tu cabeza sigue dándole vueltas a la jugada no

a veces te penalizan su suceso fáciles pues también y bueno la verdad es que hay que nace con la imagen que ha dado al equipo una pena perder así porque si te queda una sensación amarga después de eso lo que hemos peleado de los apuros en que hemos puesto o Alemania pero el fútbol es así no te llegan justo de todo y bueno todavía nos queda un cartucho contra chinas

y lo bueno la imagen ante una de las potencias del Mundial y también lo que has dicho Avis perdona o ha tenido un mano a mano que han sido claves no en caso de haberlos marcado

si al final me quedo con que aunque han podido generarse ocasiones delante de una gran selección ese es el camino es es es es por dónde queremos ir al final cuesta mucho contra esas elecciones sean ordenadas a lo pasquines les hemos tenido al final lo lo metes el tener un ligero despiste un un error pues te penaliza esa manera no

habéis pedido penalti en una jugada al final justo en el minuto ochenta y ocho un posible penalti sobre y que a mí me ha parecido Iturralde González ha dicho que era penalti y sin embargo no lo han revisado Nolan revisado en el bar no