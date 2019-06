Conoce toda la actualidad del mundo americano con José Antonio Ponseti

Voz 1 00:00 José Antonio Ponseti hola qué tal

Voz 1025 00:34 estamos Félix madrugada por cierto un inciso antes de arrancarse a ver pasar la música Pablo ya lo quiero decir públicamente Marquínez está quedando luego huesos tío así no se queda que dieta está haciendo este hombre paleolítico esperáis a la peleó bien Bilbao ayuda hola Javi Blanco hola qué tal hay una foto que deberíamos compartir en redes sociales donde estamos los dos no te lo crees osea

Voz 2 00:57 al está pero en cucurucho yo no sé lo qué tal cómo va

Voz 1025 01:05 nombre van habrá abrirá ahora un restaurante la dieta esta palentina de esta la están llevando varios jugadores pero en serio pero yo la conozco desde la época de Miami siempre me ha parecido muy poquito ya extraña no bueno hay que hay que recordar que que la gente del Paleolítico vivir muchos años vivía lo digo para que la gente se vaya interioridad margine

Voz 3 01:29 que ya cambio bastante ha comido bastante chuleta en subida ya que yo creo que Marquínez acerca sigue la dieta Arguiñano que sea buena también es un kilo de garbanzos los cien por el suelo y los relojes uno a uno a favor de Bilbao pero oye bueno pues esta esta estar viendo mucha tele miedo porque esté este humor fácil que esto lo cual no puedo está de humor fácil de Arguiñano no Samira guineano Arguiñano Arguiñano es Dios sí lo sabe exactamente me entrevistaron para su revista que creo que portaba no te digo más así iban de contenidos pero bueno pero tú ya has salido saldrá salido bastante

Voz 1025 02:14 sí hicieron un test de de cocina al final de la entrevista brutal e te lo digo de corazón preguntando por la tortilla de patatas me pregunto a mi vida es que hoy El Faro va sobre la tortilla de patata que me estás diciendo sí sí sí sí sí sí sí como me gusta esa mezclilla ahí ahí la tortilla

Voz 3 02:31 luego hablaremos antes lo que vengan a mí sin cebolla conocen que no hombre que no que no hombre que no la patata es tortilla de patatas y cebolla esta noche me voy a hablar de la Torre pues ahí varios aquí están diciéndome que no que con cebolla con cebolla no lo entiendo no entiendo que no lo entiendo con cebolla pero no hombre que no venga vamos a lo nuestro a Marbella tortilla de patatas no si queréis quitar la patata y hacerlas sólo de cebolla ya esta esta pieza tortilla de patata claro

Voz 1025 03:01 cebolla por ciertos de patata de patatas bueno aquí cada uno Giornale jugó varias vamos patatas

Voz 3 03:08 qué pasa con aquí le venga lo primero venga al lío bueno voy a empezar y voy a hacer un un acto de casi diría de

Voz 1025 03:17 de salvajismo y tal no bueno desde la primera noticia que la digas Javi etc

Voz 3 03:21 es que está cansado ya de hablar dos patrios hacer nada me misma pero esta posible Montse que no te más quien quiera tengamos que hablar hasta hasta dentro de un tiempo pero hombre hoy con lo que viene que esto pues él la semana pasada en horario infantil ya no no dijimos no dado que iban a recoger sus anillos de campeón pues ya los tienen sabe cómo está compuesto ese anillo lo recogieron en la casa Robert Clark es el dueño una ceremonia privada cuatrocientos veintidós diamantes está compuesto de oro blanco cada cada anillo cada anillo cuatrocientos veintidós diamantes zafiros cuánto valen ni pues no mira o la cifra pero finalmente estos anillos pues bueno suelen estar valorados en cincuenta mil dólares cada uno no no son son una pasada son una pasada tiene varias frases por ejemplo pone estilo

Voz 4 04:11 él que ese bueno del cuán bueno

Voz 3 04:14 la historia sobre un empleado tiene por supuesto siempre a The Wall Champion no siempre lo pone todos los anillos toda la gente que los venda es seguramente pues no te voy a contar todavía

Voz 1025 04:25 sabes sabes que sale un estudio hace unos días atento al dato de te voy a dar el sesenta por ciento de los jugadores si terminan arruinados sesenta por ciento de la NFL

Voz 3 04:38 la NFL con la pasta que Haniya la nieve hay un porcentaje alto también es que alguna vez he leído algo que sabía que era tan elevado porcentaje joder qué tal estaba y Marina por favor Borja que tortilla tiene que hacer una tortilla de patata Ricard rica parece ser que es con cebolla gobernemos ella digo que alguna vez sí sí sí pero hay que hacer la tortilla bien

Voz 1025 05:01 he puesto digo que he leído más de una vez que ha vendido el anillo pero no sé si yo sí

Voz 3 05:07 el alto el porcentaje size que no lo aprender que no lo entiendo vamos a Tom Brady Sombreidi porque tu comprará ha puesto dar imagen usted Instagram con los seis anillos de campeón que viene entonces IU pregunta sabéis cuál es mi anillo favorito dice el siguiente a ya tiene ansia todavía quiere ganar otro anillo que siete estaré encantado con esa frase para el año que viene en Miami por Dios pero bueno bueno oye Estados Unidos con general del Estado gran Maicon moción pero con moción de la horda desde que un ex jugador de béisbol Pete papi le

Voz 1025 05:42 Mary de bala sí sí es uno de los jugadores de era jugador de de los Red Sox y estaba en República Dominicana salió a un bar de copas y fueron a por él mismo muy bien bueno es tremenda en la imagen me ha visto por ahí el vídeo de las cámaras de Seur las cámaras de seguridad es terrible la sí sí

Voz 3 06:01 qué es lo que además de locos parece que no quería ni robarle que sólo está muy bien y si no me equivoco sabes que el avión del equipo de los Red Sox se ha ido a por él para traerlo para llevar para llevarle a a Boston Andy pero sí sin bueno más cosas eh Ander Ruiz que quiere dinerito fresco el mexicano el boxeador con ellos Carlos si se quiere el propio el que le ganó quieren la revancha claro ahora que porque ahí no soy yo el dinero y ahí se supone que que querría Michel Palmou es que los boxeadores no no se mueven por nunca no no no no se mueven por orgullo ni no voy de sólo sólo por dinero o por cuanto quiere la criatura una pasta cincuenta millones de dólares quiere por la revancha conlleva una revancha por eso te digo una cosa eso es que yo me subo al ring pero eso de entrada que luego no luego ya sabes que en el boxeo también lo se reparte en la Bolsa el PIB pervive

Voz 2 06:56 Javier esto es un poco obsceno e lo reconozco pero esto subirse al ring

Voz 3 07:02 yo yo yo voy me que es obsceno pero alguien subiría el Rin para pelear Joshua a cambio de cincuenta millones de dolares bueno vamos segundo diez quién vamos a yo yo no llegaría a tocar ya me caería pero me lo llevo extremo usted buen cuenta millones más la bolsa que a lo mejor es que se está hablando de cien millones de dólares luego con con no malgastar lo como hace mucho

Voz 1025 07:26 es complicado pero bueno bueno bueno hablando de combates seis si se confirma que Justin Bieber sigue siendo sigue siendo más tonto de lo que yo pensaba yo yo siempre ya que ella dará muy believer pero es que ahora ya está ya menos ha retado a Tom Cruise a un combate de la FC de la sí sí sí com Mcgregor que se ha ofrecido para Gay darlo que eso ya la bomba osea osea quién sabe si estoy Justin Bieber en esta vida no tienen otra cosa que hacer cantar cantado justo ya antes que amputó ahora me voy a meter palos que ríete tú de la tortilla de patata además que dice que por cierto que habría que ver qué clase de espera de bar de bar de chupar trece de chuparse los dedos vale pero pero no de Justin Bieber por favor que pedrada tiene el colega John pero y Tom Cruise que dices

Voz 3 08:20 a lo largo de toda lógica cuando se enteraba no respondió ni responder a Mark Webber osea quiere pegarse a elevar el piloto para Antena voy a decir una cosa

Voz 1025 08:37 el tonto alaba de Justin Bieber no le ha hecho

Voz 3 08:40 a la roca de rock ya que va con él en un combate muy claro por lo que sea es muy amigo Justin Bieber de Mayweather entrena con gimnasio entrena con él voy a golpear debe ser que tiene no será el número uno que afortunadamente no ordenadamente no mejora entraron y luego están porque el número uno es el que escuchábamos la semana pasada

Voz 4 09:02 nada que sigue líneas ex con Old Town road movie y esta semana lo que hemos elegido ese el número dos que ya está también a la hora diseñaba Bad Guy de Virgin

Voz 5 09:16 la distribución es la maqueta

Voz 3 09:25 mal nos está yendo tres trescientos

Voz 6 09:28 antes de visualizaciones en You Sergio sí sí lo está regresando

Voz 3 09:32 esa película no lo estaban esperando bueno un poco una taquillera una de las que va a ser buena caja claro que ya bueno yo creo que todos hemos visto Men in black pero que que no adición Gemma amén implantes gracias a estudiar cuántas van me pillas absolutamente quién lo mal cuando no van tres con esta te da que está en muy buen estado Smith Ésta es la cuarta pero si es así muy bien vale a ver el tráiler Paul no tiene mala pinta yo estoy todo adelante divertida

Voz 7 10:05 reconocibles sólo como Irene

Voz 1025 10:09 ya pero si Will Smith igual no es lo mismo bueno está ahí AMISOM hace bueno alguien por ahí de más vale

Voz 3 10:19 pues mira la serie esta mañana he visto un cartel en una marquesina anunciaban la segunda temporada de The Big little is de HBO y la verdad es que me he quedado periodo mediado el cartel yo no la conocía esta serie Perovic como que no si es la primera temporada has visto no la he visto pero es recomendable he visto que el cartel estaba Nicole Kidman

Voz 8 10:39 sí sí ha sido brutal

Voz 3 10:42 está claro

Voz 8 10:44 Meryl Streep se incorpora esta temporada

Voz 3 10:47 en la serie bueno para no hacer spoiler porque claro el cuento de que iba a la segunda ya sabemos de qué va la primera yo me meto en haciendo la sección la temporada empieza cuando un grupo de madres coinciden en el primer día de colegio en Monterrey en Alta California ella a partir de ahí la trama se va a centrar en esas relaciones que se establecen entre cuatro familias brutal es que aunque en hechos por a ver quiero verlo señora tempo de dónde en HBO HBO en Álvaro Benito

Voz 9 11:16 muy buenas olas a ver otra es recadito sino de yo me lo deja a José Manuel Alemán desde Valencia interesa Levante cañi y Lee el surcoreano del Valencia también Roberto Soldado con pasmosa organista venga pues cuenta Ignacio Vargas asegura que el Carranza como tal va a desaparecer como torneo veraniego de fútbol masculino se va a reconvertir en un torneo veraniego de fútbol femenino pues mira cuatro la idea me cuenta de Vargas que vayan Barça Atlético de Madrid Athletic de Bilbao

Voz 3 11:43 Vicente Mena porque bueno es aparente porque ya no Grant señor ya fuera

Voz 9 11:47 oye bien cuenta Toni López en fútbol sala que tras siete años y catorce títulos Jesús Velasco deja Inter Movistar

Voz 3 11:53 he Manolete hombre Manuel pueda si antes de nada la tortilla de patatas con cebolla sin cebolla

Voz 1372 11:59 a mi me da igual quién lo ha hecho en un encanto yo no Amauri con lo cual me como lo que haga falta

Voz 3 12:06 bueno pero no lo caro no

Voz 1372 12:10 en todo lo que viene de Estados Unidos menos mal que el rito el premio Internacional es una feria del libro donde todo lo que toca el rechazo general

Voz 3 12:21 no

Voz 10 12:24 ahí porque hará el Zamora vale

Voz 3 12:27 que empaña la fe

Voz 1372 12:29 es decir merece que que se me parece diré que Florentino Pérez acaba de batir su récord histórico nivelación de fichaje supera los trescientos millones de euros hasta el momento ya el récord lo tenía en la temporada dos mil nueve que había llegado a los los dos cientos cincuenta millones de euros Hall otra cosa es que logre sacar algo en cuanto a Griezmann también las noticias que hay en Barcelona e primero que Bartomeu está a la caza y captura del sesenta millones de euros para conseguir que el supuesto y balance económico esta temporada sea positivo ir dos que el Manchester United que está a punto de meter un atraco glorioso a al a la Juventus por por ciento cincuenta millones euros pero sí le ha dicho a Griezmann vente conmigo que es de siete millones de euros que has visto al Barça que tú te tienes que reducir el sueldo otro nombre entre claro yo con lo cual todavía puede haber muchas sorpresas el PS yen por ejemplo Bartomeu entera te ha llamado a Laporta de Ter Stegen ya lo mejor a invertimos Banega tiene del Galatasaray INTI Xavi ojo Xavi Bartolomeo Bartomeu got homenaje que está de entrenador en Catal la dicho a Messi que tiene las puertas abiertas para cuando quiera irse allí a Kantauri dar un homenaje monetario de los importante a medio Amirato a mes pero eso maravilla eso HB operado ahora mismo me voy a seguir leyendo a Isabel Allende que más productivos sería fatal las jóvenes generaciones pues sé que no esos mensajes basura que llegan en estas series

Voz 11 14:14 a un ataque lo gracias

Voz 3 14:18 lo hizo todo gratuito pero yo creo Manuel bueno por lo que sea no le gusta ya aquí la que qué pasaba de frenada Víctor González mañana o la mano

Voz 0465 14:32 hola diarias dice dormía con la camiseta del Madrid por las declaraciones de Djokovic hoy en su presentación en los diarios de Barcelona protagonista Griezmann y las palabras de Gil Marín esta tarde en Las Ventas dice El Mundo Deportivo

Voz 12 14:43 no jugará en el Barça en el Sport

Voz 3 14:46 Griezmann jugara en el Barça muy bien eso lo digo es por si vale pues nada entonces la tortilla de patata protagonista partirá del

Voz 1025 14:55 sólo te digo una cosa espero que esta noche en el faro pongas en el tema que marcó

Voz 13 14:59 Mi vida de canción que a mi me gusta la cita como me gusta datos de Hellín ITA tal poquito actor

