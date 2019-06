El Larguero: Tercera parte (12/06/2019)

Voz 2 00:00 el Larguero con Manu Carreño

tenemos que irnos a Francia yo ya han jugado las nuestras la selección española hemos porque buena Alemania estamos ahora por allí enseguida con alguna de las protagonistas de ese Alemania uno España cero una pena gran partido de las de Jorge Vila enseguida estamos en Sevilla antes de ir a Francia con el nuevo entrenador del Betis vamos a hablar enseguida con Ruby

el técnico verdiblanco y luego pues vendrá Ponseti iban yanqui Landa

ese pierde el Tour pero está esperándonos Denis Suárez

Voz 3 00:44 esa pero que sigue teniendo contrato con el Fútbol Club Barcelona y que ahora mismo está recuperándose a la espera de que suene el teléfono o no conocer dónde va a jugar el año que viene la de disuelve muy buenas hola buenas noches cómo cómo te va

Voz 5 00:58 pues bien descansando recuperando me de la decisión que ya prácticamente estoy bien pretemporada empezaré a tope

Voz 5 01:10 pues ahora mismo estoy mi nombre está muy mayor

Voz 0258 01:17 hay hay media Premier y media liga hay media media medio

Voz 1375 01:25 también entonces porque ha sido un año en el pubis sobre todo donó en febrero creo que televisión esté contra mandos Borisov y apenas ha vuelto a jugar casi no

Voz 5 01:33 sí bueno empezó la temporada Jamal en pretemporada con el Barça volvió a caer lo bueno participe mucho y cuando me fui al Arsenal que yo yo me acuerdo llegue un jueves el domingo Hunger contra el Manchester City y me acuerdo esa semana nosotros tuvimos parón porque había sacar el el Arsenal Emery dio días libres el fin de semana yo me quedé Fernando el jueves en Bate Borisov yo jugué y cuando acaba el partido pensar que me había roto el autor entonces de una resonancia y sale que tengo un edema en el en el hueso del del pubis pero no pensaba que me había roto tenía mucho dolor iban a partir de ahí pues aquí entrenando con medicación jugando lo que lo que pude pero pero bueno no a mí yo me veía ninguna ahí me leía Ny yo estaba cómodo a partir de ahí porque no digamos que yo no creo ni que estuviese al cincuenta por ciento de la desde los quince días que llega al Arsenal y Sevilla no estaban y al cabo todos dio pues

Voz 1375 02:43 un año un año para olvidar no

Voz 5 02:46 sí para olvidar pero bueno siempre es sacar cosas positivas de este año sirve para para aprender para tomar mejores decisiones en el en el futuro para prevenir lesiones obviamente para mejorar sobre todo

Voz 1375 03:01 tienes veinticinco años fíjate un futbolista con veinticinco años le quedan hoy en día una década fácilmente a poco que vayan bien y las lesiones respeten eh pero pero tu futuro es incierto ahora mismo es jugador del Barça decidieron al Arsenal

Voz 6 03:17 y me imagino que tu decisión está tomada que es que quiere Sirte del Barça

Voz 5 03:23 yo lo que a mí me quedan dos años en el Barça yo renovado antes de irme yo lo que quiero es jugar obviamente en el Barça creo que no he tenido esa oportunidad de participar a menudo que yo lo que quiero pues esa alivie enjugar donde no lo sé donde donde mejor pueda ser para mí donde la las exigencias que tengan pues a mí me una agraven y tengo que ver pues pues todo

Voz 1375 03:48 imagino que tu objetivo número uno después de este año en el que ha jugado poco en la lesión y tal es volver a ser importante en un club yo creo que es tú ahora mismo tú tu pensamiento prioritario no

Voz 6 03:58 sí sí un hecho ni fuera de España

Voz 5 04:05 no sé sincero no estoy escuchando nada fuera España el objetivo es quedarme en la en la Liga española a estar cerca de estar cerca de casa ahí pues a competir en la en en la Liga tienen hola la experiencia de de la Preminger que es una Liga que me encanta si no ha salido bien lo de lo de todo cuestiones en este caso por por la lesión y bueno prefiero pues seguir mi carrera en España

Voz 1375 04:35 y en el Barça que te dicen que te han dicho has hablado con Valverde

Voz 5 04:38 no no he hablado con con Valverde está lo del de llevo dos meses en Barcelona recuperando mete de mi lesión entrenando en el día a día con con mis compañeros en este caso con cafeína que también estaba lesionado en el vestuario con mis compañeros cruzando M obviamente con el míster con Valverde además no hemos hablado de sea nadie te adicto no ni una palabra no yo teoría el catorce tengo que volver a a Barcelona a principios sino no pasa nada antes

Voz 6 05:12 te ves el catorce ahí

Voz 5 05:15 pues no lo sé no tengo ni idea no sé qué pasará hoy un ente yo creo que el que el Barça esté intentando pues resolver mi mi futuro encontrar un buen sitio para mí donde yo también obviamente quiero lo que hizo antes es es jugar y ojalá pueda resolverse lo lo antes posible había un ente ya sabes que el mercado es muy es muy largo y demás pero pero bueno

Voz 1375 05:39 cuanto antes lo aclara es mejor oye imagino que Denis Suárez sigue siendo jugador del Barça no un buen año pero sigue teniendo un caché un nombre y sobre todo un fútbol y una calidad que eso no se olvida esos esos como cuando aprendes a montar en bicicleta una servida pues el fútbol no se le olvida Denis Suárez me refiero que a tus aspiraciones aunque sean salir del Barça me imagino seguirán siendo pues no se jugará un equipo que juega competición europea por ejemplo o eso no es prioritario tampoco

Voz 5 06:05 sí obviamente estoy valorando todas las opciones

Voz 1073 06:08 de jugar la Champions es algo que se tiene que me llama muchísimo la atención se principalmente Hermione es mi objetivo porque creo que tengo nivel porque creo que si estoy bien pues bueno competir a

Voz 7 06:20 el objetivo es poder jugar ahí ya no sólo de cara

Voz 1073 06:22 es importante que puede Champions dignos sabiendo que hay un año de Eurocopa y no pierde la esperanza de de la selección pero bueno partiendo obviamente esto en principio tuvieron ningún tipo donde donde pueda jugar

Voz 6 06:35 está claro te parece Marcelino un buen entrenador

Voz 1073 06:39 yo ya lo he dicho muchas veces me atreví no es el mejor entrenador que ha desde que estoy en el fútbol profesional

Voz 6 06:47 diría pues

Voz 1375 06:51 sí Marcelino te parece el mejor entrenador has tenido quieres jugar en Champions al Valencia que juegan Champions entrena Marcelino

Voz 5 06:58 bueno es que ya veremos qué qué pasa no he tenido es un es un club que que obviamente ha mostrado interés como ha demostrado otros equipos España quitó a mi hijo de Europa ay bueno habrá que pensar que es que es lo mejor para mí obviamente que Marcelino estén en el Valencia pues es algo que que yo lo conozco y en la conoce no no he tenido la la oportunidad de volver a encontrarme con el que salir de Villarreal bueno ya veremos qué pasa

Voz 1375 07:31 en habla contigo alguien del Valencia Marcelino habla contigo

Voz 5 07:34 a ver yo con Marcelino hablo no lo hablo desde que me fío de Villarreal así que no es es más que un entrenador digamos para mí

Voz 0970 07:43 es una persona con la que tengo muy buena relación

Voz 5 07:47 en este caso pues es cierto que el Valencia han mostrado interés yo desde que desde que salió de Villarreal obviamente hay Ibiza Barcelona no he tenido el interés de Valencia porque te voy a ser sincero veo techos comentarios en redes sociales y gente que me que en una sanción adicional hay que que si yo rechazo al Valencia dos o tres veces yo no he rechazado al Valencia nunca el Valencia nunca mostró interés por mí para como para ficharme como está mostrando ahora mismo iban a partir de ahí tengo que valorar todas las opciones que tenga que decidir qué es lo mejor para mí

Voz 1375 08:21 esperas que el Barça te pongas fácil tu salida si existe ese interés del Valencia e imagino que ahora el Barça tiene que hacer el resto también no ya que no te quieren y que no cuentan contigo

Voz 5 08:31 bueno es que no me quiero ir con no cuentan conmigo tampoco blandito entonces no no nótese que no sé qué decir tampoco he hablado con con Valverde mi gente está hablando con obviamente con los directivos y más yo no he tenido la oportunidad de lo hablar con ellos sí y demás pero no

Voz 1375 08:52 no no si es de sería que agradecería fíjate fueran claros no

Voz 5 08:56 sí que me fueran claros yo obviamente entiendo la la postura del Barça yo no me voy a hacer nada para para salir si tengo que sabe mal del Barcelona porque es el club donde para mí es mi casa Barcelona Lupe de mi sueños si no ha podido ser pues lo intentaré en otro sitio pero bueno

Voz 0970 09:16 más que agradecido y obviamente el

Voz 5 09:18 el el el quiero habían para el club tú crees

Voz 1375 09:21 que conoces ese vestuario que sería bien recibido por el vestuario del Barça Antoine Griezmann

Voz 5 09:26 Jorge yo cada jugador que ha venido ha sido bien buen o sea bien recibido nunca ha tenido ningún problema jugador que cayó el Barça estaríamos muy sano con gente muy buena y cualquier jugador que venga pues era un bien recibido sea el birmanos en adelante

Voz 1375 09:44 ficharía para el Barça crees que lo debería fichar el Barça

Voz 5 09:47 no sé si lo debería fichar yo creo que es un es un gran jugador y al final se han salido del del Atlético de Madrid es de los mejores jugadores pues el Barça va a los mejores jugadores y lo ficharía yo no sé quién quién para decidir pero sí te puedo decir que es un jugador

Voz 6 10:03 pues este es Denis Suárez que está bien recuperándose en Ibiza

Voz 1375 10:07 practicamente ya a tope preparada para hacer la pretemporada veremos con quién si con el Barça que de momento no lo comunica nada o con la oferta que puede ser la del Valencia o la de algún otro equipo pero ahora mismo en cabeza parece que está el el Valencia de Marcelino yo te veo ahí en el centro del campo con Parejo

Voz 6 10:23 te quedes y compañía no te veo mal ahí

Voz 5 10:26 el año sabemos qué pasa

Voz 6 10:29 muy pronto todavía en buena para sí

Voz 5 10:31 ya veremos a ver qué pasa Dennis da recuerdos

Voz 1375 10:34 Ibiza que seguro que va a haber un montón de gente conocida así que lo que te encuentras dale recuerdos

Voz 6 10:40 un abrazo Dennis está lo adiós a nada

Voz 4 10:44 es bastante claro no le apetecería jugar en la Champions Marcelino el mejor entrenador pues vamos a ver

el Valencia se ha interesado por él a ver si se ponen de acuerdo Valencia Barça pero todo parece indicar que Dennis jugará en el Valencia la próxima temporada vamos a ver cómo van esas negociaciones me voy a Sevilla de Ibiza donde está Denis Suárez a Sevilla donde estas ante Ortega o ya han presentado ya el nuevo técnico del Betis hola Santi muy buenas

Voz 1870 11:08 qué tal mano buenas noches empieza a Rubio

Voz 1375 11:11 acabó la era Setién Bono ya se acabó hace unas semanas pero el día uno de Rubí que ya ha sido presentado kilómetro

Voz 1870 11:16 cero efectivamente se acaba la historia de septiembre acabó cuando dejó el cargo

Voz 1375 11:21 bueno se acabó hace tiempo la verdad es que sí

Voz 1870 11:23 sí coincide también con la salida de Serra Ferrer eh que no va a seguir en el club con Goethe contó anoche Florencio así que arranca una nueva etapa buscar continuidad en la forma de juego hay que evidentemente el equipo tiene que aspirar a Europa y en eso de eso se ha comprometido también entrenadora que somos que luego el normal que se lo exijan que lo pidan al Betis que esté en esa pelea muy puesto europeo

Voz 1375 11:45 no están los béticos porque poco convulso todo con la marcha

Voz 1870 11:48 y luego la marcha de Serra Ferrer como han recibido Rubi buenos de momento digamos que buscan un poco de calma que el club necesita calma y que los aficionados del Betis el tema de Serra Ferrer no han hecho la digestión que vamos no estar ni ningún empezadas a digestiva así que vamos a ver si esto es todo siempre lo mismo Manuel B

Voz 1375 12:08 pues si la pelotita entra un poco nuestro protagonista que está ya por ahí Joan Francesc Ferrer Sicilia más conocido como el Ruby el nuevo entrenador del Betis hola Rubi muy buenas

Voz 0970 12:19 muy buenas qué tal mano como tengo la vida pues con cambios pues ver si con mucha

Voz 7 12:27 mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar nuevos retos

Voz 1375 12:30 con muchos cambios últimamente en los últimos años en tu carrera pero siempre dando pasos hacia adelante siempre anda

Voz 3 12:35 los hacia arriba

Voz 7 12:36 bueno a ver si hay que reconocer que ultimamente pues estoy cambiando de equipo yo soy una persona que aunque no lo parezca me gusta sentarme en los sitios pero bueno la vida me está llamando a Mestalla

Voz 1073 12:50 detenciones de muy muy orgulloso de estar aquí para defender mira

Voz 5 12:54 yo creo que es lo primero que te llama la atención

Voz 1375 12:57 como nuevo entrenador de del Betis eh no sé qué has visto del club de las instalaciones de la ciudad de la que va a ser tu no va a casa

Voz 7 13:04 sí es lo que está claro es que todo el mundo conoce lo que es este club si la fuerza que tiene de sentimiento a nivel de llegar no sólo en Andalucía sino en todas las partes pero sobre todo sorprendidos conocer a la gente que está dentro club la la fuerza que tiene en la ilusión por hacer de este proyecto vaya para arriba en todo eso

Voz 1375 13:26 tan bueno que estoy aquí y te tenías muchas ofertas quiero decir tenías claro que tuvo oferta era el Betis y que y que esa era la que tienes que aceptar o has tenido alguna más si has dicho pues mira entre esta está ahí está me quedo con la del Betis

Voz 5 13:38 no no no no ha tenido nada

Voz 7 13:40 la la intención era seguir en el equipo perico además me han tratado muy bien he estado muy a gusto y en este sentido yo tenía contrato sí que es cierto mientras a la cláusula que me permitía salir o no y bueno cuando salió la posibilidad pues bueno enseguida pues me puse en contacto con el Español se manejó la situación y ahí decidí que tenía que hacer este me dices

Voz 1375 14:05 esto desde la distancia hay desde bueno evidentemente tú has estado centrado en tu en tu Espanyol pero como has visto aunque sea de reojo a veces con más atención a veces con menos lo que le pasaba se tiene en ese estadio

Voz 7 14:18 si sabes tú que hoy en día el desgaste del entrenador es brutal es decir el mío empieza ya

Voz 0970 14:23 llevo dos días pero ya esto es una

Voz 7 14:26 opción que no es fácil de llevar no es quitando los que equipos súper grande es que a lo mejor tienen la facilidad para ganar en un momento dado partir cuando están perdiendo ahora uno enseguida seguidas recuperando

Voz 8 14:38 aun ganando

Voz 0970 14:38 hoy aún ganando últimamente pero no era lo normal

Voz 7 14:41 al día lo has visto sabe que sea lo normal es que la continuidad los entrenadores es mucho más fácil con esos equipos que tiene la facilidad de de superar un mal resultado no

Voz 5 14:51 entonces yo entiendo que es

Voz 7 14:53 sé que es muy complicado de llegar yo creo que el tiempo reconocerá como ya lo hace mucha gente pues el trabajo que la hecho oí nada Hay también desearle mucha suerte porque estamos hablando de un gran entrenador también

Voz 1375 15:05 dividió como bien sabes al beticismo gran parte de los béticos no lo querían pero en lo deportivo ahí están los resultados crees que te pone el listón alto Quique Setién

Voz 7 15:16 bueno yo lo que me pone sobre todo el listón no no es Kike en este sentido porque yo no soy muy amante de compara reporte al final cada temporadas nueve

Voz 0970 15:24 es diferente sino el listón me lo pone la exigencia que tiene

Voz 7 15:27 Lupi el deseo que tiene de de de intentar entrar en Europa el año que viene de seguir mirando la cantera destacar revalorizar jugadores fue ese listón ya suficientemente alto para mí como para tener que darlo todo

Voz 0970 15:41 tienen que acertar en muchas decisiones oye

Voz 1375 15:43 una duda aclarara no que detrás de Setién Sergio Serra Ferrer y que era el vicepresidente deportivo y el que tomaba la mayoría de decisiones deportivas que te llama es él para ir al Betis

Voz 7 15:56 vienen con la la reunión que tengo es es pública además de hace poco un poquito hoy fue con Lorenzo con y con dos personas del club que están aquí Federico oí Josemi y la verdad es que estoy muy contento también de que Lorenzo haya podido ayudar en en entender al al Real Betis de que yo era el hombre apropiado al final me debo muchísimo a todos a los que Lorenzo veía ya las otras personas si tengo ganas de volver esta conciencia

Voz 1375 16:24 pero me imagino que ni pensaba ni pasaba por tu cabeza que el hombre que te llamo para para liderar el proyecto del Betis desde el banquillo unos días después haya sido

Voz 0970 16:34 haya causado una situación atípica la verdad es que sí es una situación atípica

Voz 7 16:39 pero bueno al final las dos partes han tomado esas decisiones las tenemos que respetar y yo por supuesto mostrar mi admiración también por por el trabajo que ha hecho Lorenzo

Voz 1375 16:49 imagino que habéis hablado en privado no desde su noticia ahí su salida

Voz 7 16:53 bueno desde la salida te soy sincero no pero antes si hay el feeling

Voz 0970 16:59 contar todo ha sido muy positivo sí pero es que esto está acabando de ayer sí que si no hemos parado oí bueno seguro que volveremos a hablar algún día eh

Voz 1375 17:09 imagino que uno de los motivos que te ha hecho dar el sí al Betis es la plantilla el tipo de jugador un poco tu propuesta de fútbol que conoce un poco por tu manera de de de jugar como has hecho en el Espanyol como intenta este hacer en los equipos anteriores desde desde casi desde el principio en Girona en Valladolid en Gijón en Huesca tu idea es la misma en el Betis entiendo igual qué tipo de fútbol aun sabiendo que es una de las cosas que se le ha criticado a veces a a Setién en el Villamarín

Voz 7 17:33 sí bueno nuestra idea es lo que tú has descrito que intentamos a veces sale mejor a veces no sale tan bien pero nuestra idea ser valientes era atrevido es de ser un equipo que que va a por el gol y que no deja de ir aunque vaya marcando por delante pero yo creo que en el fútbol moderno y no puedes descuidar detalles de la otro lado que son los defensivos el balón parado en nuestra idea es intentar ser lo más completos posibles en en todos los aspectos estás nuestra idea vamos a ver si lo conseguimos porque como muy bien dices creo que tenemos una gran plantilla también con grandes jugadores y alguno más

Voz 1375 18:06 hace falta bordear no

Voz 7 18:08 sí esa es la idea siempre yo creo que todos los Cruz de El Mundo lo que intentan es mejorar el equipo respecto al año anterior oí vamos a intentar hacerlo sabiendo que no es fácil porque pues bueno porque al final hay mucha competencia en todos los Cruz y todo el mundo que a los buenos jugadores en sus equipos

Voz 1375 18:23 qué te ha dicho el el

Voz 1560 18:26 capitán consejero casi presidente Joaquín te ha dado la bienvenida a algún chiste ya como ha sido el la bienvenida

Voz 9 18:32 en la bienvenida con vídeo con otros compañeros también bueno que voy a descubrir yo voy a Joaquín nada no lo conoce todo yo creo que ella es como te diría casi lema nacional no forma de ser su alegría inhala entre preparado para conocer lo que será muy pronto porque la verdad es que no he podido casi ni respira desde que llegó

Voz 7 18:53 pero con ganas también de conocer a este gran futbolista sí señor que hubiera pudo está cada vez más de uno

Voz 1375 18:58 Fran Contador chiste tú tú muy de chiste no eres no

Voz 10 19:01 claro que para que no tengo gracia

Voz 1640 19:05 si a ver si te agua Duri de desagracia

Voz 10 19:07 sí sí sal porque me cuesta mucho

Voz 0970 19:10 no te digo que ven donde sentido de modo Marín único en claro claro por eso doy todo el humor es igual no

Voz 7 19:15 exacto pero reconozco que en esto pues soy suspenso suspenso grande

Voz 1375 19:21 oye dijo Lopetegui nada más llegar al banquillo del Sevilla en su presentación hace unos días es el equipo más grande de Sevilla

Voz 6 19:27 qué dice Ruby está de acuerdo con eso

Voz 7 19:29 bueno a ver Ruby lo que dice es que está encantado de estar en el Real Betis no me cambio por ningún entrenador de de cualquier equipo que bueno que el Sevilla Betis serán semanas para vivirlo compasión y ya hay ahí de pues obviamente cada uno defenderá su puto al máximo

Voz 1375 19:47 casi pone el capote Julen Lopetegui tú no vas a entrar al trapo

Voz 0970 19:51 entonces yo creo que lo que me interesa es

Voz 1375 19:54 no es que los políticos los béticos están esperando que ya Rubi diga no no el más grande es el Betis Sevilla

Voz 9 19:59 bueno ya hablaremos desde que no de verdades que centrarnos en nuestro proyecto y en hacerlo al al Betis lo más fuerte posible para que puedan estar en su día pues por delante de más equipos no no de este caso nuestro rival de ciudad que todos los que podamos

Voz 1560 20:17 en la última de dejó que no tiene que ver con tu nueva etapa en el Betis tiene que ver con tu anterior etapa en el Huesca

Voz 1375 20:24 con lo que ha salido hoy está saliendo en los últimos días de ese partido investigado sobre todo con las últimas declaraciones de Iñigo López confirmando confirmando ya no ya no sospechamos Neeson investigación no sino que confirma que el partido estaba amañado te oído que esta mañana en la rueda de prensa pero no sé si con el paso de las horas quieres matizar lo que has dicho lo que no lo que piensa el partido

Voz 7 20:45 mano que realmente es lamentable tener que vivir como profesional que amamos este deporte y que para nosotros no todo es el dinero sino que son muchas cosas más el vivirlo la pasión con los dirigentes lo vive que es un hecho realmente muy triste sabes a lo que yo digo es lo que realmente dice pues aquella semana que fue trabajar al máximo desligó para intentar ganar el partido porque precisamente era la posibilidad que teníamos desde hacer al Huesca campeón por primera vez

Voz 1073 21:13 en su historial de Segunda división entonces sí

Voz 7 21:16 luego la respuesta de algunos no fue en el campo pues que me digan en de quién porque nosotros como técnicos

Voz 5 21:21 pues todo si fuera jugador tuyo

Voz 1375 21:24 si reconociera eso que el partido lo volvería a poner

Voz 7 21:27 vamos es que no porque es imposible Enyo volvería a tener a cien kilómetros de distancia así pues no es que no no esto no esto es otro es otra forma de ser de la vida hay esto a mí no entra en mi cabeza

Voz 6 21:39 a veces las las

Voz 1375 21:40 tuberías si las cañerías del fútbol que ensucian lo bonito que es este deporte está esta Liga en la que Rudy convencido sea algún día sacaba barato eso porque

Voz 7 21:48 mente es desde la Liga de la Federación me está haciendo un esfuerzo importante que realmente el que se equivoque es Ken porque realmente el pues bueno pues porque no le no no meditar bien las cosas pero se nos da la formación para tener claro de que aquí hay que competía hasta el último minuto a lo máximo siempre y lo demás que pase lo que pase

Voz 1375 22:06 mira lo que ha hecho Guardiola hoy no nos las oído esto en la Premier no pasan no ha dicho esto en la Premier rosa pero que no pasa dice Easy pasara en un éxodo se ha arreglado no como aquí que no se arregla

Voz 7 22:16 no yo estoy convencido mano que ya llegarán momentos de aquí tampoco va a pasar porque al final entendemos que hay cosas mucho más importantes que que haya interés personal en un momento dado de un tema económico es el que te debes al club siempre te debes al club esto no lo podemos olvidar nunca el club lo que tiene que intentar es que su cliente esté contenta de que gane los partidos lo demás son tonterías

Voz 1375 22:36 pues nada éste es Rubi que sigue su caminito como técnico de el fútbol español que va dando pasos te voy a hacer la última para que los béticos sea cueste más tranquilos ya que no has dicho que el Betis es el equipo más grande fuera que no esto ya llegará el derbi algún día en harías al Sevilla

Voz 7 22:51 yo creo que eso tengo clarísimo que es incompatible al cien por cien

Voz 1375 22:55 ahora sí te ha metido ahora sí te has metido a los béticos en el bolsillo

Voz 0970 22:59 yo lo que quiero es que es cuando empieza a rodarla pero hay que está muy contento

Voz 7 23:03 los con con lo que Bear porque la verdad hito supongo que está de acuerdo conmigo que tenemos una espectacular

Voz 1375 23:09 por favor que cuando el equipo le da

Voz 7 23:12 la afición te lleva prácticamente casi sola eh

Voz 0970 23:14 hay buena para mí muy importante no hay buen equipo hay buena afición hay buena directiva y hay buen técnico Rubi

Voz 1375 23:20 la suerte de un abrazo muy grande para todos vosotros

Voz 11 23:22 el chao chao hasta luego eh

Voz 1375 23:25 ciertas sobre eso que decía decía

Voz 11 23:28 y a Ruby de Guardiola mejores

Voz 1375 23:30 luchamos antes hemos ido a Guardiola hablar hablar de pasar esto ha dicho Pep sobre el tema de los amaños comparando lo que pasa en la Premier con lo que pasa en la Liga ojo al recadito para Tebas

Voz 12 23:41 en Inglaterra esto no pasa pero os digo que no pasa pasa en un mes dos meses está solucionado pero estoy convencido que la Federación y el señor Tebas que siempre están preocupados por lo que pasa en Inglaterra seguro que ahora sin búlgara para solucionar que se ha pasado pues tomar decisiones y aplicar la ley el tan preocupado por las leyes de otros países y de otros equipos y seguro que que si no ha pasado nada pero seguirá como estás confió mucho el señor Tebas

Voz 6 24:11 igual que nosotros muchísimo eh

Voz 3 24:14 Santi Ortega el mensaje ha sido claro de Ruby olvidando nuestro del Betis no quiero no querría Íñigo López ni a cien kilómetros ahora mismo tengo tu él lo tuvo a sus órdenes y claro de supongo eso tiene que remover te por dentro no

Voz 1870 24:25 pues sí íbamos a ver cómo arranca este entrenador que efectivamente está en manos de de de los resultados contantes por ciertos por cierto mañana si se despide Serra Ferrer en una rueda de prensa que ha organizado la va a hacer en un hotel cercano al estadio ya hubo explicación de lo que ha ocurrido lo que ha provocado su salida bajo su punto de vista cosa que no va a estar

Voz 3 24:44 al dándole nadie del club no sólo lo digo como lo traían Gerard digo dijo nos encantaría que hubiera seguido y tal pues iba a lo mejor le acompañan en la rueda de prensa

Voz 1870 24:54 es lo que ha ocurrido según su criterio hoy si te lo contaremos aquí en El Larguero

Voz 1375 24:58 esta mañana Santi mañana lo contamos con un abrazo y suerte para Rubi para los béticos en nuestra nueva temporada como les decíamos a los sevillistas ya Julen Lopetegui hace hace unos días la una de la mañana hacemos una pausa aquí enseguida nos vamos a ir a Francia que está por ahí Talavera Sonia Lus esperándonos con una protagonista de la selección

Voz 1119 29:35 la una en Canarias está por ahí Miguel Martín Talavera en Francia hola hola qué tal

Voz 3 29:41 qué tal buenas noches o es una pena porque después de la victoria contra Sudáfrica hoy ha sido el segundo partido contra Alemania una de las favoritas al título y me ha gustado España pero no me ha gustado el resultado ese uno cero que podía haber sido bien distinto tala

Voz 0258 29:54 sí yo creo que además hubiera sido

Voz 1576 29:57 lo más razonable viendo el partido yo creo que en categoría absoluta en un gran campeonato pues seguramente ha sido uno de los mejores partidos de la selección española femenina ha dominado como tú bien dices la posesión más ocasiones ha maniatado completamente a la selección teutona qué es doble campeón del mundo que ha ganado ocho Eurocopas que ha ganado juegos olímpicos pero ha ganado absolutamente todo pero hoy la selección española ha sido mejor y tan sólo en los detalles han podido con ella primero que no hemos tenido la suerte de cara a portería de las ocasiones creadas

Voz 3 30:26 tengo muy bonito

Voz 1576 30:29 en la primera parte muy buena Lucía también la segundo génica jugó muy bien pero al final un error en el cuarenta y dos una falta de de coordinación ente Sandra Paños y sobre todo la capitana amarró Torrejón no terminan de despejar un balón marca Alemania hay ese gol no

Voz 3 30:43 a condenar Se error de de la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección Marta Marta Torrejón en un equipo

Voz 8 30:49 que hoy me ha gustado eh porque ha salido tala con María

Voz 3 30:51 a por una banda con Alexia puntillas por la otra Jenni

Voz 1375 30:54 mosso hoy jugando por detrás de de Nike y un equipo más ofensivo

Voz 0258 30:57 con

Voz 1576 30:58 sí que era un poco lo que le pedíamos no porque Jenny es la mejor jugadora del nuestra selección seguro pero ella asociándose un poquito más atrás entrar más en juego y lo nota el equipo español y estaba por delante se ha beneficiado del juego de Jenni en esas ocasiones que tú que no ha sido capaz de embocar Meseguer también muy bien con junto a abrir

Voz 8 31:17 el dominio era para mí la mejor jugadora hasta de las

Voz 1576 31:19 pero española que está en un nivel tremendo atrás las centrales en estado muy seguras pero es en la alta competición un error

Voz 8 31:27 puede condenar yo y la verdad que no sea condenado se doble vida

Voz 3 31:30 te Silvia Meseguer y Virginia Torrecilla es un seguro de vida Marta Corredera como siempre Jenny hermosos rindiendo muy bien ahí por detrás como dice talaverana

Voz 0258 31:36 Ari pero uno cero y ahora

Voz 1375 31:39 esperada

Voz 3 31:40 a la última jornada ahora te pregunto por las cuentas la de la última jornada pero está por ahí Sonia Lus con una de las jugadores precisamente con la con la protagonista de esa jugada con Marta Torrejón

Voz 1375 31:49 es una pena porque la imagen que ha dado la selección ha sido

Voz 3 31:51 yo fantástica y el resultado podría haber sido otro hola Sonia muy buenas

Voz 1640 31:55 sí ha dado muy buena imagen yo creo que ha sido superior y que ha tenido las mejores oportunidades hoy en el statu bueno para llevarse la victoria en ese segundo partido de la fase de grupos del Mundial no ha podido ser España sigue sin poder ganar a Alemania después de cinco encuentros ahí te escucha te va a escuchar ya la capitana una de las voces autorizadas para hablar de lo que ha podido pasar bien el partido y lo que puede pasar a partir de ahora

Voz 3 32:19 qué plazo con Marta Torres pues fíjate la jugador

Voz 1375 32:22 la que más veces se ha puesto la camiseta de la selección española la jugadora del Barça que está en sintonía del Larguero hola Marta muy buenas hola bueno me imagino que todavía han pasado unas horas desde el partido oí tu cabeza sigue dándole vueltas a la jugada no

Voz 1640 32:37 bueno sí la verdad que tampoco de mucho jornada dedicada a la jugada es clara final las dudas a veces te penalizan y el no aprovechan su su fáciles pues también y bueno la verdad es que hay que nace con la imagen que ha dado al equipo una pena perder así porque es el que tiene una sensacional marca después de de eso es lo que hemos peleado hoy de los apuros en que hemos puesto Alemania pero el fútbol es así no no llega justo de todo y bueno todavía nos queda un cartucho contra China

Voz 1375 33:04 a lo bueno la imagen ante una de las potencias del Mundial también lo que has dicho Avis perdona o ha tenido un mano a mano que han sido claves no en caso de haberlos marcado

Voz 5 33:12 la

Voz 1640 33:14 si al final me quedo con que que se han podido generar ocasiones delante de una gran selección ese es el camino es es es es por dónde queremos ir al final cuesta mucho contra esas elecciones sean ordenadas a de lo pasquines les hemos tenido al final lo lo metes como el tener un ligero despiste un un error pues te penaliza esa manera

Voz 1375 33:35 eh habéis pedido penalti en una jugada al final justo en el minuto ochenta y ocho un posible penalti sobre y que a mí me ha parecido Iturralde González ha dicho que era penalti sin embargo no la han revisado no la han revisado en el bar no

Voz 1640 33:47 vaya la verdad es que son jugadas que pasar tan rápido que ni te das cuenta con la tensión de los últimos minutos sí que estábamos ahí Si bueno el otro día salimos favorecidas con el Walesa algo así que no doce es realmente no se lo ha pasado

Voz 0258 34:04 oye Marta ahora ahora que

Voz 1375 34:06 siendo segundas de grupo seguramente al rival sería Estados Unidos siendo terceras una hipotética clasificación como terceras porque pasan cuatro como terceras se evitaría a Estados Unidos en esas cuentas Kayes o ni pensáis en eso para el partido contra China

Voz 1640 34:21 la verdad es que en sinceramente yo ni pienso pienso en hacer un gran partido en ganó la china para para meternos de la forma que sea evidentemente depende cómo quedes te enfrentas a unos a otros y uno son a priori más difícil el So Ho menos difíciles estamos siendo mundial son los equipos compiten todos los equipos son fuertes duros así que a cualquier partidos complica lo importante es pasar ronda y eso que intentaremos

Voz 1375 34:47 pues nada Marta a seguir peleando y suerte con el partido contra China que es con el que cerramos la primera fase hasta luego

Voz 5 34:53 Marta Torrejón en sintonía El

Voz 1375 34:55 Larguero protagonista en esa jugada pero también hay que protagonistas en esos dos mano a mano que ha tenido la selección española en un buen tono general como decíamos con Sonia Lus ante una de las grandes favoritas en un uno cero que al final ha sido un resultado negativo pero de si repetimos nos quedamos con la imagen de la selección española y ahora Sonia las cuentas no de cara a la última jornada conviene ser segundas conviene ser terceras

Voz 1640 35:18 bueno yo creo que no conviene ser segundas pero ya que estamos en esa fase de grupos tampoco podemos jugar a ser terceras porque el grupo ves el segundo que esas cierre luego quedan un montón de grupo esfuerzo raza y lo sabe si vas a entrar entre los cuatro mejores terceros y quizá es mucho riesgo Isabel también luego dependiendo la posición de Tutor fue puesto te cruzas con un grupo te cruzas con el otro entonces las cuentas era no ganar hoy no se ha podido ganar así que ya de pasa no me inclinaría a pasar como segundos clasificados aunque te espera Estados Unidos

Voz 1375 35:50 sí sí que sería el rival potentísima arremetió trece a Tailandia pero lo importante intentar ganar a China veremos a ver lo que pasa bueno mañana día de descanso ya pensar en el tercer partido hasta mañana Sonia

Voz 3 36:01 hasta mano hasta luego hoy dejamos a ella Marta Torrejón también pues eso estábamos viendo con Sonia a ver las cuentas de la lechera sí pero lo Llàcer es ganar a China ir rezar porque hace las cuentas llegar terceras y luego bueno que las terceras

Voz 1576 36:14 no sobre todo porque es verdad que Estados Unidos tiene un gran potencial como bien hablabais como primera del grupo A F y te puede eliminar en octavos de final pero tú imagínate el papelón seguidas tercero elige rival llega otro rival inferior y también te pinta la cara por lo tanto aquí es la segunda participación en un Mundial hay que seguir creciendo hoy decía Jorge viendo una cosa muy interesante en rueda de prensa podíamos haber dado una gran zancada empatando ganando a Alemania pero hemos dado dos eso es importante ya estamos aquí yo creo que la selección siente que está ya en la elite pase lo que pase en este Mundial y ese es el camino por lo tanto ganar a China el próximo lunes en LEAR y a partir de ahí ver cuál es el rival e intentar seguir peleando

Voz 3 36:50 pues mañana atentos también al otro partido del grupo mañana se juegan

Voz 8 36:53 China Sudáfrica y lo iremos contando con Miguel

Voz 3 36:55 en Talavera que no está narrando los partidos de La Roja desde allí desde Francia la selección de Jorge I también con Sonia Lus esta mañana Atala Chava hasta luego

Voz 27 37:04 la selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía

Voz 1119 37:32 una y trece está por ahí ya José Antonio Ponseti Javi Blanco para el Milán ya como cada miércoles pero antes sintonía de ciclismo que sonará una vez más en la Cadena Ser con Íñigo Marquínez y todo el equipo enviadas especiales a Francia en un Tour de Francia en el que no va a estar Chris Froome que ha pasado Íñigo muy buenas

Voz 0802 37:49 hola a mano muy buenas pues mira era la cuarta etapa de la Dauphiné una contra reloj sobre veintiséis kilómetros muy parecida a la que se va a correr en el Tour de Francia en la decimotercera etapa por ese motivo Chris Froome había ido ha estado Fine bueno pues antes de competir en la crono ha ido al reconocimiento habitual la lo tenía un punto alto y luego un descenso bastante rápido el Chris Froome sea puesto a bajar ese descenso parece que una racha de viento desequilibrado a sesenta kilómetros por hora sea pegado una galleta tremenda contra un muro fíjate que se ha roto el fémur de la pierna derecha

Voz 8 38:23 tiene fractura también en el codo derecho

Voz 0802 38:25 hay varias costillas dañadas lo han llevado a un hospital de Don Juan donde se estaba celebrando la prueba a Saint Étienne el

Voz 1375 38:33 cocotero para comenzar el tratamiento lógicamente

Voz 8 38:36 no hay imágenes de verdad hay algo imagen yo no he visto Vídeo

Voz 3 38:39 no no yo no he visto ninguna imagen habrá

Voz 0802 38:41 no he visto ninguna imagen la sino el reconocimiento no ha sido en la carrera

Voz 8 38:44 bueno pues al final es la galleta sino

Voz 0802 38:46 lo realmente o ha tenido que ser de escándalo de de una cosa también Chris Froome es un grandísimo corredor ha ganado tres Tour de Francia pero hay algunos que ya que no tiene idea de montar en bicicleta porque está a veces más tiempo en el asfalto que encima de la

Voz 8 38:58 la propia bicicleta ha ganado tres o cuatro

Voz 16 39:01 cuatro

Voz 3 39:03 cuatro Tours de France cuatro euros cuatro Tours de Francia pues nada pues el quinto de momento no lo va a poder ganar pues ha pegado un pinchazo como dice Martínez importante que esperemos que se recupere lo antes posible uno de los mejores ciclistas ahora mismo hasta mañana Marquínez hasta mañana abrazo chao señoras señores con ustedes de Boss en El Larguero

Voz 1119 39:53 José Antonio Ponseti hola qué tal

Voz 0258 39:56 estamos feliz madrugada por cierto un inciso antes de Raquel a ver baja la música Pablo que lo quiero decir públicamente Marquínez está quedando luego huesos yo así no sé qué era qué dieta está haciendo este hombre Aubry en Bilbao hay una ola Javi Blanco hola qué tal ayuda foto que deberíamos compartir en redes sociales donde estamos los dos no te lo crees osea

Voz 6 40:18 pues al está pero luego eso es la crítica a la vida cucurucho yo qué sé yo la de tal eso cómo va esto

Voz 0258 40:26 nombre van a abrirá ahora un restaurante la dieta esta política de esta gran están llevando varios jugadores pero la conozco desde la época en Miami siempre me ha parecido un poquito ya bueno hay que hay que recordar que que la gente del Paleolítico vivir muchos años no vivía lo lógico es que la gente se vaya interioridad

Voz 8 40:50 tiene ya cambio bastante bastante chuleta en su vida ya que yo creo que Marquínez acerca sigue la dieta Arguiñano es buena también un kilo de garbanzos los cien por el suelo y los relojes uno a uno de Bilbao pero a esta estar viendo mucha tele porque éste entre humor fácil que te has jugado cuando está de humor fácil fácilmente Aviñón no guineanos viñedo Arguiñano es Dios sí lo sabe exactamente entrevistaron para su revista que creo que portaba no te digo más así si iban de contenidos pero bueno distintos pero ya salieron al feto ya ha salido saldrá salido bastante

Voz 0258 41:35 sí hicieron un test de de cocina al final de la entrevista brutal e te lo digo de corazón preguntando por la tortilla de patatas me pregunto

Voz 8 41:45 va sobre la tortilla de patata que me estás diciendo

Voz 30 41:48 sí sí sí sí sí como me gusta

Voz 0258 41:50 escrita ahí ahí la tortilla luego hablaremos

Voz 8 41:53 antes de que venga

Voz 3 41:56 sin cebolla concejal pero

Voz 8 41:59 no hombre que no que no hombre que no la tortilla de patatas tortilla de patatas y cebolla esta noche me voy a hablar de la tortilla pues ahí varios aquí están diciéndome que no que con cebolla con cebolla no lo entiendo no entiendo que no lo entiendo con cebolla que no hombre que no venga vamos a lo nuestro a Marbella tortilla Pandora no Si queréis quitar la patata y la sólo de cebolla

Voz 0258 42:19 esa estos diez tortilla de patatas con cebolla cientos de patatas de patatas bueno aquí cada uno vale tengo varias batallas

Voz 8 42:29 qué pasa coña aquí le venga lo primero que os voy a empezar y voy a hacer un

Voz 0258 42:36 un acto de casi viviría de de salvajismo y tal no bueno desde la primera vez que la digas Javi de

Voz 8 42:43 es que cansado ya de los Patriots hacerle a la mismísima pero esta es se que no tengamos creen que ya no tengamos que hasta hasta dentro de un tiempo pero hombre que viene pues él la semana pasada en horario infantil ya dijimos que iban a recoger sus anillos de campeón pues ya los tienen se sabe de cómo está compuesto ese anillo lo recogieron en la casa Robert Clark es el dueño una ceremonia privada cuatrocientos veintidós diamantes está compuesto de oro blanco cada cada anillo cada anillo de cuatrocientos veintidós diamantes zafiros

Voz 3 43:20 cuánto vale ni pues no mira o la cifra pero

Voz 8 43:23 mente estos anillos pues bueno suelen estar valorados en cincuenta mil dólares cada uno no no son son una pasada son una pasada tiene varias frases por ejemplo pone estilo

Voz 0258 43:33 él que ese bueno cuán bueno

Voz 8 43:36 la historia sobre un empleado tiene por supuesto siempre poner a The Wall Champion no siempre lo pone todos los anillos toda la gente que nos venda es seguramente pues no te voy a contar no va a ver

Voz 0258 43:46 sabes sabes que has leído un estudio hace unos días atento al dato de te voy a dar el sesenta por ciento de los jugadores si en arruinados sesenta por cierto J

Voz 8 43:58 de la NFL de la NFL con la pasta que Haniya la nieve hay un porcentaje alto es que alguna vez he leído algo me sabía que era tan elevado el porcentaje joder qué tal estaba ahí Marina por favor Borja que tortilla de todo que tiene que hacer una tortilla batata Ricard parece ser que es con cebolla comparemos ella digo que alguna cosa Itzik siempre Eloy qué hacer la tortilla bien

Voz 0258 44:23 he he leído más de una vez que algún jugador ha vendido el anillo pero no se deja yo

Voz 8 44:29 alto el porcentaje size que no lo va a vender que no lo vamos a Tom Brady Sombreidi porque tú me has puesto que no estoy Instagram con los seis anillos de campeón que viene entonces IU pregunta sabéis cuál es mi anillo favorito dice el siguiente todavía tiene ansia todavía quiere ganar otro anillo que estarán encantados con esa frase esto que no la hagan el año que viene en Miami por Dios pero bueno bueno oye a Estados Unidos con general del fin pero conmoción de la horda desde que un ex jugador de béisbol Pete Papi le

Voz 0258 45:03 sí sí sí sí es uno de los jugadores de era jugador de de los Red Sox y estaba en República Dominicana salió a un bar de copas

Voz 3 45:15 pues bien bueno es tremenda en la imagen se visto por ahí el vídeo de las cámaras de las cámaras de seguridad es terrible la sí

Voz 8 45:22 en lo que además que locos parece que no querían y robarle que sólo estado muy bien y si no me equivoco sabes que el avión del equipo de los Red Sox se ha ido a por él para traerlo para llevarles para llevarle a a Boston y que sí sin bueno más cosas

Voz 31 45:39 eh Ander Ruiz qué quiere