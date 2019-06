El Larguero: Analizamos las palabras de Gil Marín y hablamos con Martí, Paunovic, Denis Suárez y Jovic (12/06/2019)

Voz 0684 00:00 la reina buenas noches son las once y media a las diez y media en Canarias

Voz 1375 00:38 venidos a este larguero hasta la una y media a aquí lo todos los de deportes de la Ser acompañándole para esta Álvaro Benito está Javi Blanco está Mario Torrejón acabo de verlo llevaba bueno está dando estamos con Romero con Gallego con Pulido Nos vamos ir a Barcelona mucha información muchos protagonistas en lo están esperando ah y también en Coruña donde acaba de terminar hace un rato el Deportivo de la Coruña cuatro Málaga dos Depor cuatro Málaga dos en la ida de la primera semifinal del ascenso a Primera División Carlos Fernández ha marcado en el veintiuno y en el sesenta y tres Pedro Sánchez en el cincuenta y seis Borja Valle en el setenta y ocho los dos del Málaga los han hecho Luis Hernández Ontiveros Nos ha ido ganando el Málaga uno dos al descanso pero la remontada ha sido espectacular del Depor cuatro dos la buen te recordamos en La Rosaleda el San a las nueve de la noche pie bueno iba a decir y medio resulta importante pero ni mucho menos cerrada la eliminatoria con ese cuatro dos para el partido de vuelta mañana la ida de la otra semifinal a las nueve Mallorca Albacete así que de momento primer paso importante para el Depor pero veremos a ver qué ocurre en la Vuelta y a ver qué pasa mañana en el Mallorca Albacete más informaciones de que con respecto a la operación Oikos que siguen dando de qué hablar el Comité de Competición ha suspendido provisionalmente a Iñigo López que no ha estado en este partido jugador del Dépor después de que la sanción había pedido medidas cautelares tras leer las declaraciones que ha hecho al diario El Mundo donde reconoce reconoce que hubo pacto hace dos años en ese Huesca Nástic

Voz 1 02:16 para acordar el resultado de dicho encuentro tremendo

Voz 1375 02:19 ya no son sospechas ya no son informaciones Llano es a ver qué pasa aquí a ver si tiramos de la cuerda si tiramos del hilo no es que un jugador un futbolista en activo ha reconocido a un medio de comunicación que pasearon que amañar on

Voz 1 02:34 el resultado es el partido

Voz 1375 02:36 qué más pruebas hacen falta siete lo reconoce un futbolista futbolista que por cierto no me extraña que hoy lo hayan apartado futbolista que no tengo el placer de conocer a Íñigo López no debería volver a jugar al fútbol profesional en este país pero ni un minuto más en ningún equipo más le honra reconocerlo pues pues alguien que comete un delito pues supongo que lo habrá dicho por algo porque su abogado el habrá recomendado pero entiendo que un jugador en activo que reconoce que forma parte de un amaño de un encuentro hombre volver a vestirse nunca me parecería un una deshonra algo muy sucio para nuestra Liga no debería jugar un minuto más alguien que reconoce que amañar un partido y que lo amañar entre los que era uno de ellos él supongo que acabarán dando con los demás

Voz 1 03:34 además

Voz 1375 03:35 competición ha abierto expediente al Real Valladolid ya dos de sus jugadores Borja Fernández Sergio Gontán se sigue tirando de el hilo de la cuerda siguen saliendo más informaciones

Voz 2 03:51 la última la desvelado

Voz 1375 03:54 hace unos minutos

Voz 2 03:56 el mundo en donde

Voz 1375 03:59 cuenta que la policía judicial considera probado repito textual cuenta el diario El Mundo Katerin acceso al ser el sumario la Policía judicial considera probado el amaño del Valladolid Valencia condicionó claramente el resultado el mismo infracción que han publicado los compañeros del mundo hace media hora la policía judicial considera probado el amaño del Valladolid Valencia tenemos ya nuevo campeón de Segunda B es el Fuenlabrada que ha empatado a cero ante el Racing uno dos e recordamos en la ida una noticia que tiene que ver con el basket con la final de la N mañana será el sexto partido en Auckland se han confirmado los peores presagios Kevin Durant Se ha roto el tendón de Aquiles y ha sido operado hoy mismo se desconoce si es eso sí rotura total o parcial eso dependerá de cuántos meses hasta rebaja pero vamos larga temporada y que se recupere pronto Kevin Durant el jugador de los Warriors además por supuesto va vamos a empezar por ahí después de irme A Coruña e la presentación de Jobbik hoy el flamante delantero serbio que hoy ha sido presentado en el Bernabéu como telonero como aperitivo de la gran presentación galáctica de mañana que va a tenerlo ahora las siete en el Bernabéu con la puesta en escena de Eden Hazard y luego hablaremos de ello y además de la confirmación ya es oficial de Forlán vendí lo ha hecho oficial esta tarde el Real Madrid francés veinticinco años ex ya del Olympique de Lyon lateral izquierdo nuevo futbolista del Real Madrid firma hasta dos mil veinticinco será presentado el miércoles de la semana que viene viene para competir con Marcelo que en los últimos años ha estado muy relajado sintiéndose titular indiscutible se ha notado sobre todo esta temporada el Madrid entiende que hay que meterle presión es una petición de Zidane expresamente no cuenta con riesgo pero sí con Forlán mendigo ya es oficial hasta dos mil veinticinco presentado el miércoles de la semana que viene además ha habido partido de las chicas en el Mundial de Francia nuestra selección femenina las chicas de Jorge Vela hemos perdido contra Alemania en un buen partido de España contra una de las potencias y favoritas del Mundial sólo hemos perdido uno cero y hemos tenido ocasiones como llevo para empatar así que a pesar de la derrota nos quedamos con buena sensación pero luego nos contarán Talavera y Sonia Lus estaremos con una de las jugadoras qué puede ocurrir a partir de ahora porque si somos según da así son segundas Nos veremos contra Estados Unidos en el cruce de octavos locales por vamos imagínate para echarse a temblar Bo Estados Unidos ayer le hizo trece a Tailandia tal vez a ser terceras pero es que terceras pasan cuatro de los seis grupos a lo mejor Tian a quedar tercera te quedas fuera bueno lo importante es ganar a China en el último partido y veremos qué ocurre cierra la portada de este Larguero con lo que ha dicho hace un rato

Voz 3 06:53 te te el

Voz 4 06:56 qué pasa con el micro estoy tocando estoy tocando toca

Voz 1375 06:58 si bien no digo que cierre aportada de este Larguero con las palas horas de Miguel Ángel Gil Marín el el consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid que ha hecho en la plaza de toros en en Las Ventas en Madrid era la Corrida de la Beneficencia ahí le han preguntado pues por un poco todo qué tal cómo va la vida todo bien Miguel Ángel la última pregunta del reportero tiene que ver con Griezmann sabe usted allá donde va a jugar Griezmann el año que viene respuesta de Miguel Ángel Gil Marín

Voz 5 07:26 saben ya dónde va y misma no les preocupa les importa ya lo tengo claro hace ya que desde marzo a Barcelona

Voz 1 07:32 bueno pues pone otra vez

Voz 5 07:35 saben ya dónde la misma no les preocupa les importa lo templadas de Barcelona

Voz 1375 07:40 yo lo tengo claro desde marzo al Barcelona palabras de Miguel Ángel Gil Marín que en las ventas se ha puesto el traje de luces rojas y blancas acogió el estoque ya entraba a matar ya haya dejado la estocada que veremos a ver qué reacción provoca en Barcelona porque ya no es que lo dijéramos en El Larguero que te lo contamos hace unas semanas te acordarás verdad hoy lo ha confirmado Miguel Ángel Gil Marín

Voz 1 08:06 no

Voz 1375 08:07 veremos a ver si mañana por la mañana o por la tarde o pasado mañana la semana que viene en el Barça alguien dice algo cuando Le Pen contemplar esto ya no es una información de este del otro desde más allá es que el dueño del Atlético acaba de decir que sabe declaraciones a Movistar Plus que no lo he dicho por cierto en esa corrida de toros acaba de decir que sabe desde marzo que Griezmann va a jugar en el Barça la temporada que viene va a decir algo el Barça o va a seguir Callao van a seguir metidos de bajo la tierra van a seguir metiendo la cabeza como el avestruz debajo de cualquier trozo de

Voz 1 08:41 yerba que encuentran por ahí

Voz 1375 08:43 no van a decir nada hasta el uno de julio Se va a hacer largo eh bueno las once y treinta y nueve una menos en Canarias vámonos A Coruña

Voz 1804 08:53 la semana que viene me caso no que mala suerte justo el mismo día que llegue al de Volkswagen con

Voz 6 08:59 la ilusión que me hacía ir en fin

Voz 7 09:02 pues ya me dirás qué tal el banquete de a tu ciudad con los modelos más potente este Volkswagen Golf GTI te CR tuareg doscientos ochenta y seis caballos ardió doscientos cuarenta caballos iguana R Line y muchos más no te pierdas esta oportunidad entre en Volkswagen de Tour punto eso

Voz 0684 09:22 cómo se lo ha pasado la gente Coruña como el sufrido es que estoy claro quedan

Voz 1375 09:26 otro a ganar cuatro equipos así de los cuatro sólo va a poder subir uno el Depor el Málaga el Mallorca y el Albacete Ian sufrido aunque luego han acabado festejando no porque el Málaga se ha puesto cero uno luego empatado a uno el Dépor luego se apostó uno dos el Málaga ya cundido el pánico en Riazor eh o con dos dos incluso tuvo un tiro al palo el Málaga pero se marcharon como digo perdiendo al descanso los de Martí y al final la segunda parte siguió espectacular tal vez el Málaga llama decido un resultado algo superior pero el tema digo La Coruña saca un muy buen resultado tal y como ha ido el el partido está Fran Hermida todavía en Riazor o la muy buenas hola qué tal muy buenas manos vaya vaya a sufrimiento e Jolín y tanto eh tú ahí estaba la cosa en L'Escala

Voz 0688 10:08 eso con ese uno dos no que no somos pasas media semana con aquello de que no te marquen en casas importante bueno pues empezó marcando el Málaga lo neutralizó rápido el Depor llegó el uno dos abraza es que el Málaga hizo una muy buena primera mitad pero al descanso Martín movió fichas y la verdad es que el Depor estuvo inconmensurable en el segundo tiempo consiguió darle la vuelta al marcador ese cuatro dos que bueno le otorga cierta ventaja al Deportivo de cara al partido de vuelta por aquí si te parece tengo ya pues

Voz 3 10:36 sí al que ha movido esas muy bien muy bien

Voz 0688 10:38 aún Jose Luis Martí que hace un ratito lo veía que se acercaba al césped al estadio miraba yo creo que incluso con cara de emoción como estaba ahora vacío un Riazor que hoy ha tenido veinticuatro mil espectadores que han vibrado que sean bueno se han conjurado para empujar al equipo ya tenemos aquí con nosotros a José Luis Martín Martín qué tal muy buenas es muy buenas bueno se te veía incluso con un puntito de emoción no porque la verdad es que la afición hoy ha llevado al equipo en volandas y ha ayudado a que un conjunto que está tan tocado también a nivel físico lo haya dado todo hasta el noventa sí evidentemente es importantísimo el hecho de de cómo unos apoyo de la afición posiblemente como he dicho en rueda de prensa uno de esos goles lo haya empujado la afición por no decir los cuatro creo que que el equipo una vez más ha vaciado nos costó entrar en el partido el Málaga fue superior en sobretodo de la primera mitad posiblemente la primera media hora y a partir de ahí luego la segunda parte el equipo o corrigió mejor supo supo tener más tiempo el balón supo tener esa cierto en los pases que es la primera parte nos nos costó Nos llevamos un triunfo que estamos saboreando pero que que saborea hemos poco porque el sábado hay otra pelea muy difícil muy complicada donde las cosas van a ser tremendamente difíciles mano te escucha el míster

Voz 1375 11:46 hola entrenador buenas noches ya hay buenas noches vaya vaya noche

Voz 0688 11:50 sí sí sí en una noche inolvidable seguramente pues para todos los aficionados darle las gracias principalmente a esos aficionados por practicamente esos veinticuatro mil que estaban aquí que no han parado en animar en todo momento que han ayudado a esos jugadores que prácticamente físicamente estaban ya muertos al final pero aún así han sido capaces de de sacar ese resultado y luego también agradecerle principalmente a los futbolistas

Voz 8 12:12 a una vez más esos futbolistas me han demostrado

Voz 0688 12:14 el orgullo que tienen dentro que en él

Voz 1375 12:17 canso con uno dos que les dices a los tuyos porque es un momento delicado o estás perdiendo en casa hay que se dice en el vestuario del sexo

Voz 0688 12:22 principalmente que que que saquen el corazón que le pongan ilusión que le pongan la pasión que ellos me han demostrado aparte de corregir dos ptos tácticos que nos estaban haciendo daño que hemos entendido otra manera de de ubicar ubicarlo a la hora de iniciar la presión

Voz 1375 12:35 ahora se se pueden ver ahora ella ya que al partido no

Voz 0688 12:39 civilmente hemos intentado juntar a nuestros dos delanteros poner un jugador más adelante en esa mediapunta jugar jugar un poquito con esos tres por detrás para no permitir la salida muy fácil del del medio centro rival

Voz 1375 12:50 estaba recibiendo cómodo

Voz 0688 12:52 hemos corregido secreción permitiéndole más llegadas por fuera pero cada vez que les obligamos a golpear el largo esas segundas jugadas ya eran nuestras en la primera

Voz 1375 13:00 la mitad no era no no no la segunda parte ha sido espectacular las buena parte de de del Depor el Málaga muy bien es un rival bueno esto está bien te voy a pasar del cuatro dos que habéis hecho una segunda parte increíble esto no está cerrado ni mucho

Voz 0688 13:10 no esto estaba muy muy muy abierto yo entiendo que es un equipo que en sus últimos partidos en casa hizo tres goles cada partido con eso lo decimos todos

Voz 1375 13:19 es un equipo que que ha demostrado ya ha venido aquí

Voz 0688 13:21 va a tener la la personalidad suficiente como para tener la posesión del balón quitarla prácticamente en la primera mitad osea que tenemos muy claro que que el rival que nos vamos a enfrentar con su afición que empuja mucho nos para poner las cosas tremendamente Piris ahora bien sabemos y confiamos en nuestras posibilidades en nuestro esfuerzo nuestro trabajo a partir de mañana ya intentar recuperar a los jugadores para para que estén en las mejores condiciones posibles

Voz 1375 13:46 me ha costado algo mucho poco o nada abstraerse de todo lo que está pasando en el club en los últimos tiempos porque tú llevas desde el ocho de abril si a sustituir a Nacho González pero el consejo de administración un dimiten el Tino Fernández donó la presidencia tal eso has conseguido al equipo oí liberarles mentalmente todo eso y centrarte sólo en lo deportivo

Voz 0688 14:05 sí sí es lo que yo les he dicho están haciendo están trabajando están disfrutando de la mejor profesión que es lo que verdaderamente ir desde pequeños con lo cual lo único que pueden hacer disfrutar de ella dando el máximo dando el máximo en cada acción dando el máximo en cada momento en cada entrenamiento los que juegan los que en el míster no los pone porque considera que tiene que poner a otros al final entiendes que ellos tienen que que de disfrutar de su profesión y sobretodo hacerlo todo con esa ilusión que verdaderamente tiene cuando uno esta pequeña Martí

Voz 8 14:36 te doy la enhorabuena por el partido porque trabajo estás haciendo pero para terminar te quiero preguntar por Íñigo López uno de tus jugadores no sé qué sentiste al leer sus declaraciones y al saber lo que cuenta en el mundo reconociendo que hubo pacto hace dos años entre el Huesca y el clásico

Voz 0688 14:49 Íñigo un jugador de la plantilla que tenemos una gran estima y que está disfrutando una vez más de la victoria como el resto de compañeros

Voz 1 14:56 no les ha dicho nada no voy a hablar nada más

Voz 0688 14:58 que disfrute del de la victoria tú luego

Voz 1 15:01 en esa línea

Voz 0688 15:03 no lo sé no lo primero de todo que todavía eso no lo tengo en la cabeza segundo que primero se lo diría a los jugadores con lo cual es imposible que te pueda responder a esa pregunta

Voz 8 15:12 yo he dicho te lo digo porque como lo he dicho empezando Larguero te lo digo yo creo que un jugador que reconoce que forma parte de una mayor un partido no debería volver a jugar en nuestra Liga

Voz 2 15:19 es simplemente es mi opinión

Voz 8 15:21 no sé qué piensa el entrenador su entrenador ahora mismo ya sé que esto ocurrió cuando no estaban ni contigo y estaba en otro equipo pero

Voz 0688 15:26 el entrenador pero vuelvo a repetir que pienso que disfrute de esta gran victoria hay poco a poco iremos hablando

Voz 1375 15:32 Plaza Martí nunca un hasta luego hasta luego entrenador del Deportivo de la Coruña evidentemente no es una noche para amargarle la fiesta es un entrenador feliz por lo que ha hecho su equipo que ha sido remontar ese uno dos al descanso y acabar ganando cuatro dos pero hoy la decisión era también peliaguda cuando Íñigo López de hacía esas declaraciones anoche en el diario El dos reconociendo que sea amaño que pactaron el partido del del Huesca Nástic de hace dos años se ha quedado fuera porque así

Voz 2 15:57 así lo ha decidido también eh

Voz 1375 16:00 el Comité de Competición que ha suspendido provisionalmente al jugador hoy jugador del Depor bueno esto en Coruña la alegría he visto yo imágenes de la gente en la grada celebrándolo padres con hijas hijas compadres novios con novias maridos y Mujeres Hombres mujeres y viceversa de todo ya en Riazor celebrando la victoria al Depor en Málaga Enrique Aparicio que ha pasado después del uno dos y el cuatro dos Se pone más difícil para la vuelta hola buenas

Voz 0802 16:26 muy buenas ha sido un palo gordo eh es normal que este equipo se caiga de la forma que se ha caído la segunda parte sobre todo porque venía volando desde la llegada de Víctor yo estaba jugando espectacular en una eliminatoria queda estratosférica y mira como resultado del partido ahora mismo la expedición está llegando al aeropuerto de La Coruña vuelos

Voz 9 16:42 chárter directo hasta Málaga y a partir de más nada están todas las la edad a sigue el campo

Voz 1375 16:52 tenemos ahí la comunicación con Enrique

Voz 8 16:54 eh Aparicio eh

Voz 2 16:58 vamos a ver

Voz 1 17:00 es lo que ha dicho el entrenador de Málaga

Voz 10 17:03 tampoco no no manejamos bien esa ventaja que teníamos Si igual el Depor con con sus jugadores no no hizo daño y cuando yo fue contundente en casa somos un equipo esté muy fuerte con con nuestra gente sabemos que La Rosaleda bastar Gena igual sabemos que el equipo ahí estoy en Torrejón

Voz 1375 17:20 de rica no era el entrenador el jugador del Málaga despedimos a Enrique Aparicio que teníamos algún problema de con la conexión recordamos sábado que viene a las nueve de la noche partido de vuelta cuatro dos en la ida hasta luego ante que pareció hasta luego Fran Hermida en Coruña un abrazo

Voz 0688 17:34 venga buenas noches buenas noches suerte para la vuelta a los dos

Voz 1375 17:37 en esta para que Mario Torrejón

Voz 8 17:40 es la de alumbrado ahí la la Aparicio y ya está cuando te dice que ya

Voz 1375 17:44 empieza a parecer la voz del compañero que se va a dar

Voz 8 17:47 aquí cortar hay que cortar es el momento justo no dar abrazos

Voz 1375 17:51 cortísimo me da miedo está por ahí también además de Mario Javier hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches seguidas incorporan Antonio Romero Jesús Gallego y Julio Pulido pero estamos en semana de presentaciones como nos decía anoche Mario unos venís contando y venimos contando estos días hay que ver qué pasa con la operación salida pero ahora de la operación llegada ya aterrizado Jobbik mañana será pasar la semana que viene Mendi pero hoy mucha expectación con el serbio buen jugador Javi Herráez ahí

Voz 11 18:16 encanta me encanta este futbolista no que es un fichaje muy bueno para el Real Madrid hombre tampoco soy un experto en la en la Bundesliga pero lo que le he visto algún encuentro con el Eintracht locas sección de servía se mueve muy bien se asocia tiene gol además al primer esto que es un futbolista que va a por todas se ve hasta cuando habla que es parco en palabras pero que en el campo es bastante explícito bueno ha comentado que su padre recibió de un amigo una camiseta del Real Madrid que ha ponía de chavalín que bueno no solamente ve al Madrid no solamente veía al Madrid la única opción aunque todos sabemos que el Barça estaba detrás de él Iker Marisa adelantó a ese fichaje que puede jugar como te digo que hay que posición y que a sus veintiuno años bueno pues no coincidan y que quiere hablar con Luka Modric con el con el croata que la Champions es su ilusión ir que bueno el número me da igual

Voz 1375 19:06 porque el número al final camiseta la presentar sin números se porque dice que desde el número hasta luego porque juega es el parco en palabras he dicho esto

Voz 1 19:14 eso sí hay ayer

Voz 12 19:16 el más feliz del mundo podrían haber firmado un contrato anunció tan grande estoy muy ilusionado pero estoy segura de haber tomado la mejor decisión Yvo de atar todos los para ayudar al Real Madrid a Alcanar más trofeos

Voz 13 19:31 es más

Voz 11 19:34 cortito y al pie así que como juega Se se expresa dicen que es bueno que eso que es Moulin preguntado si has tímido tímido pero es que eso no quiero hablar el suroeste de hablar del Real Madrid en el día de hoy hay yo insisto luego el fútbol es cómo es la gente y la que hay muy caro muy barato al final el precio lo de menos el rendimiento del futbolista pero a mi me parece que es un futbolista muy muy aprovechable sí

Voz 1375 19:55 veremos a ver cómo encaja en el equipo Si es claramente suplente de Benzema si acompaña a Benzema vamos a porque va a estar carísimo hará en el Real Madrid sobre todo de medio campo hacia arriba lo que viene con los que vamos a ver qué sale caro caro jugar ahí arriba ahora hablamos de lo deja Sara vamos con Romero Gallego Pulido oí hablamos también de de Mendi de Hassan que se iban a presentar mañana y el miércoles de la semana que viene pero el Madrid ha comprado gol al Madrid se le fue Cristiano Ronaldo se le fueron un montón de goles y siempre dijimos no ha comprado gol bueno pues con Jobbik compra gol porque este es un goleador y le conoce muy bien a alguien a quién conocemos bien que ha estado en nuestro fútbol en varios equipos no eh que estuvo hasta seis temporadas sino recuerdo mal en el Atlético de Madrid que salió del Atlético B que está por ahí en sintonía Larguero con Paunovic la Paunovic muy buenas

Voz 1853 20:40 hola muy buenas cómo estás muy bien y tú cómo te va

Voz 14 20:44 bien bien aquí estamos en la pelea

Voz 1853 20:46 en la pelea fútbol siempre peleando para uno siempre peleando siempre el acto exacto nunca bajamos en peleando en Estados Unidos es exactamente aquí en Chicago cuatro años eso sí en Chicago Fire es una ciudad sin agua

Voz 1375 21:05 no has elegido mal la ciudad

Voz 14 21:07 bueno bueno al final las cosas suceden no pero pero bueno hay que buscarlos no tiene que ganárselo por supuesto igual que Luca se lo tiene que ganar igual que Lucas espeso exactamente oye entonces confianza bajen

Voz 1375 21:22 tú le conoces la gente que le conoce para uno echa Luca Jobbik bueno pues cuando Paunovic era seleccionador sub diecinueve de Serbia eh te lo llevas te europeo de la categoría cuando él sólo tenía dieciséis años en la seguido le has visto cómo ha ido creciendo como ido madurando pero ya se veía que era un gran delantero no

Voz 14 21:41 si no es para decir la verdad desde muy temprano él empezó a destacar en el vino de Bosnia Sun de su pueblo natal

Voz 1853 21:50 Carina hilo tras conmigo

Voz 14 21:52 es el probó con Partizan de Belgrado y me parece que no lo consiguió fue la estrella roja y se quedó ahí entonces ya empezó a destacar desde muy pequeño al han participado muchísima gente en su desarrollo no yo en cuanto yo cuando estuve con la selección enseguida me sinceramente decir futbolísticamente enamoré de su talento le encantaba cómo se moría sumó su juego su capacidad de marcar goles de distinta manera en sí que impactó desde muy principio impacto repertorio de remates que tiene no puede marcar con la izquierda con la derecha de cabeza todo esto bueno pues hacía que cuando nosotros no tuvimos al al torneo final al europeo con la sub diecinueve en mi equipo les les faltaban goles que faltaba un goleador como Luca entonces

Voz 1853 22:50 tiras de pop tamos aunque no nos peleábamos

Voz 14 22:52 no lo seleccionador exponen pero optamos por llevarlo porque eso es lo ganó primero y lo necesita

Voz 1375 22:58 sí sí y con la sub diecinueve se lo llevó Paunovic cuando tenía dieciséis años hoy hoy hablaba con Kiko

Voz 15 23:05 con un buen amigo tuyo iré preguntaba hombre

Voz 1375 23:09 es evidente que es diestro cuando lo ves pero es que le preguntaba Kiko digo yo es que este tío le pega igual de bien con la derecha con la izquierda no

Voz 14 23:16 sí es es espectacular sinceramente es espectacular y cuando uno tiene a un jugador lo tienen entrenamiento tú te das cuenta no de de lo que es capaz ámbito diestro como dijiste es un jugador que puede fabricar sus propios goles es un jugador que estoy menos noticias de las jugadas del equipo es un jugador muy completo con un delantero muy completo no es un delantero Kemal El Aaiún ayuda en la elaboración pero siempre y cuando cuando en el último tramo del el pues no dónde

Voz 1375 23:53 sí también es un buen fin analizador sobre todo a por lo que veo hoy por los resúmenes high life portó está llegando ahora muchos goles finalizando los aún que no es como un rematador de un toque muchos goles no

Voz 14 24:07 correcto correcto pero es capaz también de driblar marcar también en las transmisiones en contrataque él es capaz de llevar el balón hasta el área hay y hacer su propia jugada impactar es tiene una tiene la técnica define la finalización todo lo que es la preparación de la finalización del balón también lo tiene muy muy bien

Voz 1375 24:30 ha desarrollado y por lo tanto es Un

Voz 14 24:32 es un tanque volador de primer nivel

Voz 1375 24:35 fuerte físicamente pero ahora los aficionados del Real Madrid que te estar oyendo en el Larguero Paunovic seguramente se pregunten bueno pero no es lo mismo jugar en el Eintracht de Frankfurt que ponerte la camisa el Real Madrid salir al Bernabéu como es su personalidad Le hemos visto un chico muy maduro con veintiún años ya es padre tiene un niño su pareja que no la hemos visto la presentación pero ya tiene ya tiene oso leído estaba esta mañana que tenía un niño sea que ya es padre y es muy muy maduro su personal edad cómo le puede afectar la presión crees que eso no afectar demasiado

Voz 14 25:07 bueno efectivamente hacia adaptarme a la vida no es nuevo equipo y eso eso con eso creo que todo el mundo ya lo descuenta no él es un chico muy enfocado bien describisteis hoy en la rueda de prensa escuchando la previa es un chico que no no tiene terco de palabras no escuche no no habla mucho es muy enfocado al balón es muy enfocado al juego ama este juego que es es un chico capaz de no perder la concentración en cuando ocurren las necesidades cuando ocurren errores por ejemplo en el partido voy a darle ejemplo de de un timo Delon última convocatoria que las selecciones

Voz 1853 25:51 si Serbia pierde cinco cero contra Uclés

Voz 14 25:54 no un buen partido igual que todo el equipo juega contra Lituania marca un gol hace conectar un pase ante ante el de el de el de la finalización antes de Madrid el gol creo que da Larguero tiene una jugada que una ocasión que acaba en un fallo entonces no le no todo esto no les estorba no enseguida se por CAI piensa en lo que quiere y lo que hace

Voz 1853 26:22 no es marcar goles siempre busca las

Voz 14 26:24 siguientes jugada y creo que eso eso desde fines mejor no pues yo les vi también saliendo al Bernabéu voy aunque sé que estabais viendo yo les vi muy tranquilo con una compostura muy es muy poderosa no que para un chico de veintiuno años y conociéndolo yo que es un chico tímido que como también lo decidisteis si él se tuvo la compostura muy muy muy buena

Voz 1375 26:51 la última en principio en principio viene como suplente de Benzema para pelear con el nueve tú crees que esa condición de teórico suplente que luego decidirá Zidane la aceptaría él o viene a pelear el puesto y a jugar al lado de Benzema ya buscarse minutos como titular también

Voz 14 27:08 mira yo creo que es importante definir esto no definirle y hablar con él definirle Querol va a tener aunque todos los entrenadores decimos mira tú dan a Thiago el a jugar y eso al final es así pero sabemos también que hay hay gente de gente que ha hecho cosas ha hecho méritos si tiene crédito no entonces yo creo que él puede jugar con Benzema puede jugar solo en la delantera sí se lo define se dice tú vas a ser suplente él lo va este lo pueden desarrollar bien con el tiempo te puede ganar el puesto que si todo esto por supuesto avanza bien situado con Benzema lo pueda ser muy bien no les veo como alguien que fue jugar con la banda

Voz 16 27:53 ya en el primer año como profesional

Voz 14 27:56 Estella rojo lo pusieron ahí

Voz 1375 27:59 pero no es su sitio no es su sitio no omite

Voz 14 28:01 no es también tampoco lo veo como un Kline Iker como un enganche ya que baje en medio campo simplemente cuanto más lo llevas lejos de la portería menos las obtener de él tiene que estar cerca y él se se compenetran muy bien con otros encierros innata

Voz 1375 28:20 pues después de este ratito conocemos mucho mejor a Luca yo Beach por alguien que el entre no que le tuvo a sus órdenes cuando era seleccionador de Serbia sub diecinueve y ahí convocó para el europeo de la categoría a Luca Luca Jobbik así que gracias por este ratito y que sea todavía Chicago te vienes a Madrid entró poco no

Voz 14 28:37 bueno si si todo va bien en teoría en diciembre porque aquí acaba la temporada vale más

Voz 1853 28:44 no en diciembre pero bueno ya ya estuve ahí de precio

Voz 14 28:46 Prada este año con un equipo dos llegué ahí con el frío de Chicago hemos optamos por fueron un lugar más caliente no

Voz 1375 28:54 donde dónde estoy con a Los Ángeles

Voz 14 28:57 Madrid estuvimos no no estuvimos en en un hotel de la finca iraquí estamos entrenando en las instalaciones de la Federación también en las instalaciones de Valdebebas del Real Madrid que no explotaron tres veces el K

Voz 1853 29:13 pero como dije en un lugar cálido en uno

Voz 14 29:15 o con muchos amigos y sobre todo la capital de fútbol no es que mis chicos americanos también tengo muchos jugadores expertos que jugaron por todo el mundo pero que vuelvan a vivir esa experiencia de fútbol es muy poco

Voz 1375 29:30 oye antes de que te vayas dame tu tu análisis de este Atlético que sí está yendo mucha gente del Atlético de Madrid no sé si te pega para que se va a Griezmann que se va a Godín que se va a Juanfran que se va a Filipe Luis que se ha ido Lucas

Voz 14 29:43 bueno pues como como bien todo el mundo dice no estoy lo estoy siguiendo creo que es un gran reto ahora que tiene el club que tiene Cholo y la dirección deportiva creo que creo que es por lo que estoy oyendo y leyendo me parece que están te estamos viendo bien ahora no es fácil cerrar todos los fichajes pero desde luego con muchísima es expectativas quizás como dicen no el ciclo Músicos acerado y es hora del otro nuevos ciclos esperemos que va a ser bien si aceptado no es cuya te mucho

Voz 1375 30:16 lo que te vaya muy bien

Voz 14 30:18 igualmente un placer saludar

Voz 1375 30:20 a ver escuchar debes ayer de Chicago gracias Bell con Paunovic un abrazo para el que fue entrenador en la selección sub diecinueve servía de Luca Giordano Antonio Romero muy buenas olas

Voz 0239 30:31 qué tal mano muy buenas Jesús Gallego qué tal buenas noches

Voz 1375 30:34 hola Julio Pulido qué tal buenas noches

Voz 8 30:36 Nos tiramos la Deco vamos quiere decir tiramos la disco

Voz 17 30:38 aquí seguimos

Voz 18 30:49 ver más Madrid ciento cuatro puntos tres nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos éramos por todas las personas

Voz 19 31:00 en el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando a hojita en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de Audi Financial Service más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 20 31:20 este señor está practicando el tranquila servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 1375 31:43 qué once

Voz 21 31:45 lo está

Voz 1804 31:47 ahora puedes conducir un BMW Serie uno sin entrada sólo salidas a la costa a la sierra al pueblo no lo dejes escapar desde doscientos dieciocho euros al mes sin entrada sólo salidas de cipreses

Voz 22 31:57 viene a decirle uno doscientos dieciocho euros al mes sin entrada en XXXV cuotas Comisión de formalización ciento noventa y tres euros con seis cuota final dieciséis mil trescientos noventa y cinco euros con cinco Time nueve coma diecisiete por ciento condiciones válidas para pedidos matriculados hasta el treinta y uno de julio financiando con BMW Bank

Voz 1804 32:11 descubre en red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid punto es

Voz 23 32:15 el ático tiene un diagnóstico muy positivo totalmente saludable quizá una pequeña intervención para quitar la pintura está listo para darle el alta

Voz 8 32:23 la nada is to save telemedicina Pitu David

Voz 24 32:26 del caso por eso si tú quieres vender la tuya elige la opción más

Voz 8 32:29 la profesional con Gilmar novecientos ciento

Voz 1870 32:32 tiene unos novecientos tranquilo que no sé

Voz 1375 32:34 a saber de todo

Voz 0684 32:41 Gobierno quiere escuchar laca mucha para escuchar a los padres

Voz 25 32:56 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho es qué

Voz 1375 33:00 acabamos de grabar me me pregunto yo mi millón

Voz 25 33:03 me descarga

Voz 26 33:05 soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas aún embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com

Voz 8 33:24 ya presenta veinte

Voz 27 33:27 ya veis ciento cincuenta caballos con el sistema de navegación faros LED y es más Pete desde treinta mil novecientos noventa euros todavía no estas emocionan hemos dicho treinta mil novecientos noventa euros y ciento cincuenta caballos aprovecha esta oportunidad sólo hasta el treinta de junio Pina quedó en España FT condiciones sin Jaguar punto es

Voz 1804 33:49 si fuera una película le habríamos ganado once Oscar

Voz 1174 33:52 si fuera un periodista Easy fuera un científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional del año de las últimas siete ediciones la última este año hecha que este mes en estamos de celebración rebate uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme qué opción de FC tanques a fin de mes condiciones en punto es

Voz 28 34:15 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 23 34:26 nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 16 34:31 pues si con el voto el viernes del igual así me lo paga vamos yo ahí lo dejo para Boris

Voz 1174 34:37 que sólo cincuenta y cuatro millones de euros pueden devolver este viernes bote de cincuenta y cuatro millones en el Eurojust la once millones para dar y toma

Voz 29 34:46 va más allá preparados listos pruebo aguantarán a que el filtro acusa a cambiar sólo quiero que Unido

Voz 3 34:52 depende de vosotros

Voz 29 34:54 el equipo Caballero entrena duro que tiene no es profesional

Voz 6 34:56 constituye profesional con hasta un cuarenta por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral y cero por ciento sólo hasta el quince de junio en trencilla profesional

Voz 1375 35:05 sí ahora qué vais a hacer

Voz 18 35:07 hay pequeñas que solo

Voz 23 35:10 uno Iñaki Gabilondo unos días Almudena Grandes qué tal el Jabois bienvenido Argelia que era buenos días unos días José Antonio Pérez José María

Voz 3 35:18 para el resto hoy

Voz 6 35:20 Pepa Bueno Garrido Cadena SER

Voz 30 35:28 eh

Voz 0802 35:31 Larguero con Manu Carreño

Voz 6 35:35 a las once y cinco en Canarias

Voz 1375 35:40 oye los pero porque es una eh bueno nos ha contado Javi Herráez lo de Jobbik mucha expectación mucho público y bueno ya no ha dicho Paunovic un poco Romero Gallego Pulido y ahora hablamos de lo de mañana qué tal

Voz 15 35:56 pero yo creo que tiene mejor pinta de lo que no

Voz 0688 36:00 es verdad

Voz 8 36:01 a ser titular a priori pero su voz muy buen delantero yo creo que ficha el Real Madrid niveles en el Bernabéu perdona la ilusión de quién necesita nombres mueve unos seis caras nuevas total

Voz 0239 36:12 es que yo creo que es un tipo de futbolista que a la afición del Bernabéu le mola con bien peinado el traje le sienta como un guante sabes al escudo

Voz 1375 36:20 a veces física físicamente

Voz 8 36:22 la unidad a costa ha hecho eh Romero porque es que no es que no es nos regala una sonrisa mal de más el tío estaba estábamos gusta a eso le gusta

Voz 0239 36:29 la afición del Bernabéu si es físicamente sabe muy fuerte yo creo que futbolísticamente lo definió Paunovic y más o menos todos lo tenemos claro que es un rematador Un finalizó que también aguanta la pelota de espaldas a la portería que fuera del área pierde un poco de su influencia me ha sorprendido que sea tan rotundo y tanta gente en el sentido de que no puede jugar en banda porque eso le quita evidentemente posibilidades es decir Djokovic en el Real Madrid o juega de nueve o no va a poder jugar prácticamente de nada y luego una cosa de lo que ha dicho que a mí me parece una buena noticia para Zidane y para

Voz 0919 36:59 pero la afición del Real Madrid es que es un tipo

Voz 0239 37:01 que no se va a rendir porque en principio Manu viene de segunda unidad está Hazard Benzema si bregó

Voz 3 37:08 los duerma Diniz clara ahí tienes a Vinicius

Voz 0239 37:10 esa Rodrigo yo creo que Zidane quiere un Mariano pero que les guste Jobbik viene a ocupar este este año esa plaza es la de un futbolista capaz de marcar practicamente treinta goles en una Liga competitiva como la Bundesliga que acepta el rol de inicio de suplente pero que en el momento que se relaje uno de los de arriba están apretando durante toda la temporada no se va a Mariano Beach quiero decir no quiere

Voz 8 37:31 ya no quiere aún porque Zidane debemos Rufino ya lo sabemos le gustaban buenos jugadores y con cierto Daly

Voz 2 37:37 tres a Djokovic que tiene

Voz 8 37:40 es cierta etiqueta que tiene mucho futuro por delante Gallego

Voz 0919 37:42 bueno sobre papel todo está muy bien que si juega de espaldas se remata con las dos piernas aún no me ha dicho que en el contragolpe la lleva que te es capaz de tocar todo esto está muy bien pero yo tengo mi mis dudas no porel sino porque como no sabemos cómo va a jugar el Real Madrid el año que viene con quién se va a tener que ver si va a tener tres arriba seguidos Isi y en el Madrid ficha a un señor de veintiún años que por muy bien que haya hecho por ahí hay que verle aquí cuando lleve cuatro meses porque ninguno pensábamos que Mariano iba a hacer cero con cinco todo el mundo bueno pues si elevaba le va a venir bien a Lopetegui porque sí porque lo necesita porque el recambio que no sé qué cero patatero no voy a decir que yo vi lo vaya a hacer igual ni mucho menos que esté vale

Voz 8 38:26 sesenta kilos pero

Voz 0239 38:28 en el Madrid la cata en noviembre

Voz 0919 38:31 de hasta entonces sobre el papel todo muy bien pero la cata en noviembre cuando haya jugado seis partidos en el Bernabéu se lo haya visto tres fuera con equipos cerrados de etc etc entonces lo veremos porque no nos olvidemos que tiene veintiún años no es en va P porque si viene alguien con veinte años que dices no hay ninguna duda es embate lo demás de veinte veintiuno años hay que acatarla

Voz 8 38:51 tiempo al tiempo que estaba

Voz 15 38:53 va somos unos irresponsables

Voz 31 38:56 hicimos que va a fracasar también los amos si decimos que mantienen no no no lo podemos saber veintiún años Un futbolista

Voz 0239 39:04 hay que decir que

Voz 3 39:05 es que no sé lo que va a jugar ahora mismo decía

Voz 31 39:08 qué va a triunfar pues yo creo que que que exagerado si si decimos que va a fracasar pues igual tiene veintiún años es un futbolista con mucha proyección desde luego la puesta en escena del Madrid era necesitábamos gol lo tiene porque ha emitido un vídeo creo que ha durado cuatro cinco minutos de los veintisiete goles que ha marcado esta temporada con el con el de Frankfurt eh yo Vinci por lo tanto ficha lo que necesita que es gol que luego lo haga pues bueno va a tener competencia va a tener que ganarse la vida pero yo creo que lo que quiere Zidane es precisamente eso un futbolista que pueda apretar a Benzema y que pueda tener un recambio para para marcar

Voz 8 39:47 no claro que no ha tenido este año está claro que la nota son más adelante no hay ninguna duda que tampoco efectivamente se puede que vaya a triunfar porque sería mentira la gente ya veremos qué ocurre como decimos como decir muchos de vosotros es el larguero ya ahora mismo eso

Voz 3 39:57 a cuando lleve

Voz 8 40:01 eso sí yo titular yo sí estoy muy abordaron Romero en que tiene todas las ingredientes para primero ilusionar a la gente lo hemos visto hoy a parte que que la gente le gusta yo estoy convencido que los cromos eso eso habrá tres años cuatro de lo mismo caso ganando parecía querían cada caras nuevas esos mucho más difícil ahora que no han ganado es verdad que que es más fácil ya todo el mundo lo vamos a ver mañana que yo creo que hablaremos pero que que se va a notar y mucho pero digo que tiene todas las características para poder no sé si triunfar pero por lo menos si será una pieza importante porque tiene primero una tontería quiero decir no solamente que no haya regala una sonrisa sino que se le nota que el tío está es como he balcánicos a es un tipo que viene sabiendo exactamente no regala sonrisas saca Twitter no no viene aquí a dar abrazos aquí viene a marcar goles ya intentar quitarle la titularidad con lo que pueda eso es así otra cosa es que lo voy a conseguir pero eso es lo que necesita Zidane o lo que les han dicho los futbolistas cada conversación que tenía individual con ellos con los que ya tiene ahora me refiero con la plantilla que quiere gente que esté preparada para jugar los minutos que sea necesario al máximo nivel de este tipo

Voz 1853 41:01 tiene esa ese halo de de de

Voz 8 41:04 de Marine de militar de decir yo vengo aquí a cumplir una misión ilegal conseguir luego verdad hemos visto el repertorio de los Veintisiete goles y hombre es verdad que los High light esto que decimos siempre los videojuegos en la mejor jugada pues siempre son las mejores jugadas no nos engañemos suelen poner lo estoy una broma una aún un algún compañero que estamos viendo el vídeo dio digo pensado que la falla la metido hubo alguien que pidió una vez uniforme en julio que

Voz 31 41:27 te recuerdo un fallo no sí sí que dijeron oye que que hay un futbolista tal oye mándame tal demanda es buenísimo

Voz 1375 41:35 meten los aquella mete toda

Voz 31 41:36 dice hoy que esperabas que te mandarán un vida

Voz 3 41:39 pareja yo lo veo que el vídeo con los con gol pero lo bueno lo bueno que tiene ese vídeo

Voz 8 41:46 Julio aparte de la ilusión que genera la gente que estaba viéndolo es que lo que sí ilustra muy bien con los Veintisiete uno detrás de otro que que Marcos a última temporada siempre retos que hay primero que no son veintisiete en Alemania vaya a un equipo como tampoco está la paras para ese puntero y para para golear todos los partido ni mucho menos y sobre todo para ver el repertorio es verdad no hemos visto los que falla que seguramente fallará algunos pero sí hemos visto lo que GM tiene repertorio

Voz 1375 42:08 Vicente como para decir oye este tío

Voz 8 42:10 merece la pena el riesgo de los sesenta millones de euros

Voz 0919 42:13 Pero Mariano en el Olympique de Lyon metió veintiún goles veintiún goles y siete asistencias claro ya decíamos no eso veintiún goles aquí aquí se transformaron en tres

Voz 8 42:23 bueno como como todo Gallego la fase preliminar del del fichaje como todos los fichajes que hay una un análisis será una de las cuestiones y no te voy pueden se quemaría no iba a jugar más pero la gestión será siempre a Mariano o al al teórico Mariano luego lo otra cosa el año carecido mejora el Mariano que teníamos y al final lo han valorado y creen que

Voz 0919 42:43 sí claro como buenos se supone que Mariano saldrá no pero es que luego luego para para para ser bueno o para cumplir Opar rendir como esperan tienes que jugar porque no es lo mismo jugar en el entrar de Frankfurt todos lo partidos de titular cincuenta sesenta setenta minutos que jugar en el Real Madrid algunos si dos no quince Benzema

Voz 3 43:01 sí sí sí

Voz 0239 43:06 yo todo come lo que en lo que todos convenimos madrina es damos nueve

Voz 3 43:11 sí normalmente y necesita golear ahora mismo tú

Voz 0239 43:14 firmas o firmas a Harry Kane que se te va doscientos cincuenta del Tottenham