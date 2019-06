Marta Robles de 'Las Migas', de las calles de Ámsterdam a tocar para los Rolling

Voz 1 00:00 a y Agustina Agustina qué relación tiene con el mar

Voz 2 00:07 pues tengo mucha relación porque vivo enfrente del mar hay en Barcelona y además hoy novia de un surfero es que eso también hace muy mucha relación con el mar así que paso muchísimo tiempo cerca de mar cuando viajo ya voy volviendo a casa ya por frente de de la playa ya digo vale ya puede estar un poco tranquila

Voz 1 00:29 tú naces en Sevilla que es una ciudad que no tiene mar Tour recuerda harías las primeras veces que fuiste al mar no sé si en vacaciones a la playa con sus padres cómo eran aquellas primeras veces descubrimiento del mar

Voz 2 00:41 pues sí me acuerdo me acuerdo que no llevaban como a a Conil a playas así también de Huelva eran muy pequeñas mi hermana yo los recuerdo como bueno de esos momentos de hicieron los ojos y para mí eso es la felicidad esos momentos de Playa de cuando era pequeño y todo te parece estupendo

Voz 1 01:00 detrás de esta Agustina esta Marta Robles de Las Migas tenemos muchas ganas de comentar un montón de cosas contigo de vuestro último disco cuatro que me ha parecido una maravilla pero vámonos a tu infancia Marta no sé cómo era tu casa se haya música tus padres cantaban Hotusa abuelos au de dónde te viene la vena musical

Voz 2 01:25 bueno mi familia As por parte de madre son todo muy decantar mucho a voces guitarra siempre en la fiesta ha habido mucha música pero sobre todo mi tío Rafa que es el hermano más pequeño de mi madre él era guitarrista bueno es guitarrista entonces yo siempre iba como unos años Él es muy joven yo iba como unos años detrás de él me empezó a enseñar a tocar cuando era muy pequeña me llevo al conservatorio hoy siempre he ido como siguiendo subcasos entonces él ha sido mi maestro yo empecé en el mundo de la guitarra clásica Un poco porel también cuando él se pasa al flamenco pues yo dije ay si picando también que que ha sido un poco mi referente

Voz 1 02:05 Marta porque has elegido Agustina de seudónimo quiénes Agustina

Voz 2 02:08 pues es que yo me llamo Marta Agustina realmente siempre me ha dado mucha vergüenza ya a estas alturas de la vida ya no ya lo bonito y todo pero yo siempre en la lista del colegio tachaba así que hoy he mira lo voy a decir

Voz 1 02:22 y Agustina lo tienes alguna abuela porque

Voz 2 02:24 a mi padre que es muy especial El entonces como nací el día de San Agustín Yeles filósofo y es muy de San Agustín y esto filósofos así pues sin decir a mi madre pues me registro con con el segundo nombre siempre han reído mucho de mí

Voz 3 02:43 es bonito que has

Voz 1 02:44 pero del faro para hablarnos de este segundo nombre Agustina que te echabas en el colegio

Voz 2 02:51 creo que es la primera vez que lo digo así en público Marta

Voz 1 02:57 horas en el cole

Voz 2 02:59 pues yo era muy buena saca muy buena nota siguieran poco cómo era muy buena era una niña siempre también me gusta mucho el mundo del arte pintaba mucho mi hermana yo hacíamos como montón de manualidades animal yo creo que mi madre me dio obligaba pero claro yo lo recuerdo como si fuera cosa nuestra no no sé yo era una niña muy muy normal y luego ya empecé en el mundo de la música y entonces sí que notaba como que tampoco separada porque cuando tú te dedicas a la música como niño tiene ya como dos vida no sea tienes que estudiar un instrumento tienen menos tiempo para hacer el tonto no recuerdo esos momentos como que un año que a la universidad allá bueno y además mayor que no tenía amigos porque claro nunca iba siempre estaba o allí un ratito o miedo a corren al conservatorio entonces pues hasta que realmente me dediqué a la música como profesión era como que me sentía

Voz 1 03:59 un poco de su ubicada un poco es ubicada

Voz 2 04:01 aunque siempre bien sí

Voz 1 04:04 has traído la guitarra la primera que te regalaron no sé quien te la regalo pero sé que eras muy pequeña tenías siete años me Auster que cogiera que has traído ahora te pongas en la mente de esa niña de siete años a la que regala Nodar una guitarra o prestan una guitarra por primera vez

Voz 2 04:24 eh

Voz 1 04:26 me digas qué qué o quién nos nos nos toque es lo que te salga pensando en en esa niña esa Marta con siete añitos que recibe una guitarra entre entre sus brazos porque casi la brazada y la guitarra no

Voz 2 04:39 bueno yo lo que aprendí así a tocar lo primero que era esto que seguramente todos los niños aprenden

Voz 4 04:46 no va a a mano y

Voz 5 04:57 no esta entidad de mi casa así

Voz 1 05:00 bueno ir cuando empiezas a tomar lo en serio dices que ya piezas era conservatorio pues como quién quién va a clases de piano como quién va a clases de canto a clases de violín siendo muy pequeño que exige como bien dices pues mucha disciplina enredada compaginar el colegio con el conservatorio

Voz 2 05:19 sí yo siempre me lo he tomado muy en serio porque como soy una persona muy exigente conmigo misma entonces incluso cuando no sabía si me quería dedicar profesionalmente o no llueve a tener que hacer un examen una audición ya era para mí como entonces estudiaba mucho vamos la verdad es que el conservatorio me lo tomaba muy yo creo que demasiado en serio no el mundo de la de la guitarra clásica mundo difícil no es un instrumento nada fácil y creo que empecé como a relajarme y a tomarme lo incluso menos en serio cuando empecé a dedicarme profesionalmente yo empecé a tocar y a ganar dinero con esto entonces ya dije Vale relájate porque no puedes estar siempre sufriendo intenta encontrar una música que quiere que no tenga que estar siempre agobiada no sino entonces empecé a entrar en el mundo de la rumba ya tocayo que dice también sevillana y cosas así que yo sabía porque bueno porque en Sevilla eso es muy como ya me empecé a interesar por el mundo el flamenco porque me di cuenta que me gustaba mucho y que además era un mundo más fácil para yo me fío de mi casa muy muy joven

Voz 1 06:24 cuando se escenificó diecinueve años me fui un verano

Voz 2 06:27 así a Amsterdam con con mi mi hermana hay otra mira y nos quedamos a vivir pues necesitábamos dinero Icaza venga vamos a tocar en la calle

Voz 1 06:38 y de la guitarra en la calle

Voz 2 06:40 la guitarra para hay bailamos y cantábamos y montamos allí que bueno hasta no hicieron un documental y todo lo que dice que fue muy fuerte aquí tienen al año se llama mi madre incluso nos dejó de hablar yo creo de un año no habló porque claro aquello de no va a tocar a la calle dejar la lo dejamos todo en Sevilla y luego ya Pollán acabe el conservatorio allí y entonces ya no digamos no profesionalizar un poco las os en los suyos Marta ante este pedías

Voz 1 07:09 sí lo primero lo primero que te venía los dedos pensando en cuando recibes la quitaran ahora imagínate te pido una virguerías tú quieres sorprender a alguien por ejemplo estamos en Amsterdam y tú quieres que la gente separe si cuando ésta es tu hermana tú en la calle os hecho unas monedas vamos de dinero querías

Voz 2 07:29 uf es que yo en la calle tocaba muy era muy rumbero ayer a muchos run run que ya no es tanto lo mío ahora ya yo para sorprender hago cosas más sencillas más tranquilitas vale

Voz 7 07:46 digo

Voz 9 08:04 y no

Voz 7 08:18 bien

Voz 10 08:49 eh

Voz 1 08:55 nosotros es que te llevaríamos directamente a casa hacía tu hermana de alejaremos encarna

Voz 2 09:01 maravilla qué maravilla

Voz 3 09:02 ya tengo una pieza que compuse a mí otra

Voz 2 09:05 otra hermana que no lo recita porque es más pequeña pero que tiene dos niño entonces cuando tuvo el primero Le dije ay te voy a hacer una pieza para el niño para cuando nazca hay hice esa que se llama Guajira para julio

Voz 1 09:17 qué maravilla oye Marta te hemos traído a este programa que va de la tortilla pero tú montas un grupo hace quince años ya que se llama Las Migas

Voz 2 09:28 sí pésame de dos meses

Voz 1 09:30 de las migas el nombre no sé si sale de la de las migas de comida

Voz 2 09:33 sí de las migas de comida sale otra bueno como cuando empiezas a un grupo que lo primero que necesita es un nombre mil nombres a cual más absurdo no gustó porque era el plato de comida como que tiene el pan como ingrediente principal pero luego tiene muchos ingredientes que no se suelen juntar no como muchas cosas y la música que queríamos hacer eran poco eso no como en principio el flamenco pero mezclado con con toda la música ajenos gustaban sin ponernos ningún tipo de de límite y también sonaban poco amigas bueno la verdad es que fue un nombre que que mira hasta hoy está durando Zidanes y desde luego eso

Voz 1 10:12 cierto Itu relación con la tortilla de patata bueno en general no todo lo que sea la haces no la hace este gusta cuál es la mejor que has probado quiénes la experta o experto en tu casa en hacer tortilla

Voz 2 10:23 yo es que soy muy de tortillas de patata allí de berenjenas Naji de todo tipo de tortillas porque además como ha vivido muchos años en el extranjero es un plato español que se puede hacer para sorprender mucho allí aunque es una tontería no y además nosotros no llevábamos el aceite de oliva y todo y bueno entonces yo soy una gran experta antología de patatas vamos sale increíble

Voz 1 10:45 estaba pensando que efectivamente las migas no sólo fue un acierto en cuanto el nombre sino una cierto en cuanto a la mezcla de iba a decir de estilos pero yo diría que es muy versátil lo que hacéis también vosotras cuatro no que vais evolucionando cambiando se va Silvia Pérez Cruz entrada Alba y y eso lo lo vives con naturalidad creo que la única que se mantiene desde príncipes

Voz 2 11:14 sí no sí bueno el primer cambio es decir cuando se fue Silvia fue muy dramático porque nos asustamos mucho no cuando se te va la cantante y en ese momento sí que sufrimos Maggie y bueno yo pasé una época de sobre todo de mucho miedo y mucha incertidumbre pero luego bueno estuvo Alba también siete año luego se fue la otra guitarra porque muchas veces no pregunta por la cantante pero realmente en el claro las instrumentistas también hemos cambiado mucho y siempre que se ha ido a alguien ha sido un poco como qué pena pero bueno quieres hacer otra cosa quiere hacer otra vida lo que sea siempre entra alguien con tanta ilusión que eso hace que que el grupo rejuvenece pronto y todo empieza de nuevo no entonces a día de hoy lo vimos con muchísima naturalidad es que hay cambios que son muy rápidos pero estamos muy contentas yo yo estoy encantada de detener la compañía las que tengo siempre las que tengo ahora las que he tenido antes yo sigo porque bueno creo que en mi proyecto principal pero no se está muy bien es un proyecto muy

Voz 1 12:21 es abierto casi lo veo más como un colectivo

Voz 2 12:23 de hoy donde puede haber alguien que entre y haga algo hice vaya una cosa puntuales ya no es tanto tanto nombre propio no con las vigas sabéis

Voz 1 12:34 lo de gira prácticamente por todo el mundo por América nominadas a los Grammy latinos que aquello sería una cosa para contarnos aquello fue

Voz 2 12:44 hablando de eso que aquello fue muy fuerte porque nosotros no sabíamos donde ponen no Kay café la alfombra es que mejore el bolso es muy difícil estar en ese rollo así de hay que ser muy diva para para no sepa saber cómo comportarse en esa situación pero la verdad es que fue una experiencia increíble tocamos en la no en la gala principal sino en otra gala que había antes y bueno osea una de las experiencias más fuertes que hemos pasado con este grupo de hecho yo creo que gracias a esa nominación se nos están abriendo mucho las puertas de de Latinoamérica y Estados Unidos en los últimos años

Voz 1 13:18 ahora este este año dos mil diecinueve y sacado cuatro cuarto disco lo decía al principio con canciones muy bonitas desde la versión que hacéis delatar tardara hasta perdóname Luna o allí te esperaré pero hay una canción por la que me gustaría preguntarte porque una vez dijiste yo me siento un poco así me mueve el aire porque cuando hablabas antes de sentirte desubicado durante un tiempo no dice porque la sección de que yo no tengo una vida como la vida de los demás

Voz 2 13:46 pues sí es es una canción con la que me identifico totalmente y que mucha gente muchísima gente todo mujeres nos escriben es que en mi canción porque es muy difícil ubicarse la vida no hace poco me hicieron una especie de como de no sé qué que era un masaje que al final el el el chico me decía a ti lo que te pasa es que tú no tienes casa nómada yo tengo mi casa claro pero no ha encontrado todavía tu sitio no digo ya pero es que yo me he pasado viajando los últimos veinticinco años entonces es muy difícil a día de hoy pienso que por qué tengo que tener eso no a lo mejor mi vida a mi casa a lo mejor es esta no está vida que que yo llevo y que si la llevo es porque seguramente lo que a mí me mueve no

Voz 1 14:33 decías que eras veas es tu proyecto principal pero tienes uno que nos vincula con el nombre de este programa Alfaro porque se llama tuvo de sí mismo

Voz 2 14:42 el pobrecito que es un es un es un proyecto que de hecho también hemos sacado disco este año precioso se puede escuchar están todas la plataforma también pero claro me estoy hago las migas que que es un proyecto al que le dedicó poco tiempo pero mira ahora nos vamos a la Noche Blanca Córdoba hemos actuado donde festivales de flamenco supere bonito no siendo un un proyecto de flamenco porque mi compañera es es clásica es una rusa Ekaterina Esait ceba yo pongo un toque flamenco pero es un repertorio de clásico español medio aflamencado

Voz 1 15:16 pese a los Rolling y todo bueno digo eso es verdad

Voz 2 15:19 Nos llamaron para tocar en una fiesta que no sabíamos para tener que tocar pero no sabemos no podemos decir para quién y cuándo llegamos allí para los Rolling Stones pero expuesto fue muy frecuentado ese ese con poco más de punta y todo porque porque claro porque fue muy fuerte nota no sabía yo pensaba quién será yo bueno

Voz 1 15:37 pero donde era que eso fue en Barcelona

Voz 2 15:39 el hotel Palace donde Ron Wood tiene como una suite suya entonces es tiene mucha relación con la gente del del Palace y tal entonces director del Festival de Jazz de Barcelona que es muy amigo mío pues organizaba esto y me dijo No puedo decir claro porque dicen quién es tu se lo cuentas a alguien al final a la Puerta Llana de gente entonces llegamos allí pensando quién será camino me impresiona nadie a ver si va a ser presidente me da igual claro que algo aislado y la verdad es que fue muy bonito porque además no era pero espero pero entonces estaban a llegar este vos decís entre este es tu público y ves a los Rolling si ellos estaban ayer una fiesta como muy pequeñita nosotras allí tocando pero no era que estábamos tocando de fondo como en estas situaciones así de sino que uno la usó claro yo no podían y mirar p'alante porque me daba tan tacos Mick Jagger ahí aplaudiendo pues súper chulo de hecho gracias a esta fiesta el saxofonista de los Rollings que se llama Tim Rice que es cuando a Nueva York vino a tocar con nosotros entonces ya como que bueno muy esa experiencia es inolvidable

Voz 1 16:48 no esperaba es que la vida te continua tantos sueños no

Voz 2 16:51 no hay además es que yo tenía unos sueños y luego se han cumplido otros no es como que yo pensé quiero tocar con Serrat no porque yo nunca he conocido a Serrat ni he tocado con él pero me han pasado otras cosas tan increíbles que que sí yo creo que soy muy afortunada en la carrera que llevo oí toda la gente con la que trabajo hoy no se parece todo esto como como mentira

Voz 1 17:17 hay Marta Robles nos quedaríamos hablando contigo toda la noche pero tenemos que despedirnos preguntamos siempre a nuestros invitados quién es el faro de su vida como como tras aprovechar un poquito no te voy a pedir que sin decirnos quién es el faro de tu vida no lo digas luego pensando en esa persona quién sea nuestro que es un poco la guitarra

Voz 2 17:40 va unos días a quién se lo has dedicado vale venga

Voz 11 17:47 en un

Voz 6 18:16 sí sí

Voz 1 18:37 a quiénes dedicada esta creación que ha sido es el foro de tu vida

Voz 2 18:40 el Faro de vivirá son mi familia que son quiénes me me echan de menos siempre sufre mis estudios de toda la vida es una pieza de Leo Brouwer que yo tocaba hace muchos años que ya ni me acuerdo la verla pero que era de mi favorita es ésta que siempre quería tocar cuando todavía no tenía la técnica ellos buenos han comido eso esos años de estudio mi hijo ahora mi viaje si hoy por ejemplo el templo años mi madre no estoy claro bueno así ha sido siempre y entonces ellos son pero ellos son los que me ponen a mí en donde yo tengo que estar y hacia donde yo quiero

Voz 1 19:15 es bueno felicitamos desde aquí a a tu madre desde el faro muchísimas gracias Marta ha sido un placer conocerte muchas gracias seguiremos los pasos de las migas del dúo de mar y haber donde donde los llevas muchas gracias