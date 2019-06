'You Are The Sunshine Of My Life' de Stevie Wonder

Voz 0084

mil novecientos setenta y dos un Stevie Wonder de veintidós años pero con once discos a sus espaldas público You are the Sunshine of my life aquella canción parte del maravilloso Talking book ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal y demostró el grado de madurez de este chico que en aquel disco y con esta canción dio un puñetazo encima de la mesa reclamando un foco el atrevimiento la originalidad esta canción se extendió al resto del disco es supuso un nuevo comienzo en la carrera de uno de los grandes creadores del siglo XX ese nuevo comienzo como esta canción también arrancaba poner