El juicio del Procés. Punto y seguido

buenos días Pepa buenos días a todos el llamado Juicio del proceso quedó visto para sentencia y lo único seguro es que dicha sentencia creará jurisprudencia pero no pondrá punto final a la gran controversia sobre lo ocurrido las posiciones siguen inalterables radicalmente antagónicas en el último minuto del juicio como en el primero para unos un golpe de Estado un delito de rebelión el mayor crimen democrático para otros en el extremo opuesto un movimiento cívico en defensa de un derecho colectivo la mayor virtud democrática he seguido el juicio con la máxima atención pero carezco de conocimientos jurídicos para aventurar si el tribunal considera probada la existencia de violencia en el grado requerido para apoyar la calificación de rebelión es el nudo gordiano del caso por lo que se ha mostrado hoy probado a mí me ha dado la impresión de que esa acusación estaban muy cogida por los pelos pero más indefendible me ha parecido la línea argumental de los acusados que no creían merecer ni el más mínimo reproche legal por actuaciones de gravedad incuestionable como la reiterada desobediencia a las decisiones del Constitucional la aprobación de una ley de ruptura como la de transitoriedad jurídica o la proclamación unilateral de independencia iniciativas que durante la vista han presentado como algo banal o simplemente simbólico por eso es dificilísimo esperanzada ese con lo que vaya a ocurrir tras la sentencia cuando finalizada la tarea de la justicia el conflicto regrese a la política porque si el secesionismo no reconoce la menor ilegalidad en sus actuaciones si entiende que sólo es digna de respeto a la legalidad que mana de las instituciones catalanas los diálogos con los representantes de la administración central del Estado que siempre he pedido y seguiré pidiendo estarán condenados a la esterilidad hay algo indiscutiblemente positivo el juicio ha sido transparente y ejemplar desde el punto de vista procesal lo ha reconocido con esas mismas palabras Xavier Melero uno de los abogados defensores de los acusados el juez Marchena lo ha dirigido de forma modélica la sentencia en octubre