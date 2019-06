Ana Oramas: “La gobernabilidad en Canarias no influirá en la investidura de Sánchez”

Voz 1727 00:00 saludamos a esta hora Ana Oramas que es diputada de Coalición Canarias

Voz 1 00:03 señor más buenos días

Voz 1727 00:05 buenos días a todos los oyentes usted se reunió ayer con José Luis Ábalos el secretario de Organización del PSOE y han dicho ya ustedes que votarán en contra de cualquier acuerdo con Podemos ya sea de coalición programático de cooperación no parece que Sánchez tenga muchas más opciones y PP y Ciudadanos dicen que se olvide de una abstención para desbloquear la investidura cómo lo ve usted cuál sería la propuesta alternativa

Voz 0139 00:30 mire nosotros nos comprometimos con los electores canarios ustedes olviden sin Canarias hay de Yenín canarios retornados suela con su familia que en Venezuela así en ochenta mil personas y la gente nuestra gente nos preguntaba en campañas y el botillo hacer para Podemos o las políticas por Benítez llegaran a las familias comprometimos que no pues los resultados electorales sigue firme ese acuerdo pero también lo hemos dicho Ábalos que a la vista de la evolución las próximamente el presidente están que llegar a la investidura con con con una extensión de un grupo importante que tampoco se no se haría parecía investidura nosotros sí que habíamos dispuestos a sentarnos para llegar a acuerdos para la gobernabilidad durante la legislatura como hemos dicho siempre con gobiernos del PSOE y además grandes condicionantes no res el Estatuto de Canarias que es lo que compensa la lejanía insularidad nosotros creemos que a este país lo que le interesa un Gobierno socialista porque creemos además que con este nuevo acercamiento del soy del PSOE para las grandes temas dictado lo como pensiones política exterior o el sistema de financiación la gobernabilidad no sería complicado ahí te podrían llegar a acuerdo presupuesto o como se ha gobernado en los últimos meses

Voz 1727 01:50 Le dio señales Ábalos de que el PSOE esté empezando a plantearse que la investidura tiene que pasar si os sí por la abstención de Esquerra

Voz 0139 01:59 no no primero como nosotros estamos firmes en eso yo no les pregunté en él me contó que movimientos está siendo ni que conversaciones ha tenido con Esquerra como cederá al no ser posible Société de gobierno no y este gobierno compacto lateral para la investidura yo yo le pregunté dio él me contó yo creo que todos los así pues la conversación creo que todos los escenarios están abierto si hay diera esta posibilidad de acuerdo que depende fundamentalmente de que UPN Coalición Canaria quien por apoyo o bien por hacer fuéramos dice que setenta y tres doscientos setenta y cinco yo creo que eso ha quedado eclipsado en coalición en tasas Navarra depende de lo que a la gobernabilidad de Navarra pues hay dos alternativas según una tensión pues me tenía os sencillamente que el señor Sánchez va ya la primera segunda o Esther hay cuarta a votación en el mes de septiembre os señor diga que que hay excepciones yo lo que creo este este país desde luego no puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad con compromisos con gente que quiere este país sí creo que hay fuerzas políticas que esa posibilidad a medio plazo de que se repitieron las elecciones pues no están en el momento político más adecuado para enfrentarse en unas elecciones yo ya viví lo que a mí me dio yo no he hecho un momento dado a lo largo de los próximos meses hubieran cambiado atípico de alguna fuerza política de da da para un gobierno en minoría se refiere a ciudadanos la día a Zidane y el Partido Popular claramente o el propio Podemos que que verá después de esa semántica de gobiernos de cooperación tal ayer Vittek va claramente que se implicaba para Podemos pues un gobierno de coalición acuerdos programáticos esa obsesión no suaves bueno yo creo que todo está abierto todo está abierto y queda tiempo cepa que da tiempo

Voz 1727 03:52 le hemos llamado para hablar de la negociación nacional lo sé pero tengo que preguntarle por la decisión de su partido de ofrecerle un pacto de gobierno a los populares en en Canarias que incluiría la presidencia autonómica para el PP hasta qué punto esta decisión de su Gobierno allí influye en la de ustedes en la investidura de Sánchez

Voz 0139 04:12 bueno primero eso sí te lo puedo contestar tanto las como no sea en esta ocasión la gobernabilidad de Canarias no he dicho Idepa nada ni para bien ni para mal en en ninguna negociación en ningún tema imbecilidad la gobernabilidad más de ayer dije públicamente que incluso si el Partido Socialista gobierna en Canarias eso no va a quitar que nosotros estemos dispuestos a sentarnos después para la gobernabilidad de la legislatura no somos un partido sensato con Estado hemos llegado a acuerdos de legislatura con el PP cuando nuestro voto se ha sido necesario y eso no va a aceptar ni para bien ni para mal de lo que le dio ayer la gobernabilidad de Canarias no depende de ninguna negociación del PSOE con Coalición Canaria lo que quiero decir es que con respecto a cómo van las negociaciones porque todas las opciones están en alerta que en Canarias se entenderá que yo no le puedo decir nada y la única persona autorizada allí partido para hablar en concreto cómo está la situación en Canarias que no lo es en Madrid muy condicionan nuestra posición en la investidura de general dado la delicadeza y la última múltiple de Hayat

Voz 1727 05:19 una última cosa teniendo en cuenta la enorme renovación de diputados que hay en esta legislatura usted es una de las diputadas con más experiencia que le dice su experiencia o dicción su información de cuándo vamos a tener investidura a la vuelta del verano

Voz 0139 05:35 mire no información en opinión el presidente Sánchez tiene muy poco en ningún acto o una evento el día veintiocho de junio Margaret de yo creo que la primera sesión dura que es cuando empieza a correr el marcador y las tiempo porque usted sabe que después de la primera votación de la seguridad ahí donde las ocasiones y llevado adicciones automáticamente yo creo que la primera obsesione que eran en la primera quincena de julio parece ilógico para ir ya una posible segunda cuestión era una segunda ronda con el Rey una segunda y tercera votación a lo largo del mes de septiembre todos no informase de Silvio lo que creo el quiénes la primera votación me descubrió va a ser muy difícil que haya una investidura ningún que salga el presidente Sánchez pero sí tengo muchas esperanzas en que desde septiembre viviera evolucionar comiéramos la opinión de tenía grupos que facilitaron gobiernan