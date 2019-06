Antonio de la Torre: "Abascal es el político español al que más jugo cinematográfico le sacaría"

Voz 1727 00:00 por la SER por esta ahora por Hoy por hoy pasa muchos analistas pero creo que ninguna definido a Pedro Sánchez como un James Bond de pocos recursos a Rivera como la máscara a Iglesias como un héroe pero ya no tanto y esas expresiones tienen el sello de Antonio de la Torre que todos sabemos que es un gran actor trece nominaciones al Goya dos por Azuloscurocasinegro y el Reino pero claro fue cocinero antes que fraile fue periodista haya

Voz 1 00:33 analiza la actualidad con ojo profesional Antonio de la Torre buenos días buenos días también como claro está claro fuerzas oye yo me voy a ir a veinticinco la próxima temporada estoy haciendo castings ósea que como te despiste este fichó vale vale vale vale vale vale me gustaría gustaría

Voz 1727 00:51 hablamos de España estos días con con gente que tiene una mirada distinta a la nuestra que estamos viciados en el carril del pequeño detalle de la política tú estás muy atento lo sabemos a lo que pasa pero también tienes la distancia suficiente como para probablemente refrescar el momento el estado de ánimo que tú percibes en este país Antonio

Voz 1 01:11 bueno es interesante lo que dices porque fíjate que yo que como sabes escucho casi a diario y me escribe te escribo para que no sea cuando me encanta Mariano Rajoy eso te das cuenta pues algunos detalles en algún libro de memorias algún día pero sí que es verdad que que a veces esa reflexión de la actualidad esa esa ese seguir la actualidad yo creo también nos pasa a los oyentes a los que a lo que seguimos en la actualidad es difícil ver el bosque pero es verdad que un clima de bastante bastante soufflé bastante enfrentamiento cuesta o yo diría que está la cosa muy polarizada si sabes que me estoy leyendo un libro que recomiendo a todos los oyentes que se llama en defensa de la ilustración de Steven Pinker donde demuestra no sé si alguno lo habéis leído demuestra con datos sí a ingerir refuta es que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido también como ahora estamos en el mejor momento en la tesis de Pinker expresamente aludiendo al a la razón y no la pasión que quizás lo que domina un poco en este momento la actualidad política de eso

Voz 1727 02:20 como suele ser una reflexión frecuente cuando hablamos de lo que hemos perdido en las sociedades occidentales a raíz de la crisis del dos mil ocho hemos perdido muchos verdad las expectativas de la clase media se han hundido hay gente que ha perdido materialmente ayer nos contaba Cáritas que la vivienda ya es un factor de exclusión más importante que el paro en España tremenda o no que ya hemos hecho este viaje pero claro es que en otras partes del mundo directamente no comía ni ahora hacen igual dos comidas al día no

Voz 1 02:47 sí sí claro es que está sacando dos cosas son ambas son ciertas exenciones y en ese libro también lo plantea son ciertas las dos es verdad que lo lógico y creo que lo que nos toca para seguir avanzando es preocuparnos de los que puede los que están ha sacado el tema de la vivienda Hay discípulo como se está especulando con también aprovechó para para recomendar un documental que se llama Push donde cuenta cómo los fondos buitres están apropiado el mercado inmobiliario mundial de una manera muy preocupante lo que está sucediendo en las ciudades por eso estaría muy bien yo me posición ahí sin que Ada Colau fuese renovarse como alcaldesa Barcelona sería muy bueno porque hay un tipo de política hay una manera de entender la ciudad que que que está siendo un ejemplo para todo el mundo como lo era Carmena en Madrid

Voz 1727 03:32 la primera conclusión estas fichado como prescriptor es le es muchas cosas segundo tú te monjas en política te mojes directamente además en cada circunstancia concreta cuando llega a unas elecciones que le ha pasado a Podemos

Voz 1 03:50 pues probablemente que es que es muy difícil ser coherente y es probable que lo imponer las ideas por delante de me imagino que es condición humana es una es una pregunta muy buena que yo de que probablemente podamos responder pues como como comenzábamos la entrevista no con tiempo con reflexión hemos subido al caballo de del vigor electoral pero seguramente pues yo creo que lo que le ha pasado es que es muy difícil ser coherente cuando cuando estás pidiendo tantas cosas de todas maneras sería una pena que lo que han puesto en la agenda ha sido tan interesante todo lo que ocurrió con el 15M que que que bueno yo quiero pensar que no se va a perder para siempre eso hará lo que vas y lo que va a llegar a ser podemos difíciles saber

Voz 1727 04:32 sí sí cómo va a crecer no

Voz 1 04:35 parece que me parece una bicefalia yo creo que Íñigo Errejón hace una lectura para mí lo más precisa de hacia dónde va el el rumbo político de la gente y al mismo tiempo a mí me Pablo Iglesias me parecía que tenían esa cosa ese ese carisma hacían buena pareja una pena que no voy la política se ha separado ahí estuvimos aquí a Bárbara Goenaga que le pasa mucho si la escuche sí mucha factura el ser la mujer de un líder del PP

Voz 1727 05:03 Jasen pero a ti te pasa factura tu posición política no

Voz 1 05:07 que yo sepa pero claro esto difícil saber no sé si en este momento ayer que es difícil yo a veces me he dado en algún jardín me he metido es sufrido en Twitter un par de de de jardines quizá también por errores míos de porque creo que se puede creo que tienes que encontrar la forma de decir las cosas esto sí que es importante que probablemente mira la pregunta tuviera podemos también la puedan meterlo como argumentario para responder es importante la forma para para que el fondo yo no tengo ni idea a ver a todo esto yo soy un actor voy dando cuenta llevo diminuto con Pontificado José porque esta cita que para hablar de eso eh no no gracias gracias que no no lo digo porque y esto lo digo siempre sea no es que los actor deseamos más que nadie de estas cosas que estamos hablando aquí ahora con con vosotros yo la hablo con mi hija a un colegio público aquí en Sevilla Sor Ángela de la Cruz si lo sé entonces hay un género que los padres de la mesa conoce que que te haces amigo de los padres de los amigos de tus hijos no sé yo tengo no es amigo uno trabaja es técnico en el metro otro es monta pantalla esta sigue bueno en fin irá de estos temas lo hablamos nosotros lo que pasa es que el único que tiene la poesía de decir que lo por micro decirlo soy yo este es un poco para mí la explicación que yo lo veía al actor que se moja en no es que yo creo que la gente enredado opinas lo pasen sólo tenemos la opción de que un altavoz más grande yo yo sí

Voz 0591 06:30 creo que hay buenos días Antonio pero yo yo sí creo que tiene un precio en en tu mundo mantener cierta posición política igual tú no lo has no lo has notado honores no eres consciente de de del precio que que se paga pero hay compañeros tuyos que pronunciarse políticamente siempre han sido etiquetados sin machacado

Voz 1727 06:54 desde una determinada

Voz 0591 06:57 ha determinado pues una determinada posición ideológica respecto a la de Twitter es probable que haya que encontrar el punto con el que explicar las cosas pero lo que le ha pasado a la mujer de Borja Semper yo creo que no es por ser la mujer de Borja Semper sino por ser mujer la agresividad que desprende Twitter contra las mujeres no es la misma que podáis padecer los los hombres

Voz 1727 07:22 yo quería hacerte una pregunta si me permites sí claro porque en el actual panorama político a qué dirigente les Zacarías tú

Voz 1 07:30 más jugo cinematográfico donde yo creo que obviamente Santiago Abascal los actos en Vox hay un drama una una ideología ahí que a mí me provoca verdadera curiosidad antropológica conocer está claro que haga escala en una película sí hombre estarían bueno es que a lo que está diciendo sacaba yo me movía bueno algo es monta alguna vez alguna vez no que estado muy experto logra o no caerme ya la reflexión gracias también de de de posiciones también tiene que ver con yo tengo la sensación de que sea cuarenta años en la historia realmente no es nada nuestra democracia todavía porque mira por ejemplo yo que he hecho una película por la que mencionaba Pepa que gane el Goya el Reino finalmente en un hablando de miles tira como no no no pero sólo en España no hay tradición de cine político pero cosa que sí sucede por ejemplo en Hollywood no se ha visto La noche más oscura púrpura cuando asesinada Bin Laden porque el nombre es muy curioso pueden esa película hay un momento que vemos que están en Guantánamo torturando uno mientras sale Obama en la tele diciendo ya hemos cerrar Guantánamo y al mismo tiempo a esa película lideró un premio fue Michelle Obama entregar un premio esa película donde dejan a su marido por un mentiroso esto aquí no no yo creo que aquí no es claro y aquí tenemos también eso luego luego el colectivo el el sambenito que tenemos también el colectivo de vecinos actuaron los colocan como creo que llevamos con menos naturalidad esa esa bueno esas contradicciones ideológicas un incluso esa heterogeneidad ideológica seguro os aseguro a quién nos escuche que sea que no somos no no no no hacemos una asamblea que es como de Podemos toda la gente del cine español para ver que vamos que vamos a decir cuando ya era tú Pepa Bueno día esto no es así

Voz 1727 09:22 sí nos falta naturalidad para asumir que la gente tiene un punto de de vista sobre las cosas y que no se apunta la no sean puta a la parte del cerebro que piensa verdad

Voz 1 09:31 absolutamente porque se a ser actor

Voz 1727 09:33 o en el reino por cierto colaboraron por lo menos Chequia estéis la opinión de de políticos no

Voz 1 09:40 bueno uno de ellos y aprovecho para mandarle un abrazo a su viuda a Alfredo Pérez Rubalcaba es ese leyó puedo decir que no sólo era un político excepcional y muy hábil sino también era tenía un gran guionista dentro porque él me él no es el ellos no sé no nos reunimos con él se leyó el guión no me mandó un PDF flipante con tanta notas con un detalle que dije pero que cabeza tiene este hombre muy muy interesante allí algunos de ellos lo lo lo incorporamos oye la palabra fontaneros se la debemos a él

Voz 1727 10:13 de la de la corrupción es más fácil hablar de los políticos que de las grandes empresas que corrompen claro