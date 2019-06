Boletín informativo

Voz 1 00:00 Fran Pastor muy buenas noches ya lo decíamos este domingo concluye la Feria del Libro de Madrid

Voz 2 00:04 buenas noches Macarena para cuando acabe si se cumplen las expectativas por ella habrán pasado cerca de dos millones de visitas unos mil setecientos autores el dato que ya conocemos claro desde que arrancó la feria el de las casetas más de trescientas sesenta nosotros no hemos colado dentro de algunas para conocer mejor el trabajo de los libreros nos acercamos primero a una librería generalista como lo es Muga

Voz 3 00:29 me llamo Nacho son Honda que ha ZA ciento treinta y siete Muga somos de Vallecas vendimos mucho King quiso la guerra civil de Ángel Viñas que estuvo firmando este fin de semana aquí tanto que vendimos todo los que teníamos y tampoco quedaban toda la Feria del Libro cuando es una buena afirma eso es lo que más vendemos el lo más cansado en los fines de semana que tenemos muchas firmas por suerte pero eso implica un caudal de cajas a controlar dentro de la caseta que es muy pequeña la agotadas y aprovechadas en los momentos más tranquilos cuando más tiempo danés para recomendar para hablar con los clientes o para clientes que es año a año aquí fuera de librería que es también un libro que me interesa o que tengo para recomendar con especial contárselo a dar Si silbado por el mismo lado la curiosidad que a mí sirve para ahí les sirve para no cogerlo también que creo que es una intuición no sé si podría describir tela pero si algún gesto o sobre todo dar cuanto les llama la atención lo que ha cogido una me gusta venidas feria así que no me quejo muy importante para nosotros y el hecho de venir a la Feria iba hacer una buena feria

Voz 2 01:39 nos lo contaban Nacho si el cliente comprará o no es una intuición difícil de concretar pasamos ahora no por una librería sino por una editorial errata Natura eh

Voz 4 01:49 pues ya me llamó Mar del Valle bueno más y estoy en la acento cuarenta trabajando para errata Natura ahí ahora mismo durante la feria llevo Akihito de lunes a viernes salvo el fin de semana que estén los editores y la es editoras de estoy entre semana todos los días el mejor momento más tranquilo siempre es entre semana por la mañana que está tranquilo hay que viene venir y verlo todo con calma es el mejor momento los momentos más ajetreada son el fin de semana que es una pasaba de gente pues están llevando iluminada que es un libro que acaba de salir que es la segunda parte una biografía de americanos están llevando también van a respuesta de Ramón Lehman como hay muchos libros variados bueno en realidad es que yo no voy a acosar general debe espero que la gente mire cuando vio que llevan mucho rato viendo un libro a lo mejor me acerco Illes cuenta un poco de qué va o lo que sea porque cuando estás así público aprendes a ver un poco cuando la gente quiere estar muy tranquila cuando está dudando cuando ves que dudan pues yo me acerco mejor descuento cosas si solamente está mirando tranquilamente

Voz 5 02:49 no no no a Vasallo porque como hago

Voz 4 02:52 voy a sabemos Joseba es que tampoco es

Voz 2 02:55 Nos decía más no hay que acosar al cliente por último tras una tienda generalista y una editorial conocemos una librería especializada nos atiende miren el Ortuño

Voz 1279 03:07 ya sabemos en la caseta ochenta que es mujeres y compañía las librerías una librerías de las especializadas que venimos a feria nosotras estamos especializadas en feminismo en literatura escrita por mujeres y en literatura infantil y juvenil no sexista llevamos viniendo aquí en esta caseta unos seis siete años yo creo la masa lectora de este país tiene nombre de mujer pero aparte pues la especialización que nosotras tenemos pues como comprenderás vienen bastantes más mujeres que hombres para nosotras una de las partes más importantes de la librería es el juvenil e infantil no sexista porque creemos que es donde se corten los primeros machismo y este año vemos mucho movimiento alrededor mucho padre y madre y mucho a maestra que viene a buscar documentación y que y que viene a buscar recomendaciones que es un poco nuestro trabajo como librerías para poder trabajar este tema con las criaturas la feria es un escaparate único para no sólo para los libros sino para las lectoras y los lectores y sobre todo con el en el encuentro en el parque del Retiro hombre además cansados estar de pie a los fríos eres aguantar las temperaturas más yo aguantaría on

Voz 1 04:15 quince días justo la masa lectora de este país nos contaba miren tiene nombre de mujer fatal

Voz 2 04:21 sí además de las lectoras los libreros está el tercer ingrediente de la feria esos mil setecientos autores nosotros nos cruzamos con uno el periodista Ekaitz Cancela que firmaba este año por primera vez

Voz 6 04:33 mi nombre se cancela escrito El despertar de sino de tecnológico llevo firmando aquí una horita y media en bonos ha atacado cerca o gente ya por el libro Mi primera primera feria exactamente

Voz 3 04:43 me dices bueno no vendrá nadie bueno