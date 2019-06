El periodismo de denuncia de Rodolfo Walsh

los señala un diálogo breve impresionante que no van hacer pregunta uno camine para adelante responde nosotros somos inocentes militan varios no tengan miedo les conté no le vamos a hacer nada los vigilantes los arrea nació el basura como un rebaño aterrorizado la camioneta se tiene alumbrando los con los faros los prisioneros parecen flotar en un lago viví Ximo de Luz Rodríguez Moreno baja pistola en mano yo creo que las matan Carranza sabe que cierto pero una remota esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando está solo y casi invisible en la oscuridad diez metros más adelante se adivina una

si todo fue una frase pronunciada a sesenta y dos años en la que decía hay un fusilado que vive ese fusilado que vive era que había habido digamos un asesinato un asesinato de Estado en el que los golpistas habían cogido a un grupo de gente que estaban escuchando un combate de boxeo lo llevaron paredón lo fusilaron ida aquellos doce siete quedaron vivos fue tan chapucero que quedaron vivos nadie supo nada de lecho hasta que un momento determinado Rodolfo que era un gran jugador de ajedrez en una de sus partidas en uno de los bares lo que estaba alguien dijo hay un fusilado vi que vive dos a partir de es cuando Rodolfo recupera establece busca iba encontrando uno a uno hasta siete de los que teóricamente debían haber muerto pero no murieron y esa maravillosa trabajo periodístico de investigación novela elemento literario es Operación Masacre y Operación Masacre hay un hecho que es muy importante se escribe en mil novecientos cincuenta y siete en mil novecientos setenta y seis si mal no recuerdo de Truman Capote A sangre fría y cuando ya entramos en lo que consideramos el periodismo narrativo es Rodolfo o el que se adelanta de alguna manera a los que luego se vendió como el Nuevo Periodismo es decir la estructura la forma la dinámica en la manera de trabajar de aquel nuevo periodismo que nos han vendido durante muchísimos años como algo grandioso y exclusivo que lo es en Norteamérica en Argentina ya lo habían hecho

da de Barcelona en estos momentos está de profesor en Chile actuó hasta ahora en Barcelona dice que Rodolfo es el escritor latinoamericano que mejor coloca las coma los punto com a los puntos le da un ritmo que eso nadie lo tiene de alguna manera es como si realmente Rodolfo lo que hacen no es escribir sino estar delante de un micrófono inaugurar de alguna manera sus aventuras sus historias y demás ya hay una cuestión que quiero recuperar de alguna manera los periodistas que se dedican a escribir fundamentalmente los mejores entre ellos como vimos en su momento a quién los muchos libros como el de Maicon Manuel Vázquez Montalbán si te das cuenta todos vienen de una dinámica que es la novela negra tanto Rodolfo como Vázquez Montalbán como Fable Ledezma utilizan esa dinámica porque a mi modo de entender porque suelen hacer capítulos cortos directos claros precisos y eso es lo que te facilita de alguna manera el que luego el conjunto de esos capítulos te da un ritmo que generalmente las grandes novelas no la tienen in Rodolfo sería otra circunstancia que Cortázar ya