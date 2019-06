esto evita que has empleado mientras lo mataba a este banquero y cambiar a los atroz todo lo sepa acabo acomodo pero te has matado como a los tres vi que que les es qué hacía yo allí arriba titulado El Pocero adiós

el director Sam Peckinpah buscaba una visión realista de los personajes del viejo Oeste cuyas acciones en la pantalla siempre parecían demasiado heroicas cuando en realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde disparando por la espalda y matando con saña supervivientes de la banda huyen a México perseguidos por los cazarrecompensas y allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes de Pancho Villa You general del Ejército Mexicano que les contrata para robar un tren cargado de armas

por quiere que ataqué Un premio justamente en la frontera ruso puede ir al general en persona ya encargarse de todo lo que huelga mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos no debería cruzar la frontera crear problema

Grupo salvaje es una de las películas más representativas del llamado western crepuscular toda ella está teñida de amargura y de la extraña poesía de los perdedores los protagonistas no son los típicos vaqueros heroicos del western tradicional sino hombres cansados a los que les pesan los años y las derrotas sufridas

William Holden y su banda están asistiendo al final de una era la del viejo Oeste que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos yo he visto uno igual

