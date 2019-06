'Malaherba', de Manuel Jabois

Voz 1389 00:00 y bueno luego estaba Daniel Rey Mourelos Dani ojitos eso era caso aparque nadie sabía si su padre vivía o no porque yo creo que era tan guapo que a nadie le interesaba lo que había antes que él era como querer conocer de dónde viene el paté todo lo que se ha hecho para tener paté yo imagino que los padres de ojitos eran unas personas que se habían dejado en ojitos cualquier belleza que ellos hubieran podido tener probablemente murieron al mismo tiempo cuando él nació cómodo supernovas que se estrellan para hacer una galaxia nueva otra opción es que ellos hubiese aburrido de verlos viviendo como vivían en la misma calle pero nunca los vi con él y no podía identificarlos así que si los vi serían para amigos vecinos más a lo mejor hasta particularmente odiosos ese era otro poder de Dani ojitos sus ojos tenían un color que dependía del tiempo que hiciese pero siempre eran muy claros recuerdo que a la entrada de un garaje de nuestra calle había una pintada que decía Dani ojitos quiere salir conmigo

Voz 1 00:53 bueno

Voz 1430 01:00 Manuel Jabois buenas noches qué tal muy buenas noches muchísimas gracias acostumbradas a a leer en alto lo que escribes algunas veces algunas veces

Voz 1389 01:09 dependiendo del valor que para mí pueda tener el texto dependiendo de de de Si yo entiendo que a lo mejor tiene algún tipo de dificultades de interpretación porque sabes que en los periódicos las radios una veces dice cosas que en las entiende para así pero en ocasiones te quieren para los demás significa contrario micro que leyéndolo en alto puedes desentrañar mucho mejor los mecanismos internos de cada párrafo Isabel que está bastante claro y que no va a tener ningún problema de interpretación

Voz 1430 01:42 mala hierba editada por Alfaguara es el nombre de tu primera novela y es además el comienzo de un dicho que ha marcado la infancia de mucho sí de muchas cómo cómo suenan gallego cual Mahler va nunca Morris sí

Voz 1389 01:53 esto es una cosa que no decían mucho las Abuelas por lo menos a mí en una época en la que los niños que o no porque era muy cobarde pero generalmente no había una yo no quiero que hubiese una pierna rota un bar de un tono siempre la escayola no no no sé si tú recuerdas en clase siempre había alguien con la escayola de siempre estaba dibujando en el cosas

Voz 1430 02:11 sí a mí me me frustró mucho nunca tener unas para qué

Voz 1389 02:14 si llegan a mi me encanta claramente hubiera encantado con la pusieran sin sin el dolor anterior no se haga una sin haberme roto nada o sea que te has roto nada nada nada nada no tiene muy buena pero pero pero ahorrando me el hueso roto es decir me gustaba mucho porque claro todas las niñas iban a ponerte movidas a la escayola yo veía de los demás ahí diciendo que cabrón no vale se subió al árbol se cayó se voy a hacer un daño de cuidado pero mira ahora está en clase triunfando y todo Dios lo quiere escribir una escayola pero vamos para sabía que sobre el árbol y yo no estaba para subir árboles abrimos

Voz 1430 02:46 la novela conocemos a un niño de diez años que se encuentra a su padre tirado en la habitación que conocía a Elvis un nuevo compañero de clase y que descubrirá el amor y la muerte el amor homosexual o la violencia serán algunas de las situaciones que tenga que gestionar pero claro con las herramientas que uno tiene a esa edad no un periodista como tú Manuel que cada día cuenta la actualidad de adscrito algo muy diferente a la misma por qué por qué elegir esto los recuerdos las emociones

Voz 2 03:16 ahora para una primera novela para primero desconcertado

Voz 1389 03:21 yo escribo mucho

Voz 3 03:23 también habló mucho

Voz 1389 03:24 en esta casa todos los días poco tiempo pero pero muchos días entonces yo estoy como es natural pues encasillado en un trabajo que es mío periodístico y en un ámbito el de la actualidad Maleni es verdad que intentas darle tu propio sello el tu humor ver las cosas pero si yo escribo un libro lo natural sea que lector vaya hacia el pensando en mí como periodista o en mi hablando o escribiendo de la actualidad me pareció

Voz 1430 03:56 yo me pareció eh

Voz 1389 04:01 necesario alejarme lo máximo posible de eso primero porque sigo de momento a raja tabla no sé hasta cuándo podría hacerlo un consejo que me dio en su momento un amigo muy querido fundamental en esta novela es Juan Tallón viejo intenta hacer

Voz 1430 04:18 cuando se trata de de libros no

Voz 1389 04:22 yo había escrito un libro de no ficción un reportaje largo bidón la otra hablando de los atentados del once de marzo han pasado años estado pues muy involucrado en la actualidad política muy actual porque la política te está pidiendo que escribas de ella más que nada no y somos periodistas y al final pues vas donde estarán hicieran noticia con todas sus convulsiones está en la política de repente te dije caray me apetece hacer algo completamente diferente creo que era momento de una novela había escrito ya una pero cuando tenía veintidós años había escrito en gallego una novela de la que

Voz 4 04:58 ah y ahora me arrepiento porque

Voz 1389 05:01 en fin es es mía está firmada por mí esa es que da por mi otro tono otra prosa pero nada

Voz 1430 05:05 pimientos pero hay que ir hay que con todo

Voz 1389 05:08 el todo lo que has hecho bien hecho está quise hacer esto quise hacer algo que que que ni yo mismo me esperase no de hecho iba hacia la mitad de la narración y tampoco tenía muy claro cómo iba a terminarla eh el final es muy curioso porque yo lo escribo con mi editoras esperando me en una cafetería la había dicho como le digo a toda la gente que esperan textos de mi que estaba escrito desde hace dos semanas y no es verdad escribo cuatro-cinco folio seguidos con mi novia preparada para salir los dos corriendo aún Cyber a imprimir lo encuadernado Le llevárselo precisa mente fíjate tú ahí sí que está el pulso periodístico e ese final es lo que más ha impactado lo que más está llamando la atención de los electores lo que la editora dijo que que tocase para para para continuar lo me me dijo escribe con contar nada evidentemente es el final pero no pero pero pero en ese tono y con esa con esa narración sigue un poco más por favor yo pues a otro sitio esperarle porque esto sólo sale ahí cuando está el reloj encima no tengo tiempo

Voz 1430 06:13 esa tenías muy claro que ése era el final porque la primera frase creo que nació en un taxi

Voz 1389 06:17 si la plena Fan empiezan un taxi como pudo haber empezado en cualquier otro lado en el que yo estuviese haciendo tiempo todas las cosas últimamente en mi vida salen cuando tengo que hacer tiempo que tienen un teléfono móvil a mano y el mío lo tengo siempre a mano entonces pues pues fíjate en ese momento en que pasa es la tarjeta no va hay que buscar cobertura espérate que la máquina que es un tiempo eterno no mí me hace siempre eterno cogió el teléfono y empecé a a trastear y piensen esa frase que no sabía

Voz 4 06:46 ni ni ni ni ni adónde iba ni de que iban y

Voz 1389 06:49 ni cuál sería su segunda frase misión habría alguna de segunda frase tengo el teléfono lleno de todos los data fue unos de los taxis de Madrid estropeados les deben las frases mías pero qué te pasa con la cobertura no no no ojalá estropearse más pero entonces escribí estaba bueno pues escribir ideas de artículos simplistas una presión digo es escribir la próxima semana la losa que reportajes va a proponer oye que entrevistas puedes hacer no sé si ese tipo de cosas en ese momento se me ocurrió esa frase así sin más que que encerraba tal misma que tarde como en años que una segunda frase

Voz 1430 07:24 no sé si es la necesidad que tenemos cuando llegamos a una edad de mirar hacia atrás pero lo cierto es que la novela de infancia o de la infancia se ha convertido en un subgénero narrativo de donde nace la voz la mirada de este niño de tambor porque creo que es

Voz 1389 07:39 muy tu voz tu mirada sí sí no no no no soy no soy tan bueno como para ojalá que en algún momento pueda adoptar una voz una mirada que sea diferente también es decir lo puesto a mí pero se diferencia tanto de mí como se parecen a algunas otras cosas esa mirada y es humor y esa forma de abordar las cosas incluso las tragedias es mía claro me hubiera costado muchísimo que no fuese mío podría haberlo hecho quizás me hubiera llevado mucho más tiempo como te he dicho antes con lo de la editora tengo que escribir siempre a toda prisa porque es cuando se me ocurren las cosas cuando tengo tiempo primero no llego al teclado si tengo tiempo y segundo y no sé escribir despacio esto es un vicio periodístico escribiese rápido ya está otra cosa es que empieces a una empieces a tiempo pero es que

Voz 1430 08:30 ver despacio es una necesidad de de soltar la Historia porque tú mismo

Voz 1389 08:33 has dicho que iba sin brújula no sabía hacia donde iba si aparte es que yo sin brújula es cuando mejor se ir no sea yo llego a los sitios sin saber dónde están los sitios sólo lo he hecho toda mi vida a veces lo he hecho mal evidentemente llegado a a sitios antes de tiempo o después de tiempo pero pero funcionan sí pero con los artículos es lo mismo cuando empieza algún reportaje empezó a la gente a lo mejor puedo tener claro por dónde voy a empezar pero no voy a saber cómo voy a acabar mi Se va a tener que es mil palabras ochocientas dependiendo de lo que deberían de lo que tenga y luego ya en otros aspectos de la vida en los que no vamos a entrar ahora pero también es un poco lo mismo no creo que creo que es tan importante llegar como llegar a tiempo yo quería escribir este libro fíjate a muchos colegas míos que son escritores les estaban ríen riéndose nota poco pero bueno se les hacía gracia mi obsesión con el número de palabras de libro como si esto fuera claro tú bueno sonoro cuando menos obligó no estás diciendo bueno tiene que tener cincuenta mío puede tener trescientas mil Si la historia te lo está pidiendo pero yo estaba obsesionado con escribir dije cuando cuando es un libro

Voz 1430 09:41 ah

Voz 1389 09:42 es decir cómo estás las cortas yo escribo entonces yo estaba como sesionó considera que luego evidentemente es el libro te está pidiendo más sigue se necesitan no soy tan tan cerrado no pero pero yo estaba iba escribiendo iba entonces preguntaba cada cuando ya podemos considerar esto un libro era una pregunta medio en serio en Roma no yo ya sé perfectamente cuando se puede considerar un libro pero es verdad que en el momento en que empezase a considerar que esto puede ser un libro podía empezar a pensar en el final yo tiene que contar una historia que quería contar cree ambientada donde la quería ambientar quería hablar con protagonista que tuviese las sesiones los miedos y las inseguridades que yo tengo desde luego en otro en otra familia Hay en otro universo pero es estrictamente sería yo no

Voz 1430 10:30 consideraban la la la la idea de

Voz 1389 10:33 de de que esto tuviese un detonante algo algo verdadero noventa relevante que no es que no fue un fresco periodístico que no fue un fresco costumbrista que no fuese tres meses tres años en la vida de un niño y así ha ido que son grandes pueden ser grandes novelas pero yo creo que en cosas porque las novelas suelen pasar cosas entonces estaba como pensando en pensando en eso y sobre todo la idea original era que tengo que tener la pública antes

Voz 1430 11:02 quiero pasar un verano habiendo escrito no porque pues por

Voz 1389 11:08 que yo el verano pasado deberes de ver siempre hay pero pero pero no Jean debe relacionados con la literatura los deberes habituales relacionados con la con la con la no ficción con el periodismo el verano pasado cumplió cuarenta años Macarena no se lo recomiendo a nadie Bale audibles Rome lo cuenta es el amigo o comentar además que trago porque además había olvidado que cumplía cuarenta años promesa podía olvidar que él no cumple cuarenta años puedo olvidar pues pues porque está siendo demasiado como para pensar en cuántos años tienes

Voz 3 11:39 y de repente cuarenta

Voz 1430 11:43 y caray y ahora qué hacemos

Voz 1389 11:45 yo pienso y uno de los primeros pensamientos es que bonito hubiera sido este verano habiendo publicado bien descrito algo impida pensar en los que la novela la crisis de los cuarenta puede resolver de muchas maneras casi todas humillantes menos humillante que encontré fue probar una novela o yo esta resolución iPS en otra cosa esto ya esto ya otro otro nivel uno ve a un nivel mucho más íntimo y pesaba he sido periodista local bueno sigo siendo periodista local en esencia pero porque al final es lo que te lo que hay lo que construyes Gemma pero en periodista imprevista de un periódico local y trabajo desde los diecinueve pues hasta los XXXII treinta y tres años luego vengo a Madrid estoy en dos diarios de mundo el país se empieza a colaborar con Onda Cero con vosotros después no con la Cadena Ser tengo cierto cierto reconocimiento si imaginaba porque los medios son muy grandes e importantes sin malo será

Voz 1430 12:42 el periodista del momento se puede leer en un buen montón de artículos y entrevistas Benja Jabois

Voz 1389 12:48 lo conclusión no me gusta esa es es eso eso es lo que dicen porque sí pero esa esa es que se dice muchas cosas y lo que hago es pensar que quiero probar a hacer algo completamente diferente en una nueva década per como vagamente meter la cabeza en esto es completamente cabeza verdad es completamente diferente no no tiene absolutamente nada con lo que haya hecho antes pero también tengo un miedo terrible es como ponerse a los mandos de un avión sin haber pilotado antes de esas cosas no se acabaron

Voz 1430 13:22 bueno es este este este proyecto desde luego esta esta experiencia y esta aventura está está viajando muy bien tiene pinta de acabar muy bien ya va por la segunda edición lleva cuanto dos semana

Voz 1389 13:34 sí salió con quince días

Voz 1430 13:36 sí ha llegado la tercera por ahí pero ya estamos en la tercera que esta a ser la tercera dices que no tienes mirada de novelista quela tuyas una mirada de de reportero qué diferencia hay entre una y otra

Voz 1389 13:46 en este en este libro hay una mirada de novelista la que me impone siempre al reportero la enviada sobre este imagino que seductora con las novelas de reporteros reportajes yo no tengo estudios universitarios es decir bueno no hice Periodismo para para

Voz 2 14:02 ahí aprendí a escribir escribiendo aprendí a mirar blando y aprendía a hablar

Voz 1389 14:09 por todo lo que hago habiéndolo hecho muchas veces antes no tengo el talento natural de alguien que se pone a hacer algo de repente ya les sale bien necesito antes que hacer lo mucho muchas veces

Voz 1430 14:22 vale

Voz 1389 14:24 de ahí mi terror por ejemplo que tenía al principio con el micrófono porque yo empecé a hacer radio en dos mil trece o algo así era como me decían bueno él no va mal yo poder pero tiene que ir mucho mejor con el tiempo tengo que soltarme mucho más

Voz 1430 14:37 pero qué es lo que no te gustaba que no donde no te encontrabas

Voz 1389 14:40 en la inexperiencia en que yo estoy muy seguro cuando repitió las cosas muchas veces hay una esto esto esto que voy a contar ahora que que no se que no se malinterprete vale porque a los Beatles ibas a decir que estás a bicis los Beatles saca lo diría Emma no ese fueron Alemania estuvieron tocando como no sé cuántas veces cada noche todos sus temas todas sus canciones hasta conocerse perfectamente ya hasta que les salía la música de una forma casi mecánica el arte casi mecánico no esto no es arte esto es periodismo pero yo necesito hacer las cosas muchísimas veces

Voz 1430 15:13 para

Voz 1389 15:13 primero poder leerlas está orgulloso de lo que hago y considerar que las estoy haciendo más o menos bien esta novela Si es verdad que ya que ha que ha funcionado bien es una novela obsesivamente complicada no tiene unas grandes subtramo más no tiene es verdad que tocó unos temas bastante oscuros más bastante luminosos muy valientes además

Voz 1430 15:33 de como la violencia sí

Voz 3 15:36 todo claro me dicen a porcino

Voz 1389 15:39 por fin te veo fuera de la política bueno es una novela política yo creo que es una novela muy política y no no se lo he escuchado decir a nadie ni lo he dicho yo hasta ahora aprovechando no es este momento de intimidad a favor es una novela política porque habla de un momento en que el niño descubre o una Amaury embrionario por así llamarlo antes antes de amor empieza a sentirse atractivo atractivo atrás atraído por por otro niño

Voz 3 16:04 hay yo detectado

Voz 1389 16:06 ya no sólo explícitamente en en el en el desgraciado momento político en la desgraciada e influencia la política que está teniendo el partido de extrema derecha en España ese esa sospecha o esa o esa esa discriminación y dura hacia hacia al colectivo LGTB sino también en gente más moderada también incluso entre entre gente de izquierda por lo menos semicírculo como de a los niños démosle tiempo que los niños estén saquemos a los niños este debate no hay debate que debate si es decir a un niño hablo de masculino por por mí por por el protagonista pero para no repetir la fórmula de las niñas a desde los tres años les están preguntando qué niña te gusta de la si vale a lo mejor hasta los doce o trece que a lo mejor ese niño a los ocho nueve diez once empieza a pensar es que a mí realmente me está gustando es es otro niño que no sabe exactamente qué es lo que pasa con ese otro niño pero que les gusta estar con él o que se empieza a sentir cosas no hay pero claro las preguntado algo durante tantos años que piensa que eso no es normal vas por la calle como yo iba por Pontevedra cuando era niño cómo iba a cualquier persona en cualquier ciudad de España salvo en un barrio muy concreto de Madrid y aún así en aquella época no lo creo en el que no veías a dos personas homosexuales anónimo arrasadas ni yendo al cine Ny besándose pero no tenía acepciones os tengo tengo ninguna referencia que eso o no existía si existía está muy escondido por lo tanto estaba mal todo lo que está escondido está mal no se puede enseñar o por lo tanto a lo mejor eras tú lo único que le pasaba eso y pensabas que las Un monstruo te hablo del niño del pensamiento racional del niño que está creciendo y que todavía no tiene eh claro este Nixon actúa con una ingenuidad abra asiduas dice una frase con perdón del spoiler pero no pasa nada porque es una sola frase en la que hay un momento aparte bueno de lo explico hay un momento en el que

Voz 1430 18:07 sí

Voz 1389 18:08 I got una persona que que le que le que le exige hay momento en nuestra vida por lo menos en la mía en nuestra clase que de repente todo el mundo tiene que tener voy a todas no voy a tienen que tener novio aunque no habla con ella que te esto es emparejado esto lo hicimos una vez no es mío quinto esté dice que no que está muy bien que está con Elvis que entonces que esos entonces sois maricones le pregunta a un niño con con cara de Le dice no no como maricones Somos novios es preciosa Igor es la frase que que que que encierra todo el significado político que pueden esa novela que no habla en ningún momento explícitamente de política pero creo que tiene o puede tener un significado que yo le he querido dar toca esos asuntos pero tiene mucha

Voz 1430 18:53 de de culpabilidad no la la culpabilidad tiene una presencia casi obsesiva claro está muy presente en la culpabilidad en la infancia afortunadamente con los años nos vamos liberando de esa carga pero que es difícil es no igual se transforma fíjate

Voz 1389 19:09 yo creo que ahora que estoy

Voz 1430 19:12 eh verbalizando lo contigo yo creo que también

Voz 1389 19:16 con el remordimiento en nuestro caso tenía que ver con la religión yo ejemplo era un niño muy religioso campo también lo era no hay lo es muy catequesis todos los domingos te enseñan que bueno pues que cuando estás en la cola al confesionario te dicen que Si le digo al cura no pues todo lo que te has lo bien que en las últimas dos semanas dice lo porque seguro que cita atiborrada de las siete estuviese tocando está tu papá que no pero sí lo es una obligación ética mentir a los padres cuando eres niño CAS en determinados asuntos porque tienes que tienes que empezar tú fíjate hay proceso fascinante en el que yo he asistido como padre proceso privilegiado que es la construcción del lenguaje la construcción de ser humano el momento en que mi hijo de repente descubre que ya no tiene que estirar el dedo sino que pueda de pronunciar una palabra ellos se lo que significa no y que luego puede juntar esas palabras ir y hacer oraciones y hay otros momentos que es fascinante que niño descubre que con eso que he aprendido

Voz 1430 20:18 puede mentir decir algo

Voz 1389 20:22 que no signifique lo que es real es una construcción intelectual de envergadura para un niño me refiero para bebé prácticamente no el niño crece primero entre las mentiras de los mayores esto lo cuento en el libro porque a los adultos llenan a los niños de mentiras a veces para protegerlos otras veces para ajeno descubran cosas todavía otras veces simplemente piadosas no pero viven en un mundo casi siempre lleno de mentiras y de eufemismos a cambio el niño también va empezando a descubrir el mundo sin que sus padres sepan que está ya descubriendo el mundo por su cuenta no porque hay muchas cosas que te puede encontrar dispares pero nunca sabes lo que son hasta que las pruebas hay otra frase tengo la duda en la que le hice el amor arte siempre vuestra bastante zumba enamoras te siempre que pueda ser un niño de diez años el niños casi como un asombrado como Miramón que que que hay que hacer no donde esta Manon instrucciones entonces tan puede echar un vistazo al todos los discos de vinilo del padre en los que el que tiene el índice pero no seguí por ahí porque me pareció que tenía que ver con eso con la música en la que ahí están todas las verdades del amor no en todos esos discos de vinilo

Voz 1430 21:27 fíjate Emmanuel te he escuchado decir que ante la vida te mantienes a la defensiva porque vivir te da miedo

Voz 1389 21:36 no sé he dicho tantas cosas en los últimos días que yo creo que he dicho

Voz 1430 21:39 uno uno pierde perspectiva en la promoción

Voz 1389 21:41 la verdad es que depende del momento en que esto es hablando dice sabes te encuentras en un momento en el que la vida te da miedo y otro es que la vida me encanta no te levantas expansivo y entonces no me encanta lo que has a veces te pillan fíjate un lunes por la mañana a primera hora en el que tú estás pero la vida me me me horroriza no y luego te pillan un viernes por la vida es maravilla sí pero verdad todo lo que digo depende el día eso sea pero es verdad que yo la vida me da miedo no la vida me eh los miedos nuestros de niños serán todos los miedos irracionales a cosas que no existía este niño tenía miedo de la santa compaña por ejemplo yo también lo tenía después tienes miedo de cosas que existen esas esos miedos ya que se quedan dentro no esta frase la arroba Ray Loriga a que por cierto me encontré hace unos días y me dio permiso en diferido para usarla que es de esa clase miedo que una vez que lo tienes ya no ya no se habla nunca has tenido cuando descubre la enfermedad cuando descubre la muerte cuando descubre el amor cuando descubre la amistad cuando ve que hay amigos que pueden dejar de serlo que es una cosa horrorosa que camión tienes que hoy experimentar para saber lo que es descubre que ese miedo a todas esas cosas ya no ir nunca forma parte aquí no es que se tenga que ser negativo en muchas ocasiones ayudas no pero ya ese miedo va va a convivir contigo bueno sumido convive conmigo evidentemente yo pues en este estudio recibe una llamada es decir una trágica noticia no sé no estoy pensando en eso pero muchas veces no hay como fíjate hay una frase que habría Manon que es del mismo chico amigo mío de Galicia saco de casas que es

Voz 3 23:20 está pendiente y

Voz 1389 23:22 pues mira lo dijo mucho más pero con toda la gente que quieres están todos al fuego

Voz 1430 23:27 ahora se están todos cómo estás cómo vale

Voz 1389 23:30 me puedo alejar de la cocina puedo quejar pero siempre hay algo cerca para saber que está todo bien que está todo aquello y mira que el diagnóstico no sé que a no sé quién