Flash Deportes SER de las 14:30 (13/06/2019)

hoy a las siete de la tarde el jugador belga Eden Hazard será presentado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu donde se espera un gran ambiente mucho más del que vimos en el día de ayer en la presentación de Luca Jobbik después de esta presentación el delantero dará su primera rueda de prensa como miembro del club blanco Hassan se ha convertido de esta manera en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid además de esto el Real Madrid también hizo oficial ayer el fichaje de Mendi el lateral izquierdo procedente del Lyon dejamos de lado el Real Madrid y nos centramos en el Atlético de Madrid porque ayer el consejero delegado Gil Marín yo les declaraciones a Movistar toros donde desveló el futuro de Antoine Griezmann Halen llevándolo a quienes van a importar lo lo que Alonso Gil Marín también anunció que el club rojiblanco va a realizar seis fichajes de cara a la próxima temporada además de esto hoy a las nueve de la noche tenemos el partido de ida de la otra semifinal de los play off de ascenso a Primera división será el encuentro entre el Mallorca y el Albacete el partido serán son Monchi la vuelta se disputará el domingo a las siete de la tarde yo he también tenemos una cita con el fútbol femenino a las seis de la tarde tenemos el Australia Camerún y Sudáfrica China ahí de este último partido estarán muy pendiente de la selección española ya que una victoria de China le puede arrebatar el segundo puesto del grupo a España esto por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER