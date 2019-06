El Cine en la SER: 'Men in Black: International', la saga agoniza (14/06/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 vuelven los hombres de negro con lo nuevo de Men in black que reúne a Chris Bosh con Liam Neeson luchando contra alienígenas hay más estrenos como la pinta de animación sobre una niña afgana titulada el pan de la guerra también tenemos biopic como Tolkien la biografía del escritor de El Señor de los Anillos ya hablaremos de la película francesa de Enemigos íntimos de Largo viaje hacia la noche del director chino Villán con la escena más larga rodada en tres D en televisión nos hemos sumergido en la tercera temporada de la serie el cuento de la criada que ha dado

Voz 2 00:51 mucho que hablar y nosotros no vamos a ser menos empezamos

Voz 3 00:58 y a mí

Voz 4 01:19 a esta hora

Voz 5 01:34 la ciudad

Voz 6 01:42 hola qué tal bienvenido sea el cine en la SER Elio Castro hola hola qué tal buenas noches buen día buen todo que me liado José Manuel Romero hola qué tal le tan bueno todo lo bueno todo para quien lo escuche según la hora

Voz 1463 01:56 exactamente vamos a empezar con los hombres de negro los Men in black internacional que no llegó a decir que aquella cosa de Will Smith iba a acabar e tantos años después con más y más entregas eh

Voz 6 02:06 claro sí sin dinero llama a dinero no se piensan los ejecutivos de Hollywood

Voz 1463 02:12 Clemente bueno pues es la saga que pese a que ya no están los protagonistas del reparto original Will Smith como decíamos y Tommy Lee Jones ahora vuelve con la pareja formada por Chris Hemsworth Thor y Liam Neeson a los que se une un amo Jerte a Thompson juntos tienen que proteger a la tierra de la escoria del universo y aquí llega la mayor amenaza hasta la fecha algo que Kaká dicen en cada entrega Asia que siempre llega la mayor amenaza hasta la fecha pero en esta vez lo que tienen es un topo en la organización

Voz 4 02:39 hace veinte años los recuerdos de mis espectáculos no contratamos reclutados pues kilos que me quiero conocerla los hombres estoy en ello

Voz 1463 03:02 pues Men in la acción es de nuevo la adaptación cinematográfica de los desveló Cani GAM aquí esta vez dirige Gary Gehry sea un nombre bastante pronunció hable el de Italia en la entrega número ocho de Fast and Furious dice que se lo han pasado pipa viajando y comiendo para esta versión no

Voz 0335 03:18 accionado Men in black internacional Ésa es una de las razones por las que quería hacer la película salir de Nueva York ir a Marruecos a Londres a París una de las grandes cosas de mi trabajo es tener la oportunidad de viajar conocer diferentes culturas tratar con gente diferente tengo la oportunidad de a la audiencia de la mano llevarla alrededor del mundo así que tenía una película global con aliens yo dije me encanta ahora tienes la oportunidad de experimentar lo hizo es parte de la principal atracción lo que hace que la historia sea realmente guay y divertida donde inestable

Voz 1463 03:54 bueno eso lo que decía Elio antes que es que tu cuenta corriente aumenta considerablemente sobretodo

Voz 0544 04:02 era la segunda fueron grandes éxitos de taquilla bueno e y la verdad es que era una franquicia que que prometía mucho y el origen a mi me parece que era muy interesantes ha visto con el tiempo porque claro los aliens que llegaban a la tierra eran refugiados llegaban aquí a la tierra de San Remo creados ya había esta organización de los Men in black que velaba para que no se salieran de madre Easyjet han viviendo de una forma un poco anónima ese comportarán bien y bueno Sota también tiene

Voz 1463 04:29 una lectura política no

Voz 0544 04:32 y luego pues imagino que ya con las demás pues se han hecho más más trillados no la III también se estrenó hoy pero siguieron sin siguieron dando dinero sea que yo creo que que es una franquicia que vamos a ver

Voz 1463 04:43 a ver lo que a ver si en esta cuarta y luego me decías que fue muy taquillera es que se coló de alguna manera en el imaginario colectivo no esa coletilla de los hombres

Voz 6 04:50 negro luego tú nos caiga quien caiga y luego se llama hombres de negro a los efectos secundarios de la Unión Europea que venían avisando

Voz 0544 05:00 por las cuentas de los países que se salían un poco de esquemas potenció presupuestaria no llegan los hombres de negro

Voz 1463 05:05 totalmente para que luego como creo que era Gonzalo Suárez el que decía que el cine daba un amplísimo vocabulario Jose qué te ha parecido que tú si que has visto esta última entrega por muy poco

Voz 1084 05:16 sigue Le puse todo el el que pude pero yo creo que que la saga no va a remontar con con esta entrega de hecho esta película no sería ni una cuarta parte sería más un spin off o una secuela porque claro

Voz 1463 05:26 hay que cambiarlos porque cambiarlos

Voz 1084 05:28 protagonistas las otras tres sí que mantenían a Tommy Lee y a ya Wheeler feliz como decíais pero esta sí que cambia que es Creedence quedan hoy Intesa Thomson que es una mujer que ha metido ahí coprotagonista porque Liam Neeson no es exactamente te el el compañero de batallas de de Chris y bueno yo creo que han intentado por un lado aprovechar la química de los dos protagonistas que habían coincidido en una película de de mar verde de Ford y a valquiria el actor tienen química y funciona y no quieren hacer nada pero luego es una adaptación que tiene más de lo mismo no es nada original repite temas continuamente da muchas vueltas es un viaje internacional como decía el director Sámano Marruecos a Italia donde quieras pero es todo lo mismo todo lo mismo sin ningún tipo de atractivo ni de acción con un croma eh que no sé cómo explicarlo en el desierto que es que sospechoso eh y luego bueno el humor que siempre ha sido unas una saga que funcionaba muy bien Will Smith con ese contrapunto esos gags que tenía aquí se lo reservan a un pequeño alienígena que se llama peón cito que va en el bolsillo de la protagonista que tiene algún momento divertido hay alguna siempre ha sido bastante meta a nivel de referencias la película pero tampoco funciona nada de eso juegan otra vez hay un topo hay que perseguirlo hay personajes de las anteriores entregas para que no haya esa desconexión total de del spin off pero es bastante bastante floja Hay no le auguro muy buen futuro a esta a esta saga después de esta entrega

Voz 1463 06:56 pues vamos ahora con otro estreno que tienen que ver con sagas aunque no es exactamente una ese la biografía de Tolkien el autor de El señor de los anillos y de El Hobbit la película está dirigida por el finlandés Dome Cahors cuscús y se centra en los años de infancia y juventud del escritor el club de amigos que fundó en Oxford y su paso por la Primera Guerra Mundial lo que hizo que después se inspiraron en la construcción de toda la mitología en la que se basó su obra el protagonista es Nicholas Hall el de X Men o Mad Max

Voz 7 07:23 desde pequeño me ha fascinado el lenguaje inventado una propio has inventado una lengua entera e ideado historias leyendas

Voz 8 07:41 pues de decía el director que en la película ya se intuyen quizás lo más interesante algunas de las cosas que marcarán su obra cumbre

Voz 1463 07:49 señor de los anillos

Voz 7 07:51 la cosa es que tiene que ser fiel y en ese momento no había escrito este libro teníamos que ser fieles al personaje no es lo que es por los libros es como una idea que está dando forma a su mundo imagina crecer en una imaginación como la suya ver cómo confronta sus propios temores entonces vemos que en esos elementos de fantasía primeras ideas como bocetos de lo que sería el señor de los anillos sketches

Voz 1463 08:19 pues bueno tienen un punto interesante en el sentido en el que cuenta la verdad es que la propia biografía de Tolkien Talking en inglés Talking

Voz 1084 08:28 Tolkien en España entre alguien en España pero

Voz 1463 08:31 qué hace varias bromas en la versión original

Voz 8 08:33 el de la película tuvo una vida

Voz 1463 08:36 bastante convulsa se quedó huérfano muy joven estuvo en una casa de acogida tenía que estudiar muchísimo sacar muy buenas notas para poder seguir ahí era una mente privilegiada que creaba lenguajes como luego pudimos ver en en en sus obras aquí y luego pues lo que supuso la primera guerra mundial para tantos y tantos e intelectuales que ahora no van a las guerras pero en aquel momento iban a las guerras y lo que eso suponía para la obra en la creación hizo todo esa hermandad con los amigos de los que se club que crea de casi de lectura aunque dramas de arte de de creación digamos que para muchos dicen que fue el inicio de pues el germen de de la novela es interesante pero al final es un biopic pues muy convencional que lo más a lo más atrevido ese pues todos los sueños que tiene mientras dan la trinchera de la Primera Guerra Mundial el imagina dragones imagina Princesas que suponemos que luego será lo que lo que culminen su obra pero fuera de eso pues Nicholas Hall un poco blandito la película para para los fans un una película bastante convencional que se deja ver pero que no es nada apasionante sí que si os parece pasamos con al siguiente estreno es cine francés que bueno hay dos películas francesas esta semana la primera es la nueva de David Oelhoffen director de lejos de los hombres aquella película con Viggo Mortensen en esta ocasión ha reunido a Matías suena Naher Ibarretxe acate en Enemigos íntimos dos amigos de la infancia que tienen vidas completamente diferentes en su madurez uno es traficante de drogas y el otro expolicía de modo que el encuentro pues no es nada agradable

Voz 4 10:11 bueno fijos estaban ahí es una banda pero estos tíos trabajar juntos si trafica juntos robo a mano armada hachís coca saben bien en qué mundo viven

Voz 6 10:27 eso es lo que estoy pues en la banda sonora tras anotar el medio ambiente es una película de cine negro francés eh

Voz 9 10:37 anoche aquí que hay intriga hay

Voz 0544 10:40 mucha tensión hay muchas persecuciones tiene mucho nervio quizá veces excesivo no una cámara muy vibrante que se me mete en las persecuciones a mí lo que más me ha gustado es viendo la película esta de lejos de los hombres del director eh bueno Viggo Mortensen hacía de un maestro que estaba en Argelia hay que está en plena guerra de Argelia y entonces aunque había nacido en Argelia era dirección francés y no se sentía de ninguna parte luego me he enterado que es que el director nación Ferrol tiene madre gallega su padre es argelino y entonces estos estos temas de la identidad claro de son para él muy importante esta película trata el tema de la identidad porque el protagonista es un policía de origen argelino de origen magrebí y que no se siente de ninguna parte en el hecho ya de que sea un policía de origen magrebí en Francia también es algo bastante

Voz 6 11:27 eso sí y luego pues es una

Voz 0544 11:30 sí es un policía que ha crecido en un barrio del extrarradio parisino con sus amigos de toda la vida que ellos han dedicó al narcotráfico a él se le ve como un traidor hay una escena que me gusta muchísimo es cuando vuelve a casa no voy a desvelar por si alguien la ve para que no me acusen de spoiler pero que es una y ese es el tema primordial de la película es la falta identidad de alguien que no se siente cómodo en el lugar que le ha tocado vivir no ir en ese sentido yo creo que que la película pues a muchos entiende mucho y luego ya ya te digo es un thriller de narcotraficantes de una Coca que quieren comercializar de un asesinato de venganzas es decir que se ve también como película de cine negro y policiaco también de una

Voz 1463 12:13 Chipre e a mí me ha gustado la recomiendo me parecen está muy bien las interpretaciones me parece más original o que jugaba más con los planteamientos del género del western la anterior que además ahora que dices lo de lo de que nació en Ferrol el avión el personaje de Ángela Molina hablaba ya de película

Voz 0544 12:33 Argelia hubo una relación también muy importante de españoles concretamente de la partida de Alicante

Voz 1463 12:40 esta película es interesante yo creo que lo más interesante precisamente ese ese enfrentamiento entre los dos protagonistas enfrentamiento y no tan enfrentamiento no va va girando la inclusión de la sociedad francesa la normalización no de los árabes de la sociedad francesa con los traumas que eso acarrea creo que lo cual está muy bien ha habido otras películas que han hablado de eso pero creo que tiene una mirada muy concreta y a mí me gusta bastante y de hecho Oelhoffen hablaba precisamente de esa inclusión de los personajes árabes

Voz 10 13:10 aunque y es evidente que la cultura árabe está presente en la película porque está presente en la sociedad francesa y la película es una mirada sobre la sociedad en la que vivimos si estoy CT Nos interesaba mirar a la comunidad de origen árabe y a las dificultades que encuentran porque no pueden entrar en el ascensor social de Francia

Voz 11 13:30 no son culpa Ximo Sheeran clon

Voz 10 13:33 la gente que quiere cambiar y no puede ese es el mensaje político del fin sobre la comunidad árabe

Voz 11 13:38 no lo sé

Voz 1463 13:41 pues la verdad es que es interesante viviendo los

Voz 0544 13:44 los barrios que son incapaces de eso de dar el salto a la digamos a la Francia que más conocemos no y luego la la película a mi me gusta mucho Matías porque es el actor de óxido y hueso no ir a él le hemos visto en en en profeta de también de Jackson pero que son dos pedazos de actores

Voz 1463 14:05 sí a mí la verdad es que destacan sobre todo las dos interpretaciones como también pasaba un poco lejos de los hombres no Viggo Mortensen emergía ahí vamos con el otro extremo francés que eso vas de Camil Vidal naked que también tiene apellido español porque esto es un drama sobre la prostitución masculina con un chico que se vende que vende su cuerpo por poco dinero buscando algo de afecto es una desgarradora historia que estuvo nominada a mejor opera prima en los premios César los Goya franceses

Voz 12 14:31 exóticos de Toyota con que usted no

Voz 7 14:36 jocoso tome como apóstoles

Voz 12 14:39 eso me pongo el del oso oso

Voz 1463 14:44 el director ha pasado por Madrid esta semana es una película compleja moralmente con una mirada que quitar los prejuicios no a la prostitución en la que el protagonista pues no lo hace por dinero y explica quiénes ni porqué se prostituye

Voz 6 14:57 es la prostitución

Voz 13 14:59 en principio es que intenta explicar aquí porque uno se convierte en prostitutas como si finalmente

Voz 14 15:05 mira que siempre que justifica

Voz 13 15:07 o por qué uno unas y prostituidas son las que trabajan así como otras que serán que trabajan en otra cosa avisos sea algo no es una película en la alineación social no estamos teniendo en cuenta que explicar analizar sociológicamente el por qué de la de la de la restitución es simplemente mostrar cómo se vive en lo cotidiano dentro de un trabajo de este tipo no es que el el coche

Voz 15 15:30 es que haya un como mujer pastiche bueno Jose

Voz 11 15:37 es una película tremenda que hay que

Voz 1084 15:40 lo mejor es acercarse a ellas y sin saber mucho porque es muy interesante la mirada de del director

Voz 11 15:46 la la mirada la prostitución gay

Voz 1084 15:49 hay anticapitalista casi porque tiene porque se coloca en el centro de la historia todas las sostiene el el protagonista es espectacular el el trabajo que hace también no es un chico que que represente por así decirlo sin que se entienda el estereotipo homosexual es un chico margina

Voz 16 16:07 tal y hizo el el director es capaz de combinar

Voz 1084 16:13 esa marginalidad no con con las escenas de sexo que hay muchas ideas sino embellecer lo porque no no es una película que que sea erótica niños pornográfica pero tan bien te va contando a través del cuerpo del protagonista cómo va cambiando su cuerpo pues lo que sufre por estar en la calle o lo que disfruta cuando tiene relaciones de esa es una película a un bastante de des diría que de sentidos casi de de ir comprendiendo al protagonista no preguntarte muchas cosas no comprenderlo sino no no no hacerte muchas preguntas la mirada del es que es un chico que trabaja en eso como si fuera otro trabajo cualquiera en la prostitución Ike no le importa el dinero y que lo único que es un chico en busca de cariño en busca de amor en busca de afectos es lo único que busca hay sino encuentran una noche en un señor de ochenta años o lo encuentran un compañero de trabajo de treinta años entonces esa es la mirada del director que no es entendible ni es fácil de de llevar en la película es incómoda en algunos momentos te ponen una situación que es difícil pero es una película muy interesante porque yo creo que como tras

Voz 16 17:15 está la temática el punto de vista

Voz 1084 17:19 el cuerpo incluso como los colores no de de de la película

Voz 1463 17:23 bueno pues si os parece vamos con con otro estreno es una película de animación el pan de la guerra una producción irlandesa que estuvo nominada al Oscar ya Globo de Oro en dos mil diecisiete llega con un poquito de retraso la dirige una mujer no la tome cuenta la historia de un niño que vive en Afghan una niña que vive en Afganistán cuando llegan los talibanes su padres detenido ya tiene que ponerse a trabajar pero para ello para poder trabajar debe hacerse pasar por un niño porque las mujeres lo tienen prohibido la película cuenta con la producción de nada más y nada menos que Angelina Jolie

Voz 4 17:54 cuando era joven peruana servía muy bien lucieran sus cultos permanecen en el corazón

Voz 7 18:01 aun cuando lo demás desaparece

Voz 1463 18:06 pues es la verdad es que es una pena que películas de animación que han tenido tanto recorrido que al hilo de esa nominación pueden tener un efecto de marketing muchísimo mayor al llegar a las salas lleguen tan tarde es un la verdad es que es una historia muy bonita es una historia muy bien contada con una sensibilidad que nos muestra pues otras caras de la guerra es verdad que muchas veces e hice el parece como una tontería o un capricho el que haya mujeres directoras no no lo es es la visión de la guerra o la visión de de cómo sufren las mujeres en este caso las niñas a Pose aquella a toda aquella llegada de los talibanes a Afganistán

Voz 1084 18:42 celebrando ahora el Festival de Annecy no del dos años después se estrena esta obra Buñuel en el laberinto de las tortugas presentando en el festival y que llegue tan tarde pues también un poco pues acaba el efecto temporada de premios que es para lo que están las temporadas de premios para promocionar películas vale la pena pues es una pena no

Voz 1463 19:00 muy bien hecha está muy bien contada también es una manera de de de explicar de cómo la ficción como la imaginación las historias que nos contamos lo que nos cuentan consigue hacernos superar pues es momentos muy dolorosos como como todo como todo ese periodo en este caso es interesante porque el padre de esta niña era un profesor la llegada de los talibanes ahí y las invasiones extranjeras hacen que ya no pueda dar clase este vendiendo objetos se que es un retrato el país muy interesante que a lo mejor fuera de la animación sería muchísimo más crudo no o acusaría a la directora de hacer pornografía emocional como le pasa a nadie la Bakic pero en este caso el uso de la animación hace que sea mucho más accesible incluso historias accesibles para niños pre da la sensación también de que las historias de animación las cuentan cuatro estudios tienen el monopolio esas historias que son historias magníficas películas maravillosas pero también está bien mirar tener otras miradas en este caso pues es muy potente a mí me recuerda un poco a la de Jansa trapío Persépolis aunque claro era mucho más monumental a aquella película que esta pero sí que es es es el uso de la animación para contar la evolución de un país que a través del personaje de una niña un adolescente que va creciendo así que vamos a seguir vamos con una película china Largo viaje hacia la noche del director Bingham es un drama de intriga que paso por Cannes el año pasado y que cuenta con un plano secuencia en 3D de casi una hora de duración es la búsqueda de una mujer amada a quién que la búsqueda de un hombre su mujer amada a que no deja de recordar es un viaje inmerso en la memoria los recuerdos el tiempo el espacio y lo soñado

Voz 18 20:39 el devenir no tenía tanta comida

Voz 1463 20:53 pues eh Juan Aranaz dice José que no se cree que haya un plano secuencia en tres D de casi una

Voz 1084 20:58 hay dudas pues lo hay lo hay lo único que debía explicar cómo lo hicieron porque lo consiguieron e a la al octavo intento el séptimo octavo intento bajan por una tirolina la Cámara lo único sí que lo grabaron con cámaras el efecto 3D fue luego en posproducción es decir no se ha hecho o tengo entendido con cámaras tres de directamente cómo se puede grabar en algunos casos gente

Voz 1463 21:23 en la Cámara Adela Molina

Voz 1084 21:25 EFE luego no sé como se llama exactamente a la técnica de redimensionarlo ponerlo en tres dimensiones ese plano secuencia que le costó tanto tuvo que ajustar muy clara porque están monumental de ver cómo el plano porque largos un plano que sólo te siga por unas calles no es esa facilidad no es alturas y vuelan los personajes en un momento dado la complejidad de de ese plano secuencia que es lo que quería hacer dice el director también que hablando de esto que hemos hablado tanto en esos tiempos que que el tres de no es que lo quiera utilizar porque sea una técnica que que le vuelva loco pero que sí que es una cosa que obliga a la gente a ir al cine porque es de las cosas que sólo se pueden ver en el en el cine actualmente y la verdad que la película es es tan monumental y tan interesante que yo me quedo un poco en SOC después de de verla porque es una película sobre todo cinematográfica no hay una gran historia detrás de la película es una película de cine y por el cine la historia pues no sabes qué es real no sabes qué es imaginario no sabes qué es lo soñado en el momento no voy a hacer es en el que el protagonista te invita como espectador de cine a ponerte las gafas 3D porque la última hora es la del plano secuencia en tres D y que te vayas con el de viaje en una búsqueda que no sabe si es real si es imaginaria a quién buscas donde la memoria los recuerdos el pasado el presente todo se mezcla entonces es una reflexión sobre el espacio y el tiempo super interesante también sobre el lo eterno lo transitorio a mí me ha gustado mucho lo que pasa que en un momento dado me sentía un poco tonto porque decía no no estoy comprendiendo la parte de al principio de lo que me quiere contarla la película que no es una película que te quiera contar algo explícitamente con un guión sino que te quiere deslumbrar sentir como una experiencia que acompañan al protagonista a través de de esos recuerdos de su vida es memoria de lo que el cine nos puede hacer soñar

Voz 1463 23:16 bueno pues e invitamos a los oyentes a que vayan al cine y descubran si esa escena en tres D es real lo no como como dice Juan Arana

Voz 6 23:23 nos cose Manuel Romero Elio

Voz 1463 23:26 lo que comentaba una película se llama aquí

Voz 0544 23:28 que es de dos hermanos australiano sí que es es una película de iniciación de un niño que en ese ve también un viaje en carretera junto con su hermano que acaba de salir de la cárcel se mete en muchos líos y eso que es una película de carretera de iniciación de pérdida de la inocencia de paso un poco a la madurez pues también esta mezclada con extraterrestres que llegan a la Tierra porque el niño coge una especie de arma que sean deja olvidada los extraterrestres en fin va solucionando hay problemas a base de tiros explosiones

Voz 1463 23:56 unidad alguna cosa se dijo

Voz 0544 23:58 ver pero pero la verdad es que es la mezcla casa un poquito mal no cesa esa de de de extraterrestres

Voz 19 24:05 sí cine indie de sentimientos de un niño

Voz 0544 24:08 no hay que va con su hermano que se mete en muchos

Voz 19 24:10 sí sí tal bueno pase no no no acaba de casar brillante

Voz 11 24:13 es que películas recomendamos esta semana

Voz 6 24:18 Ríos hicimos y largo viaje noches eh

Voz 1463 24:21 si quieres parar

Voz 1084 24:23 ponerte subir si os parece

Voz 1463 24:26 lo dejamos aquí Nos vemos la semana que viene León vale gracias a Dios José seguimos con las

Voz 1084 24:30 vamos

Voz 1463 24:44 pues abrimos sección de televisión íbamos con una de esas semanas intensas claro que hemos tenido porque vamos a analizar del regreso de una serie con la profundidad que nos gusta que se merece por otra parte así que Dani bendito sea el fruto

Voz 6 24:58 señor permita que quería normal eso es de este teníamos de saludarle verdad

Voz 1463 25:06 bueno el cuento de la criada ha vuelto con su tercera temporada en HBO y necesitamos que nos actualice es para poder hablar de ella como se merece cómo están las cosas ahora por la República de Aguilar

Voz 21 25:17 pues mira mejorado un poquito pero a ver cuánto cuánto dura recordemos que al final de la segunda temporada June la criada llevaba un tiempo dando

Voz 0457 25:25 paso hacia delante y dos hacia atrás para para escapar de Gillette y cuando parecía que finalmente iba a conseguirlo decidió quedarse para hacer volar los cimientos de esa dictadura teocrática desde dentro eso sí consiguió que el bebé que había entregado a los Water for la familia que pertenecía cruzara la frontera hacia una vida mejor gracias a su alianza con serena han puesto

Voz 22 25:44 el encargo del secuestro de Nicole lleva sacrificios que de Joseph atacó en Galicia cogió a Nicole You Tube de Fred intentéis detenerla como buenas madres es la única forma de que no te cuelguen en inmoral proteger a la familia es enorme ha hecho acompañado de una mujer increíble

Voz 4 26:05 pues yo quién decidió que es capaz

Voz 22 26:08 condujera desesperación pues lo arreglaremos

Voz 0457 26:11 pues todos estos acontecimientos hacen que sea destinada a una casa diferente lejos de ese matrimonio que tanto y de tantas maneras la había vejado en en ese patriarcado el comandante Josep Flores será el nuevo amo de la criada uno de los pensadores del sistema de dile a cuyo comportamiento es una de las grandes incógnitas de esta nueva tanda de capítulos

Voz 14 26:31 saber porque de quería que se sentía culpable sino fuera lista ella ya exabruptos quiero puede me parece que a Amine me importa más tu hija que yo estoy salvando el planeta con ella estoy reconstruyendo la raza humana por ella tú que haces yo intenta hacer su madre ya tiene madre

Voz 4 26:54 Tina que dan miedo

Voz 14 26:57 ver que los números de las tablas se convierten en personas les personas a las que ejecuta Samer que sin nadie hubiese leído sus libros todos estaríamos mucho mejor coser uno todas las será alguien así

Voz 0457 27:12 veníamos ya de una temporada bastante oscura en la que muchos espectadores se quejaban de esa pornografía del dolor de la serie es verdad que la Sala de guionistas de Bruce Miller el sobran sabía vuelto bastante más sádica pero bueno era necesario también una evolución la trama ahí en los personajes para continuar con la historia así que por ello June tratará de ser la que consiga hacer que salte por los aires y lo tiene más claro que nunca son las mujeres las que tienen que apoyarse para salir adelante

Voz 4 27:39 sí todas las cepas más es que sentido a con motor que no he venido aquí para podemos quedarnos AZ no podemos hacer los hombres no está demostrado

Voz 1463 28:08 bueno parece que soplan vientos de cambio o de una especie sonoridad extraña sensibilidad ya veremos cómo sigue transcurriendo la serie ahora vamos a analizar toda esta distopía que tantas veces hemos visto como un aviso de lo que podía

Voz 2 28:20 aplazar no sé si estamos ya cerca o ya ha pasado por eso hemos

Voz 1463 28:24 invitado a Elena Irigoyen hola qué tal

Voz 1949 28:26 hola qué tal les filósofa muy joven

Voz 1463 28:29 cómo estás muy muy bien Ia Henry Kroos que está en Radio Barcelona hola Enric

Voz 11 28:34 hola qué tal ya has estado varias veces en eh

Voz 1463 28:36 en el cine en la SER pese a que bienvenido de nuevo bueno los dos son Un dos de los autores del cuento de la criada ensayos para una incursión en la República de Gillette un libro que publica errata natural en el que además escribe en el islam Patricia Simón y Jorge Carrión y otros autores que saben mucho y que con todos ellos no nos van a ayudar con esta excursión a Juliette que hemos propuesto así que os haga una primera pregunta así que os parece esta tercera temporada

Voz 1949 29:03 qué pena porque es que me estoy reservando para verla cuando cuando esté entera o sea que yo no puedo decir nada pero sí dime cómo alguno

Voz 6 29:11 en la mesa

Voz 1463 29:15 te has atrevido algo parecido que justo

Voz 11 29:18 empezado pero todavía no tengo una idea clara de lo que he leído un poquito es que después de lo que comentabais ahora de tanto dolor y todo esta especie de de Vía Crucis de la segunda temporada ahora toca por fin el trayecto emancipación no esto es lo que he leído entonces estoy un poco expectante tengo ganas de que llegue eso

Voz 1949 29:38 y tú qué qué esperas que llegue vena pues hombre la revolución no no yo creo que si tal y como se están dando las cosas parece que que estaba cada vez más segura de sí misma y se está conformando más como una como una líder y una heroína no de hecho lo último que hace que en la en la el final de la segunda temporada es algo muy heroico que es puedo escapar de aquí y sin embargo decido quedarme para para salvar a mi a mi primera hija no hay parece que sí que se está formando la la revolución y va convenciendo a más a más mujeres con ella

Voz 23 30:12 yo tengo tengo dudas porque me ha decepcionado un poco la la vuelta los tres primeros capítulos que a mí me gustó tanto la primera temporada que siento que ahora se ha vuelto algo convencional un thriller convencional que vale es imagino una distopía la República de Yi y demás el sometimiento de las mujeres pero no tiene la profundidad y la complejidad de la primera temporada sino que creo que hay soluciones mucho más fáciles a nivel narrativo la estética indudablemente la mantienen porque han desarrollado ya han creado una una espeta

Voz 1084 30:44 a que trasciende la propia serie para la cultura

Voz 23 30:48 como hemos visto en algunos congresos de Estados Unidos no de mujeres vestidas entonces mantiene eso la la esencia de la estética y todo lo que les rodea pero creo que más relativamente la voy a dejar evoluciona de ir a ver cada semana y está un poco perdida veo la serie no sé dónde quiere ir entiendo que eso pero temo que haya un un desenlace un un resultado de esta temporada demasiado fácil para la complejidad que nos planteaba en un primer

Voz 1084 31:14 momento de esta serie que a todos nos volvió locos en la primera temporada

Voz 0457 31:17 Dani Sí yo también piensa lo mismo a mí la segunda ella ya me pareció un poco coge en comparación con la primera que yo creo que nos pilló a todos por sorpresa y la verdad es que no nos encantó Nos horrorizó a la vez entonces tengo dudas de si el el relato S va a perder no a partir de de la novela de Margaret Atwood tan tan potente se está perdiendo y está lleno pues pues hacia un lugar que que no es el que estaba pensando pensado en un momento pero bueno también es decir que los tres primeros a miman

Voz 1084 31:47 he estado creo que hay que está colocando bien las piezas

Voz 0457 31:50 he leído por ahí que que como que a mitad de la temporada habrá un giro bestial que cambie todo el tono

Voz 6 31:58 estoy Elena tapa te lo sabía lo hemos llegado ninguna

Voz 1949 32:02 que si sea lo que lo que sí que que creo claro la diferencia yo creo que hay entre la primera temporada ahí las otras es que básicamente que la primera temporada está basada en la novela de Guti y las demás no no entonces la novela aduptor realmente termina de manera muy abierta pero pretende ser un final sea cretense un final abierto ambiguo con un personaje que es de Fred también confinar muy ambiguo en el que yo creo que los conflictos que a ella le van llevando por toda la historia no se resuelven y además es algo que en Bud está siempre presente en toda su sus novelas no sale gusta que el final sea así para que sea el lector el que se encuentra de repente con esa ese malestar que provoca a todos el una historia no te no terminadas y ese malestar hace enormemente que reflexiones que me preguntes cómo puede acabar esto interpela como lector y creo que claro en la serie al querer seguir haciendo temporadas eso se ha perdido o no y al final grado van van creando temporadas nuevas que tienen una intriga enorme y la estética es genial pero que claro al final parece poco lo que decís no que no se sabe a dónde va es como bueno como vais a terminar esto no yo creo que que igual hay un problema por ahí si puede ser

Voz 21 33:12 pronto sabremos en septiembre publica nueva novela Margaret no tú

Voz 1949 33:15 sí es verdad que es continuación de estos

Voz 21 33:17 sirve para un final de la serie es decir la dejado la segunda y la tercera que la Esteban ellos vale renovamos una cuarta hay ahora de que volvamos a tener novela la cerramos por todo lo alto

Voz 1463 33:28 ya veremos como yo digo aquí por qué creéis os hago la pregunta a los dos si quieres Enrique empieza tú que estás allá al otro lado porque porque crees que ha irrumpido con tanta fuerza en las protestas y en la cultura popular

Voz 1949 33:42 se día

Voz 11 33:43 bueno es que yo tengo la sensación de que esta serie toca temas que nos interpelan directamente y aparte sea en primer lugar los temas relativos al al género los temas relativos al patriarcado por supuesto y luego también temas que están vinculados en general con una especie como de rearme del capitalismo o no del conflicto que podría haber un conflicto histórico pero que nos habíamos olvidado de él entre capitalismo y democracia por decirlo de alguna manera no entonces aquí hay un trasfondo político muy interesante que qué hace que active casi una especie de nostalgia de revolución del espectador no que de repente de esta serie casi una manera militante a mí me interesa más esa parte a tópica que decías al principio que tiene que ver con confrontar unos como sociedad nosotros con el mundo que plantea la serie que a veces pues pues esa parte más culebrón pesca de giros de guión que que por supuesto tienen que estar pero que me han poquito más igual a veces no me gusta cuando recuperas aparte incorrecta y activista no

Voz 1463 34:46 pues si os parece vamos a centrarnos en vuestro análisis de libros sobre esta serie así que Dani

Voz 0457 34:52 sí vamos a empezar por por el capítulo de de Elena que bueno ella se centra en cómo sobretodo en la en la novela This tópica y en otras de Margaret Atwood cómo afronta la identidad de la mujer no que siempre se asocia pues a esa mujer sin cuerpo sin voz completamente sustituible hay un momento de la primera temporada que es muy gráfico y que ya se refiere a él que es el capítulo el que el comandante lleva ayuna a un prostíbulo en un ejercicio como de máxima hipocresía

Voz 24 35:22 la sido una te parece una creía que están prohibidas extraoficialmente pues hacemos la vista todos somos vamos

Voz 4 35:37 no porque no quedaría raro que no Paradis es

Voz 0457 35:41 bueno escuchábamos este fragmento en él decía el el comandante los seres humanos no pueden saltarse las reglas en algún momento actual en hablas de los seres humanos en esta serie como hombres directamente a las mujeres están completamente anegadas cómo cómo dirías que están representadas

Voz 25 35:59 estas mujeres en la serie sea yo

Voz 1949 36:02 cuando cuando decía que que que los hombres estarían representando lo que consideramos como ser humano y bueno es lo que se ha dado siempre no parece cuando hablamos de la mujer hablamos exclusivamente de la situación particular de la mujer sea la mujer nunca podría estar representando a la raza humana mientras que cuando hablamos de del hombre pues a los a los problemas las las tensiones y las emociones que tiene y es estarían representando las emociones de todos y todas no y sin embargo las de las de la mujer estaría sólo representando las de la mujer en la en la novela ahí en la serie pues efectivamente la mujer aparece pues como un útero andante no sea lo que importa es su cuerpo hay bueno y a través de su cuerpo se controla su su conciencia no es decir yo creo que los dos modos así de dominación que que hay tanto en la novela como en la serie

Voz 4 36:59 más más palpables

Voz 1949 37:02 son esa vigilancia constante sobre el cuerpo no que es una vigilancia que ya digo se llega a interiorizar por parte de de de ellas hay Ícaro finalmente no hace falta que haya nadie con constantemente vigilando las sino que ellas así mismas Guillermo sí claro que es el triunfo de del dominio

Voz 1463 37:20 no que es mezcla un poco a amigos

Voz 1949 37:23 el cono estaría estaría por ahí y luego la otra forma de dominación que también tiene que ver con una interiorización de algo pues eso de un de un estereotipo que tradicionalmente se ha concebido como lo femenino frente a lo masculino no hay esto que comprendemos cómo lo femenino que vamos yo en el ensayo basándose en una autora que recomiendo su lectura totalmente que se llama Almudena Hernando en un libro que se llama la fantasía de la individualidad pues sería plantea llama este modelo o estereotipo o este estereotipo de de identidad que han solido tomarlas las mujeres a lo largo de la modernidad como identidad relacional no que es una manera de comprenderse a sí mismas como carentes de todo poder frente al mundo y por tanto la estabilidad y la seguridad provienen siempre de de mantener una serie de lazo Si de vínculos emocionales sobre todo con los más cercanos que suelen ser además hombres no los maridos los hijos los hombres de la familia que aportan esa seguridad hizo frente a eso el estereotipo de lo masculino que es bueno pues los hombres dado que a lo largo de la modernidad han ido pudiendo intervenir mediante la ciencia y la tecnología en el control y el dominio de la natural de iré si mismos pues han ido sintiendo que tienen pues mucho más poder frente al mundo mediante el uso de la razón no que siempre ha sido algo que se a a la mujer se lea Se le ha impedido el acceso el ser natural más apegado a la naturaleza a las pasiones a las emociones sí incapaz de raciocinio Easy y creo que esas dos modelos están ahí presentes y claro yo creo que de Fred aún se está debatiendo constantemente entre entre esos dos modelos porque claro ella también es una mujer del siglo XXI que ha tenido acceso al mundo laboral al mundo profesional al mundo por así decirlo de de la razón del uso de las capacidades racionales pero por otra parte también se ha educado en una sociedad patriarcal en la que a la mujer se le ha dado el papel de de

Voz 15 39:20 mantener los vínculos emocionales y sabe que son muy importantes entonces está entre esas dos cosas estamos es mi interpretación de Barça ella en ríe

Voz 23 39:30 el cuerpo de la mujer también es una ha sido siempre campo de batalla político tú tú en el capítulo lo deslizar no es el tema de de tu capítulo pero es muy interesante no el uso del color también de la serie

Voz 11 39:42 sí sí sí sí sí bueno evidentemente el el toda la gama cromática de las series muy interesante recogiendo un poco a lo que decía Elena que me parecía muy interesante esta idea de la conversión del cuerpo de la mujer en puro objeto no que es algo que evidentemente el patriarcado siempre ha hecho y que la serie lleva como al máximo aquí se confirma pues con con el tema de los uniformes incluso con la renuncia al atractivo físico propio es decir a que alguien que imponga uniforme que haga que estés adecúa dada la función en este caso reproductora etcétera etcétera y ese es expresa también en gamas cromáticas no en cómo utiliza esta especie luz Vermeer para todos los escenarios relacionados con la casa hay en cambio a veces cuando la serie se vuelve más siniestra opta como por colores así oportunidades es más Rembrandt no como Poor claro claroscuros más más inquietantes no todas la estética la serie parece que está reproduciendo mundo de del Barroco holandés el siglo XVIII o quizá de de los colonos no de norteamericanos y eso es expresan estos colores no hay en estas gamas como de de colores blancos ambos muy invasivos en los que solamente los uniformes rompen un poco con una con esa gama cromática no encontrase ahora que eludía ella también al pasado Elena no que crecía es todo el pasado de de de Fred me parece muy interesante también que el pasado de ella sería nuestro mundo contemporáneo is expresaron una media también es más bien grises y un poco metálicos la sensación de que tampoco acabamos a sentirnos satisfechos de ese mundo en el que vivimos ahora no se presenta como como una utopía tampoco no

Voz 0457 41:23 bueno hay volviendo a a June ya al ya el capítulo de Elena a mi me interesa mucho cuando hablas de la relación que tiene ya con con los hombres sea primero con con el comandante no que es un tanto de sumisión evidentemente por por por toda la cuestión sexual pero también tiene es un juego diferente cuando cuando se ponen a jugar al ex Craven del indie tienen esas conversaciones incluso puede llegar momentos en parecer que se siente atraída por él y por otro lado la relación que te me con Nick también con el chófer que que también es distinta pero pero bueno se basa un poco en en esa necesidad de estabilidad de protección que que necesita no como cómo crees que que se relaciona con los hombres en la serie

Voz 1949 42:05 pues yo creo que por ejemplo las partidas de escribe Eli incluso las salidas a al Yesa Abel no son momentos en los que ambos están jugando bueno el lleva la voz cantante evidentemente pero ando ambos están jugando a a ver cómo se siente el que haya una inversión de papeles de poder no está en algún sentido eh el único poder de nuevo que puede tener una mujer en un mundo patriarcal de Denis a esos extremos no es lo que se llama que a mí no me gusta nada capital erótico no es decir bueno pues si puedes atraerá a un hombre y así conseguir algo pues utiliza lo hizo cuando eso yo creo que termina yendo en contra de la propia sociedad quedara claro efectivamente eh y entonces hay un juego hay y luego por otra parte él también como que desea estar en ese despacho que parece como una burbuja no eh desea tener jugar a tener una relación de igual a igual con ella no cuando él porque él puede estar muy agotado por por por tener muchísimo por tener que ejercer un papel de poder fuera de esa habitación no constantemente tanto como hombre de la casa como luego el papá el que tiene dentro de la República de Ileana Easy yo creo que están jugando a eso a a bueno yo dejo que que que tengan algo más de poder aquí in como es una especie de juego medio erótico de ahí que ella en un momento dado pueda parecer que se siente atraída hacia él o sea yo creo que hay explora muy bien las la las contradicciones que puede que puede haber entre en la relación entre un hombre y una mujer no oí aquí está muy bien porque ser esa complejidad ICO Nick pues bueno Se sí parece que se que se llega a enamorar pero en un sentido así buscaba protección estabilidad y me parece algo muy humano en un entorno así desde luego

Voz 1463 43:54 bueno pues por tu parte Enric vamos a centrarnos ahora en tu análisis luego volvemos una a debatir si haces un análisis del contexto político de las bases en las que se mueve la serie con un título muy peculiar la nostalgia del antiguo régimen que bueno ahora que hoy que se han formado los ayuntamientos viene muy al pelo si tenemos nostalgia fascista o no

Voz 11 44:16 bueno yo decía que que nosotros tenemos como nostalgia la revolución aunque no parece que la vayamos a hacer no por lo visto pero poder tiene nostalgia el Antiguo Régimen no hay aquí hay como una especie de rearme del del poder la serie no esto me venía un poco de de leer por ejemplo la Todorov Nokia hace algunos años ya cuando empezó a ver la crisis Si salió a la luz todo lo que el poder había hecho la connivencia que existía entre el poder económico y el poder político ella hablaba de Los Enemigos íntimos no que los enemigos no eran otros países otros sino que el enemigo era nuestra propia clase política por decirlo de alguna manera no hay un nuestra élite podríamos decir y aquí tenemos un mundo de nuevo gobernado por por élites por elites masculinas elites patriarcales que crean un sistema familiar cerrado no ahora incluso lo que decía Elena me hace pensar un poco pues en el en el contraste de los modelos medievales de amor que obviamente pasan por una masculinidad dominante y tendríamos el modelo familiar y la esposa Italia luego modelo como de amor cortés de seducción pero con unos códigos completamente regidos por lo masculino no lo decía en ese sentido no de de que les proponen modelo de devolver a un cierto fatalismo con excusas concretas en las cuales algunas de ellas han incluso ecológicas no las que plantea la serie no como una algo que es necesario imponer no

Voz 23 45:46 a mí me gustaba mucho ahora que decías como que la revolución no está muy cerca no es nuestro en nuestra sociedad como lo conecta un poco también con con toda la crisis de dos mil ocho no porque al final las series americanas eso sí que lo han recogido muy bien tanto a nivel estético como a nivel narrativo hubo una serie de ficciones que fueron claramente pos once S no de miedo de psicosis absoluta después

Voz 21 46:12 sí hubo algo es algo esperanzador y lo ha venido otra vez yo creo que es que con Obama ha venido otra vez el golpe definitivo entonces

Voz 23 46:20 no está esta conexión qué haces un poco de de cómo se dieron un poco con la crisis no se dieron cuenta de que nos podían apretar todo lo que quisieran que que no íbamos a a salir a la calle viene a decir

Voz 25 46:33 sí sí sí yo creo que les hemos entregado ya

Voz 11 46:36 el el poder definitivamente no es lo cual es inquietante e incluso también han visto que es posible activar contra discursos no oí bueno a veces cuando se habla de estas cosas no de el auge por ejemplo de esto que algunos politólogos llaman los nacional populismo y cosas de ese estilo no es decir que se puede hacer contra discursos como maniobras de distracción no o apropiarse de discursos que podrían ser subversivos para domesticar los no es muy curioso por ejemplo cómo hay mucha gente se mucha clase política sea apropiado del feminismo con la función en el fondo es desactivado ahora no porque no no potencian precisamente el carácter más transformador del feminismo sino una especie como de praxis diaria de mínimos no

Voz 1463 47:21 hay hay una cosa que hablaba antes Helena de que las novelas siempre las acaba con con esa sensación de que no ha acabado de que no hay un final cerrado yo no sé si a la serie le va a pesar el es una serie que abierto muchísimos debates por ejemplo bueno no sólo con con ese otro personaje no el debate de la homosexualidad en el sentido en el que bueno algo que estaba un derecho que estaba más o menos conseguido a pesar de que había problemas de convivencia en algunos casos seguía habiendo cosas sigue habiendo en España violencia hacia las personas trans hacia las personas LGTB sin embargo dan la sensación de que parece que hemos retrocedido que hay discursos que hace dos años eran inadmisibles y ahora lo son que de alguna manera salvando las distancias evidentemente de esta distopía es un mensaje que está en la serie la sede abierto el el también el melón del feminismo abierto muchos debates y no sé si de alguna manera va a tener que hacer un final no sé si feliz un final medianamente que acabe bien para ser consecuente con los debates que abierto o no sé si pensáis que la serie debe hacer esto no debe hacerlo que va a tener esa presión que no la va a tener pero porque claro que acabe mal puede dar un mensaje muy pesimista de la sociedad en la que vivimos

Voz 23 48:39 esa viene a lo mejor todos salimos a la calle

Voz 1463 48:42 eso es

Voz 11 48:45 decías esto pensaba digo que el el el libro salió en la era Reagan no y y ahora esta serie yo creo que tiene mucho que ver con la de una manera clarísima no oí y eso es algo que creo que es muy interesante como Estados Unidos ha sabido con la ficción televisivas especialmente tomar el pulso a a ciertas preocupaciones ciudadanas no por ejemplo la transformación que ha habido de series encabezadas por personajes femeninos contornos muy distintos que era algo que no ocurría hace una década por lo menos era la mayoría series tenían protagonismos masculinos todavía no y sobre el final pues no tengo ni idea estamos acostumbrados además un poco de al hecho de que la digamos la respuesta del público condiciona finales no lo hemos visto ya no solamente con Perdidos con Mad Men

Voz 12 49:35 con Los soprano nuevo no