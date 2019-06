Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:38 bueno Ángel buenas tardes amigo hola muy buenas tardes cómo estás qué tal estupendamente abrimos un día más la Ventana de los clásicos hoy si te parece la primera pista quedamos a los oyentes para ponerse en contexto va a ser una frase abrimos comillas abrimos comillas va siempre he pensado que mis compatriotas no me conocen bien para casi todos hoy simplemente el autor del Concierto de Aranjuez yo creo que mucha gente sabe ya de quién estamos hablando está a punto de cumplirse el vigésimo aniversario de la muerte de Joaquín Rodrigo y hoy vamos a intentar conocer un poco más a fondo al maestro en la Biblioteca Nacional hay ahora mismo una exposición que nos pueda ayudar mucho se titula El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo se podrá visitar hasta el ocho de septiembre y una compañera Raquel García ha decidido guiarnos arrancando además a partir de otra frase

Voz 6 01:26 es el día en que nací llovía copiosamente sobre la huerta valenciana era una lluvia persistente machacona que rozaba los naranjos y empapada la tierra el olor a tierra mojada mezclaba con aromas de frutos ácidos que después formarían parte de mi niñez no sabía todavía que tres años después comenzaría a perder la vista y que serían los olores el tacto el oído los que conducirían mis pasos por esta vida

Voz 0011 01:55 aquí comienza la exposición el paisaje acústico de Joaquín Rodrigo una pequeña fotografía en blanco y negro en un marco dorado que cuelga de la pared con aquel niño que todavía no había perdido la vista iniciamos el recorrido con la comisaria de la muestra es la catedrática Ana Benavides

Voz 5 02:09 se crió en una familia de terratenientes su pátina terrateniente en una persona que no tenía la afición por la música de hecho no veía con buenos ojos que se dedicará a la música marrón siento ciego porque Joaquín Rodrigo con tan sólo tres años día a causa de una difteria se quedó ciega

Voz 0011 02:29 a pesar de que nunca contó con el respaldo de sus padres de hecho nunca acudieron a ninguno de sus estrenos Joaquín Rodrigo estudió piano violín y con veintiséis años viajó a París una decisión que marcó su carrera artística y personal allí conoció su mentora política ya su mujer Victoria Camí

Voz 5 02:44 Indica le dejó dos consejos importantísimo que fue ser ecléctico no renunciar a sus orígenes y eso marcaría toda la trayectoria creadora de Rodrigo Eden París también supuso un punto y aparte en su trayectoria personal como bien ha apuntado porque claro gracias a a su viaje a París conoció a la que sería su futura esposa Doña Victoria caña la pianista turca con una cultura extraordinaria sobre todo la época de la que hablamos inglés treinta

Voz 0011 03:14 fotografías partituras originales objetos personales como su bastón y su máquina braille Nos descubren un Joaquín Rodrigo que además de músico fue compositor escritor y crítico musical hay carteles publicaciones instrumentos musicales como su guitarra con la que compuso la que se convertirían su partitura más famosa

Voz 5 03:31 su primera obra para guitarra de veintiséis de mil novecientos veintiséis La Zarabanda lejana que la vemos aquí entonces cuando termine esta obra dijo Chano con poco más para guitarra en esto que se le acercan Miguel Llobet extraordinario guitarrista de la época Le dice maestro usted incluye la guitarra tiene que continuar escribiendo para ella el no allá Miquel Llobet con su intuición pero por suerte en el año treinta y ocho esto se lo debió de olvidar Icon usa el coche

Voz 0011 04:01 no tarde contaba el maestro que el concierto le salió casi solo a pesar de que nunca fue su pieza preferida y que lamentaba que son los le conociera por ella para Joaquín Rodrigo la música era su ilusión pero además en la música estaba en la historia la filosofía la literatura y la poesía fuentes de inspiración para una obra que componen más de una decena de conciertos más de sesenta canciones obras corales e instrumentales música para estén ahí para cine Joaquín Rodrigo murió en julio de mil novecientos noventa y nueve a punto de celebrar su centenario

Voz 0313 04:38 bueno estas posiciones muy muy interesante pero es que allí mismo en la Biblioteca Nacional dentro de unos días a presentar un disco que acaba de salir a la venta un disco titulado Rodrigo por Cañizares en el que atención e incluso se puede escuchar una pieza inédita compuesta en mil novecientos veintiséis descubierta hace muy poquito el año pasado

Voz 7 04:58 ah sí no

Voz 0313 05:17 Juan Manuel Cañizares buenas tardes buenas tardes qué tal muchísimas gracias por está en La Ventana clásico un lujazo de verdad que maravilla no poder estrenar algo

Voz 10 05:25 sí pues sí porque me siento en ese sentido pues un privilegiado privilegiado de haber podido dar vida a esta a esta magnífica obra como todas las gracias maestro Rodrigo pero es tan especial porque tiene pues tiene aires andaluces de hecho

Voz 0313 05:43 totalmente

Voz 10 05:44 la obra se llama preludio al atardecer en la portada de la partitura pues no hay una frase de Maestro Rodrigo que dice que ha ya al atardecer se escucha una guitarra haya casi la Alhambra entonces estos sonidos cuando destilaba la partitura estaba imaginando a maestros Rodrigo que podría estar escuchando agradecer a ya casi casi en la Alhambra y entonces cifró la partitura como digo pues salir un aires andaluces esa impronta que suena a veces como si fuera un obtiene una soleá y malagueña Iber muy curioso cómo se fijaban el flamenco para para empezar es esos principios a crear sus

Voz 8 06:29 eh eh eh

Voz 0313 06:43 lo podemos saber Juan Ángel lo que estaría pensando en maestro en en ese momento pero sí es verdad que recorriendo la exposición hemos dado un par de pistas muy claras al respecto

Voz 11 06:51 era un hombre de de reflexiones de sentencias de dejar frases de debida por todas partes se sí yo creo que tenía conceptos muy claros por ejemplo para qué sirve

Voz 10 07:02 la música no no sin duda hay cuando sean

Voz 1155 07:04 a gustos en dentro la exposición hay un momento determinado en qué dice sus obras preferidas que van desde la Pasión según San Mateo de de hasta hasta una de las obras Retablo de Maese Pedro de Falla era un la sensación es que el maestro Rodrigo tenía a pesar de esas condiciones verdaderamente terribles no quedarse ciego tan joven no tener un apoyo familiar desde el principio para apoyar un poco su carrera además una persona de gran sensibilidad y efectivamente se agarró a la guitarra en un momento pero también al piano y también en la historia yo creo que la exposición de la Biblioteca Nacional refleja tácticamente muy bien entonces es contenidos todas esas sensibilidad detrás de ellos no conocimiento deseo de ir más allá de ese punto de vista pues a mi me parece que que la exposición es modélica Ícaro el en esto que decíamos al principio que decías de que de la oportunidad de que Cañizares se ha hecho eco a Izar es uno se ha convertido en el guitarrista flamenco dado que él ha hecho alusión poco a lo que es en en los clásicos de flamenco está de flamenco incorporando a los clásicos porque ahora está dedicada Rodrigo pero antes ya había dedicado sus discos a fallar Granados Albéniz a Scarlatti se está convirtiendo en el gran guitarrista en que se conjuga muy bien el mundo del flamenco y el mundo

Voz 0313 08:24 cuando cuando fue su primer contacto con el maestro Rodrigo

Voz 10 08:28 pues hace muchísimos años fue los noventa

Voz 0313 08:31 venta sería no sí si yo estaba

Voz 10 08:34 en esa época estaba acompañando evolución todo grande y bueno pues en aquella época Paco de Lucía en la primera parte pues interpretaba magníficamente como todos lo de la hecho magníficamente Concierto de Aranjuez y claro pues yo estaba en esa época acompañándole entonces lo escuchaba de cada noche entre bastidores entonces estaba escuchando y qué maravilla cómo cómo cómo interpreta y que ganó obra como

Voz 0313 09:03 sí

Voz 10 09:04 como los maestros digo has sacado tantas tantos colores Si hay tanta expresión o instrumento como la guitarra y ahí vi un campo muy grande en yo que también tengo estudios clásicos desde muy pequeñito pues eh me consideraba en ese momento como una persona que podía hacer puente una persona puentes siempre uniendo esos dos mundos el mundo del flamenco y de la cultura de la música clásica

Voz 8 09:30 eh

Voz 13 09:41 no

Voz 14 09:55 sí

Voz 0313 10:00 yo estaba pensando antes hombre algunos detalles de la de la vida el maestro son conocidos no como cruzar histeria que les dejó sin visión a los a los tres años y que él había explicado alguna vez que seguramente fue lo que lo condujo a la música no con toda probabilidad veré yo no conocía ese detalle de qué su padre sobre todo pero incluso su madre que le apoyó un poquito más nunca fueron nunca existieron aún a un estreno eso para un para un creador para unas dista que tiene que ser una frustración enorme no sé si al final les fortalece Juan Ángel si hay otros ejemplos tan tan flagrantes en la historia de la música pero resulta en fin para alguien que lo mira desde fuera absolutamente incomprensible no

Voz 1155 10:38 en una primera reacción tiene que ser tremendo el hecho de Egipto propia familia pues realmente eso sí caro provoca una reacción automáticamente de buscarse la vida en independiente por por todos los lados no y luego yo creo que tuvo mucha más suerte de ese viaje a Francia encontrar tu mujer esa pianistas esa turca Victoria Camí que le apoyó sí pero vamos yo creo que es una broma es que a mí la pasado como mujer Raimunda Cañizares como jura que no apoya absolutamente en todo osea que a veces las uniones de este tipo de uniones verdaderamente por muy positivas no

Voz 0313 11:16 bueno incluso su hija ella ella misma reconocía que tardó mucho tiempo en ser consciente de la de la dimensión de la importancia de la obra de su padre

Voz 15 11:26 es muy mayor con una parafernalia de años es reconocido quién era quién era como compositor sobre todo cuando empezaba a viajar por el mundo yo he vivido fuera de España muchos años y fue allí donde yo me di cuenta que era un hombre reconocido valor añadido Ximo queridísimo con la gente que no le había visto nunca yo lo tenía en casa pero para mí ahora sólo mi padre claro

Voz 16 11:53 sí

Voz 17 12:10 no

Voz 18 12:15 no creo que haya nadie absolutamente nadie que esté escuchando la radio y que no identifique estos acordes lo que pasa es que ese son conciertos fue un concierto muy especial con Simon Rattle y esto ahora está lo saben los protagonistas pero eso

Voz 10 12:28 contar contarlo bueno es un concepto muy especial a lo que al hilo de lo que decía Ginés de lo que es que que que nadie desconozca este concierto me acuerdo que cuando fui una semana antes del concierto en Madrid fui a a ensayar con la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle a a Salzburgo y entonces el aeropuerto claro cogió un taxi hacia hacia el hotel para porque al día siguiente tenía al ensayo y entonces el el taxista me preguntó le que que que qué hacía yo allí no con la guitarra edita no hizo pues media mañana tengo ensayo con la Filarmónica porque voy a interpretar el Concierto de Aranjuez

Voz 1 13:09 yo yo

Voz 10 13:16 bueno ahora defendible en todo el mundo eso es una maravilla porque la música no no sólo no tiene fronteras sino que expande si es verdad une un mundo yo veo mucho a ello yo en verse paro muchas veces de lo material porque hay cosas dramática que no me interesa nada entonces veo mi mundo de la música los que es armonía

Voz 0313 13:38 podríamos hacer lista de cosas materiales tienen interesa podríamos hacer lista lista larga contaríamos suelo nueve vivo

Voz 10 13:46 dicho en ese ese mundo de del sonido no al mundo que es mi hogar y me siento yo

Voz 1155 13:53 tras aquella experiencia simbólicamente fue importante porque yo creo que es la primera vez que un guitarrista que el flamenco hacía una colaboración con la Filarmónica de Berlín nada menos sí

Voz 0313 14:04 cualquier cosa no como se pasara por ahí no

Voz 10 14:07 sí sí creo que fue una experiencia muy muy importante además también de leyendo los escritos de Joaquín Rodrigo una cosa que me gustó mucho eje le preguntaba en un periódico no recuerdo cuál qué sobre el flamenco y entonces dice yo soy un enamorado el flamenco Yves de hecho pues ahí está mi Concierto de Aranjuez se lo dejo ahí como que el concierto de la juez está inspirado gran parte

Voz 0313 14:34 en la música yo no sé si a ver mejor Ángel pero dado que Cañizares ha venido a presentarnos su su disco a comentar esta exposición lo tú crees que lo podremos atracar un poco

Voz 1155 14:46 Nos porque como atracarle

Voz 0313 14:48 va con la guitarra cuesta cuestas aparte es eh

Voz 11 14:51 un fragmento pequeñito pequeñito el que sea

Voz 0313 14:55 porque podríamos compartirlo con los oyentes de La Ventana claro que sí hombre es un placer pues venga allá vamos a la una a las dos y al estrés

Voz 19 15:16 no

Voz 21 15:43 no

Voz 28 16:29 y sí