Voz 0827

00:06

pues sí la emisión y el éxito de la serie de HBO Chernóbil han provocado una ola de turismo en la zona de exclusión en donde se produjo la tragedia era de prever en este mundo loco que vivimos en el paquete están llegando también numerosos influencias de nacionalidades diversas que no tienen ningún remilgos en fabricar poses diversas para disfrute de sus seguidores en Instagram fingiendo la agonía radiactiva o mostrando un desnudo a mayor gloria de la modelo no son imágenes de yo he estado allí son las fotos de yo he estado haciendo el tonto allí el fenómeno se ha extendido a tal velocidad que hasta el productor guionista de las sería ha tenido que terciar en las redes sociales llamando al respeto debido al lugar en el que ocurrió esta terrible tragedia ya quiénes las sufrieron se sacrificaron para mitigarlo parece mentira que a estas alturas de siglo haya que llamar la atención sobre el evidente que no se debe trivializar la muerte en iba a analizar la tragedia que el marco congelado de una catástrofe no puede convertirse en mero decorado para ensayar poses que la memoria de las víctimas permanece intacta en personas que considerarán cada imagen como un vómito y cada me gusta como una macabra recompensa que huele a muerte les daríamos a tomar divertidas fotos en el funeral de sus padres pero cómo serían capaces tampoco queremos darles ideas