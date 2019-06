La pasión por las series en datos

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:05 a ver José Manuel Romero está con nosotros esta tarde en la Ventana porque el otro día hablábamos con responsables de cine de las grandes cadenas de televisión en España les preguntábamos por él boom de la ficción de las series ISI había burbuja o no todos coincidían si hay burbuja bueno hoy se ha presentado el segundo Observatorio de las series y confirma algún dato que ya intuíamos el ochenta y seis coma dos bueno ochenta porque coma dos no sé qué será de español que ser quién será el el ochenta y seis por ciento de los españoles ve series vemos series siete de cada diez de forma habitual más de la mitad reconoce que son muy o bastante importantes en su vida y un porcentaje que no recuerdo que creo que ronda el cuarenta por ciento

Voz 3 00:46 por ciento confiesa sentir ansiedad cuando no puede tocar todas las teclas que no llega a fin a dar respuesta a tanta tanta oferta como como hay

Voz 0313 00:55 José Manuel haber detrás interés sean

Voz 1084 00:57 no hay síntomas de que vaya a bajar hasta los una por por las serias a al menos a nivel de de conversación social que yo creo que es un factor muy importante el señor el el ruido que generan las serias para que todo el mundo vaya haber Chernóbil porque Chernóbil estábamos con el final de Juego de Tronos nadie lo había prestado atención a esa serie empezó a generar ruido en redes sociales todos fuimos a ver Chernóbil y cambió la conversación social que es una tiempo

Voz 0313 01:19 juego de tronos que mira que dimos la brasa todo con Juego de Tronos la han visto en total un millón de espectadores

Voz 1084 01:24 es muy interesante que es una audiencia digamos modesta

Voz 0313 01:26 sí da eh pero antes cierto modo excitada a mí

Voz 1084 01:29 de hecho las las creadoras del estudio dicen que se vive en Juego de Tronos más intensamente que en cantidad que Henry que la haya visto que que lo reconozca porque también sigue existiendo una brecha entre plataformas televisión de pago televisión tradicional pero sí que es interesante que sea el ochenta y seis por ciento porque se me ocurren pocas cosas que el ochenta por ciento de los españoles hagan ni siquiera el fútbol creo yo que une tanto a la gente a la hora de decir veo series himen quitan mucho tiempo de otras actividades forman parte de mi día a día de mi conversación que aquí lo vemos en la radio perfecto

Voz 4 02:00 porque verlas todas nuevo las puede ver nadie ni y que hay que hacer un máster se veo luego Netflix luego te pasas

Voz 1084 02:07 es haciendo claro y la ansiedad también que genera no poder ver la cantidad de series que que tienes que en algunas plataformas no el nombre pero mientras tanto que te Londres los nombres claro hombre yo entro me siento como en una tienda en rebajas es no sé que coger salvo que vaya a algo que sepa perfectamente lo que es por trabajo Innes algo porque no no hay una oferta de basada en la calidad hay plataformas que subsistema es la cantidad pudo tras posiblemente HBO que es la calidad prioriza que sean menos serias las que en las que se ven pero una locura está ahí

Voz 0313 02:38 o se puede comprar ya está en DVD

Voz 1084 02:41 no está y estará están sólo en HB que esas otra otra parte ya el la destrucción del DVD's esa corta tanto que muchas plata

Voz 4 02:48 damos quedamos Boyero yo pero uno más no pero muchas no

Voz 1084 02:53 yo tengo que confesar que estoy en el trece por ciento eh

Voz 3 02:55 eso es todo lo que signifique dependencia intento evitarlo no todo hay algunas cosas que no pero casi todo pero los plataformas te cuelgan todos los capítulos veo tráilers y luego digo no voy a enganchar para para tres temporadas digo pero qué es esto desde The Crown que vi los primeros capítulos no he visto más

Voz 1084 03:12 esta mañana durante la presentación del estudio bromea vamos que ese catorce por ciento son ahora casi los frikis de

Voz 4 03:18 desde hace unos años de hace que más frío que veían serias

Voz 1084 03:23 sí que es problemático creo yo que la quitado mucho tiempo a los libros especialmente las serias porque coinciden en un horario que que mucha gente antes de irse a dormir leía un libro

Voz 3 03:32 ahora no lo le porque se pone un capítulo

Voz 1084 03:34 de de una serie yo sí que es problemático porque ahí también está en las cifras de de los líos

Voz 4 03:38 José Manuel pero dices que es un fenómeno imparable ese evidente Juan establecer pero ahora lo comparamos con el no

Voz 0827 03:44 los líderes porque la gente dice no la gente de tantas series que no tiene tiempo para el libro también la gente que leía muchos libros no tenía tiempo para ver la televisión antes pero bueno demos por válido eso que la gente ve tanta serie que no puede leer un libro pero es que puede ver tanta sería que no puede ver la televisión tradicional yo no sé si estamos ya asistiendo al velatorio de la televisión tradicional tal y como la hemos vivido la gente en nuestra generación hombre

Voz 1084 04:08 da síntomas de agotamiento yo no no nunca la televisión tradicional le diría que que esa gota porque siempre tiene el directo entonces sí

Voz 4 04:14 que bastante tiene tres el cuarto es decir eso haría cada televisión

Voz 1084 04:20 tradicional tiene su idiosincrasia en España por ejemplo la comedia funciona muy bien en serie en cadenas generalistas que televisión como la BBC que tiene de las series más rompedoras del mercado sigue manteniendo su sistema tradicional de emisión semanas semana pero aún así ellas sencillas

Voz 5 04:36 la BBC las grandes por ejemplo Mediaset Atresmedia en España así que va cambiando un poquito un pelín el paradigma de su negocio es decir que se alían con las

Voz 4 04:43 estás claro eso es muy positivo para el éxito

Voz 1084 04:48 Austria porque serias españolas pueden salir internacionalmente con las platas

Voz 0313 04:51 más hoy hay un dato muy muy curioso a mí me llamó mucho la atención de este de este segundo observatorio de las series que entre los personajes que más interés despiertan entre entre el público siguen apareciendo pues mira por ejemplo este

Voz 6 05:04 mujer de veintinueve años el primer ataque hace un mes perdió el habla balbucea como un bebé progresivo deterioro del estado mental

Voz 7 05:11 te das cuenta todo el mundo piensa que soy un paciente por el bastón pues ponte una bata como los demás entonces parecería Unelco dices cuente de que la Administración no le gusta la gente no quiere un médico y bueno ni tampoco me gustan los pacientes sanos esta mujer de veintinueve años en que este Buda es mi prima ya te oprime no le gusta el diagnóstico no me extraña tumor cerebral Tati por muerta prima

Voz 0313 05:39 bueno el doctor House este este es uno hay que que en fin que sobrevive a modas a tremendo a tiempos la tendencias luego está al fenómeno de Aída

Voz 2 05:48 baraja la verdad que lo he visto en esta rama no te comas esto caramelos que son para traernos esta terrestre Oye Luisma si la madre de la dicho que no coja metro desconocido desperdicio no esto lo dice porque quiere que uno no podía faltar Rachel de Friends Rachel

Voz 8 06:17 a esto

Voz 2 06:22 me alegra perder China

Voz 4 06:28 como explica es tu esta esta permanencia no sé muy bien así que lo primero que no hay ninguna mujer

Voz 1084 06:33 ayer entre los ocho primeros puestos que es extraño es verdad que ahora están construyendo grandes personajes femeninos muy claro el año pasado estaba Khaleesi de Juego de Tronos no voy a hacer spoiler no sé si habrá tenido algo que ver con lo que ha hecho esta temporada final para que desaparezca de de del ránking pero creo que hay nostalgia yo le preguntaba a las creadoras de del estudio Si se nostalgia porque Aída terminó hace cinco años este mes como puede estar el Luisma entre los personajes sobre el doctor House

Voz 4 07:02 es que allí es ahí donde se las grandes saudí sí

Voz 1084 07:06 el se mezcla a la gente que ve la brecha generacional un poco que hay de gente que ve en plataformas las series luego la gente que ve las reposiciones de la TDT que es pues que se ve mucho Aída se sigue viendo la que se avecina está Antonio Recio hice siguen viendo series antiguas o friends qué ha pagado cien millones de dólares para tener para Netflix para mantener friends saques es es una cosa de locos

Voz 3 07:28 pero ahí me me habéis confundido hay Chery series es decir yo puedo ver un capítulo de la que se avecina o de Aída o de doctor House veo uno No veo la serie no lo otra cosa son no tiene escolares que son continuas una detrás de otra que a mi es que me desespera nada más saberlo Ucle quedan tres temporadas y cada una detrás de otra House of cards por ejemplo digo Juego de Tronos encontrarnos que vi dos capítulos dijeron uno que me engancho

Voz 1084 07:49 claro es que estas empresas tienen una segunda vida

Voz 3 07:52 a posiciones que no te obliga a ver los capítulos

Voz 1084 07:54 en los que los ves sueltos son serias compañía que yo llamo mientras comes mientras decenas esos habitual luego las serias como tal que no haya un personaje icónico de la temporada pasada estaba alguien de la casa de papel Sito Miñanco Javier Rey por por Fariña que también está pero es curioso esta esta nostalgia que que están jugando un poco con nosotros con una generación Stranger Things en Flix es una serie hecha para el nostalgia de los noventa o todos dos días también están jugando

Voz 0313 08:20 ponerte cualquier tarde noche un ratito de Friends que sienten claro

Voz 9 08:44 qué

