¿Cómo es viajar a Chernóbil?

Voz 0976

00:49

sin pelos no está la parte de los alguien de verdad no no debería salirse foto que nació no a ver si es verdad que hay viajes organizados pero ya llevan tiempo debe te hace unos cinco años que algunas agencias permiten no agencias de viajes te organizan un pequeño viaje una entrada eso tiene sus límites hay lugares en los que no puedes estar más de treinta segundos concreto dentro de la ciudad no debería pasar más de diez minutos en determinadas zonas hay que ir siempre con Contador está devasta contando con los micros Roe tienen que pillas allí ya sabe casi todos los días este te lleven allí donde están los sitios más complicado hasta algunos de ellos es verdad que son los más icónicos no pues la la la noria famosa y los los coches los autos de choque que FON abandonar pues es un lugar maravilloso Pacers para fecha era una foto pero también es un lugar de concentración tal y por tanto por tanto de isótopos radiactivos no te puedes acercar pues ninguna ningún lugar que no hayan vital de esa pues eh porque porque canta el el contador canta a ver todos los que hemos estado allí está igual jefes en Novi o él no sé o en Mogadiscio te haces una foto en esos momentos en esta si en estos tiempos es periodista además redes pues oye también huelgas no esta en Twitter pues que estás en Pretty acá no la ciudad abandonada pero coño estás trabajando Carlas