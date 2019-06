La policía descubre que Marco mató a su madre y fingió buscarla durante años

Voz 1 00:00 una marca rojos y azules incentiva el vino por eso es el mercado así que van a tratar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular Jaume compleja no soy yo tu problema

Voz 1 00:42 pero sigo pensando que el independentismo

Voz 4 00:44 hemos ganado en Barcelona el independentismo ha ganado en Barcelona a pesar de que haya pasado de dieciocho a quince a pesar de que haya pasado dieciocho aquí entre

Voz 5 00:50 todo el mundo cierra los ojos

Voz 6 00:55 y luego salen las cuentas cómo salen Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today muere Aróstegui Susana Ruíz Lucía Taboada la seño Horche todo Iñaki de la Torre

Voz 0889 01:07 por eso eh mañana vamos a Málaga con Juan Celada guitarra si me llevó a una cosita no de esas personas dice que nadie pero eso después ahora

Voz 0230 01:17 ahora mira sabes que hay todos una frase hay una frase muy comentado hoy la de Toni Cantó portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana

Voz 5 01:25 Miguel Hernández no hubiera podido

Voz 7 01:27 publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Arza no hubiera podido

Voz 8 01:33 no porque no hubiera tenido ni una sola ayuda al señor Marsá por publicar en castellano

Voz 0230 01:38 la única explicación para esta frase es que Toni Cantó no pisa una librería ni una biblioteca de la Comunidad Valenciana porque lógicamente hay hay autores valencianos que publican en castellano como es natural Aróstegui

Voz 9 01:51 Enrique ha hecho una lista vamos he Marine palco Manuel Vicent Carlos Marzal Begoña Pozo astur gorra Laura Gallego Jaime Siles Teresa Espasa Carmen Amoraga Manuel Alcaraz Santiago Álvarez Vicente Gallego Paco Brines Santiago posterior Francisca Aguirre Benito Juanjo Millás Candel Alfons Cervera Laura Ballester Eloy Moreno Ferran Torrent Luis Cremades Mar Benegas Juan Pablo Zapater Francesc Bayarri Rafael Chirbes Antonio Cabrera

Voz 0230 02:24 sí pero además pero además porque esto no nos engañemos esto es periodismo Internet pronto ha sido fuente

Voz 4 02:31 por ha sido una librería había hablado con una libraría es no es que no prohibidos

Voz 5 02:44 los hay que contrastar valencianos

Voz 0230 02:46 no hay problemas si no están prohibidos por firmar a la Cadena Ser que no están prohibidos

Voz 10 02:53 los autores valencianos que publican en castellano no no dale dale la idea cuenta cuenta que un paréntesis has hablado con decir

Voz 9 03:02 eso es lo que hemos alcanzado es que nunca ha habido ningún problema en la librería que nunca ante el mismo problema con ningún autor que es más Juan Luis Medina por ejemplo que es un catalán que es el presidente de la Asociación de Escritores de Valencia Willy castellano tiene libros en esta librería y que de la lista que os he dicho prácticamente todos eh que publican en castellano todos están en en su librería con lo cual no hay ningún problema Poniente cosas

Voz 0230 03:23 tiene a veces la política consiste en echar veneno al río se sabe Ciudadanos Partido Popular y otro partido partidos están negociando la formación de gobiernos por el bien de España no por ambición de poder ni nada no es así porque de verdad que el centro echa el poder es que no le gusta no es que no no es que les de igual suele gustar el poder aceptó hecho español nunca le ha gustado hace poco dijo en esa

Voz 11 03:49 es que esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años

Voz 0230 03:57 dándose la circunstancia de que los mejores gobiernos para España permiten a ciudadanos pillar cacho

Voz 4 04:03 eso sería una increíble se decía ciudadanos promete por España por España

Voz 0230 04:09 no por pillar cacho que la alcaldía de Madrid sea dos años para el PP y dos años para ciudadanos y encima ciudadanos exige que Vox no pille cacho de Vox lo dicen abiertamente nosotros sí queremos pillar cacho señora vamos a escuchar a Javier Ortega Smith decir que quieren sillones porque les corresponde por derecho propio en Radio Nacional esta mañana

Voz 12 04:28 que nosotros hemos pedido que nos corresponde por derecho propio es no porque nadie nos lo regalé hemos venido aquí tenemos derecho a tener consejerías

Voz 0230 04:40 tenemos derecho a tener consejerías que queremos pillar cacho en Andalucía donde por España

Voz 13 04:48 por España no por poder por España gobiernan PP Ciudadanos con el apoyo de vos como Vox no ha pillado cacho han conseguido algunas modificaciones diluida

Voz 14 04:59 por las políticas de lucha contra la violencia machista en un paquete sobre lo que Vox llama violencia intrafamiliar o limitar los fondos para las asociaciones de memoria histórica

Voz 0230 05:09 la memoria histórica pasa a incluir también el descubrimiento de América

Voz 2 05:15 el chiste verdad

Voz 0230 05:18 la historia es muy larga bueno con estas concesiones el Gobierno de Andalucía ha conseguido aprobar los presupuestos que es

Voz 11 05:25 pero no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 05:28 es curioso porque si dijeran miren esto no nos gusta nada pero lo hacemos por pillar cacho quedaría mejor si no lo hacen por pillar cacho es que lo hacen por convicción por eso la frase que conviene a Ciudadanos es esta sin no

Voz 11 05:41 porque esto se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 05:47 es mejor justificar que se hace por pillar cacho porque sino todo el mundo a pensar que lo hacen porque se lo creen perdona

Voz 0889 05:59 foro aquí iba

Voz 2 06:00 tú

Voz 1610 06:03 el repaso tuitera el mito de admito existencial este de plantar un árbol escribir un libro tener un hijo Danny gordas le pone un pequeño matiz si tienes elijo primero olvídate plan

Voz 16 06:13 para el árbol y escribir el libro

Voz 4 06:15 asimismo

Voz 1610 06:17 el nuevo tu decida sobre los límites del gusto

Voz 17 06:19 a todos nos gustan mucho los perros hasta que ves a un oliendo tus maletas en el aeropuerto

Voz 1610 06:24 el es usamos vamos a un aforismo que propone indio el silencioso

Voz 17 06:29 las mejores cosas de la vida son gratis Si corres más que el dueño

Voz 1610 06:34 todos necesitamos que alguien se preocupe de por nosotros Concejala de Festejos lo tiene

Voz 18 06:38 claro mientras tuve ignoradas Edwin Ricardo

Voz 17 06:40 Jazztel me llama todas las mañanas

Voz 1610 06:44 acabamos las teorías con este dialogo lleno de coherencia que escribe Forever

Voz 16 06:48 sí Moya crear una asociación de vagos sin ánimo de lucro sin ánimo de nada apunta de todo

Voz 1 06:59 yo tengo ya a las noticias del Mundo Today que pasen con Xabi Quique por este orden

Voz 1981 07:06 PP y Ciudadanos se turnan harán la presidencia de Vox cada dos años los acuerdan así es repartirse el peso de la otra derecha para que los pactos a los que lleguen con Vox les afecten a ambos por igual asumimos el grado justo del franquismo para seguir contando con la confianza de la gente reconoce River los españoles que dicen Mercy en vez de gracias serán expatriados a Francia antes de dos mil veinte

Voz 11 07:34 tres españoles que dicen hinchado ya han sido repatriados a Italia además

Voz 1981 07:38 los que contesten positivo negativo en vez de si tendrán que demostrar que son un robot para poder seguir usando estas expresiones sigue intentando meter los dedos en el enchufe a los cincuenta años

Voz 0230 07:51 sobre su mal hábito el hombre ha dicho porque me vigila mi mujer mujeres pero la tentación sigue ahí desde que tengo uso de razón

Voz 1610 07:58 a última hora Arman cuéntanos la policía descubre que Marco mató a su madre fingió buscarla durante años no te vayas maman los cojones los espectadores malo fue cómplice del delito añaden las autoridades

Voz 0889 08:14 claro piensa Hernán ahora con alguna me ha caído bien vamos venga titulares breves el modo rebobinar de la nueva termo Mick

Voz 1981 08:28 emite conseguir ingredientes frescos introduciendo en el robot un plato cocinado hace aterrizar un avión dándole instrucciones a su marido para aparcar el coche a unos niños extraterrestres Seles vuelve a caer la pelota por el agujero de la capa de ozono una mujer hackeado en Linked In de su hijo para que sólo les sugiera trabajar con papá en el taller organizará una cabalgata del Orgullo alternativa con armario mío un colchón de espuma elástica con memoria para que le ayuden los exámenes

Voz 19 09:04 esto

Voz 0230 09:29 vamos con un caso de auténtica mala suerte mira que se encuentran cosas en la hemeroteca allí en la fonética pero es difícil recordar un caso de tanta mala suerte como el que le ha sucedido a Pablo Casado presidente del Partido Popular que en el año dos mil dieciséis estando pendiente la investidura de Mariano Rajoy dijo esto en Televisión Española imaginados

Voz 21 09:50 que el Partido Socialista les saca cincuenta y dos escaños dos millones y medio de votos al Partido Popular alguien podría entender que nosotros bloquea éramos la investidura de el líder del Partido Socialista vamos tendríamos manifestaciones la puerta los ACB

Voz 10 10:06 mala suerte es que es justo

Voz 0230 10:11 exacto ahora que se está negociando la investidura de Pedro Sánchez que el Partido Socialista tiene cincuenta y siete escaños más que el Partido Popular ahora que Pablo pasados presidente del es que no puede haber más mala suerte menos mal que ha habido un ataque en el estrecho de Ormuz el estrecho de Ormuz es importante podría ser simplemente un señor tiquismiquis el estrecho de Ormuz pero es un punto importante cualquier petrolero que salga de Irak Kuwait Arabia Emiratos Árabes Qatar hacia el Golfo Pérsico los primeros dos días los invierte quiere que pasa por el estrecho de Ormuz de los ochenta días esos primeros están ahí casi todo el petróleo del planeta

Voz 1315 11:00 pues pasa por Ormuz capa Chava en la noche

Voz 22 11:03 alguno o guiso no hace taurina ahora

Voz 5 11:07 está dando manso

Voz 22 11:09 estás crono ni

Voz 0230 11:12 así es el primer ministro japonés

Voz 18 11:15 las cosas claras más razón que un sí

Voz 0230 11:17 tanto tienes tomo están Irán para reducir las tensiones entre EEUU e Irán coincidiendo con estas gestiones a unos barcos que pasaban por el estrecho de Ormuz les han soltado uno pepino así se las gastan en el tablero internacional amigos ahora habrá que ver cuál es la reacción de hola Donald Trump su reacción escribiendo en Twitter con mayúsculas como nos cuenta Marta del Vado sí hay reacción también de la presidenta de la Cámara de Representantes la demócrata sí para los que no escucharon ayer para los que no escucha no haya Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes americana es a partir de ahora todos los efecto trámite que otro oyente otro oyente nos ha insistido en el parecido de Iván Espinosa de los Monteros y Antonio Resines absoluta que es verdad pero estoy me decimos esto ya lo teníamos esporádico

Voz 4 12:21 estos son exactamente los más peligroso de todos

Voz 5 12:23 a falta de preparación física falta de disciplina temiendo veinte peligrosa por nuestro país como método infalible para estos casos

Voz 0230 12:31 no no es fácil distinguirlo bueno todo esto está pasando en el mundo lo del petróleo el petróleo se ha disparado

Voz 10 12:38 bueno pero es muy difícil hoy es muy difícil

Voz 0230 12:44 olvidar que hay una frase del líder del Partido Popular Pablo Casado diciendo esto imaginamos

Voz 21 12:50 que el Partido Socialista Lesaka cincuenta y dos escaños dos millones y medio de votos al Partido Popular alguien podría entender que nosotros bloquea éramos la investidura de el líder del Partido Socialista hagamos tendríamos manifestaciones en la puerta de la sede más

Voz 0889 13:05 pues bien

Voz 2 13:06 eh

Voz 1610 13:11 Especialistas secundarios bueno he visto que alguien Chernobil ha visto lo visto pero no está bueno pues el éxito de la serie de Chernóbil ha resucitado el miedo atómico la paranoia nuclear vuelve a estar de moda pero hay para tanto con la energía nuclear vamos a desmentir mitos nucleares con un experto un experto aficionado a atómico Él es el señor Josep entrenador Josep qué tal buenas tardes como veis es experto en el tema ojo Achim físico e ingeniero nuclear pero no titula

Voz 16 13:43 todo esto es importante pero no pero no tengo nada que no sólo no paraba ESAC bueno otra tanta personal que no creo la universidades me parece en cárceles mentales vale pero si me paren bueno lo que me parece pero no de demás capacitada para disipar cualquier duda nuclear deseos ocupe

Voz 1610 14:00 vamos para tranquilizar al personal la energía nuclear dicen que es la más limpia barata es eso cierto

Voz 1 14:07 yo está es una

Voz 16 14:13 no no no no tiempo explicando cosa que son tan evidentes vamos vamos a subir un poquito al nivel por favor vale pues vamos a sí claro que sí

Voz 1610 14:21 que vale vamos vamos a derribar de mitos que usted dice que hay que acabar con ellos

Voz 16 14:25 por ejemplo la energía nuclear es machista yo es verdad falso la energía nuclear absolutamente feminista igualitaria a la energía nuclear no atiende a cuestiones de género LES inverosímil si eres hombre mujer o lo que sea al el mito derribado la energía nuclear no es machista otro la energía nuclear es reaccionaria sí pero no soy pero no sea reacción reaccionaria físicamente todo los núcleos de los átomos son los que reacción políticamente no relacionar era contrarios progresista lejía nuclear no

Voz 21 14:55 aledañas a nadie que no que no va pero tienen

Voz 16 14:58 usted que vale su cuarto toma la energía nuclear no la reaccionaria de acuerdo venga

Voz 1610 15:03 algún otro mito inventado que quiera disiparon ya estaríamos

Voz 16 15:06 a se la energía nuclear viene de fuera Kitano los trabajos a los que se vale falso falso absolutamente la energía nuclear viene de dentro no fuera desde el mismo átomo de un país que no quita puesto de trabajo al revés un trabajo ahora enferma ya sabes un sitio para otro redistribución de trabajo

Voz 1610 15:25 pues se derriba a estos mitos cimentado vamos con algunos oye

Voz 16 15:28 pero decía nuclear tres Resto del Mundo ahí estamos

Voz 2 15:34 alguno

Voz 16 15:34 los oyentes nos han mandado ni dudas nucleares a al del programa

Voz 1610 15:39 eso escuchábamos pues se disipa estas dudas que tenga a a finales de julio o Picasso con con una persona

Voz 23 15:46 sí quisiera saber si

Voz 1610 15:49 hay alguna posibilidad de que la energía nuclear

Voz 23 15:51 el dinero estaba boda posterior estaba no me

Voz 1610 15:54 a finales de julio de Alicante

Voz 16 15:58 bueno bueno bueno

Voz 1610 16:00 deja elabora este hombre porque ninguna

Voz 16 16:03 a la energía nuclear no va molestarte a ti y a tu esposa era el día más feliz a vuestra vida a no se corta seis cerca una central que se tome adiós adiós adiós Alicante bueno vamos con la segunda

Voz 24 16:17 consulta saber cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver

Voz 16 16:28 la gran cuestión en cuestión de la ciencia lleva décadas saber es la línea que separa a morir te de tener un unos superpoderes no con la redacción tantas cosas tiempo peso si eres fumador homosexual hormiga mira la Hormiga Atómica estuvo expuesto a una redacción que mató a ochenta y siete millones con ven millones con Beckham

Voz 2 16:55 mira levantando piano soy está la última consulta que lo plantea ese otro oyente

Voz 1610 17:04 es cierto que los cortadores eso es que miden la radiación funcionan con maíz

Voz 1 17:10 sí dentro de la cajita grano de maíz ya escucha

Voz 25 17:14 cómo se la rabia que me da genera calor ese madeja explota librando despojos irá ese sonido olor de las palomitas son tan característicos

Voz 16 17:24 ya que cuando cuando a palomitas en una central nuclear date por jodido Fokker

Voz 1610 17:30 qué es lo que lleva palomitas pues se como te llamaba hasta cadavéricos está Josep frenada al muchísimas gracias por haber disipar las dudas para arrojado

Voz 5 17:53 pues mira en Chernóbil precisamente los saben

Voz 0889 17:56 cuáles están reproduciendo a velocidad de vértigo vamos a normal porque no hay seres humanos con unas piara de jabalís por ahí que no veas

Voz 1610 18:04 no casa es poca cosa que hacer ahí eso está ocurriendo

Voz 0889 18:07 en cazarlo como máximo no nos bueno Susana venga va

Voz 4 18:11 a ver yo mira de la Hormiga Atómica primos hermanos

Voz 26 18:15 sí bueno Green

Voz 1315 18:18 sí sí sí

Voz 27 18:24 los guardas bueno estoy Cedrillas

Voz 28 18:32 lo sucedido mayores de más edad ligan más pero compran menos para los jóvenes

Voz 1315 18:37 tienen muy a menudo los machos de de muchas especies humanos incluidos se rodean de parejas más jóvenes que ellos no mira en los grillos de campo este comportamiento no es una excepción pero científicos de la Universidad de Exeter han descubierto que aunque los griegos mayores resultan más atractivos más irresistibles para las hembras practican menos sexo que los jóvenes también un poquito como los humanos lo del atracciones explica fácil las hembras emprendan de los mayores porque han demostrado que

Voz 28 19:03 son suficientemente resistentes como para sobrevivir más tiempo esto significa que sus genes están bien adaptados al ambiente por tanto cooperando con ellos pueden tener descendientes que también lleven esos genes de Super vivir

Voz 1315 19:15 los más viejos tienen más facilidades para emparejarse porque resultan más atractivos ya están más acompañados de hembras pero luego a la hora de la verdad que ocultan menos en cambio los jóvenes tienen el escenario inverso les cuesta más encontrar pareja pero cuando la consiguen popular mucho más

Voz 1610 19:30 ejerza el tren como saben esto los científicos porque

Voz 1315 19:32 analizaron la edad de cada macho observando la frecuencia con que compartía madriguera con una hembra las veces que sea paraban el número de crías que tuvieron los resultados confirman eso que además edad

Voz 28 19:42 Nos cópulas igual os estáis preguntando cuándo es viejo un grillo

Voz 2 19:46 claro

Voz 1315 19:49 los insectos lo haya años pocas semanas tres migas pues mira el cero coma dos años viven entre tres y cuatro semanas y a partir de los quince días

Voz 4 20:01 conviene no pues tonos grises

Voz 5 20:05 quince días

Voz 20 20:07 de verdad

Voz 0889 20:16 pero no nos ha caído un icono eh de verdad hay un antes y después lo más normal es llamarle

Voz 10 20:22 en La Ventana con Carles Francino

Voz 3 20:30 me quité

Voz 1 20:34 de las cinco y treinta y cinco

Voz 0889 20:38 a las cuatro y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio a quién le toca ahora a ver venga

Voz 16 20:43 a ver veinte culés

Voz 2 20:46 a China

Voz 1610 20:55 por tiene con nuestro crítico agustín agustín bajo cualquier tres tres recomendaciones que ya se pueden ver en la cartelera verdad recomendar

Voz 16 21:06 tienes y son las únicas tres películas en las que al salir no he pegado al taquillero yo ya es bastante digamos medio día estoy seguro la primera película que basada comentarios el Rocket Man bueno Rocket Man nueve documental sobre el ministro de Ciencia Pedro Duque

Voz 29 21:25 muy pedagógica muy pedagógica porque enseña algunas cosas que que no conocíamos como cuando el mismo eduqué cuenta que destruyó meteorito del tamaño de Texas que amenazaba con chocar contra la Tierra es muy interesante si te van los documentales realistas muy bien un seis coma siete y medio el pico le tuvo seis

Voz 1610 21:43 como siete y medio y pico Rocket Man yo lo habíamos conseguido eso sí sí sí sí cuando comentaba haberlo visto estaban los hermanos Sister vamos

Voz 30 21:53 ah vale

Voz 16 21:59 la película biográfica sobre los creadores de Matrix los hermanos Lacoste aquí durante su conversión en hermanas Makoki la piel es normal normal sin alardes pero sino sin alardes y normal lo anormal pero sin alardes como dato curioso aparece que no Reeves interpretando sea así mismo damos e interpretando a la nada como siempre

Voz 2 22:23 no

Voz 16 22:25 a los hermanos

Voz 1610 22:29 qué he dicho antes seis coma siete y medio y pico sin el y pico que llevamos hablando prefieres desde Keanu Reeves se ha estrenado la tercera esperadísima parte de John Lennon y a las vi

Voz 16 22:40 esto

Voz 4 22:42 yo muy tres

Voz 16 22:44 sí espléndida e ir muy imprevisible Hay

Voz 29 22:47 muy sorprendente si nada más empezar John Hui mata en la siguiente escena vuelve a matar luego mata más luego en medio la película sigue matando

Voz 16 22:55 Mata mata más Mata mata mata y vuelve a matar mata mata aquí manda muchísima este final mata mata llega al final mató un poquito más para el futbolista Juan Mata y a los que les gusta ver películas mientras están en coma uno ocho uno ocho uno ocho

Voz 1610 23:13 lo de matar no poder ya que vengo de Lafita

Voz 16 23:16 el prólogo a que me quiero ir que yo tengo cita con el proyecto luego me va a sacar una muela no preguntes

Voz 1610 23:24 pero espera quédate quédate segunditos los diez segunditos para escuchar es que recibimos a veces clásicos del cine en tan solo diez segundos hoy le ha tocado la película favorita de Carlos Boyero el apartamento vamos a escuchar el apartamento en diez segundos el apartamiento para hecha por supuesto lo que sí señor

Voz 31 23:43 venga ya ha ido dejando

Voz 16 23:45 te sientes que decía

Voz 4 23:47 digo yo a usted la quiero desde el primer momento en que la vi cabe dice vamos a jugar a las cartas

Voz 2 23:55 no sé

Voz 0889 23:58 adiós adiós adiós adiós

Voz 2 24:15 dándole vueltas a dos cosas hablo de Marcos

Voz 0889 24:17 sin duda ya la vida los brillos pero ante la corta vida de Maqueda al grillo clavado hombre si es decir es que yo normalmente pues tienes que pensar quince días tal pues en Internet

Voz 5 24:32 hablado con no me ha dado tiempo todavía

Voz 1322 24:35 hoy han notado ya no mañana seguro que como interconectada con especialistas sin saberlo vengo a hablar de Keanu Reeves que igual habéis notado últimamente en Twitter y en Internet que se que todo el mundo habla de quién y por qué porque bueno no hay motivo claro de cuándo empezó este furor que ya no pero en Estados Unidos en gran parte del mundo ya le denominan el novio de Internet así se lo preguntaron el otro día en la premier de Toy Story y cuatro en la que participa

Voz 33 25:01 España está ya no NATS el sex Jane Caixa

Voz 18 25:07 lo que hay que

Voz 1322 25:09 el novio de Internet fenómeno con su humildad característica porque él es muy humilde buena parte del éxito actual viene de ese papel en Toy Story cuatro donde pone voz a Kabul un motor

Voz 10 25:19 está claro

Voz 1322 25:25 también se debe a su papel en Yo Buick tres que de analizar especialistas que se ha convertido en un suceso descomunal ha superado los doscientos cincuenta millones de dólares de recaudación y también gracias son corto de Netflix en el que Keanu Reeves in interpreta al propio Villa del propio del mismo

Voz 18 25:40 pero atrapa

Voz 1322 25:44 dejé el colegio para ponerme a trabajar salir mi sueño dice auto pareciéndose bueno en realidad que empezasen ser un me me hace ya años la cuenta de Twitter Edwin things es decir ya no haciendo cosas tiene doscientos mil seguidores se están rescatando infinidad de frases suyas como están una rueda de prensa

Voz 5 26:00 el país

Voz 1 26:04 muy

Voz 1322 26:05 me gustan las películas Dios me gustan las películas y todo el mundo destaca sobre todos amabilidad porque el actores extremadamente amable tan amable que te hace sentir mala persona porque tú no eres tan amable como siempre dicen los buenos días tú no siempre esperas a tus vecinos en el ascensor no un chico llamado Jens Dator contó en Twitter hace unos días como trabajando en la taquilla de un cine con dieciséis años dieciséis años apareció para el actor él quería un acto esa un autógrafo suyo pero en avión papel donde firmar así que que no se fue hasta una tienda con un helado que no quería retiró el papel que envolvía al helado le firmó en ese papel el autógrafo cuatro

Voz 0889 26:39 bueno mismo cuanto menos veinte pasa con el buenismo o algunos recuerdan que cuando pero algo menos pegajoso con un helado también es verdad

Voz 1322 26:50 también voces por Ana datos son pegadizas algunos recuerdan cuando grabó matriz repartió cincuenta de los setenta millones de dólares que cobró entre el equipo de efectos especiales

Voz 0889 26:58 eso eso estamos ahí podría eso es un mal actor pero es un grande como persona no

Voz 5 27:03 bueno Podemos

Voz 0889 27:06 batir sobre eso me me límite

Voz 1322 27:08 no titular del New York Times que dice genios risas acusado por varias mujeres de ser extremadamente amable en las citas aunque yo me quedo con este otro me me que he leído que dicen Batman protagonizará hacían Reeves en su próxima película

Voz 0230 27:27 no quieren Boyero al final eludir el western Centauros a concurso pero Centauros Centauros eh

Voz 18 27:37 yo entrevista que hace un año y tres muy similiar amables va y Semana Blanca Marín cuando éste no la parte dos y a tres de Matrix

Voz 0889 27:45 sí parece preguntarse amable

Voz 0230 27:49 por que los millennials conocéis a que no

Voz 2 27:54 yo procuro no es una buena pregunta es un terreno muy resbaladizo están derecho

Voz 5 28:02 es la en el E3 ha salido un videojuego el pan de repente apareció Keanu Reeves protagoniza también el videojuego como pero bueno qué está pasando vamos a hablar hoy

Voz 10 28:15 E3 Electronic Entertainment Expo se llama así porque no lo podían

Voz 5 28:20 me dijeron entre electrónica tres por ahí está en los Anne en Los Angeles todos los años y aquí es donde todas las empresas de videojuegos y tecnologías presenta ahí sus proyectos su cosa gorda convivan está trabajando todo el año

Voz 2 28:38 lo gordo

Voz 5 28:38 no es menos este año Sony que Sony decidió no participar este año en el E3 y nadie sabe por qué haces unos idiotas

Voz 34 28:46 y nada pues yo no voy a cumpleaños es idiota

Voz 5 28:53 J

Voz 2 28:54 además bueno voy hacer un resumen de toda la vida

Voz 5 28:56 dicta que hay porque hay presentan muchísimas cosas muchísimos videojuegos pero yo he estado de hecho he estado haciendo un streaming desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana con Ben si en yo interpreto hemos hecho hemos cubrió en fin que todo lo que gamers esta semana hemos dormido poco yo interpreto yo Internet es muy poco estamos ahí hablando de cosas estuvimos lunes martes y miércoles hablando del E3 it pues yo esa con claro tres o cuatro juega que podía traer aquí a ver porque parece que el mundo del cine todo si has esta fusión

Voz 0889 29:26 Hernando con el noveno arte no hoy cuando cuál es el arte el octavo serán saltaría al octavo antes no cedió al octavo lo dicen no bueno que se vale vale

Voz 5 29:39 estupendo empezamos con Cyber tan que es el juego que traía es un juego que va a salir que es por favor quitarme lo cojo

Voz 2 29:48 vaya a Milenio recuerda

Voz 5 29:52 bueno son cosa seria pues a ser no ya a la fiesta de los videojuegos pero son cosas se había no puedo el pan que como una indica indica es es un futuro distó pico donde todo es están sea el ex ropas futuristas con luces con tatuajes con aumentos ese aumento de esto de te ponen una mano cibernética el transcurre la historia de repente te te despiertas en un vertedero Quino Reeves te salva cuando dices pero bueno qué es esto estoy súper como decimos nosotros tenemos ahí ese gusanillo que nos pique venga cuéntame más un play se llame juego entre lo que quiero ver lo no sólo tráilers hoy estamos por ejemplo también me sorprendió que a estas alturas que te sorprendan of Mine sacó una versión juego suyo que usa el mismo patrón que tienen con Michael tan John no es en primera persona es visto desde arriba IS sí un poco el pues la estética pues al modo de juego del diablo sea eso de que vas por mazmorras te cargas muchas alabanzas pongan más más fuerte siguen ganando mucho más fuerte para tenerme más fuerte para eso es lo que me mata si hasta que te matan y de cosas como la película que despidiéndose de este me me sorprendió bastante a tener en cuenta otro juego que a tenerlo en cuenta

Voz 10 31:17 el del ring por qué por qué

Voz 5 31:20 participa Miyazaki George RR Martin

Voz 0889 31:24 ojo esto eh que no tocaba nada

Voz 5 31:26 este tío dejó de escribir los libros y dije voy a hacer un videojuego sale igual sabes lo que está haciendo con ese tono sí sí que ya lo va a terminar

Voz 0889 31:36 veo los libros juego luego por ejemplo

Voz 5 31:42 el de Nintendo tenemos Animal Crossing que Lozán está un poco tristes porque iba a salir este año dos mil diecinueve dijeron pues no en dos mil veinte porque porque somos uno de Animal Crossing que ánimas creo sin es como si es para que lo entienda es el donde tú tienes tu pueblito cultivas tú cosas es literalmente perder la vida Sáez hay gente que te engancha juego olvídate de tus amigos de los deberes no no hacen nada más que jugar ese juego pero a mí me encanta mal Crossing que bonito luego por ejemplo el Lynx agua que ningún nuevo Zelda que tienen muy buena pinta de de esto y luego el Luigi mansión que vuelve como Luigi y el luto caza fantasma en esta entrega un juego que salir ya la ven Cube en la en la que la Nintendo no quiero cargarle del sesenta y cuatro bueno aún juega hizo fogazo muy bonito

Voz 0230 32:30 por ejemplo otro otro

Voz 5 32:33 que acerca más al Fine calor videojuegos y Deb Strand in del maestro Jirí o Collina conocido por metas y tal Guillermo del Toro también está metido en este en este jueves no tiene nada muy muy bueno para tenerlo en cuenta luego he ahí compañía y por ejemplo Esquire Knicks y perdona y presentó el Marvel Ángels sea el primer videojuego de lo saben ya que estamos todos lo quisimos mil

Voz 16 33:02 la bruja de Blair el videojuegos de lo que se ha acostado todo

Voz 5 33:08 esta es la única apele que he visto sólo en el cine como único espectador pinta por

Voz 0889 33:14 a la bruja de Blair su se dio esta circunstancia no

Voz 5 33:16 la pinta de verdad muy bien sea y luego yo que sé pues por terminada hablar más cosa de videojuegos que el veintiuno de junio vamos a estar en la cien youtubers enfrentando a unos huevos en el torneo de Madrid en el Ifema veintiuno de junio ahí estaremos muy pie

Voz 35 33:33 no estaremos ahí estaremos animar

Voz 18 33:42 esto podría ser la sintonía de la sección siempre a ver

Voz 8 33:48 todo eso hace las esa

Voz 18 34:14 nada yo es que ya estaba bailando con lo cual me me quedaba aquí toda la tarde bueno y la clase de música en realidad es sería bueno porque tienes que ir a Málaga sí sí es verdad que recoge del tren pero no que hay la clase de música en realidad no es clase es que he cogido una cosa una lista que yo tengo en Spotify hay que es privadas para mí solo donde yo voy metiendo el todas las cosas curiosas que voy encontrando no seamos simplemente curioso no y entonces selecciona unas cuantas que quiero que oigáis por si pasé interesa porque son algunas novedades acuerdo algunas son cosas especiales este por ejemplo es un señor que sea más Roberto Robaina es una Acacio que se que se sepa que simplemente me ha hecho gracia por eso porque podría valer como sección porque está la verdad es que hablando mucho las notas de la saber si sube un poquito verás

Voz 8 34:55 si come

Voz 18 35:01 salsa pero un poquito con soul en aquello que llamaban en finales de los sesenta el bus Gallup que dar una mezcla de los ritmos latinos que llegaban se mezclaban con el soul dentro de esta onda así un poco latina hay un tipo que es un DJ

Voz 35 35:14 el inglés nacido en bueno sí

Voz 18 35:18 por Syed ISP Josema William Holden pero se hace llamar cuántica tiene cosas maravillosas yo le robó algunas veces sintonías para los programas que hago

Voz 36 35:43 suena bien

Voz 18 35:44 sí es que hace mucho que él vivió en Colombia unos años el empezó a hacer música es en Inglaterra pero se fue a vivir a Colombia si les interesó mucho sobre todo la percusión y tiene un rollo muy hispanoamericano Juan que lo quiera recordar Pantic con Cuba pero tiene también a veces colaboración ese cambio un poquito el nombre entonces cuántica no sé qué entonces a veces coge cantantes y hace temas de este rollo pero cantados por ejemplo este Magdalena

Voz 37 36:14 sí

Voz 38 36:17 mil

Voz 18 36:55 donde cosas interesantes porque además en nuestra con el rollo africano entonces está metiendo percusiones africanas es un tío muy interesante yo os invito que han hizo hurgando por ahí como estaba yo buscando cosas del que son muy bonitas y ahora es voy a poner una canción para no deja el rollo latino que también que también tiene lo suyo está muy metido también en el pop esta canción os dejo hasta que cante para que a ver si os dais cuenta de quiénes una versión es una versión para deciros de una canción española de los sesenta menos es de Celia Cruz nación

Voz 38 37:33 otra de morir Depor as son no jugar a ya verán todo cuarta tasa Ali cuando voz tan tan tan

Voz 0889 38:03 cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba de Luis Aguilé

Voz 18 38:05 estamos todos recordando esa especie de corbatas que padecían sábanas que llevaba este hombre sí bueno pues es que Celia Cruz tiene un montón de versiones de muchas

Voz 35 38:12 desde mucha gente de Luis Aguilé no porque Luis Aguilé lo único aprovechable era este cuando se adecúe pero uno

Voz 18 38:21 son grandísimos rock'n'roll pero no lo que digo es que Celia Cruz conocemos en España vamos a empezar a conocer los ochenta y entonces hemos oido una salsa ya muy estropeada muy digamos que muy mal muy pop también muy

Voz 0788 38:36 para fiestas ya tiene cosas muy bonitas de cuando precisamente salió de Cuba que todavía conservaba mucho sabor del de la música original de allí y entonces tiene cosas maravillosas y ahora voy a otra cosa que no seguro que no conocéis estrellas cambio de palo total esto parece pop de los sesenta Espanyol pero resulta que es argentino lo has visto al principio de una película del año pasado

Voz 20 39:20 pues son

Voz 2 39:33 verdad que podía ser mot

Voz 18 39:40 es que Argentina y Chile son los dos países digamos más rocanrolero de todos los Stones cuando van Argentina bajan el precio de las entradas para que vayan los argentinos porque son tan fans son digamos los dos países más europeizada es en cuanto a música menos latinos a que tienen un progre maravilloso aquellos siguen tocando pero esto se hacía mucho hoy es un grupo bastante rockero que por cierto no lo he dicho se llama la joven guardia y la canción se llama El extraño de pelo largo que ya decía antes Arman e Iñigo que es el comienzo de la película de gel atracador jovencicos no continuo con una maravilla y más vamos a hacerlo atracador precisa sale varias veces la canción nacen bueno no lo voy a recordar quiénes eran los huy ser para contarnos otra cosa

Voz 38 40:23 sí

Voz 18 40:34 bueno eso ya lo recordáis vale cuando os ponéis en situación de digo el cantante que sea más Rivers Cuomo sigue haciendo música por su parte hace cosas muy bonitas y además le da igual no graba discos de repente saca un Single bueno pues el último es en el que ha sacado es muy bonita Broken Hearts dos corazones rotos es muy gracioso porque como una historia moderna

Voz 35 40:50 de gente que liga pues si te traes es verdad es el de Flix y viceversa esa es saquen das yo te doy el el H veo si uno hace eso porque hasta este momento no hay bajo ya así

Voz 18 41:51 que quiera buscar Pray Rivers Cuomo se llama quince y luego otro grupo parecido Se dice que es como un rival el sonido Lori el Canyon quedan todos esos cantautores como por ejemplo pues lo de Carlos quien y otros muchos que se fueron a vivir a esa zona de al lado de Los Ángeles de San Francisco perdón bueno pues en ese rollo hay otro Chema those de A W S que mira qué bonito suena José Pahissa en como si fuera de diseño son de Los Ángeles claro allí cerquita de lo que decía yo son dos hermanos que se han Taylor sí es muy bonito porque ellos al antes tocaban punk ir post punk de repente se pasaron a esto porque se les fue el compositor dijeron por lo que se nos ocurre componer a nosotros es una cosa muy diferente es traje un hosco leve rondaron aún os dije cuál de estas tres canciones no es de los Beatles no caía seis ninguno porque se parece muchísimo

Voz 2 43:52 se llama Max

Voz 18 43:53 el tipo pero en realidad como nombre artístico tiene puesto Hood wons como cortar Ivars W o REM ese que es una expresión que no he conseguido encontrar qué quiere decir pero es una cita de la literatura británica tengo que conseguir en contarlo porque ha sido dificilísimo y por último está por cierto a Hawke catalans y luego lo último es simplemente una cosa que encontré que no recordaba que existía que Sam Cooke cantando un tema de Bob Dylan en directo

Voz 38 44:15 Justo o Robin pisco sour de integración no

Voz 42 44:55 no ya