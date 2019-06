Flash deportes de la SER de las 18:30 (13/06/19)

Voz 0861

00:47

Gil Marín anunció también que el club rojiblanco va a realizar seis fichajes de cara a la próxima temporada además esta tarde a las nueve tenemos el partido de ida de la otra semifinal de los playoff de ascenso a Primera División Mallorca Albacete el partido serán somos y la vuelta se disputará el domingo a las siete de la tarde en la otra semi ayer el Deportivo consiguió remontar el uno dos al descanso y acabaron ganando cuatro grados mientras que en el Mundial femenino hoy no juega España pero si hay un partido de su grupo Sudáfrica China las de Jorge Vila estarán muy pendientes ya que una victoria de las asiáticas podría arrebatarle el segundo puesto del grupo el partido será a las nueve y además tenemos en directo un partido de grupo C entre Australia y Brasil en polideportivo Chris Froome será declarado como ganador oficial de la Vuelta de dos mil once tras la descalificación de Juanjo Cobo por dopaje la Unión Ciclista Internacional ha comunicado este jueves a Unipublic empresa organizadora de la ronda española que el ciclista cántabro que ya lleva unos años retirado del deporte profesional había presentado irregularidades en su pasaporte biológico